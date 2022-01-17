"Ах#еть! Нифига себе!" - в оккупированном Крыму в движении загорелся БТР армии РФ. ВИДЕО+ФОТО
На трассе возле села Ароматное в Белогорском районе оккупированного Крыма загорелся бронетранспортер российской армии. Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с пылающей бронетехникой опубликована в соцсетях.
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І як тільки ваш препіздент скрізь встигає?
І на лижах покататися, і тариф на газ знизити, і обісратися з самого ранку!
А от новина про те що наші прокурори в оголошеній промові про державну зраду Порошенка визнали легітимність існування лугандонської республіки...оце апупуєть...
У 2014-2015 рр. всі підприємства Луганської області були зареєстровані в Києві, в Київській області, в Харкові. Коли звільнили Сєвєродонецьк і Лисичанськ, то почали реєструватися там. Платили ПДВ, платили податок на землю, платили військовий податок. Про яку там терористичну (організацію - ред.) говорять? Вугілля поставлялося на Центренерго - державну компанію. Підприємство "Луганськвугілля", яке було зареєстровано в Києві, мало два рахунки в державних банках - "Укргазбанк" і "Ощадбанк". Вони перераховували за вугілля гроші. Що це за маячня щодо того, що там видобували вугілля не шахтарі, а бойовики, і що було фінансування тероризму?" - сказав Москаль.
"У 2004 році Верховна Рада прийняла закон про боротьбу з тероризмом. У 24 пункті стаття пише - терористичну організацію можна визнати тільки судом за позовом генерального прокурора, прокурорів областей та міста Києва. Все! Був хоч один позов? Ні! Чому звільнили Нелю Штепу, знаменитого мера Слов'янська? Тому що її звинувачували у співпраці з терористичною організацією.
Якщо брати за законом, то не може вся непідконтрольна територія Луганської та Донецької областей визначатися терористичною, тому що туди не можна давати пенсії, не можна давати допомогу, люди не можуть переміщатися через кордони адміністративні тощо", - сказав ексголова Луганської ОДА.
Він ще раз підкреслив, що на Порошенка намагаються навмисне кинути тінь.
"Це зроблено спеціально. Порошенко не опиниться за ґратами. А за що? Нема за що! Якщо випустили Штепу знамениту!" - сказав Геннадій Москаль. - https://texty.org.ua/fragments/105368/v-shou-z-poroshenkom-vtyahnuta-vsya-*******-kolyshnij-ochilnyk-loda-moskal/?src=main
бабка його Мирослава Лєщєнко українських пісьмєнніков ідеологічно окормляла головредом Радпису, а цей до монополії УЗ присмоктався, кокаінєт... нєпублічниє батьки ж акумулюють всьо нажитоє нєпосільним
Иосиф Пиночет@Jose_Pinoche
Тут недавно П. Порошенко вручили подозрение в совершении страшного преступления в сговоре с В. Медведчуком. В 2014-2017-хх годах уголь для украинских ТЭС закупался с шахт https://twitter.com/hashtag/%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE?src=hashtag_click #ордло через линию фронта. Аряря! Какое страшное преступление! На самом деле всё намного сложнее.
...
В 2014-м, а потом в 2017-м не было простого и красивого решения, как доставить уголь, объехав РФ. А вот тут возникает вопрос вообще ко всему бизнесу в Украине: это Порошенко виноват в том, что десятки флп и мелких фирм покупают ворованный уголь из оккупированного Донбасса?
На відміну від вугілля - це виправдати неможна аж ніяк
І зелена погань це робить.
русняве ЗЄчмо все зробило для цього!
https://www.youtube.com/watch?v=6kVLoafd46w
Предлагаю признать ОДКБ - экстремистской, фашистской оргинизацией! запрещённой в Украине! и создать петицию.
Предлагаю признать ОДКБ - экстремистской, фашистской оргинизацией! запрещённой в Украине! и создать петицию.
черга за самопідриващіми іхтамнєтами
ТРЯСТЯ, ВАШУ,,,,,
Бо кожен здохлий російський фашист - це десятки врятованих людських життів .