Мужчина стрелял в знакомого из автомата из-за ссоры в ночном клубе Белой Церкви, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

7 января около 2 часов ночи в полицию позвонила местная жительница и сообщила о том, что в центре города, по улице Ярослава Мудрого, она обнаружила неизвестного мужчину с огнестрельным ранением живота.

Об этом ЦензорНЕТ сообщили в пресс-службе областной полиции.

На место происшествия немедленно прибыли патрульные полицейские, следственно-оперативная группа и руководство Белоцерковского районного управления полиции.

Полицейские выяснили, что в ту ночь 50-летний потерпевший отдыхал в одном из развлекательных заведений города. Впоследствии у него с новым знакомым, с которым они вместе употребляли алкогольные напитки, случился конфликт", - отмечается в сообщении.

В дальнейшем мужчина извлек из своего автомобиля огнестрельное оружие и произвел один выстрел вверх. После этого он последовал за новым знакомым, дважды в него выстрелил и скрылся с места происшествия.

Мужчину немедленно госпитализировали в медицинское учреждение с огнестрельным ранением поясницы. На сегодняшний день состояние пострадавшего стабильное.

В полиции заявили: "Следователи по процессуальному руководству Белоцерковской окружной прокуратуры сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 15 (Покушение на преступление) п. 7 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до пятнадцати лет или пожизненного лишения свободы".

"Обращаемся к гражданам, если вы владеете какой-либо информацией относительно данного события и лица подозреваемого Хоменко Евгения Валерьевича, просим немедленно сообщать полиции по номеру спецлинии "102". Анонимность гарантируем", - подчеркивают полицейские.

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