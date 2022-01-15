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Новости Фото ДТП
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Масштабное ДТП на Закарпатье - пострадало 7 человек, среди которых 3 детей. ФОТО

В Закарпатской области на автодороге Н13 Львов – Самбор – Ужгород в г. Перечин в субботу, 15 января, около 11:00 произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате ДТП травмированы 7 человек, из них трое детей 2011, 2013 и 2018 годов рождения.

Спасатели ГСЧС с помощью специнструмента вырезали из поврежденного кузова автомобиль одну из пострадавших и передали специалистам экстренной медицинской помощи.

Пострадавших с травмами разной степени тяжести госпитализировали.

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Масштабное ДТП на Закарпатье - пострадало 7 человек, среди которых 3 детей 01

ДТП (7674) ГСЧС (4976) Закарпатская область (2586)


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Топ комментарии
+3
Приехала! Куча народу реально ездить не умеет, да еще и правила не знают! Одному утырку объяснял, что поворачивать так нельзя, а он при полицейских рассказывает мне и им, что так половина города ездит)) тьфу дебилы! Еще и угрожало мне чмо при полицейских! А они ему объясняли ПДД, вместо того чтобы дрюкнуть на штраф хотя бы
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15.01.2022 17:03
+2


Так это Йовбак
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15.01.2022 20:35
+1
Ну действительно.. МАСШТАБНОЕ дтп... Надо было еще добавить ЖУТКОЕ УЖАСНОЕ...
Всего 2 машинки, все живы... Таких мелких дтп сотни в день..
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15.01.2022 16:47
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На рейндже «девушка» ездит. Иногда в одно время в тренажерке занимаемся
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15.01.2022 16:36 Ответить
Приехала! Куча народу реально ездить не умеет, да еще и правила не знают! Одному утырку объяснял, что поворачивать так нельзя, а он при полицейских рассказывает мне и им, что так половина города ездит)) тьфу дебилы! Еще и угрожало мне чмо при полицейских! А они ему объясняли ПДД, вместо того чтобы дрюкнуть на штраф хотя бы
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15.01.2022 17:03 Ответить
Водитель bmv выскочил на встречку. В рэйндже ехалидевушка с двумя детьми, и её подруга с ребёнком
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15.01.2022 20:55 Ответить
я не знаю, кто там виноват! и я не писал, что водитель рейнджа виновен. Мое мнение, эти двухполосные дороги не пригодны для нынешней транспортной нагрузки! полос должно быть 4 минимум, иначе так и будут разбиваться при обгонах(
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15.01.2022 21:12 Ответить
Я не к тому. Просто последние данные.
А дороги хоть в сколько рядов, они должны быть дорогами, а не танкодромами
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15.01.2022 21:24 Ответить
не совсем ты прав! посмотри новости, львиная доля всех ДТП на трассах - нарушение правил обгона, лобовой удар на встречке!!! и это - ключевая проблема! Если ты знаешь трассу Запорожье - Днепр, так вот на ней таких аварий нет вообще, от слова совсем!!! так как она вся из четырех полос!!!
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15.01.2022 21:51 Ответить
Ездил по ней когда она была старой бетонкой. Её сделали?
В Закарпатье такие дороги тяжело строить, а между «сёлами» их никогда и не будет
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15.01.2022 21:56 Ответить
да, турки сделали, очень приличная дорога сейчас
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15.01.2022 23:00 Ответить
Дорога винувата що за кермом є@аната.... "точно "....
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16.01.2022 12:33 Ответить
Ну действительно.. МАСШТАБНОЕ дтп... Надо было еще добавить ЖУТКОЕ УЖАСНОЕ...
Всего 2 машинки, все живы... Таких мелких дтп сотни в день..
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15.01.2022 16:47 Ответить
циклон, оттепель и сильные ветры приводят к обледенению трасс, да и от прокладки между рулем и сидением тоже зависит - торопится на свтречу с богом или еще пожить есть желаниен...
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15.01.2022 16:56 Ответить
Мене в загалі розчулюють такі от бики, котрі в капюшоні-рукивкишені і АШОТИПРОЛТИМАЄШ. Ну як на фото з права. Прямо так і пре освіта зовні.
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15.01.2022 17:01 Ответить


Так это Йовбак
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15.01.2022 20:35 Ответить
Помощникучастковогожурналистохотинспектор )))
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15.01.2022 21:25 Ответить
 
 