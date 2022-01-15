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Лапутина вручила волонтерам и ветеранам награду Президента - Крест Ивана Мазепы. ФОТОрепортаж

Глава Министерства по делам ветеранов Юлия Лапутина вручила волонтерам и ветеранам награду Президента Украины – Крест Ивана Мазепы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Минветеранов сообщает в Фейсбуке.

Лапутина отметила украинских волонтеров и ветеранов в честь Международного дня волонтера.

Президент Украины Владимир Зеленский 3 декабря прошлого года подписал Указ №619/2021 "О награждении государственными наградами Украины по случаю Международного дня волонтера".

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Согласно указу, за весомый личный вклад в развитие волонтерского движения, активную благотворительную и гуманистическую деятельность отличием Президента Украины – Крестом Ивана Мазепы наградить:

Петра Гаращука – волонтера, заместителя председателя Всеукраинского объединения участников боевых действий, ветеранов военной службы и правоохранительных органов (Киев). Гаращук – генерал-майор запаса. За годы российско-украинской войны при его содействии госпиталям и больницам поставлено медицинское оборудование на сумму более 100 млн грн. В 2021 году благодаря организационным усилиям поставлено более 30 реанимационных автомобилей лечебным заведениям Минобороны, Министерства внутренних дел, Национальной гвардии, полиции, областной детской больнице в Лисичанске, районным больницам Житомирской и Ровенской областей;

Оксану Пономареву – волонтера, руководителя благотворительной организации "Международный благотворительный фонд "Рес.Публика" (Киев). Пономарева – участник Революции Достоинства, в 2014-2017 годах занималась активной волонтерской и благотворительной помощью в зоне проведения ATO/OOC;

Вячеслава Стасюка – волонтера, главу благотворительного фонда "Родное Полесье" (Житомирская область). Стасюк – генерал-лейтенант запаса. За годы российско-украинской войны при его содействии госпиталям и больницам поставлено медицинское оборудование, медицинские препараты и материалы более чем на 100 млн грн.

Лапутина вручила волонтерам и ветеранам награду Президента - Крест Ивана Мазепы 01

Лапутина вручила волонтерам и ветеранам награду Президента - Крест Ивана Мазепы 02
Лапутина вручила волонтерам и ветеранам награду Президента - Крест Ивана Мазепы 03
Лапутина вручила волонтерам и ветеранам награду Президента - Крест Ивана Мазепы 04

После награждения Лапутина обсудила вопросы обеспечения жильем, создания новой системы медицинской и психологической реабилитации, разработки и внедрения системы перехода от военной службы к гражданской жизни.

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награда (1800) волонтеры (2636) Министерство по делам ветеранов (232) Лапутина Юлия (52)


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Топ комментарии
+18
В качестве ответного жеста, ветераны вручили зеленскому повестку №5.
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15.01.2022 09:51
+12
За 5 років каденції Петра Порошенка звільнено наших співвітчизників - 3233
За 2,5 роки Зеленського - 96
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15.01.2022 10:12
+10
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15.01.2022 10:24
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Правила форума Совет форумчан
А он презедент хоть знает кто такой Иван Мазепа???
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15.01.2022 09:50 Ответить
Той президент хоч копійку коли дав волонтерам від себе? Він же мільонер. хрест він подарував!
Як би оце- президент,працювало і забеспечувало армію,,волонтерам немає чого було би робити,скільки грошей державних закатало у велике крадівницьтв ,в нього взагалі війни не існує.
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15.01.2022 11:11 Ответить
а чому не Єрмак??
чи воно гидує з захистниками спілкуватися??
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15.01.2022 09:50 Ответить
В качестве ответного жеста, ветераны вручили зеленскому повестку №5.
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15.01.2022 09:51 Ответить
Лучше бы конечно , повестку от прокурора .
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15.01.2022 10:14 Ответить
Терпение
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15.01.2022 10:16 Ответить
как по мне, то веревка и мыло будут в самый раз
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15.01.2022 11:55 Ответить
Мыло будет по талонам , по тому или веревка на сухую или надо раков с сомами в Днепре покормить , за подход к Днепру слуги еще денег не берут.
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15.01.2022 14:27 Ответить
Ну от - і готовий анекдот! Файл "Блазеніада" має вже 85 сторінок Коли "Цирк" закінчиться видам брошюру анекдотів!
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15.01.2022 11:01 Ответить
На этом можно недурно заработать
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15.01.2022 11:23 Ответить
Я здогадуюся!
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15.01.2022 11:27 Ответить
Хм..генерал-лейтенанту и генерал- майору..видные волонтеры..это генеральские погоны они получили в армии, которую развалили? И волонтерили именно потому, что армию развалили?.. какая то извращенная логика
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15.01.2022 09:55 Ответить
Хрестики повидавали, а тепер біжить волонтери, збирайте гроші в громадян та купуйте каски та броніки, які зеленська **** й не намагалась закупити, та везіть військовим, а бубочка продовжить пиляти бюджет на величному крадівництві…
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15.01.2022 09:56 Ответить
Ты хоть почитай, что это за волонтеры- генералы..уверен, освоили бюджет с помощью своих друганов, таких же генералов, и выдали это за волонтерскую помощь
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15.01.2022 10:02 Ответить
А яка різниця, хто це???
Ти хоч зрозумів, за що янаписав???
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15.01.2022 11:22 Ответить
А ты хоч розумієшь, що це за генерали? Я впевнений, що ніяких грошей на шоломи вони не збирали та і не збіратимуть..
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15.01.2022 14:51 Ответить
Особисто я,таку відзнаку,від ЗЕшмарклі,навіть з рук міністерки,не взяв- погидував. Але це я....а то вони.
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15.01.2022 10:03 Ответить
А, перепрошую, "жилетка вручательничы" - то офіційний дрескод ? Чи ці шльондри зовсім "поїхали ?
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15.01.2022 10:04 Ответить
Лапутіна
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15.01.2022 10:05 Ответить
дааа уж.... так "торжественно" вручила...в этой фиолетовой кацафейке....
лучше бы добилась разрешения вовинутыщу перечислять волонтерам, раненным в госпиталь или в онкоцентры... а не только шапито-кино-каруселька
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15.01.2022 10:07 Ответить
За 5 років каденції Петра Порошенка звільнено наших співвітчизників - 3233
За 2,5 роки Зеленського - 96
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15.01.2022 10:12 Ответить
это то что чистили от российских агентов армию
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15.01.2022 10:16 Ответить
Саме так і додам від себе запитання - якою ціною звільнили? Кого ЗЕшмаркля обміняв на наших бранців? Думаю одного цемаха вистачить(
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15.01.2022 10:18 Ответить
Интересный ракурс у фото - в центре и (или) лицом к камере везде лаптина!) Награждаемые где-то в сторонке и лиц не видно. Наверное, из соображений безопасности.))
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15.01.2022 10:18 Ответить
Вот интересно , при Педро были ветераны которые отказывались от него награды получать , а вот при Осле , даже вякнуть на эту тему бояться , хоть я точно згаю , что ВСУ Осла люто ненавидит. Скорее всего , пацанов которые на камеру хотят Нарколыге плюнуть в морду , отсеивают еще на уровне ротного командования.
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15.01.2022 10:18 Ответить
73% і 73%.
2019 і 2022.
Причина і наслідок.
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15.01.2022 10:20 Ответить
Зеледент в 2023 кааааак повысит, аккурат накануне выборов. Гривен на 73...
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15.01.2022 11:28 Ответить
Точно, как и Петя..в 19..году)))
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15.01.2022 14:53 Ответить
А расскажи-ка поподробней как Порох в 19 году обещал повысить аж в 23?
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15.01.2022 15:03 Ответить
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15.01.2022 10:24 Ответить
"Президент України Володимир Зеленський 3 грудня минулого року підписав https://www.president.gov.ua/documents/6192021-40805 Указ..." Джерело:

На мою думку, волонтери більше зраділи, якщо б найвеличніший їм не медальки дав, а кілька лямів долярів зі своїх офшорів перевів на рахунки волонтерських організацій, як то робив "барига, що збагатився на крові у 800 разів"...
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15.01.2022 10:26 Ответить
Свифт перевода от барыги покажешь?)) и еще, барыга из оффшоровникогда на армию деньги не давал, запомни!
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15.01.2022 10:37 Ответить
А звіткіля ж тоді він брав гроші на армію, купував обладнання та зброю?
Шо, прямо зі свого рахунку в банку? Та такого не може бути!
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15.01.2022 10:47 Ответить
я предположу, что все затраты были из его фонда! а вот поступления в фонд, вероятнее всего, из компании Рошен. Но никак не из оффшоров) смысла нет гонять бабки 2 раза по кругу))
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15.01.2022 11:06 Ответить
Шо ти можеш предполагать, шмаркля ти зелена.
Є факт що Порошенко купував за свої.
Осел, маючи офшори в Лондоні - купив хоч патрон для ВСУ?
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15.01.2022 11:10 Ответить
Ой, дійсно! Вибачаюсь... З "барижних офшорів" навіть квадрокоптер не купиш... Куди вже найвеличнішому до таких статків!
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15.01.2022 11:57 Ответить
Чому Андрію Полтаві не вручили Хрест президента?
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15.01.2022 10:45 Ответить
Ла - Путіна?
😝😭
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15.01.2022 10:48 Ответить
Неужели эта мадам в фиолетовом не могла перед награждением одетая поторжественней? Зеля где ты их берёшь? Это ж стыд какой то… у
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15.01.2022 11:23 Ответить
А ещё лучше - оделась бы, как та дамочка на встрече с мэром Львова. Всё-таки целым генералам вручала!)))
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15.01.2022 12:25 Ответить
"...не могла перед награждением одетая поторжественней? ". Не могла по определению. Ще під час служби в СА я помітив, що жінки військові не дуже переймалися своєю зовнішністю. Ще дєвочкі прапорщиці, зразу кілька місяців два ходили напрасовані, причесані, а потім як будь. В принципі правильно - не в ******** ходили а на службу.
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15.01.2022 12:28 Ответить
Та все я понимаю, помню как гадя одевалась когда на депутатскую работу в раду ходила. Помню как в армии наша санинструктора за собой следила. А эта мадам ведь уже не в армии, и тем более в ранге министра, могла бы уже и за собой поухаживать, не в окопах же сейчас сидит. Посмотри на фотки - к ней же на награждение люди при костюмах и галстуках пришли, а не в джинсах и футболках…..
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15.01.2022 13:03 Ответить
У меня вопрос: а кто-то знает вообще где в

ерховноглавнокомандующий Украины, короче зечмо?
Почему везде на важных встречах клерк оп?
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15.01.2022 16:32 Ответить
 
 