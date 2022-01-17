РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5660 посетителей онлайн
Новости Фото
20 923 82

"Ах#еть! Нифига себе!" - в оккупированном Крыму в движении загорелся БТР армии РФ. ВИДЕО+ФОТО

На трассе возле села Ароматное в Белогорском районе оккупированного Крыма загорелся бронетранспортер российской армии. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с пылающей бронетехникой опубликована в соцсетях.

Смотрите также: "Без России и армии РФ на Донбассе ничего бы не было. Жителям Донецка в 2014 году было пофиг на все это", – российский националист Демушкин. ВИДЕО

Ах#еть! Нифига себе! - в оккупированном Крыму в движении загорелся БТР армии РФ 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наблюдатели ОБСЕ обнаружили в ОРДЛО десятки танков и артиллерийских установок войск РФ вне мест хранения


Ах#еть! Нифига себе! - в оккупированном Крыму в движении загорелся БТР армии РФ 02

Читайте также: Российские войска усиливают свои позиции на Донбассе, разместив 275 единиц военной техники, - СЦКК

Автор: 

армия РФ (19358) Крым (26411) оккупация (10166) пожар (5959) БТР (365)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+49
Картина маслом: "Солдаты НАТО сжигают российский БТР одной лишь силой мысли!!!"
показать весь комментарий
17.01.2022 16:20
+47
показать весь комментарий
17.01.2022 16:11
+33
Дрібниця, але приємно
показать весь комментарий
17.01.2022 16:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кацапис...
показать весь комментарий
17.01.2022 16:01 Ответить
Картина маслом: "Солдаты НАТО сжигают российский БТР одной лишь силой мысли!!!"
показать весь комментарий
17.01.2022 16:20 Ответить
та вони ще і подумати не встигли, а в мокшів вже техніка палає
показать весь комментарий
17.01.2022 16:36 Ответить
не,кацакалипсис
показать весь комментарий
17.01.2022 16:32 Ответить
показать весь комментарий
17.01.2022 16:36 Ответить
показать весь комментарий
18.01.2022 00:23 Ответить
То знов Парашенка?
показать весь комментарий
17.01.2022 16:02 Ответить
нет, Кровавый Пастор!)))))
показать весь комментарий
17.01.2022 16:06 Ответить
Швидше за все, твій любовнік - ЗЄбанат!
І як тільки ваш препіздент скрізь встигає?
І на лижах покататися, і тариф на газ знизити, і обісратися з самого ранку!
показать весь комментарий
17.01.2022 16:12 Ответить
Доблестная армия Вейшнории.
показать весь комментарий
17.01.2022 16:47 Ответить
выход хоть заклинило?
показать весь комментарий
17.01.2022 16:02 Ответить
Мокша так і наш Крим можуть спалити. В них завжди все горить, вибухає і отруююється. Я думаю, що крисчани про це знають.
показать весь комментарий
17.01.2022 16:02 Ответить
показать весь комментарий
17.01.2022 16:03 Ответить
Тот случай когда Путин спалил всю свою малину в Украине.
показать весь комментарий
17.01.2022 16:29 Ответить
Дрібниця, але приємно
показать весь комментарий
17.01.2022 16:03 Ответить
снова жрать готовили ?
показать весь комментарий
17.01.2022 16:03 Ответить
Це вагомий привід тепер напасти на Україну. Клятий Ярош зі своїми визитками
показать весь комментарий
17.01.2022 16:03 Ответить
В кацапів завжди таке трапляється.
А от новина про те що наші прокурори в оголошеній промові про державну зраду Порошенка визнали легітимність існування лугандонської республіки...оце апупуєть...
показать весь комментарий
17.01.2022 16:04 Ответить
...а чи не заради цього визнання й влаштовано увесь рейвах?
показать весь комментарий
17.01.2022 16:08 Ответить
"Я працював у 2014-2015 рр. у Луганській області, звідки й тягнеться "вугільна справа". Тому я хочу просто прояснити - це абсолютна помста Зеленського. Він хоче зв'язати Медведчука, міністра енергетики Демчишина, Порошенка, Ахметова, ще когось... Немає нічого там!
У 2014-2015 рр. всі підприємства Луганської області були зареєстровані в Києві, в Київській області, в Харкові. Коли звільнили Сєвєродонецьк і Лисичанськ, то почали реєструватися там. Платили ПДВ, платили податок на землю, платили військовий податок. Про яку там терористичну (організацію - ред.) говорять? Вугілля поставлялося на Центренерго - державну компанію. Підприємство "Луганськвугілля", яке було зареєстровано в Києві, мало два рахунки в державних банках - "Укргазбанк" і "Ощадбанк". Вони перераховували за вугілля гроші. Що це за маячня щодо того, що там видобували вугілля не шахтарі, а бойовики, і що було фінансування тероризму?" - сказав Москаль.
"У 2004 році Верховна Рада прийняла закон про боротьбу з тероризмом. У 24 пункті стаття пише - терористичну організацію можна визнати тільки судом за позовом генерального прокурора, прокурорів областей та міста Києва. Все! Був хоч один позов? Ні! Чому звільнили Нелю Штепу, знаменитого мера Слов'янська? Тому що її звинувачували у співпраці з терористичною організацією.
Якщо брати за законом, то не може вся непідконтрольна територія Луганської та Донецької областей визначатися терористичною, тому що туди не можна давати пенсії, не можна давати допомогу, люди не можуть переміщатися через кордони адміністративні тощо", - сказав ексголова Луганської ОДА.
Він ще раз підкреслив, що на Порошенка намагаються навмисне кинути тінь.
"Це зроблено спеціально. Порошенко не опиниться за ґратами. А за що? Нема за що! Якщо випустили Штепу знамениту!" - сказав Геннадій Москаль. - https://texty.org.ua/fragments/105368/v-shou-z-poroshenkom-vtyahnuta-vsya-*******-kolyshnij-ochilnyk-loda-moskal/?src=main
показать весь комментарий
17.01.2022 16:11 Ответить
показать весь комментарий
17.01.2022 16:20 Ответить
Тот случай когда порошок - об"єднує!
показать весь комментарий
17.01.2022 16:27 Ответить
цей недолупок приноменклатурений усього лиш продовжує сємєйноє дєло
бабка його Мирослава Лєщєнко українських пісьмєнніков ідеологічно окормляла головредом Радпису, а цей до монополії УЗ присмоктався, кокаінєт... нєпублічниє батьки ж акумулюють всьо нажитоє нєпосільним
показать весь комментарий
17.01.2022 16:28 Ответить
Сєрожа Карибський
показать весь комментарий
17.01.2022 16:33 Ответить
Хахах
показать весь комментарий
18.01.2022 01:49 Ответить
Москаль казав, що зараз ота луганська тец що у Щасті так само отримує вугілля від лугандонів і дає їм світло. Так кого судить треба ?
показать весь комментарий
17.01.2022 16:37 Ответить
отут цікавий тредік - із глубін лугандонскіх



Иосиф Пиночет@Jose_Pinoche



Тут недавно П. Порошенко вручили подозрение в совершении страшного преступления в сговоре с В. Медведчуком. В 2014-2017-хх годах уголь для украинских ТЭС закупался с шахт https://twitter.com/hashtag/%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE?src=hashtag_click #ордло через линию фронта. Аряря! Какое страшное преступление! На самом деле всё намного сложнее.

...

В 2014-м, а потом в 2017-м не было простого и красивого решения, как доставить уголь, объехав РФ. А вот тут возникает вопрос вообще ко всему бизнесу в Украине: это Порошенко виноват в том, что десятки флп и мелких фирм покупают ворованный уголь из оккупированного Донбасса?
показать весь комментарий
17.01.2022 17:14 Ответить
сподіваюсь, за тією ж самою статтею судитимуть клоуна через показ його серіалів у мордвинів.
На відміну від вугілля - це виправдати неможна аж ніяк
показать весь комментарий
18.01.2022 03:18 Ответить
Задумка основна - розвалить Україну зсередини.
І зелена погань це робить.
показать весь комментарий
17.01.2022 16:09 Ответить
Вони обидва стараються з усих сил.
показать весь комментарий
17.01.2022 16:19 Ответить
Если в результате происшествия не произошел апгрейд кацапов до "хороших росских", то происшествие считаю ничтожным.
показать весь комментарий
17.01.2022 16:05 Ответить
Крим вже нікого не цікавить.
русняве ЗЄчмо все зробило для цього!
показать весь комментарий
17.01.2022 16:05 Ответить
не ной, запроданцю, а їдь сюди і рятуй Неньку
показать весь комментарий
17.01.2022 16:55 Ответить
Це нормально
показать весь комментарий
17.01.2022 16:05 Ответить
Зродились ми!

https://www.youtube.com/watch?v=6kVLoafd46w
показать весь комментарий
17.01.2022 16:07 Ответить
Тріпіщі НАТО111
показать весь комментарий
17.01.2022 16:08 Ответить
Візитку Яроша в студію попрошу.
показать весь комментарий
17.01.2022 16:09 Ответить
показать весь комментарий
17.01.2022 16:11 Ответить
показать весь комментарий
17.01.2022 16:11 Ответить
показать весь комментарий
17.01.2022 16:13 Ответить
А як думаєте Ви?Думаєте що вся українська техніка в змозі буде виїхати на позиції для надання відсічі мокшанам із порожніми баками?Тут і горіти буде нічому без топлива.
показать весь комментарий
17.01.2022 16:13 Ответить
Жарєний бурят,как я рад-иосіф кабздун...
показать весь комментарий
17.01.2022 16:13 Ответить
Та то партизаны долбанули с ружа ...
показать весь комментарий
17.01.2022 16:15 Ответить
Предлагаю признать ОДКБ - экстремистской, фашистской оргинизацией! запрещённой в Украине! и создать петицию.
Предлагаю признать ОДКБ - экстремистской, фашистской оргинизацией! запрещённой в Украине! и создать петицию.
Предлагаю признать ОДКБ - экстремистской, фашистской оргинизацией! запрещённой в Украине! и создать петицию.
показать весь комментарий
17.01.2022 16:15 Ответить
Ароматное подкоптилось)
показать весь комментарий
17.01.2022 16:17 Ответить
показать весь комментарий
17.01.2022 16:19 Ответить
Будни беснующиеся орков...
показать весь комментарий
17.01.2022 16:20 Ответить
показать весь комментарий
17.01.2022 16:21 Ответить
И когда нету безвиза!
показать весь комментарий
17.01.2022 16:23 Ответить
Розуму нема
показать весь комментарий
17.01.2022 16:29 Ответить
Ну ... там є своя мумія
показать весь комментарий
17.01.2022 20:42 Ответить
"Байрактар" із лазерною зброєю? 😁
показать весь комментарий
17.01.2022 16:22 Ответить
Оккупантов будут жечь на каждом клочке Украинской земли.
показать весь комментарий
17.01.2022 16:22 Ответить
Згорів? Разом з москалями?
показать весь комментарий
17.01.2022 16:23 Ответить
та-а-ак, самозапалюющі БТРи наші підпільники вже впровадили
черга за самопідриващіми іхтамнєтами
показать весь комментарий
17.01.2022 16:25 Ответить
Кто-то на борту прочитал новость, что Порох вернулся
показать весь комментарий
17.01.2022 16:27 Ответить
А персонал бтр после этого отправился на концерт Кобзона?
показать весь комментарий
17.01.2022 16:28 Ответить
показать весь комментарий
17.01.2022 16:29 Ответить
БОГ ВСЁ ВИДИТ !!!
показать весь комментарий
17.01.2022 16:33 Ответить
показать весь комментарий
17.01.2022 16:40 Ответить
І ні одного ВАЗ. Коли кацапи захоплювали Крим, я там був. Нарід давно до цього готували, ті ж донецькі Могильов та інші "риги". Я не забуду,до чого тоді залякали той тупий народ, що ніби в Крим їх вбивати їдуть на 12 автобусах бандерівці і правосеки і вони сцяли кип'ятком. Але бандерівці і правосеки не прийшли і не збиралися йти, а прийшли буряти, чеченці і мокши.
показать весь комментарий
17.01.2022 16:51 Ответить
показать весь комментарий
17.01.2022 16:48 Ответить
війна почалась із будівництва дамби до Тузли - 2003 рік та наступного за ним розстрілу рибацької лодки у 2013 роцы
показать весь комментарий
18.01.2022 04:40 Ответить
Чем больше передвижений кацапской техники, тем меньше придётся тратить на нее боеприпасов. Закон сохранения энергии...
показать весь комментарий
17.01.2022 16:50 Ответить
Всё-таки нашли повод для вторжения...
показать весь комментарий
17.01.2022 16:53 Ответить
Пусть привыкают. Они в Украине все так будут гореть.
показать весь комментарий
17.01.2022 16:53 Ответить
пердак в кацапа загорівся а вогонь потім на бетер перкинувся.
показать весь комментарий
17.01.2022 17:05 Ответить
Буряты начали жариться не доехав до Украины
показать весь комментарий
17.01.2022 17:09 Ответить
Гарно кацапи горять
показать весь комментарий
17.01.2022 17:51 Ответить
Если бы не Расия, то в Крыму сейчас горели БТРы НАТО!
показать весь комментарий
17.01.2022 17:57 Ответить
ДЕ ЄНОТ???
ТРЯСТЯ, ВАШУ,,,,,
показать весь комментарий
17.01.2022 18:21 Ответить
Вот видите, это все акт агрессии со стороны НАТО, с орбитального лазерного оружия стреляют, даже сквозь тучи!
показать весь комментарий
17.01.2022 18:33 Ответить
Було б добре якби і російські фашисти згоріли в цій консерві . Весь екіпаж повністю .
Бо кожен здохлий російський фашист - це десятки врятованих людських життів .
показать весь комментарий
17.01.2022 19:28 Ответить
Рашка настолько пропитано ненавистью что уже бронетехника загорается. лучи ненависти пропитали все в России. А это не шутки. В такой атмосфере любить и творить не возможно. Не возможно создавать что либо работающее и ценное. Я не удивлюсь если Скабеева реально жрица культа Сатаны.
показать весь комментарий
17.01.2022 19:58 Ответить
показать весь комментарий
17.01.2022 20:24 Ответить
Я вже тут:
показать весь комментарий
17.01.2022 20:29 Ответить
Опять жаренная бурятинка под корочкой?...
показать весь комментарий
17.01.2022 23:44 Ответить
Горить бубновий.
показать весь комментарий
17.01.2022 23:47 Ответить
Пора уже пляшущего с тростью енотика озвучить и научить петь Smoke on the water, Fire in the sky....
показать весь комментарий
18.01.2022 00:28 Ответить
...одного разу, на околиці села Ароматне, раптом засмерділо чорним димом та обісраними москальскими портянками. То горів ворожий броньовик. Й так славетно горів, що аж миші на полі почали реготати, хапаючись за животи.
показать весь комментарий
18.01.2022 01:59 Ответить
 
 