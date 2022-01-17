С воином 25-й ОВДБр Виталием Петренко, погибшим 10 января на Донбассе, простились в Днепре. ФОТОрепортаж

Сегодня, 17 января, на военном участке Краснопольского кладбища города Днепр состоялось прощание с Виталием Ивановичем Петренко, 1970 года рождения, уроженцем села Цевеличи Владимир-Волынского района Волынской области, жителем Днепра, старшим солдатом, сапером инженерно-саперного взвода 25-й десантной бригады. Он погиб 10 января в районе поселка Крутая Балка Ясиноватского района Донецкой области от смертельных ранений, полученных от подрыва на неустановленном взрывном устройстве.

Об этом идет речь в материале издания АрміяInform, сообщает Цензор.НЕТ.

"В Днепре провели в последний путь погибшего на Востоке Украины военнослужащего отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады старшего солдата Виталия Петренко.

Траурная церемония прошла с военными почестями на Краснопольском кладбище города. Простились с погибшим десантником родные, близкие и знакомые Виталия Ивановича, военнослужащие Вооруженных Сил Украины, боевые побратимы, волонтеры, представители духовенства, горожане.

- Смерть вырвала из наших рядов настоящего патриота и гражданина, мужественного военнослужащего, сапера инженерно-саперного подразделения отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады старшего солдата Виталия Петренко, сказал во время ритуальной церемонии заместитель военного комиссара Днепропетровского областного ТЦК и СП по морально-психологическому обеспечению подполковник Олег Русских. - Во время службы он зарекомендовал себя с лучшей стороны и всегда готов был выполнить самые ответственные задания. Воина-героя отличали очень высокие качества настоящего патриота - преданность Украине, честность и уважение к людям. Но 10 января 2022 во время разминирования оборвалась жизнь воина, который до последнего вздоха стоял на защите Родины.











Заместитель командира отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады по морально-психологическому обеспечению подполковник Игорь Огиенко вручил Грамоту уважения и скорби родным погибшего Героя и выразил им слова глубокого сострадания.

В память о погибшем военнослужащем была объявлена ​​минута молчания. Военный капеллан Дмитрий Поворотный совершил молебен.

По словам боевых товарищей, Виталий Иванович был надежным другом, храбрым десантником и добрым человеком.

Вечная память и слава воину! Вечная память и слава всем, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость Украинского государства!", - отмечается в сообщении.