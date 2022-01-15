С командиром взвода 25-й ОВДБр Ильей Супруном, погибшим 10 января в Донецкой области, простились в Днепре. ФОТОрепортаж

Сегодня, 15 января, в городе Днепр состоялась церемония прощания с командиром взвода 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Ильей Супруном, погибшим 10 января в Донецкой области.

Об этом говорится в материале издания Суспільне, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на похороны пришли побратимы воина, родные, друзья и жители Днепра.

Анатолий, служивший вместе с Ильей Супруном, рассказал, что он был для него не только побратимом, но и настоящим другом.

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"Я еще не встречал таких искренних и преданных своему делу людей. Илья был настоящим патриотом, настоящим воином по духу. Он очень сильно верил в то, что делал. До того, как я с ним познакомился, я не знал, что можно так сильно верить и так искренне", – рассказал Анатолий.

Соседка Ильи Супруна, Лилия Рогозина, рассказала, что знала его с детства.

"Он был очень добрый и отзывчивый парень, всех любил. Всегда заходил в гости, когда приезжал из армии, спрашивал, нужно ли какая-то помощь. Для меня он был как родной, поэтому мне очень больно сейчас. Он очень хорошо учился в лицее, но всегда мечтал об армии и поступил в военную академию. Он хотел служить Украине, это была его мечта. Илья был настоящим патриотом", - рассказала женщина.

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Илья Константинович Супрун родился в 1998 году. Жил с матерью в Днепре. Окончил Днепровский лицей информационных технологий и Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львове. Сразу после окончания учебы в 2020 году мужчина заключил контракт и отправился на фронт. Сначала служил в Гвардейском, а затем – на Донбассе. В зоне боевых действий он был 5 месяцев.

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Лейтенант Илья Супрун служил командиром взвода 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. Погиб воин 10 января в районе поселка Крутая Балка Ясиноватского района Донецкой области.

Во время восстановления минно-взрывных изгородей он получил смертельное ранение - подорвался на неустановленном взрывном устройстве.