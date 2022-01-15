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"На таких держатся будни войны": подробности о десантнике Виталии Петренко, погибшем на Донбассе 10 января. ФОТО

Виталий Петренко и Илья Супрун погибли во время выполнения задачи по восстановлению минно-взрывных заграждений.

Напомним, что на днях стало известно имя еще одного бойца, погибшего на Донбассе 10 января. Это 51-летний Виталий Петренко, служивший в 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригаде. Он взорвался на неизвестном взрывном устройстве вместе с 23-летним Ильей Супруном.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель", трагедия произошла в районе села Крутая Балка Ясиноватского района Донецкой области, когда Виталий и Илья выполняли задачи по восстановлению минно-взрывных заграждений. Оба бойца были из Днепра.

Товарищ погибшего Петренко рассказал нам, что мужчина воевал в Донецкой области уже несколько лет. "Он попал на фронт по мобилизации. Это была 5-я или 6-я волна. Служил в 25-й бригаде в инженерно-саперной роте, а по окончании службы уже заключил контракт", – говорит он.

На таких держатся будни войны: подробности о десантнике Виталии Петренко, погибшем на Донбассе 10 января 01

Трагедия произошла в районе села Крутая Балка Ясиноватского района Донецкой области, когда Виталий и Илья выполняли задачи по восстановлению минно-взрывных заграждений. Оба бойца были из Днепра.

Товарищ погибшего Петренко рассказал нам, что мужчина воевал в Донецкой области уже несколько лет. "Он попал на фронт по мобилизации. Это была 5-я или 6-я волна. Служил в 25-й бригаде в инженерно-саперной роте, а по окончании службы уже заключил контракт", – говорит он.

Мужчина вспоминает, что до войны Виталий ни разу не прыгал с парашютом, однако попал именно в воздушно-десантное подразделение. "В 2016 году мы с ним вместе выполняли программу прыжков с парашютом. Все прошло нормально, он был на высоте", – говорит сослуживец.

На таких держатся будни войны: подробности о десантнике Виталии Петренко, погибшем на Донбассе 10 января 02
До войны Виталий (на фото крайний справа) ни разу не прыгал с парашютом.

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Виталий запомнился как очень тихий и добрый человек, был немного романтиком. "Спокойный, уравновешенный, он никогда не обсуждал приказы, а просто их выполнял. О таких говорят, что на них держатся будни войны. Потому что война – не только военные действия. К сожалению, война забирает лучших", – рассказывает его бывший командир подразделения.

Побратимы погибшего вспоминают, что Виталий никогда и ни с кем не конфликтовал, а если нужно, то помогал без просьб. Заботился о молодых военных, подсказывал им, как вести себя в той или иной ситуации.

На таких держатся будни войны: подробности о десантнике Виталии Петренко, погибшем на Донбассе 10 января 03

Виталий Петренко был родом из села Цевеличи Владимир-Волынского района Волынской области, но жил в Днепре. У него осталось двое детей. По словам одного из его друзей, все праздники и выходные он пытался проводить с ними.

Илью Супруна похоронят в субботу, 15 января, в Днепре, а Виталия Петренко – 17 января.

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потери (4388) операция Объединенных сил (6766)


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15.01.2022 14:55 Ответить
Світла пм'ять Герою 😪😪😪
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15.01.2022 14:56 Ответить
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15.01.2022 15:28 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=PNt2AoKqqG0 https://www.youtube.com/watch?v=PNt2AoKqqG0


Пополнение в небесной дивизии... Наши герои будут и там воевать за Украину. Воистину царствие небесное.
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15.01.2022 16:42 Ответить
Русские скоты допустили утечку аммиака на Стироле. Ждем обвинений фашистских подонков в применении Украиной ОВ.
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15.01.2022 17:42 Ответить
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15.01.2022 20:18 Ответить
 
 