Наев обсудил с генералом ВС Британии Баттерфиллом вопросы совместного реагирования на военные угрозы. ФОТОрепортаж

Командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев провел рабочую встречу с начальником штаба Объединенных сил Вооруженных Сил Великобритании бригадным генералом Джо Баттерфиллом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает отдел по связям с общественностью Командования объединенных сил ВС Украины

Во время встречи Наев проинформировал британского коллегу о ситуации с безопасностью в Украине и вокруг ее государственных границ.

Стороны согласовали вопрос обмена информацией о ситуации на угрожающих направлениях нашего государства, а также совместное реагирование на существующие военные угрозы.

"Для получения полных оперативных возможностей нам нужна ваша консультативно-совещательная и экспертная помощь по вопросам порядка работы Объединенного оперативного центра в ходе ведения операции, а также по планированию огневого поражения противника в операции и особенности его проведения как в ВС Великобритании, так и и в странах-членах НАТО", – отметил Наев.

Кроме того, он добавил, что Командование объединенных сил Вооруженных Сил Украины высоко ценит стратегические отношения с Великобританией и всестороннюю помощь в противодействии российской агрессии.

В свою очередь, бригадный генерал Джо Баттерфилл отметил готовность британской стороны к расширению практической помощи в подготовке оперативного состава Командования объединенных сил ВС Украины.

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"Мы настроены и дальше развивать наше сотрудничество в этом контексте, а также обмениваться приобретенным опытом в ходе ведения боевых действий", - подчеркнул бригадный генерал Джо Баттерфилл.

Подводя итоги встречи, генерал-лейтенант Сергей Наев отметил, что сегодня перед нашими странами стоят непростые задачи и вызовы.

"Но отношения Украины и Великобритании уже много раз доказывали, что когда мы вместе – мы способны совместно добиваться удивительных результатов", – подчеркнул Наев.



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