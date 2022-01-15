Масштабное ДТП на Закарпатье - пострадало 7 человек, среди которых 3 детей. ФОТО
В Закарпатской области на автодороге Н13 Львов – Самбор – Ужгород в г. Перечин в субботу, 15 января, около 11:00 произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
В результате ДТП травмированы 7 человек, из них трое детей 2011, 2013 и 2018 годов рождения.
Спасатели ГСЧС с помощью специнструмента вырезали из поврежденного кузова автомобиль одну из пострадавших и передали специалистам экстренной медицинской помощи.
Пострадавших с травмами разной степени тяжести госпитализировали.
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+3 Андрей Мудрый
показать весь комментарий15.01.2022 17:03
+2 Mosquito
показать весь комментарий15.01.2022 20:35
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показать весь комментарий15.01.2022 16:47
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А дороги хоть в сколько рядов, они должны быть дорогами, а не танкодромами
В Закарпатье такие дороги тяжело строить, а между «сёлами» их никогда и не будет
Всего 2 машинки, все живы... Таких мелких дтп сотни в день..
Так это Йовбак