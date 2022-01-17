Трассу, которая сократит путь от Днепра в столицу, строят на Днепропетровщине, - Служба автодорог. ФОТОрепортаж
В Днепропетровской области продолжается строительство новой трассы Н-31 Днепр – Царичанка – Решетиловка.
Об этом пишет Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сейчас выполняют ряд работ, которые разрешено проводить в условиях низких температур. Работы продолжаются на всех 29,5 км, от канала Днепр – Донбасс и до границ Днепропетровской и Полтавской областей", - информирует автодор.
Путь, который создают с нуля по программе "Большая стройка", станет первым украинским хайвеем, а в пределах Полтавской области будет иметь бетонное покрытие.
Среди объектов, на которых сейчас ведутся работы, – эстакада через реку Ориль, путепроводы, транспортные развязки и путепроводы туннельного типа для проезда сельхозтехники.
Также ведутся земляные работы, укрепление откосов, устройство систем поверхностного водоотвода.
Трасса Н-31 проходит вне населенных пунктов, благодаря чему позволит передвигаться быстрее. К примеру, путь от Днепра в столицу сократится с 7 до 5 часов. Пропускная способность дороги составит 25 тысяч автомобилей в сутки.
Как заявлял ранее президент Владимир Зеленский, по программе "Большая стройка" уже успели отремонтировать и построить 14 тыс. км дорог, что составляет более 40% сети основных дорог страны.
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Опять же вопрос считающему себя умным: есть ли смысл объяснять что либо барану?
Хоча якщо мери також із слуг - тоді дорікання доречні.
В Києві наприклад - дороги та шляхопроводи ремонтують. Не ідеально але все ж таки....
Так что бюджет там пилят в три раза круче, чем при Порошенко. Почитай про ООО "Автомагистраль-Юг", который пилит эту дорогу, его владельцев и уголовные дела на них. Но "вы не понимаете, это другое", ага.
Як би не виявилось згодом, що там мордвини керують та збирають бабки з нашого бюджету
Шматок нової дороги в 15км від повороту на Петриківку відкрили ще в 2018 році. Ну як відкрили, там "кирпич" висить, до сих пір навіть, але місцеві знають що можна проїхати і скоротити так шлях.
Найгірші шматки по Троянам та ~ 45км від залізничного переїзду на Кременчук до Решетилівки також відкриті в 2018р. Потім потроху відкривали все нові шматки дороги.
Але розкопано там все було ще з 2017р.
Хоча і фактор крадунства бувших ригіоналів яких довелося взяти у ЄС щоб хоч якісь закони можна було приймати а також які пролізли у ВР за списками інших партій - не можна відмітати зовсім.
Порох не винуватий, що пів-країни налякано кремлем і голосує за потенційних а подекуди і явних зрадників країни які до того ж ще і погіршують своїм виборцям умови життя
А ковідний фонд у Порошенка був? Чи може він отримав від газпрому бабки за програний суд? який до речі виграла Україна за Порошенка, але рф затягувала виплату...
І так далі.
Видосик запилить физически не могли, т.к. оператор тупо замерз ожидая хоть какого-нибудь движения на стройке
Там и место есть .
идиоты из УКРАВТОДОРа латают дыры на старых дорогах и ПРОЕДАЮТ ГРАНДЫ.
гнать надо в шею все тупое руководство
А щодо рельєфу - то для того є інженерні споруди та здоровий глузд не прокладати по найбільш складних ділянках.
Натомість автобан на правобережжі доцільніший із стратегічної точки зору.
Але про-мордвинські мерзотники спочатку розбудовують інфраструктуру за наш рахунок а потім намагаються із нею звалити у рашку
Якщо мешканцям Дніпра треба їздити на расєю - то вже інша справа і тоді напрямок у бік Харківського напрямку більш доречний.
А так можна було б поєднати Дніпро, Кременчук, Черкаси та Козин і вийти на Київ через Конча-Заспу.
Але ж кому то цікаво?