Под Печерским райсудом Киева собрались сторонники Порошенко: под зданием усилена охрана и стоят автозаки. ФОТОрепортаж
Здание суда усиленно охраняют. Напротив стоит несколько автозаков.
В Киеве по улице Владимирской, 15, где расположен Печерский районный суд, начали собираться люди. В 11:00 суд начнет избирать меру пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua
Издание отмечает, что здание суда усиленно охраняется, а напротив стоит несколько автозаков.
Согласно информации ГБР, сторона обвинения будет просить о мере пресечения в виде содержания под стражей.
Порошенко обвиняется в угольном деле по двум статьям УК Украины – 111 и 268-3. Статья о государственной измене (111) предусматривает лишение свободы от 12 до 15 лет с конфискацией или без. Статья 258-3 – создание террористической группы или организации и содействие им – предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Фото: lb.ua
Сегодня, 17 января, Петр Порошенко вернулся. Сторонники Порошенко собрались возле аэропорта "Киев".
Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса. В "Европейской Солидарности" назвали это политическим заказом и дешевым фейком.
ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения.
Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков опубликовал текст подозрения, которое Офис генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко. Новиков также заявил, что экс-президент не планирует приходить на допрос 23 декабря в Госбюро расследований по делу о государственной измене, поскольку подозрение является незаконным, а обе повестки – выписаны неправильно.
Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.
Зеленский комментируя подозрение Порошенко заявил: "Я не думаю об этом. Пусть разбирается суд, правоохранительные органы".
6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.
Позже в "ЕС" сообщили, что кроме имущества Порошенко суд арестовал активы и счета "Прямого" и "5 канала".
Однако ГБР опровергло информацию об аресте активов "Прямого" и "5 канала". В ответ адвокат пятого президента Порошенко Игорь Головань обнародовал выписку из постановления суда об аресте активов телеканалов "Прямой" и "5 канал", а также соответствующую выписку из прокурорского ходатайства.
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нарешті в нас пормальний президент і надіюсь порох і інші зрадники скоро сядуть в тюрму де їм давно вже місце!!!