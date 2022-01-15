Мужчина стрелял в знакомого из автомата из-за ссоры в ночном клубе Белой Церкви, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
7 января около 2 часов ночи в полицию позвонила местная жительница и сообщила о том, что в центре города, по улице Ярослава Мудрого, она обнаружила неизвестного мужчину с огнестрельным ранением живота.
Об этом ЦензорНЕТ сообщили в пресс-службе областной полиции.
На место происшествия немедленно прибыли патрульные полицейские, следственно-оперативная группа и руководство Белоцерковского районного управления полиции.
Полицейские выяснили, что в ту ночь 50-летний потерпевший отдыхал в одном из развлекательных заведений города. Впоследствии у него с новым знакомым, с которым они вместе употребляли алкогольные напитки, случился конфликт", - отмечается в сообщении.
В дальнейшем мужчина извлек из своего автомобиля огнестрельное оружие и произвел один выстрел вверх. После этого он последовал за новым знакомым, дважды в него выстрелил и скрылся с места происшествия.
Мужчину немедленно госпитализировали в медицинское учреждение с огнестрельным ранением поясницы. На сегодняшний день состояние пострадавшего стабильное.
В полиции заявили: "Следователи по процессуальному руководству Белоцерковской окружной прокуратуры сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 15 (Покушение на преступление) п. 7 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до пятнадцати лет или пожизненного лишения свободы".
"Обращаемся к гражданам, если вы владеете какой-либо информацией относительно данного события и лица подозреваемого Хоменко Евгения Валерьевича, просим немедленно сообщать полиции по номеру спецлинии "102". Анонимность гарантируем", - подчеркивают полицейские.
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Про права. В тебе зброя вдома є?
В Мексики чтобы ты мог носить оружие ты должен отслужить иметь официальную работу. То есть не каждый может носить.
Ну а про будет ли преступник стрелять, если знает что у другого будет оружие? Бандитские перестрелки происходят между теми кто точно уверен что у противника есть оружие.
Про перестрелки это странный довод. Перестрелки это не самооборона, а это больше про деньги.
Вот статья, та полностью написано конкретные действия по покупки оружия. Так там есть раздел "Οбοcнοвaть нeοбxοдимοcть нοcить οpyжиe"
Там написано такое
Cтaндapтнaя лицeнзия пpeдпοлaгaeт влaдeниe и иcпοльзοвaниe οгнecтpeльнοгο οpyжия в цeляx caмοοбοpοны иcключитeльнο в пpeдeлax вaшeгο жилищa. Этa лицeнзия нe пpeдпοлaгaeт cвοбοднοe нοшeниe οpyжия. Ecли вы xοтитe имeть пpaвο нa нοшeниe οpyжия, нeοбxοдимο пοлyчить дpyгyю лицeнзию, οбοcнοвaв тaкyю нeοбxοдимοcть. Пpοcтым гpaждaнaм тaкиe лицeнзии нeдοcтyпны.
Так что получается что простым смертным нельзя носить оружие для самообороны.
что, приоритеты поменялись...)))?
Отдельно по тер. обороне - оружие государственное, хранить в опечатанном сейфе дома и извлекать только по приказу командования/тревоге.
что толку от них???
Они ни найти не могут ни задержать!
Только взятки на карман брать и крышевать????
Разгонять надо полностью это бесполезное стадо коррумпированных тварей
Спалити на... того що стріляв, підстріленого і нічний клуб повністю!