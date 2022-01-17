Трассу, которая сократит путь от Днепра в столицу, строят на Днепропетровщине, - Служба автодорог. ФОТОрепортаж

В Днепропетровской области продолжается строительство новой трассы Н-31 Днепр – Царичанка – Решетиловка.

Об этом пишет Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сейчас выполняют ряд работ, которые разрешено проводить в условиях низких температур. Работы продолжаются на всех 29,5 км, от канала Днепр – Донбасс и до границ Днепропетровской и Полтавской областей", - информирует автодор.

Путь, который создают с нуля по программе "Большая стройка", станет первым украинским хайвеем, а в пределах Полтавской области будет иметь бетонное покрытие.

Среди объектов, на которых сейчас ведутся работы, – эстакада через реку Ориль, путепроводы, транспортные развязки и путепроводы туннельного типа для проезда сельхозтехники.

Также ведутся земляные работы, укрепление откосов, устройство систем поверхностного водоотвода.

Трасса Н-31 проходит вне населенных пунктов, благодаря чему позволит передвигаться быстрее. К примеру, путь от Днепра в столицу сократится с 7 до 5 часов. Пропускная способность дороги составит 25 тысяч автомобилей в сутки.

Как заявлял ранее президент Владимир Зеленский, по программе "Большая стройка" уже успели отремонтировать и построить 14 тыс. км дорог, что составляет более 40% сети основных дорог страны.

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