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Новости Фото Война
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С командиром взвода 25-й ОВДБр Ильей Супруном, погибшим 10 января в Донецкой области, простились в Днепре. ФОТОрепортаж

Сегодня, 15 января, в городе Днепр состоялась церемония прощания с командиром взвода 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Ильей Супруном, погибшим 10 января в Донецкой области.

Об этом говорится в материале издания Суспільне, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на похороны пришли побратимы воина, родные, друзья и жители Днепра.

Анатолий, служивший вместе с Ильей Супруном, рассказал, что он был для него не только побратимом, но и настоящим другом.

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"Я еще не встречал таких искренних и преданных своему делу людей. Илья был настоящим патриотом, настоящим воином по духу. Он очень сильно верил в то, что делал. До того, как я с ним познакомился, я не знал, что можно так сильно верить и так искренне", – рассказал Анатолий.

Соседка Ильи Супруна, Лилия Рогозина, рассказала, что знала его с детства.

"Он был очень добрый и отзывчивый парень, всех любил. Всегда заходил в гости, когда приезжал из армии, спрашивал, нужно ли какая-то помощь. Для меня он был как родной, поэтому мне очень больно сейчас. Он очень хорошо учился в лицее, но всегда мечтал об армии и поступил в военную академию. Он хотел служить Украине, это была его мечта. Илья был настоящим патриотом", - рассказала женщина.

С командиром взвода 25-й ОВДБр Ильей Супруном, погибшим 10 января в Донецкой области, простились в Днепре 01

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С командиром взвода 25-й ОВДБр Ильей Супруном, погибшим 10 января в Донецкой области, простились в Днепре 02
С командиром взвода 25-й ОВДБр Ильей Супруном, погибшим 10 января в Донецкой области, простились в Днепре 03
С командиром взвода 25-й ОВДБр Ильей Супруном, погибшим 10 января в Донецкой области, простились в Днепре 04

Илья Константинович Супрун родился в 1998 году. Жил с матерью в Днепре. Окончил Днепровский лицей информационных технологий и Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львове. Сразу после окончания учебы в 2020 году мужчина заключил контракт и отправился на фронт. Сначала служил в Гвардейском, а затем – на Донбассе. В зоне боевых действий он был 5 месяцев.

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Лейтенант Илья Супрун служил командиром взвода 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. Погиб воин 10 января в районе поселка Крутая Балка Ясиноватского района Донецкой области.

Во время восстановления минно-взрывных изгородей он получил смертельное ранение - подорвался на неустановленном взрывном устройстве.

Автор: 

Днепр (4422) похороны (1534) потери (4388) Ян Осока (1501) 25-я отдельная воздушно-десантная бригада (156)


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Топ комментарии
+35
боже!.. молодой совсем.. ему бы жить да радоваться и детей растить!..
будь проклят Путин!.. будь проклята Россия!
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15.01.2022 18:42
+32
Спочивай з миром, Воїне! Героям Слава!
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15.01.2022 18:44
+22
Герої не вмирають
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15.01.2022 18:54
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боже!.. молодой совсем.. ему бы жить да радоваться и детей растить!..
будь проклят Путин!.. будь проклята Россия!
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15.01.2022 18:42 Ответить
С.У.М.
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15.01.2022 18:43 Ответить
Спочивай з миром, Воїне! Героям Слава!
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15.01.2022 18:44 Ответить
Герої не вмирають
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15.01.2022 18:54 Ответить
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15.01.2022 18:57 Ответить
Чому гинуть молоді патріоти ,а всяка колоборанська наволоч живе і комфортно себе почуває ? горіть в пеклі рашиська расея і всякі маріонетки лднр ,а ще п'ята колона.
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15.01.2022 19:09 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=PNt2AoKqqG0 https://www.youtube.com/watch?v=PNt2AoKqqG0


Они не погибли... Они по-прежнему защищают нас.
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15.01.2022 19:31 Ответить
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15.01.2022 19:19 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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15.01.2022 19:41 Ответить
співчуття родині і всій Україні...(бо гинуть найкращі...)
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15.01.2022 19:58 Ответить
Десантники не помирають. Десантники йдуть в небо!
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15.01.2022 21:13 Ответить
Дякую тобі,Українець !Світла Пам"ять !
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15.01.2022 21:53 Ответить
Я была на похоронах. Единственный сын у мамы. Лежал в гробу, как-будто заснул, такой молодой, красивый. Сердце разрывалось, когда несли гроб к машине его мамочка кричала, что последний раз ты уходишь со своего родного двора.
Очень обидно, что мэр Днепра Филатов не приехал на похороны, не выразил соболезнование родным офицера-героя - жителя Днепра, отдавшего свою жизнь за Украину. В других городах мэры и из администрации приезжали, в Днепре никто не приехал, они заняты, не нашлось хотя-бы 30 минут.
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15.01.2022 21:59 Ответить
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16.01.2022 08:26 Ответить
Спочивай з миром, Герой....
Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!
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16.01.2022 11:16 Ответить
 
 