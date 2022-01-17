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Печерский суд начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Порошенко. ФОТОрепортаж

Печерский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения пятому президенту Украины, лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко в рамках дела о незаконном снабжении угля с оккупированной территории.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

На заседании присутствует сам Порошенко, его адвокаты, сторона обвинения, народные депутаты, пришедшие выразить свою поддержку лидеру "Европейской солидарности", представители СМИ.

Заседание началось с 40-минутным опозданием, участники процесса ждали судью.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Под Печерским райсудом Киева собрались сторонники Порошенко: под зданием усилена охрана и стоят автозаки. ФОТОрепортаж

Печерский суд начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Порошенко 01
Печерский суд начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Порошенко 02
Печерский суд начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Порошенко 03
Печерский суд начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Порошенко 04
Печерский суд начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Порошенко 05
Печерский суд начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Порошенко 06

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, сегодня, 17 января, Петр Порошенко вернулся. Сторонники Порошенко собрались возле аэропорта "Киев".

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса. В "Европейской Солидарности" назвали это политическим заказом и дешевым фейком.

ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения.

Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков опубликовал текст подозрения, которое Офис генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко. Новиков также заявил, что экс-президент не планирует приходить на допрос 23 декабря в Госбюро расследований по делу о государственной измене, поскольку подозрение является незаконным, а обе повестки – выписаны неправильно.

Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.

Зеленский комментируя подозрение Порошенко заявил: "Я не думаю об этом. Пусть разбирается суд, правоохранительные органы".

6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.

Позже в "ЕС" сообщили, что кроме имущества Порошенко суд арестовал активы и счета "Прямого" и "5 канала".

Однако ГБР опровергло информацию об аресте активов "Прямого" и "5 канала". В ответ адвокат пятого президента Порошенко Игорь Головань обнародовал выписку из постановления суда об аресте активов телеканалов "Прямой" и "5 канал", а также соответствующую выписку из прокурорского ходатайства.

Порошенко Петр (19606) суд (25110) мера пресечения (460)


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Топ комментарии
+32
Порох ведёт себя достойно.
Реально боец!!!
Скоро посмотрим как бубочка будет ссаться и блеять на скамье подсудимых))))
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17.01.2022 12:09
+29
сегодня ночью кто-то перегородил трассу из Черкасс на Киев.. а полиция на звонки не реагировала, а водителей фур не было.. случайность?.. не думаю..
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17.01.2022 12:09
+27
Яка трагедія для лаптей та зебізян- Порох знову назавжди поїхав з України і знову повернувся ))
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17.01.2022 12:10
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17.01.2022 12:07 Ответить
Смішно те шо речниця дбр екс-ведуча 112-го каналу)))
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17.01.2022 12:20 Ответить
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17.01.2022 12:08 Ответить
https://www.facebook.com/yana.hospitallers?__cft__[0]=AZXunk_wnChzOm4IqmYh4hHIk8dBQXOGuZ96enQZBR8aq9NnpgvgUyEaMBSpzHzoiD9YBy0JPdzG1AphJZkpdo64r_eozYSeONB7zuSz0fC6gs30pwf2V7pPTJi0qeb8eUQ&__tn__=-UC%2CP-R Яна Зінкевич

https://www.facebook.com/yana.hospitallers/posts/2915316255355623?__cft__[0]=AZXunk_wnChzOm4IqmYh4hHIk8dBQXOGuZ96enQZBR8aq9NnpgvgUyEaMBSpzHzoiD9YBy0JPdzG1AphJZkpdo64r_eozYSeONB7zuSz0fC6gs30pwf2V7pPTJi0qeb8eUQ&__tn__=%2CO%2CP-R 9 хв ·



Влада намагалась силоміць призначити Петру Порошенко адвоката з безоплатної правової допомоги.

Призначений адвокат зазначив, що він не хоче брати участі в провокаціях влади та покинув залу засідання.
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17.01.2022 12:08 Ответить
Печерская ОПГ
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17.01.2022 12:08 Ответить
сегодня ночью кто-то перегородил трассу из Черкасс на Киев.. а полиция на звонки не реагировала, а водителей фур не было.. случайность?.. не думаю..
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17.01.2022 12:09 Ответить
Такое было только при Януковиче!(
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17.01.2022 12:11 Ответить
Порох ведёт себя достойно.
Реально боец!!!
Скоро посмотрим как бубочка будет ссаться и блеять на скамье подсудимых))))
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17.01.2022 12:09 Ответить
Яка трагедія для лаптей та зебізян- Порох знову назавжди поїхав з України і знову повернувся ))
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17.01.2022 12:10 Ответить
Серіал "Обісратий Зе".

Протягом 325 серій Порошенко втікає з України...
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17.01.2022 12:18 Ответить
Зєльоний суд знову насере не знімаючи штанів.
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17.01.2022 12:15 Ответить
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17.01.2022 12:19 Ответить
ААААААА!
Суд оголосив перерву на НЕВІДОМИЙ ТЕРМІН для того щоб адвокати вивчити матеріали справи. Коротше вся надія влади Зеленського, у цій замовній справі, була на те щоб Порох не приїхав в Україну і в суд, і це підтверджено остаточно
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17.01.2022 12:18 Ответить
"Невідомий термін"??? А хіба таке можливо, повинні бути конкретні терміни - місяць, тиждень.
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17.01.2022 12:20 Ответить
Суддя - адвокатам: -бла-бла-бла... ви все зрозуміли?
Адвокат: - Ми взагалі нічого не розуміємо, бо не знаємо хто, коли, вручив підозру, в чому нас звинувачують...
Прокурор: - Ми готові зараз надати клопотання...
**оголошена перерва, не знаю, на скільки**
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17.01.2022 12:21 Ответить
Це досить очікувано. Банальна спроба випхати за кордон. Але все як завжди. Немає справи з якої клоун не вийшов би з ганьбою.
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17.01.2022 12:23 Ответить
ЗАРАЗ: Порошенко в суді
https://www.youtube.com/watch?v=rZckkpd3arw&feature=emb_logo https://www.youtube.com/watch?v=rZckkpd3arw&feature=emb_logo

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17.01.2022 12:22 Ответить
Майже не спав. Снилося жахіття, ніби я їду з Кончі-Заспи до Банкової на велосипеді, назустріч несеться танк з Порошенком, а Ігор Валерійович в цей час не бере трубку. До ранку вже не склепив очей.
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17.01.2022 12:25 Ответить
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17.01.2022 12:31 Ответить
Хахах
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17.01.2022 16:16 Ответить
В Харькове ТРИОЛАН кошмарит картинку....помехи ,заикания задержки -всё ,чтобы не смотрели.
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17.01.2022 12:26 Ответить
Трианал ще ті хлопці.
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17.01.2022 13:01 Ответить
наші доблесні прокурорви
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17.01.2022 12:27 Ответить
А на вигляд так наче над ними вже хтось поглумився. Відчувають))
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17.01.2022 12:52 Ответить
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17.01.2022 12:28 Ответить
Ще Ні! Сиди!!!😡
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17.01.2022 14:41 Ответить
Теперь у зелени вилка, или крыть ПП по беспределу со всем вытекающим из этого дерьмом или с диким позорняком включать заднюю и спускать на тормозах. Исключительные придурки.
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17.01.2022 12:29 Ответить
все дело в том, что и вилка там только в ж*пу)))
беспредел возможен...но до определенного уровня (а он пока у плинтуса)
скорее всего будут изматывать переносом заседаний и многодневными перерывами в роботе (чтоб рассосалась поддержка и утомились СМИ)
а на тормозах.... ой это такое позорище ))) шо тормозные трубки давно подрезаны..
все же склоняюсь к измору и затягиванию судилища
(все таки встреча в аэропорту Президента показала настрой общества переляканному преЗЕденту)))
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17.01.2022 12:39 Ответить
Нихрена он не начал...адвокат,которого зекрыса пытался подсунуть Пороху ,сбежал,а судья вообще не выходит)))
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17.01.2022 12:29 Ответить
Валерия, пока в суде до сути дел дойдут, давай заделаем задел под будущую десяточку штук $ через 18 лет и 9 мес. А?!
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17.01.2022 12:36 Ответить
Все ж поняли что произошло? Зелень очень надеялась что им не придется марать руки неправосудными решениями и фальсификациями, что ПП позволит им остаться чистенькими и просто смоется от греха подальше. Но Порох им такого подарка не сделал.
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17.01.2022 12:30 Ответить
Порох моментально раскусил их примитивный план.
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17.01.2022 16:18 Ответить
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17.01.2022 12:30 Ответить
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17.01.2022 12:32 Ответить
Зеленський коментуючи підозру Порошенку заявив: "". Не думает..., конечно, а зачем?..., это ж какой напряг..., за вову уже давно подумали , а гаранту Конституции сказали не напрягаться, а больше отдыхать..., тут серьезные люди работают, а вова в конце концов получит свой пряник..., так зачем напрягаться и думать, когда в твоей стране с твоего молчаливого согласия творится беззаконие и беспредел....
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17.01.2022 12:32 Ответить
Бггг, на весь суд смогли найти одного не успевшего сбежать судью. Он как раз шёл сдавать справку о больничном и тут такое... Он спрятался в шкафу в подсобке, но обнаружили по перепуганному сопению, вытащили из шкафа, переодели обоссанные штаны и заставили вести суд.
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17.01.2022 12:32 Ответить
В туалете прятался.))
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17.01.2022 16:20 Ответить
Навіть тітушки вже не ті вид Осла. Були спортивні лобуряки, а тепер якісь туберкульозні сідєльци.
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17.01.2022 12:33 Ответить
придурки. москалі під границею стоять а вони фігньою страдають
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17.01.2022 12:34 Ответить
Це не фігня, а елемент гібридної війни.
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17.01.2022 12:37 Ответить
Ну так для цього оте все й робиться - воно ж собі міркує посадити Пороха, і вже ніхто йому не завадить спокійно капітулювати. Тільки воно забуло, що українці - не москалі. Чи його не повідомили.
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17.01.2022 12:38 Ответить
А где тупорылые ЗЕботы? Хозяева обосрались
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17.01.2022 12:36 Ответить
братья шифиры пока методички не настрочили ))))
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17.01.2022 12:40 Ответить
Мені сподобалося як Порошенку адвоката нав"язували Видно "мізків не вистачило" підготувать власного "попку" (як Медведчука КГБ готувало по справі Стуса та інших дисидентів) так вони викликали "адвоката за призначенням" - є така форма юридичної допомоги коли людина не має коштів на юридичний захист і держава надає йому безоплатного А чоловік "вкурив" у який "фарс" його хочуть втягнуть і відмовився від участі в цій "клоунаді"
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17.01.2022 12:54 Ответить
При желании конечно пороха можно засадить. Да и надо наверное. Но если война начнется порохом воспользуются как страдальцем и спасителем нации.
Пусть бегает пока, по ситуации
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17.01.2022 12:44 Ответить
Конституція Пилипа Орлика (Україна) - 1710 рік

Конституція США - 1787 рік

Конституція Франції - 1791 рік

Конституція московії - спроба 1825 рік
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17.01.2022 12:57 Ответить
Надоел, проваливай, неинтересен
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17.01.2022 13:08 Ответить
Зеленський, ідивсраку.
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17.01.2022 13:09 Ответить
а хто в нас сьогодні "кірєєв"?
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17.01.2022 12:45 Ответить
Он же, после пластики.
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17.01.2022 13:03 Ответить
Дожилися, уклоністи, малороси і відверті вороги України судять президента, який спас цю Україну від ворога, зробив так, що ця падаль, включаючи прокурорів і так званних слідчих ДБР, і їх сім'ї, не відчули війни в тих містах де вони живуть, щоб пенсіонери отримали пенсії. Така подяка від населення, бо його народом чи нацією назвати неможливо. Думають ці прокурори, слідчі ДБВ і судді працювати після зміни влади? Влада зміниться через 2,5 роки і не краще було б розслідувати справи по закону, а не по дзвінку? Бо тоді логічне запитання, якщо Порошенко закупав вугілля у ворога, то в кого сьогодні закупає вугілля Зеленський? Де тоді справа на Зеленського?
А хтось із цієї "еліти" служив в армії? Знають не з розповідей, що таке війна?
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17.01.2022 13:05 Ответить
Страница https://www.facebook.com/petroporoshenko?__cft__[0]=AZUE_4LT70HCIWGnLfOvsl_vGhgiRhmqLTjZjZo2ofm0ShfBsS4FlWfgqBGWH7HsGRScigCDUR7C8_dkXwpeOImBYnNFEQMnCamJQxRHPjoudfUJVabqNcb9MHhNNnLqnA2WPIS2QxfZvlkiscQJFfwD_YmQHr8VRB4eDeYKhrjEnA&__tn__=-]C%2CP-R Петро Порошенко была в прямом эфире.

https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/707502260216191/?__cft__[0]=AZUE_4LT70HCIWGnLfOvsl_vGhgiRhmqLTjZjZo2ofm0ShfBsS4FlWfgqBGWH7HsGRScigCDUR7C8_dkXwpeOImBYnNFEQMnCamJQxRHPjoudfUJVabqNcb9MHhNNnLqnA2WPIS2QxfZvlkiscQJFfwD_YmQHr8VRB4eDeYKhrjEnA&__tn__=%2CO%2CP-R 41 мин. ·



Дорогі друзі, суд не знає, що йому робити.

Перша позиція - вони прийняли рішення призначити мені безкоштовного адвоката, позбавивши пана Новікова та пана Голованя обов'язків моїх адвокатів. І безкоштовний адвокат вийшов і сказав, що це провакація влади і він у цій провокації, безумовно, не буде брати участі. Вони збожеволіли!

Позиція друга - що ніхто з них не може згадати де, коли і за яких обставин вони повідомли про підозру. І сьогодні вони пішли розбиратися: що, де і як у них відбулося.

І третя позиція - ми взяли ці матеріали. Суддя оголосив перерву, не сказав на який час. Але ми зацікавлені у тому, щоб це було швидко. Ми спробуємо зараз ознайомитися з 9-ма томами справи за годину чи півтори. І як тільки суддя продовжить засідання, ми налаштовані сьогодні дати бій. Бій дати при вашій підтримці. Тому я ще раз кажу: я хочу подякувати за небайдужість кожного з вас. Бо на сьогоднішній день тут, на цій площі, ми боремося за Україну. Вони намагаються присилати провокаторів, вони намагаються присилати людей, пропагандистів, які думають, що вони зможуть нас збити. Але за нами правда. Я наголошую: ми - опозиція. І ми поводимо себе набагато більш відповідально, ніж влада. Влада, я сподіваюся, це почує.

Тому з вашого дозволу, ми на півгодини перейдемо в кімнату, щоб прочитати обвинувачення. І як тільки ми щось там побачимо, ми вас проінформуємо. Але я хочу наголосити: влада розгублена, слабка, і замість того, щоби боротися з Путіним, вона намагається боротися з нами, з власним народом, з вами, пред'являючи неіснуючі юридичні папери. Тому що вони вважають, що якби з України прибрати всіх нас з вами, їм би легше жилося. Ми їм не дамо такого! Вони будуть відповідати за ті злочини, які вони коять.

Дякую вам за підтримку! Ми повернемося через пару десятків хвилин і продовжимо наш бій. Слава Україні!
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17.01.2022 13:10 Ответить
Сядет в тюрьму не пятый.
Сядет в тюрьму шестой.
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17.01.2022 13:29 Ответить
Шестой присядет на "пол-шестого".))
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17.01.2022 16:25 Ответить
Які ж ЗЕпацюки нікчемні та огидні.
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17.01.2022 13:39 Ответить
Запобіжний захід потрібен для зелених покидьків, щоби більше зради не наробили, а не для Пороха...
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17.01.2022 13:41 Ответить
їм ще гандони потрібні, по два на морду
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17.01.2022 14:14 Ответить
Страница https://www.facebook.com/petroporoshenko?__cft__[0]=AZVrkwZAjziGbtDRthhhLjaoPkemm3O6Y21lthi-**************************************************************************************************************************************&__tn__=-]C%2CP-R Петро Порошенко была в прямом эфире.

https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/352744109647176/?__cft__[0]=AZVrkwZAjziGbtDRthhhLjaoPkemm3O6Y21lthi-**************************************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·



Вони намагалися нас налякати, а врешті-решт налякались самі. Годину тому я перетинав державний кордон України в Жулянах. Заздалегідь про це повідомив. Дуже дякую 15-20 тисячам українців, які зібралися в Жулянах нас зустріти. І можете собі уявити, вони побоялися мене пускати в країну, вони перевіряють чи справжній паспорт у Порошенка. І лише десятки тисяч людей примусили їх припинити беззаконня.

Ми на сьогоднішній день починаємо процес об'єднання всіх демократичних опозиційних сил. Це як системо розпізнавання «свій-чужий» в армії. Хто об'єднався, хто йде проти Путіна, проти злочинців у «зеленій владі», «кротів», які здають операцію «Вагнера», які нищать українських розвідників, які знущаються над українськими військовими, не піднімаючи їм зарплату. Негідників, які переслідують опозицію, розповсюджують систему вибіркового правосуддя, руйнують систему верховенства права, демократію, ведуть наступ на вільних журналістів, зупиняють наш рух в Європу.

Звільнення двох третин окупованого Донбасу - це на їхню думку державна зрада. Створення армії - це на їхню думку державна зрада. Створення фундаменту української держави включно із законодавством про українську мову, декомунізацію, побудову державної інфраструктури - це вони вважають державною зрадою, бо вони нероби. Створення світової коаліції на підтримку України, притягнення країни-агресора до міжнародної судової відповідальності включно з міжнародним кримінальним судом ООН - це вони вважають державнлю зрадою.

Ворог добре озброєний, є майстром гібридної війни. І перемогти нас він збирається не лише через військове вторгнення, а через розшматування нашої держави, через те, щоб підступно посіяти конфлікт. І безвідповідальна, зрадницька, «зелена влада» цьому російському ворогу сприяє.

Вони перетнули «червоні лінії», вони перейшли межу. Але ми точно їх не боїмося і ми точно їх переможемо. Бо ми разом. Ми сила. Ви казали, що країні потрібен Порох - у вас Порох є. Разо
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17.01.2022 14:06 Ответить
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17.01.2022 14:16 Ответить
https://www.facebook.com/oleksandr.turchynov?__cft__[0]=AZWkjlCMNI5SY7RF_E3kxi6T6coRLhHueuJgpBwV4wokRhcR7JlA48jUkyA4XkMzMurJTj82Rdjy-fHcgOabFPuW5Nt_xEKxQ1NZSotA2Aa6aIeiDyeA_zhXvyNYmVVEUFmRMd39-mYWB13sxkiy9t-P&__tn__=-UC%2CP-R Олександр Турчинов

https://www.facebook.com/oleksandr.turchynov/posts/477358200412236?__cft__[0]=AZWkjlCMNI5SY7RF_E3kxi6T6coRLhHueuJgpBwV4wokRhcR7JlA48jUkyA4XkMzMurJTj82Rdjy-fHcgOabFPuW5Nt_xEKxQ1NZSotA2Aa6aIeiDyeA_zhXvyNYmVVEUFmRMd39-mYWB13sxkiy9t-P&__tn__=%2CO%2CP-R 56 мин. ·



Під гаслами «Україні потрібен ПОРОХ, а не ваЗЕлін» тисячі українських патріотів сьогодні прийшли до аеропорту «Жуляни» та до Печерського суду, щоб підтримати п'ятого президента України, захистити правду, захистити майбутнє своєї країни та своїх дітей!

Ми всі разом вийшли, щоб зупинити свавілля влади, політичні репресії та здачу національних інтересів. Владі не вдасться нас залякати та кинути за ґрати тих, хто вистояв і переміг в 2014, хто забезпечив безпеку і розвиток нашої держави. Разом ми завжди перемагали і переможемо знову!
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17.01.2022 15:19 Ответить
 
 