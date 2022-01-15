"На таких держатся будни войны": подробности о десантнике Виталии Петренко, погибшем на Донбассе 10 января. ФОТО

Виталий Петренко и Илья Супрун погибли во время выполнения задачи по восстановлению минно-взрывных заграждений.

Напомним, что на днях стало известно имя еще одного бойца, погибшего на Донбассе 10 января. Это 51-летний Виталий Петренко, служивший в 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригаде. Он взорвался на неизвестном взрывном устройстве вместе с 23-летним Ильей Супруном.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель", трагедия произошла в районе села Крутая Балка Ясиноватского района Донецкой области, когда Виталий и Илья выполняли задачи по восстановлению минно-взрывных заграждений. Оба бойца были из Днепра.

Товарищ погибшего Петренко рассказал нам, что мужчина воевал в Донецкой области уже несколько лет. "Он попал на фронт по мобилизации. Это была 5-я или 6-я волна. Служил в 25-й бригаде в инженерно-саперной роте, а по окончании службы уже заключил контракт", – говорит он.

Трагедия произошла в районе села Крутая Балка Ясиноватского района Донецкой области, когда Виталий и Илья выполняли задачи по восстановлению минно-взрывных заграждений. Оба бойца были из Днепра.

Товарищ погибшего Петренко рассказал нам, что мужчина воевал в Донецкой области уже несколько лет. "Он попал на фронт по мобилизации. Это была 5-я или 6-я волна. Служил в 25-й бригаде в инженерно-саперной роте, а по окончании службы уже заключил контракт", – говорит он.

Мужчина вспоминает, что до войны Виталий ни разу не прыгал с парашютом, однако попал именно в воздушно-десантное подразделение. "В 2016 году мы с ним вместе выполняли программу прыжков с парашютом. Все прошло нормально, он был на высоте", – говорит сослуживец.



До войны Виталий (на фото крайний справа) ни разу не прыгал с парашютом.

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Виталий запомнился как очень тихий и добрый человек, был немного романтиком. "Спокойный, уравновешенный, он никогда не обсуждал приказы, а просто их выполнял. О таких говорят, что на них держатся будни войны. Потому что война – не только военные действия. К сожалению, война забирает лучших", – рассказывает его бывший командир подразделения.

Побратимы погибшего вспоминают, что Виталий никогда и ни с кем не конфликтовал, а если нужно, то помогал без просьб. Заботился о молодых военных, подсказывал им, как вести себя в той или иной ситуации.

Виталий Петренко был родом из села Цевеличи Владимир-Волынского района Волынской области, но жил в Днепре. У него осталось двое детей. По словам одного из его друзей, все праздники и выходные он пытался проводить с ними.

Илью Супруна похоронят в субботу, 15 января, в Днепре, а Виталия Петренко – 17 января.

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