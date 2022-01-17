"В Жулянах на митинге в поддержку Порошенко собралось 25 тысяч человек: выступают общественные деятели, политики и ветераны", - пресс-служба "ЕС". ВИДЕО+ФОТО

В Международном аэропорту "Киев" начался митинг в поддержку пятого президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко. По данным организаторов, из разных уголков Украины на акцию прибыли 25 тысяч человек.

Об этом сообщает пресс-служба "ЕС", передает Цензор.НЕТ.

Фото: пресс-служба "ЕС"

"В Жулянах на митинге в поддержку Порошенко собралось 25 тысяч человек, выступают общественные деятели, политики и ветераны войны против российской агрессии", - заявили в пресс-службе политсилы.

"Я имею честь отстаивать сегодня вместе с вами права на честь и достоинство нашего общества. Я благодарю всех за поддержку, которую оказал мне народ Украины, и я уверен, что мы не дадим опозорить имя нашего Главнокомандующего и честь нашего пятого Президента" , – говорит генерал-лейтенант ВСУ, заместитель министра обороны Украины (2015-2019) Игорь Павловский.

Участник украинско-российской войны, народный депутат фракции "Голос" Роман Костенко подчеркнул: "Сегодня мы собрались вместе, чтобы показать властям, что мы никогда не дадим давить на оппозицию, которая в свое время с 2014 года прошла войну, защитила страну, отстроила, подняла ее с колен, на которые ее поставила РФ вместе с ее агентами влияния. И сейчас те, кто пришли - они знают, где они были тогда. И сейчас пытаются рассказать нам, как надо создавать новое государство".

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"Мы не отступали ни тогда, когда пришел враг к нашим границам, ни тогда, когда пришла власть и начала преследовать наших ветеранов, волонтеров. Мы не отступали, когда преследовали генерала Марченко, Антоненко мы не дали закрыть дело "вагнеровцев", когда власть хотела его просто похоронить. Мы никому не дадим обижать нашу страну", – говорит Роман Костенко.

"Каким же нужно быть бестолковым или какими непутевыми нужно быть правоохранительным органам, чтобы сказать, что Верховный Главнокомандующий, который в 2014-2019 годах удержал Украину, поднял войско, сплотил нашу нацию, является предателем. Мы сегодня не имеем права на нормальное правосудие, которое судит по амбициям, а не по закону, не по законам, которые выписаны для нашего народа, не по тем законам, которые созданы для нашего общества", – возмутился Павловский.

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"Я благодарю каждого, кто пришел бороться за Украину. Мы испытали на собственной коже, что такое популизм. Когда в стране один кризис сменяется другим, когда обещания сменяют одно за другим. Наша страна теряет ежедневно миллиарды гривен, которые оседают в оффшорах окружения Зеленского. Мы не имеем права больше молчать", – говорит политик Владимир Омелян.

"Вчера был день памяти киборгов. Сегодня мы воюем на два фронта. Держим строй, друзья. Я всегда напоминаю, кем был Зеленский раньше – он был подтанцовкой банды Януковича. Сегодня этот человек оказался на вершине политического Олимпа. Это огромная угроза нашей стабильности ", – говорит писатель, переводчик и ведущий Дмитрий Чекалкин.

"Мы здесь собрались сегодня отстоять наше завтра. Мы собрались для того, чтобы у нашей страны было будущее и в этом будущем были принципы… Принципы говорят нам о том, что президент должен заниматься своим делом, Верховный Главнокомандующий должен защищать Украину, президент должен заниматься дипломатией, а не сажать оппозицию в тюрьмы. Вот зачем мы здесь, для того чтобы Украина была страной принципов и у нее было завтра", – отмечает соучредитель политической партии "Демократический топор" Юрий Гудыменко.

"Я еще раз обращаюсь к Зеленскому - начинай работать, если ты влез в это кресло. Ты слишком глубоко вошел в эту роль по чужому сценарию", - говорит музыкант и художник Юрий Журавель.

Сегодня, 17 января, Петр Порошенко возвращается в Украину. Сторонники Порошенко собрались возле аэропорта "Киев".

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса. В "Европейской Солидарности" назвали это политическим заказом и дешевым фейком.

ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения.

Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков опубликовал текст подозрения, которое Офис генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко. Новиков также заявил, что экс-президент не планирует приходить на допрос 23 декабря в Госбюро расследований по делу о государственной измене, поскольку подозрение является незаконным, а обе повестки – выписаны неправильно.

Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.

Зеленский комментируя подозрение Порошенко заявил: "Я не думаю об этом. Пусть разбирается суд, правоохранительные органы".

6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.

Позже в "ЕС" сообщили, что кроме имущества Порошенко суд арестовал активы и счета "Прямого" и "5 канала".

Однако ГБР опровергло информацию об аресте активов "Прямого" и "5 канала". В ответ адвокат пятого президента Порошенко Игорь Головань обнародовал выписку из постановления суда об аресте активов телеканалов "Прямой" и "5 канал", а также соответствующую выписку из прокурорского ходатайства.