"В Жулянах на митинге в поддержку Порошенко собралось 25 тысяч человек: выступают общественные деятели, политики и ветераны", - пресс-служба "ЕС". ВИДЕО+ФОТО
В Международном аэропорту "Киев" начался митинг в поддержку пятого президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко. По данным организаторов, из разных уголков Украины на акцию прибыли 25 тысяч человек.
Об этом сообщает пресс-служба "ЕС", передает Цензор.НЕТ.
Фото: пресс-служба "ЕС"
"В Жулянах на митинге в поддержку Порошенко собралось 25 тысяч человек, выступают общественные деятели, политики и ветераны войны против российской агрессии", - заявили в пресс-службе политсилы.
"Я имею честь отстаивать сегодня вместе с вами права на честь и достоинство нашего общества. Я благодарю всех за поддержку, которую оказал мне народ Украины, и я уверен, что мы не дадим опозорить имя нашего Главнокомандующего и честь нашего пятого Президента" , – говорит генерал-лейтенант ВСУ, заместитель министра обороны Украины (2015-2019) Игорь Павловский.
Участник украинско-российской войны, народный депутат фракции "Голос" Роман Костенко подчеркнул: "Сегодня мы собрались вместе, чтобы показать властям, что мы никогда не дадим давить на оппозицию, которая в свое время с 2014 года прошла войну, защитила страну, отстроила, подняла ее с колен, на которые ее поставила РФ вместе с ее агентами влияния. И сейчас те, кто пришли - они знают, где они были тогда. И сейчас пытаются рассказать нам, как надо создавать новое государство".
"Мы не отступали ни тогда, когда пришел враг к нашим границам, ни тогда, когда пришла власть и начала преследовать наших ветеранов, волонтеров. Мы не отступали, когда преследовали генерала Марченко, Антоненко мы не дали закрыть дело "вагнеровцев", когда власть хотела его просто похоронить. Мы никому не дадим обижать нашу страну", – говорит Роман Костенко.
"Каким же нужно быть бестолковым или какими непутевыми нужно быть правоохранительным органам, чтобы сказать, что Верховный Главнокомандующий, который в 2014-2019 годах удержал Украину, поднял войско, сплотил нашу нацию, является предателем. Мы сегодня не имеем права на нормальное правосудие, которое судит по амбициям, а не по закону, не по законам, которые выписаны для нашего народа, не по тем законам, которые созданы для нашего общества", – возмутился Павловский.
"Я благодарю каждого, кто пришел бороться за Украину. Мы испытали на собственной коже, что такое популизм. Когда в стране один кризис сменяется другим, когда обещания сменяют одно за другим. Наша страна теряет ежедневно миллиарды гривен, которые оседают в оффшорах окружения Зеленского. Мы не имеем права больше молчать", – говорит политик Владимир Омелян.
"Вчера был день памяти киборгов. Сегодня мы воюем на два фронта. Держим строй, друзья. Я всегда напоминаю, кем был Зеленский раньше – он был подтанцовкой банды Януковича. Сегодня этот человек оказался на вершине политического Олимпа. Это огромная угроза нашей стабильности ", – говорит писатель, переводчик и ведущий Дмитрий Чекалкин.
"Мы здесь собрались сегодня отстоять наше завтра. Мы собрались для того, чтобы у нашей страны было будущее и в этом будущем были принципы… Принципы говорят нам о том, что президент должен заниматься своим делом, Верховный Главнокомандующий должен защищать Украину, президент должен заниматься дипломатией, а не сажать оппозицию в тюрьмы. Вот зачем мы здесь, для того чтобы Украина была страной принципов и у нее было завтра", – отмечает соучредитель политической партии "Демократический топор" Юрий Гудыменко.
"Я еще раз обращаюсь к Зеленскому - начинай работать, если ты влез в это кресло. Ты слишком глубоко вошел в эту роль по чужому сценарию", - говорит музыкант и художник Юрий Журавель.
Сегодня, 17 января, Петр Порошенко возвращается в Украину. Сторонники Порошенко собрались возле аэропорта "Киев".
Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса. В "Европейской Солидарности" назвали это политическим заказом и дешевым фейком.
ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения.
Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков опубликовал текст подозрения, которое Офис генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко. Новиков также заявил, что экс-президент не планирует приходить на допрос 23 декабря в Госбюро расследований по делу о государственной измене, поскольку подозрение является незаконным, а обе повестки – выписаны неправильно.
Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.
Зеленский комментируя подозрение Порошенко заявил: "Я не думаю об этом. Пусть разбирается суд, правоохранительные органы".
6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.
Позже в "ЕС" сообщили, что кроме имущества Порошенко суд арестовал активы и счета "Прямого" и "5 канала".
Однако ГБР опровергло информацию об аресте активов "Прямого" и "5 канала". В ответ адвокат пятого президента Порошенко Игорь Головань обнародовал выписку из постановления суда об аресте активов телеканалов "Прямой" и "5 канал", а также соответствующую выписку из прокурорского ходатайства.
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Не дарма ж "успішний бізнесмен, що побудував бізнес у медійній сфері" 🤣🤣🤣
- Да!
- Винницкий базар здесь?
- Да!
- Журналюшки ахметковских каналов здесь?
- Да!
- Лондонский колледж здесь?
- Да!
- Снимите футболки с надписью russia. Нарика банда здесь?
- Да!
- Спрячте пушки и перестаньте предлагать людям порошок.Мальдивские пляжники здесь?
- Убежали,в плавках здесь холодно.
- Клуб любителей автомобилей богдан-жигули здесь?
- Машины згниши,клуб распущен.
- Внимание всем продажным личностям, выстраиваемся в очередь по одному,не толкаемся,хватит всем.
Мы Порошенке уже панамские офшоры простили, лишение гражданства Саакашвили, годовое сидение Гади у турме за контрабанду минометов, разгон ж/д блокады Лугандона, Роттердам +, дружков его Кононенко, Грановского, Кернеса. И шо, при нем у армии не воровали, на базарах канадские сухпаи не продавали? Хоть одна падла при Порошенке палец о палец ударила, чтобы осудить и конфисковать Януковичей, Курченка, Левочкина, Азарова, Пшонку. Или беркутовцев посадили хоть одного? И киборгов по дороге в аэропорт не обыскивал Моторолла с Гиви? И 25-я бригада не блокировала учебный центр Правого Сектора? А судить Порошенко будут те нелюстрированные прокуроры в прирученном еще им Печерском суде. ***** - пауки в банке, только с разными флагами.
«Патриотизм - последнее прибежище негодяя» (англ. Patriotism is the last refuge of a scoundrel) - афоризм, произнесённый доктором Самуэлем Джонсоном в Литературном клубе 7 апреля 1775 года. Весь патриотизмь Порошенко в том, шо он желал делить Украину с Путиным - хотел все себе! И Коломойский хотел того же - чтобы добробаты охраняли его Приват-империю.
Про Томос пошумели и забыли. Армию одели, обули и накормили волонтеры и простой народ. И пинками под зад заставили шевелиться. Арсеналы гетьман просрал, оружие он продавал не меньше других, ни одного завода снарядно-патронного не построил - бла-бла-бла... Про мову в Украине только ленивый политик не говорил, Зеля вон даже уже и Пороха перещеголял.
За кого нам задницы свои рвать? Или за чью Украину умирать - Порошенкину или Зеленского?
Проте Порох не одягав косоворотку на день Вишиванки і не влаштовував травесті-шоу на день Незалежності.
Щодо всього іншого - погоджуюсь що багато лайна було, але ж воно нікуди не ділося ні з влади ні з силових органів - багато зрадників та агентури там є. Але вже багато і наших
Про "добровольці обули та підняли армію" навіть не смішно а сумно, бо ти навіть не уявляєш які кошти виділяються на армію.. Зрозуміло, що кошти народні, з бюджету , але при Зеленському закрита була 1,5 роки ракетна програма, та 2 роки зривався війскове держ. замовлення, на 90% замовлення було невиконане. Отак можна розпроділяти кошти..
Например у меня мать русская, а отец украинец, я родился на славной земле Запоріжжя, сейчас говорю на пяти языках и что это значит - что мне за поребрик? Я в армии служил 15 лет и как прицелиться и спустить курок отлично знаю и еще лучше умею. И любому, кто ко мне придет и скажет собирай сидор, я пущу ему пулю в лобешник. И неважно откуда он - из Львова, или Ростова. Это я про то, что последнее время такие как я, "східняки" из центра Украины, рассматриваются как ясак с одной стороны нащадків ОУН-УПА, а сдругой стороны - внучков Судоплатова. И как по мне, так только на пользу Украине будет помещение в одну камеру Фарион и Шария. И пусть там под камерами слежения дискутируют, кто есть настоящий украинец.
И про кошты на армию... Я шо, должен власть 5 лет в жопу целовать за то шо они из наших денег 2% выделили на армию, шоб она не разбежалась, а остальные раздерибанили и сказали шо они армию за свои содержат, как прокуратуру с ментовкой?
Головне у Порошенка була коаліція різних партій, яка не завжди голосували та приймали потрібні для країни закони, і звинувачувати, валити все на президента це не розумно.. Велика різниця президента Зеленського у якого 250 депутатів в парламенті та Порошенка у якого було приблизно 110 депутатів його навіть не партії а блока в який входили декілька партій..
Мудрый народ правильно решает задачу - їсти те гівно, яке менше воняє!
Эта жаба злорадно мстила тысячам людей на площади из своего омріянного кабинета на Банковой...
... да и разошлись нахрен.
А где результат? Результат где?