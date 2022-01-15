Лапутина вручила волонтерам и ветеранам награду Президента - Крест Ивана Мазепы. ФОТОрепортаж
Глава Министерства по делам ветеранов Юлия Лапутина вручила волонтерам и ветеранам награду Президента Украины – Крест Ивана Мазепы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Минветеранов сообщает в Фейсбуке.
Лапутина отметила украинских волонтеров и ветеранов в честь Международного дня волонтера.
Президент Украины Владимир Зеленский 3 декабря прошлого года подписал Указ №619/2021 "О награждении государственными наградами Украины по случаю Международного дня волонтера".
Согласно указу, за весомый личный вклад в развитие волонтерского движения, активную благотворительную и гуманистическую деятельность отличием Президента Украины – Крестом Ивана Мазепы наградить:
Петра Гаращука – волонтера, заместителя председателя Всеукраинского объединения участников боевых действий, ветеранов военной службы и правоохранительных органов (Киев). Гаращук – генерал-майор запаса. За годы российско-украинской войны при его содействии госпиталям и больницам поставлено медицинское оборудование на сумму более 100 млн грн. В 2021 году благодаря организационным усилиям поставлено более 30 реанимационных автомобилей лечебным заведениям Минобороны, Министерства внутренних дел, Национальной гвардии, полиции, областной детской больнице в Лисичанске, районным больницам Житомирской и Ровенской областей;
Оксану Пономареву – волонтера, руководителя благотворительной организации "Международный благотворительный фонд "Рес.Публика" (Киев). Пономарева – участник Революции Достоинства, в 2014-2017 годах занималась активной волонтерской и благотворительной помощью в зоне проведения ATO/OOC;
Вячеслава Стасюка – волонтера, главу благотворительного фонда "Родное Полесье" (Житомирская область). Стасюк – генерал-лейтенант запаса. За годы российско-украинской войны при его содействии госпиталям и больницам поставлено медицинское оборудование, медицинские препараты и материалы более чем на 100 млн грн.
После награждения Лапутина обсудила вопросы обеспечения жильем, создания новой системы медицинской и психологической реабилитации, разработки и внедрения системы перехода от военной службы к гражданской жизни.
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Як би оце- президент,працювало і забеспечувало армію,,волонтерам немає чого було би робити,скільки грошей державних закатало у велике крадівницьтв ,в нього взагалі війни не існує.
чи воно гидує з захистниками спілкуватися??
Ти хоч зрозумів, за що янаписав???
лучше бы добилась разрешения вовинутыщу перечислять волонтерам, раненным в госпиталь или в онкоцентры... а не только шапито-кино-каруселька
За 2,5 роки Зеленського - 96
2019 і 2022.
Причина і наслідок.
На мою думку, волонтери більше зраділи, якщо б найвеличніший їм не медальки дав, а кілька лямів долярів зі своїх офшорів перевів на рахунки волонтерських організацій, як то робив "барига, що збагатився на крові у 800 разів"...
Шо, прямо зі свого рахунку в банку? Та такого не може бути!
Є факт що Порошенко купував за свої.
Осел, маючи офшори в Лондоні - купив хоч патрон для ВСУ?
😝😭
ерховноглавнокомандующий Украины, короче зечмо?
Почему везде на важных встречах клерк оп?