Дело Порошенко: судья ушел в совещательную комнату, сторонники Порошенко перекрыли выезд. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Судья по делу пятого президента Украины Петра Порошенко Алексей Соколов ушел в совещательную комнату, чтобы избрать меру пресечения. Между тем, сторонники пятого президента перекрыли выезд от здания суда.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Судья выслушал сторону защиты, прокуроров, а также самого Порошенко, после чего объявил, что идет в совещательную комнату. По возвращении он объявит решение о мере пресечения пятому президенту.

Тем временем сторонники Порошенко, ожидающие решения на улице, перекрыли выезд от здания суда.

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