Масштабное ДТП на Закарпатье - пострадало 7 человек, среди которых 3 детей. ФОТО

В Закарпатской области на автодороге Н13 Львов – Самбор – Ужгород в г. Перечин в субботу, 15 января, около 11:00 произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате ДТП травмированы 7 человек, из них трое детей 2011, 2013 и 2018 годов рождения.

Спасатели ГСЧС с помощью специнструмента вырезали из поврежденного кузова автомобиль одну из пострадавших и передали специалистам экстренной медицинской помощи.

Пострадавших с травмами разной степени тяжести госпитализировали.

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