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Сторонники Порошенко собрались возле аэропорта "Киев". ФОТОрепортаж

17 января у здания международного аэропорта "Киев" (перед входом в терминал "А") собрались сторонники народного депутата и лидера политической партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Также на территории аэропорта постоянно дежурит Национальная гвардия. В комментарии для Цензор.НЕТ заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич указал, что порядок в аэропорту сегодня будут обеспечивать 250 полицейских и военных.

Также смотрите: Порошенко возвращается в Украину. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

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Сторонники Порошенко собрались возле аэропорта Киев 06
Сторонники Порошенко собрались возле аэропорта Киев 07
Сторонники Порошенко собрались возле аэропорта Киев 08

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Сторонники Порошенко собрались возле аэропорта Киев 10
Сторонники Порошенко собрались возле аэропорта Киев 11
Сторонники Порошенко собрались возле аэропорта Киев 12
Сторонники Порошенко собрались возле аэропорта Киев 13
Сторонники Порошенко собрались возле аэропорта Киев 14
Сторонники Порошенко собрались возле аэропорта Киев 15
Сторонники Порошенко собрались возле аэропорта Киев 16
Сторонники Порошенко собрались возле аэропорта Киев 17
Сторонники Порошенко собрались возле аэропорта Киев 18
Сторонники Порошенко собрались возле аэропорта Киев 19
Сторонники Порошенко собрались возле аэропорта Киев 20
Сторонники Порошенко собрались возле аэропорта Киев 21
Сторонники Порошенко собрались возле аэропорта Киев 22
Сторонники Порошенко собрались возле аэропорта Киев 23
Сторонники Порошенко собрались возле аэропорта Киев 24
Сторонники Порошенко собрались возле аэропорта Киев 25
Сторонники Порошенко собрались возле аэропорта Киев 26
Сторонники Порошенко собрались возле аэропорта Киев 27
Сторонники Порошенко собрались возле аэропорта Киев 28
Сторонники Порошенко собрались возле аэропорта Киев 29
Сторонники Порошенко собрались возле аэропорта Киев 30
Сторонники Порошенко собрались возле аэропорта Киев 31
Сторонники Порошенко собрались возле аэропорта Киев 32
Сторонники Порошенко собрались возле аэропорта Киев 33
Сторонники Порошенко собрались возле аэропорта Киев 34
Сторонники Порошенко собрались возле аэропорта Киев 35
Сторонники Порошенко собрались возле аэропорта Киев 36
Сторонники Порошенко собрались возле аэропорта Киев 37
Сторонники Порошенко собрались возле аэропорта Киев 38
Сторонники Порошенко собрались возле аэропорта Киев 39
Сторонники Порошенко собрались возле аэропорта Киев 40

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня, 17 января, Петр Порошенко возвращается в Украину. 

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса. В "Европейской Солидарности" назвали это политическим заказом и дешевым фейком.

ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения.

Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков опубликовал текст подозрения, которое Офис генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко. Новиков также заявил, что экс-президент не планирует приходить на допрос 23 декабря в Госбюро расследований по делу о государственной измене, поскольку подозрение является незаконным, а обе повестки – выписаны неправильно.

Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.

Зеленский комментируя подозрение Порошенко заявил: "Я не думаю об этом. Пусть разбирается суд, правоохранительные органы".

6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.

Позже в "ЕС" сообщили, что кроме имущества Порошенко суд арестовал активы и счета "Прямого" и "5 канала".

Однако ГБР опровергло информацию об аресте активов "Прямого" и "5 канала". В ответ адвокат пятого президента Порошенко Игорь Головань обнародовал выписку из постановления суда об аресте активов телеканалов "Прямой" и "5 канал", а также соответствующую выписку из прокурорского ходатайства.

Автор: 

аэропорт (1509) Киев (25572) Нацполиция (16490) Порошенко Петр (19606) Фацевич Александр (106)


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Топ комментарии
+47
Я за щоб Порошенку дали срок. А краще два сроки, сьому та восьму каденцію.
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17.01.2022 08:42
+29
Гетьман повертається!
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17.01.2022 08:42
+18
Порошенко наш президент! Осла -в квартальне стойло!
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17.01.2022 09:03
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Тільки разом з зеленкою
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17.01.2022 13:35 Ответить
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