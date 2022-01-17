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"В Жулянах на митинге в поддержку Порошенко собралось 25 тысяч человек: выступают общественные деятели, политики и ветераны", - пресс-служба "ЕС". ВИДЕО+ФОТО

В Международном аэропорту "Киев" начался митинг в поддержку пятого президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко. По данным организаторов, из разных уголков Украины на акцию прибыли 25 тысяч человек.

Об этом сообщает пресс-служба "ЕС", передает Цензор.НЕТ.

В Жулянах на митинге в поддержку Порошенко собралось 25 тысяч человек: выступают общественные деятели, политики и ветераны, - пресс-служба ЕС 01

Фото: пресс-служба "ЕС"

"В Жулянах на митинге в поддержку Порошенко собралось 25 тысяч человек, выступают общественные деятели, политики и ветераны войны против российской агрессии", - заявили в пресс-службе политсилы.

"Я имею честь отстаивать сегодня вместе с вами права на честь и достоинство нашего общества. Я благодарю всех за поддержку, которую оказал мне народ Украины, и я уверен, что мы не дадим опозорить имя нашего Главнокомандующего и честь нашего пятого Президента" , – говорит генерал-лейтенант ВСУ, заместитель министра обороны Украины (2015-2019) Игорь Павловский.

Участник украинско-российской войны, народный депутат фракции "Голос" Роман Костенко подчеркнул: "Сегодня мы собрались вместе, чтобы показать властям, что мы никогда не дадим давить на оппозицию, которая в свое время с 2014 года прошла войну, защитила страну, отстроила, подняла ее с колен, на которые ее поставила РФ вместе с ее агентами влияния. И сейчас те, кто пришли - они знают, где они были тогда. И сейчас пытаются рассказать нам, как надо создавать новое государство".

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"Мы не отступали ни тогда, когда пришел враг к нашим границам, ни тогда, когда пришла власть и начала преследовать наших ветеранов, волонтеров. Мы не отступали, когда преследовали генерала Марченко, Антоненко мы не дали закрыть дело "вагнеровцев", когда власть хотела его просто похоронить. Мы никому не дадим обижать нашу страну", – говорит Роман Костенко.

"Каким же нужно быть бестолковым или какими непутевыми нужно быть правоохранительным органам, чтобы сказать, что Верховный Главнокомандующий, который в 2014-2019 годах удержал Украину, поднял войско, сплотил нашу нацию, является предателем. Мы сегодня не имеем права на нормальное правосудие, которое судит по амбициям, а не по закону, не по законам, которые выписаны для нашего народа, не по тем законам, которые созданы для нашего общества", – возмутился Павловский.

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"Я благодарю каждого, кто пришел бороться за Украину. Мы испытали на собственной коже, что такое популизм. Когда в стране один кризис сменяется другим, когда обещания сменяют одно за другим. Наша страна теряет ежедневно миллиарды гривен, которые оседают в оффшорах окружения Зеленского. Мы не имеем права больше молчать", – говорит политик Владимир Омелян.

"Вчера был день памяти киборгов. Сегодня мы воюем на два фронта. Держим строй, друзья. Я всегда напоминаю, кем был Зеленский раньше – он был подтанцовкой банды Януковича. Сегодня этот человек оказался на вершине политического Олимпа. Это огромная угроза нашей стабильности ", – говорит писатель, переводчик и ведущий Дмитрий Чекалкин.

"Мы здесь собрались сегодня отстоять наше завтра. Мы собрались для того, чтобы у нашей страны было будущее и в этом будущем были принципы… Принципы говорят нам о том, что президент должен заниматься своим делом, Верховный Главнокомандующий должен защищать Украину, президент должен заниматься дипломатией, а не сажать оппозицию в тюрьмы. Вот зачем мы здесь, для того чтобы Украина была страной принципов и у нее было завтра", – отмечает соучредитель политической партии "Демократический топор" Юрий Гудыменко.

"Я еще раз обращаюсь к Зеленскому - начинай работать, если ты влез в это кресло. Ты слишком глубоко вошел в эту роль по чужому сценарию", - говорит музыкант и художник Юрий Журавель.

Сегодня, 17 января, Петр Порошенко возвращается в Украину. Сторонники Порошенко собрались возле аэропорта "Киев".

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса. В "Европейской Солидарности" назвали это политическим заказом и дешевым фейком.

ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения.

Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков опубликовал текст подозрения, которое Офис генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко. Новиков также заявил, что экс-президент не планирует приходить на допрос 23 декабря в Госбюро расследований по делу о государственной измене, поскольку подозрение является незаконным, а обе повестки – выписаны неправильно.

Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.

Зеленский комментируя подозрение Порошенко заявил: "Я не думаю об этом. Пусть разбирается суд, правоохранительные органы".

6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.

Позже в "ЕС" сообщили, что кроме имущества Порошенко суд арестовал активы и счета "Прямого" и "5 канала".

Однако ГБР опровергло информацию об аресте активов "Прямого" и "5 канала". В ответ адвокат пятого президента Порошенко Игорь Головань обнародовал выписку из постановления суда об аресте активов телеканалов "Прямой" и "5 канал", а также соответствующую выписку из прокурорского ходатайства.

Автор: 

аэропорт (1509) Киев (25572) митинг (2556) Порошенко Петр (19606) Гудыменко Юрий (39) Омелян Владимир (712) Павловский Игорь (115) Костенко Роман (168)


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Топ комментарии
+54
Если считаешь, что эти люди куплены и повелись на рошенки, то покажи такой же митинг в поддержку реформ твоего любимого ЗЕ-лайна....
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17.01.2022 09:45
+41
Думаю тебе нужно ананировать в спаме бот блевотный
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17.01.2022 09:44
+39
Ті щурі, кварталівці послідовники януковища, намагались не допустити Порошенка в Україну.
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17.01.2022 09:43
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Страница 3 из 3
Да, кстати. Прямо возвращаются деньки 14 года. Когда число протестующих занижается, протест купленный и конечно же всё отлично, чего протестовать то? Время идет - аргументы не меняются. То же самое моральное банкротство, которое подкреплено юридическим беспределом.
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17.01.2022 10:20 Ответить
Зеко ***** это и есть в основном Антимайдан (Портнов, Татаров и пр.).
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17.01.2022 10:28 Ответить
Стадо баранов, которых обобрали - а они продолжают мычать и бе-е-е-кать. Здесь не один президент не стоит того, чтобы за него драть глотку. А этот - Порошенко - одной только брехней о своем «слепым трастом» у Ротшильдов тюрьму заслужил.
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17.01.2022 10:28 Ответить
Похрюкивай с дивана
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17.01.2022 10:30 Ответить
Пакуйте пороха, а по дорозі в Охвіс пріпіzдєнта, кабМін, кагал (рнБо), верховний кнесет! Ну а потім на Майдан поки Йолка стоїть.
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17.01.2022 10:45 Ответить
Что за вранье там ну максимум 1 тысяча была.
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17.01.2022 10:35 Ответить
У тебе гігантоманія?
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17.01.2022 10:46 Ответить
Сам там був, чи бабульки біля під'їзду сказали?
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17.01.2022 11:10 Ответить
Порошенко українець і він у себе на батьківщині.
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17.01.2022 10:55 Ответить
Ну, хоча б напівкровка, а не #идяра пархатий
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17.01.2022 11:09 Ответить
Если он вальцман, то твоя жена, дочь и мама ---проститутки с окружной! Доказательства одинаковые.
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17.01.2022 21:39 Ответить
А, так ты еще и кацапыра, судя по твоим ассоциациям! Пшел на...
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18.01.2022 00:06 Ответить
Жодного разу не бачив мітингу в підтримку блазня.
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17.01.2022 10:45 Ответить
Так "блазень" же за митинги не платит.😂😂😂
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17.01.2022 10:54 Ответить
Ні, це тому що лохторат блазня це невдахи без власної думки.
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17.01.2022 11:18 Ответить
йому і платити нема чим - він сам на зарплатні сидить 😂
Не дарма ж "успішний бізнесмен, що побудував бізнес у медійній сфері" 🤣🤣🤣
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17.01.2022 12:14 Ответить
А на фотографии человек 300...
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17.01.2022 10:47 Ответить
Знімали не з дрона, 300 потрапили в кадр. А де ті 300, що підтримають продовольчі талони?
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17.01.2022 11:08 Ответить
Да? А почему не 50? 😂😂😂
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17.01.2022 10:53 Ответить
Наивный ЗЕля хочет угодить бункерному деду Путину и посадить Порошенко. Это какой-то позор.
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17.01.2022 10:59 Ответить
Слушна думка: посади Порошенка, а я не нападатиму.
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17.01.2022 11:05 Ответить
Если, ЗЕля посадит Порошенка, то Украинский народ досрочно выберет 7-го президента Украины. Совпадение? Не думаю.
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17.01.2022 11:00 Ответить
Порошенко - не ідеал, але наступного разу, якщо випаде така нагода, проголосую за нього - нехай надере дупу цьому нєдорослю і видасть американським суддям суку бєню
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17.01.2022 11:04 Ответить
Ну ты и дурень. Ты еще за Гордона проголосуй. тогда точно валить за бугор надо
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17.01.2022 11:08 Ответить
Вали хоч зараз
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17.01.2022 11:12 Ответить
А хуху не хохо?
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17.01.2022 11:15 Ответить
- бот фсб. Кохає пляшку с горілкой
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17.01.2022 11:42 Ответить
не пиво с лящом
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17.01.2022 14:42 Ответить
Ты зелёный пи--а
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17.01.2022 12:46 Ответить
- Липецкая фабрика здесь?
- Да!
- Винницкий базар здесь?
- Да!
- Журналюшки ахметковских каналов здесь?
- Да!
- Лондонский колледж здесь?
- Да!
- Снимите футболки с надписью russia. Нарика банда здесь?
- Да!
- Спрячте пушки и перестаньте предлагать людям порошок.Мальдивские пляжники здесь?
- Убежали,в плавках здесь холодно.
- Клуб любителей автомобилей богдан-жигули здесь?
- Машины згниши,клуб распущен.
- Внимание всем продажным личностям, выстраиваемся в очередь по одному,не толкаемся,хватит всем.
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17.01.2022 11:38 Ответить
Пєтросян 95?
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17.01.2022 12:17 Ответить
Молодежное крыло.
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17.01.2022 12:30 Ответить
Пошёл в п--у зелёный пи-рок
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17.01.2022 12:47 Ответить
При всей моей неприязни к Зеленскому с его Кварталом гопоты...
Мы Порошенке уже панамские офшоры простили, лишение гражданства Саакашвили, годовое сидение Гади у турме за контрабанду минометов, разгон ж/д блокады Лугандона, Роттердам +, дружков его Кононенко, Грановского, Кернеса. И шо, при нем у армии не воровали, на базарах канадские сухпаи не продавали? Хоть одна падла при Порошенке палец о палец ударила, чтобы осудить и конфисковать Януковичей, Курченка, Левочкина, Азарова, Пшонку. Или беркутовцев посадили хоть одного? И киборгов по дороге в аэропорт не обыскивал Моторолла с Гиви? И 25-я бригада не блокировала учебный центр Правого Сектора? А судить Порошенко будут те нелюстрированные прокуроры в прирученном еще им Печерском суде. ***** - пауки в банке, только с разными флагами.
«Патриотизм - последнее прибежище негодяя» (англ. Patriotism is the last refuge of a scoundrel) - афоризм, произнесённый доктором Самуэлем Джонсоном в Литературном клубе 7 апреля 1775 года. Весь патриотизмь Порошенко в том, шо он желал делить Украину с Путиным - хотел все себе! И Коломойский хотел того же - чтобы добробаты охраняли его Приват-империю.
Про Томос пошумели и забыли. Армию одели, обули и накормили волонтеры и простой народ. И пинками под зад заставили шевелиться. Арсеналы гетьман просрал, оружие он продавал не меньше других, ни одного завода снарядно-патронного не построил - бла-бла-бла... Про мову в Украине только ленивый политик не говорил, Зеля вон даже уже и Пороха перещеголял.
За кого нам задницы свои рвать? Или за чью Украину умирать - Порошенкину или Зеленского?
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17.01.2022 12:09 Ответить
про Томос забули за Клоуна - це дорікання Пороху необ'єктивне.
Проте Порох не одягав косоворотку на день Вишиванки і не влаштовував травесті-шоу на день Незалежності.
Щодо всього іншого - погоджуюсь що багато лайна було, але ж воно нікуди не ділося ні з влади ні з силових органів - багато зрадників та агентури там є. Але вже багато і наших
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17.01.2022 12:21 Ответить
моих любимых "бриллиантовых" прокуроров забыли по 100 лямов зелени каждый - посадили их при потрохе? и тишина... и мертвые с косами стоят. А посадка предыдущего нынешним - это начало хорошей демократичной практики ибо нех.й народ наё...
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17.01.2022 13:03 Ответить
Ти ймовірно плутаєш патриотизм до рідного краю, до землі на якій живеш до традицій ,культури .. і звеличування, лобзанням царька.. Це тобі до Рашки там лозунг "немає путіна -немає Росії"

Про "добровольці обули та підняли армію" навіть не смішно а сумно, бо ти навіть не уявляєш які кошти виділяються на армію.. Зрозуміло, що кошти народні, з бюджету , але при Зеленському закрита була 1,5 роки ракетна програма, та 2 роки зривався війскове держ. замовлення, на 90% замовлення було невиконане. Отак можна розпроділяти кошти..
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17.01.2022 13:39 Ответить
А ты не путаешь любовь к родной земле и ее традициям к услужению тому, кто правдами и неправдами захватил булаву?
Например у меня мать русская, а отец украинец, я родился на славной земле Запоріжжя, сейчас говорю на пяти языках и что это значит - что мне за поребрик? Я в армии служил 15 лет и как прицелиться и спустить курок отлично знаю и еще лучше умею. И любому, кто ко мне придет и скажет собирай сидор, я пущу ему пулю в лобешник. И неважно откуда он - из Львова, или Ростова. Это я про то, что последнее время такие как я, "східняки" из центра Украины, рассматриваются как ясак с одной стороны нащадків ОУН-УПА, а сдругой стороны - внучков Судоплатова. И как по мне, так только на пользу Украине будет помещение в одну камеру Фарион и Шария. И пусть там под камерами слежения дискутируют, кто есть настоящий украинец.
И про кошты на армию... Я шо, должен власть 5 лет в жопу целовать за то шо они из наших денег 2% выделили на армию, шоб она не разбежалась, а остальные раздерибанили и сказали шо они армию за свои содержат, как прокуратуру с ментовкой?
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18.01.2022 10:17 Ответить
Царь черни,плебеев и наивных дурачков перевелся на навоз глядя на эту картину.Самое смешное, что в его поддержку,кроме проплаченых идиотов выйдут только климаксом прибитые тетки,верящие в святого голобородьку.
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17.01.2022 12:11 Ответить
кловуни вибрали кловуна.між бубою і пупою знак рівності.кажуть - краще з розумним загубити .ніж щ дурнем знайти - це точно не про нас. з усіх 49 мільонів . вибрати дурня.і це ніколи не закінчиться на жаль.
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17.01.2022 12:49 Ответить
Читаю коменти критиків Порошенка і офігіваю.. люди зовсім не розуміють, що "саджати за грати повинен Суд, який дуже складно було реформувати, бо сам суд скасовував прин"яті закони по реформуванню судової системи. "Волонтери армію підняли".. звичайно велика подяка всім хто допомагав армії, але ви хоч уявляєте які суми коштів шли на Армію? Самі топові волонтери говорили що їх внесок до 5%.. Саме цінно було в перші місяці війни їх діяльністі.. Головне було управління розподілом бюджетом, пріорітет куди та на що витрачати кошти.. (тому і заморозка пенсій була 2 роки, та зарплати не росли, бо величезні гроші шли на війну). Чую одні пусті звинувачення, тому, що реально за 2,5 років є лише купівля вугілля на окупованій території. Думаю вибір був між колапсом в енергетиці та купівля в ДНР. Ви знаєте, що РФ Україні попри договору перед зимою перестала продавати газ в 2014 році, ви думаєте вони нам вугілля продадуть? Тоді яка різниця в кого купувати? Різниця є в РФ ще дорожче купувати теж вугілля яке йде через РФ.

Головне у Порошенка була коаліція різних партій, яка не завжди голосували та приймали потрібні для країни закони, і звинувачувати, валити все на президента це не розумно.. Велика різниця президента Зеленського у якого 250 депутатів в парламенті та Порошенка у якого було приблизно 110 депутатів його навіть не партії а блока в який входили декілька партій..
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17.01.2022 13:31 Ответить
Не нужно оправдывать Порошенко - если не смог в первую каденцию, то нефиг рыпаться на второй срок. Нет у нас Гавелов - Бог похоже такому народу их даст еще не скоро. Скорее будет президентом какой-то тик-токер при таком воспитании и расстановке моральных приоритетов.
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17.01.2022 14:42 Ответить
...а как же бабло без власти косить, он даже при Яныке при власти был...решал всё свои шкурные вопросы, вот пусть без власти попробует....если не сядет.
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17.01.2022 15:36 Ответить
Бред. Нашли кого поддержать
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17.01.2022 14:36 Ответить
Да по фигу кого - Зеленского догнал пущенный его рукой бумеранг. Смена ролей в супружеской постели. Было - кто угодно, только не Порошенко, стало - кто угодно, только не Зеленский...
Мудрый народ правильно решает задачу - їсти те гівно, яке менше воняє!
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18.01.2022 10:21 Ответить
там все 100000....не преуменьшайте популярность гетьмана....это же его хлеб....пиар ради пиала, а как слово говорит...Зеле далеко до него
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17.01.2022 14:38 Ответить
Да Сетро,зеленскому действительно далеко до Порошенко.
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17.01.2022 15:29 Ответить
Десь так

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17.01.2022 18:12 Ответить
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17.01.2022 18:13 Ответить
вот кто актёр, куда там Зе.
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17.01.2022 23:25 Ответить
****ь, 7-ми часовое ожидание, чтобы услышать решение судьи, что МЫ еще не отважились на решение - это тот запредел, за которым стоит маршрутка на Ростов! Тупость, наглость, беспредел неуважения и полное отсутствие малейших крох воспитания и порядочности. Квинтэссенция жлобства и гопничества 70% дворового общества на троне!
Эта жаба злорадно мстила тысячам людей на площади из своего омріянного кабинета на Банковой...
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18.01.2022 10:28 Ответить
Ну собралось, пусть даже 25 тысяч (хотя вряд ли), помёрзли, послушали Сывочолого ГетЬмана, чутка побузили (с легонца) ...
... да и разошлись нахрен.
А где результат? Результат где?
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21.01.2022 11:27 Ответить
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