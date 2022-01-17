РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9714 посетителей онлайн
Новости Фото
12 372 105

Под Печерским райсудом Киева собрались сторонники Порошенко: под зданием усилена охрана и стоят автозаки. ФОТОрепортаж

Здание суда усиленно охраняют. Напротив стоит несколько автозаков.

В Киеве по улице Владимирской, 15, где расположен Печерский районный суд, начали собираться люди. В 11:00 суд начнет избирать меру пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua

Издание отмечает, что здание суда усиленно охраняется, а напротив стоит несколько автозаков.

Согласно информации ГБР, сторона обвинения будет просить о мере пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко в аэропорту действительно пытались вручить повестку в суд. Поздравляем его решение не оставаться за границей, - ГБР

Порошенко обвиняется в угольном деле по двум статьям УК Украины – 111 и 268-3. Статья о государственной измене (111) предусматривает лишение свободы от 12 до 15 лет с конфискацией или без. Статья 258-3 – создание террористической группы или организации и содействие им – предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Под Печерским райсудом Киева собрались сторонники Порошенко: под зданием усилена охрана и стоят автозаки 01
Под Печерским райсудом Киева собрались сторонники Порошенко: под зданием усилена охрана и стоят автозаки 02
Под Печерским райсудом Киева собрались сторонники Порошенко: под зданием усилена охрана и стоят автозаки 03
Под Печерским райсудом Киева собрались сторонники Порошенко: под зданием усилена охрана и стоят автозаки 04
Под Печерским райсудом Киева собрались сторонники Порошенко: под зданием усилена охрана и стоят автозаки 05
Под Печерским райсудом Киева собрались сторонники Порошенко: под зданием усилена охрана и стоят автозаки 06
Под Печерским райсудом Киева собрались сторонники Порошенко: под зданием усилена охрана и стоят автозаки 07
Под Печерским райсудом Киева собрались сторонники Порошенко: под зданием усилена охрана и стоят автозаки 08
Под Печерским райсудом Киева собрались сторонники Порошенко: под зданием усилена охрана и стоят автозаки 09
Под Печерским райсудом Киева собрались сторонники Порошенко: под зданием усилена охрана и стоят автозаки 10
Под Печерским райсудом Киева собрались сторонники Порошенко: под зданием усилена охрана и стоят автозаки 11
Под Печерским райсудом Киева собрались сторонники Порошенко: под зданием усилена охрана и стоят автозаки 12
Под Печерским райсудом Киева собрались сторонники Порошенко: под зданием усилена охрана и стоят автозаки 13
Под Печерским райсудом Киева собрались сторонники Порошенко: под зданием усилена охрана и стоят автозаки 14
Под Печерским райсудом Киева собрались сторонники Порошенко: под зданием усилена охрана и стоят автозаки 15
Под Печерским райсудом Киева собрались сторонники Порошенко: под зданием усилена охрана и стоят автозаки 16
Под Печерским райсудом Киева собрались сторонники Порошенко: под зданием усилена охрана и стоят автозаки 17

Фото: lb.ua

Сегодня, 17 января, Петр Порошенко вернулся. Сторонники Порошенко собрались возле аэропорта "Киев".

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса. В "Европейской Солидарности" назвали это политическим заказом и дешевым фейком.

ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения.

Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков опубликовал текст подозрения, которое Офис генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко. Новиков также заявил, что экс-президент не планирует приходить на допрос 23 декабря в Госбюро расследований по делу о государственной измене, поскольку подозрение является незаконным, а обе повестки – выписаны неправильно.

Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.

Зеленский комментируя подозрение Порошенко заявил: "Я не думаю об этом. Пусть разбирается суд, правоохранительные органы".

6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.

Позже в "ЕС" сообщили, что кроме имущества Порошенко суд арестовал активы и счета "Прямого" и "5 канала".

Однако ГБР опровергло информацию об аресте активов "Прямого" и "5 канала". В ответ адвокат пятого президента Порошенко Игорь Головань обнародовал выписку из постановления суда об аресте активов телеканалов "Прямой" и "5 канал", а также соответствующую выписку из прокурорского ходатайства.

Автор: 

Порошенко Петр (19606) суд (25110)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+56
показать весь комментарий
17.01.2022 10:23
+45
А в это время на Банковой

показать весь комментарий
17.01.2022 10:22
+34
показать весь комментарий
17.01.2022 10:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
ЗЕленый Бенин нацюцюрнык, буба криворогий, не зли народ, беги на землю обетованную, оттуда гоям даже клоунов не выдают.
показать весь комментарий
17.01.2022 12:19 Ответить
По заветам овоща как по пенечкам. Ни шагу в сторону. И хрен бы с ними. В ростове места хватит. Но сколько опять людей сгинет. (
показать весь комментарий
17.01.2022 12:48 Ответить
Зеленая мерзость!
показать весь комментарий
19.01.2022 10:46 Ответить
як же шкода за тих дітей і студентів що там мерзнуть за пару гривень а кажу так бо сам як студентом був то так робив(
нарешті в нас пормальний президент і надіюсь порох і інші зрадники скоро сядуть в тюрму де їм давно вже місце!!!
показать весь комментарий
09.02.2022 21:38 Ответить
Страница 2 из 2
 
 