РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7762 посетителя онлайн
Новости Фото
31 633 276

Дело Порошенко: судья ушел в совещательную комнату, сторонники Порошенко перекрыли выезд. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Судья по делу пятого президента Украины Петра Порошенко Алексей Соколов ушел в совещательную комнату, чтобы избрать меру пресечения. Между тем, сторонники пятого президента перекрыли выезд от здания суда.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Судья выслушал сторону защиты, прокуроров, а также самого Порошенко, после чего объявил, что идет в совещательную комнату. По возвращении он объявит решение о мере пресечения пятому президенту.

Тем временем сторонники Порошенко, ожидающие решения на улице, перекрыли выезд от здания суда.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прокуратура просит суд об аресте Порошенко с альтернативой залога в 1 млрд грн

Дело Порошенко: судья ушел в совещательную комнату, сторонники Порошенко перекрыли выезд 01
Дело Порошенко: судья ушел в совещательную комнату, сторонники Порошенко перекрыли выезд 02
Дело Порошенко: судья ушел в совещательную комнату, сторонники Порошенко перекрыли выезд 03
Дело Порошенко: судья ушел в совещательную комнату, сторонники Порошенко перекрыли выезд 04
Дело Порошенко: судья ушел в совещательную комнату, сторонники Порошенко перекрыли выезд 05
Дело Порошенко: судья ушел в совещательную комнату, сторонники Порошенко перекрыли выезд 06
Дело Порошенко: судья ушел в совещательную комнату, сторонники Порошенко перекрыли выезд 07
Дело Порошенко: судья ушел в совещательную комнату, сторонники Порошенко перекрыли выезд 08
Дело Порошенко: судья ушел в совещательную комнату, сторонники Порошенко перекрыли выезд 09
Дело Порошенко: судья ушел в совещательную комнату, сторонники Порошенко перекрыли выезд 10

Порошенко Петр (19606) суд (25111) мера пресечения (460)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+62
Как я уже писал, интеллектуальный уровень ботов, которые тявкают на Порошенко, равен нулю.
Идиот на идиоте сидит и идиотом погоняет.
показать весь комментарий
17.01.2022 18:13
+56
Не повесился бы судья...
Хотя пусть вешается. Там нет таких, о ком надо жалеть.
показать весь комментарий
17.01.2022 18:10
+42
Цікаво, а хто небудь з упоротої зешмарклоти прийде під суди у яких будуть судити ЗЕлю за державну зради, розкрадання держбюджету, фабрикування судових справ та ін. Я впевнений, що зебобіки будуть сидіти з півасом за компами та сцяти кип'ятком на власні монітори і ніколи не вийдуть на протести, тим більше на новий Майдан.
показать весь комментарий
17.01.2022 18:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
показать весь комментарий
17.01.2022 18:58 Ответить
показать весь комментарий
17.01.2022 19:06 Ответить
Боже збав!!!
показать весь комментарий
17.01.2022 19:14 Ответить
Перевертень...
показать весь комментарий
17.01.2022 21:08 Ответить
От вам мізки від нього перевертає...😃
показать весь комментарий
17.01.2022 21:22 Ответить
То, что у нас различное понимание порядка, наверное, всем давно известно. Ведь сам по себе ПОРЯДОК у каждого в голове является одним из видов БЕСПОРЯДКА для чужой головы, у которой свой собственный порядок.
показать весь комментарий
17.01.2022 21:28 Ответить
Порошенка на нари!!!
показать весь комментарий
17.01.2022 19:01 Ответить
Ти диви яка цаца...
показать весь комментарий
17.01.2022 19:03 Ответить
У меня такой личный вопрос. Почему Украина платит пенсии на Донбасс, а уголь покупать там нельзя? Я бы отменил пенсии хотя бы. Это ведь прямое финансирование Донбасса.
показать весь комментарий
17.01.2022 19:06 Ответить
Меня этот вопрос давно муляет. С моей точки зрения пенсии это как бы то без чего этот регион не выживет. Но мы их кормим который год. Может пора бы отменить?
показать весь комментарий
17.01.2022 19:21 Ответить
По крайней мере никто никого не обвиняет в "таскании мешков с наличкой" как в суде над Порошенко. Платится на карточки как и в данном деле.
показать весь комментарий
17.01.2022 19:30 Ответить
Мне как-то похер чем платится. Меня этот вопрос волнует сам по себе. Но вот если мы теперь против финансирования ОРДЛО, что я полностью поддерживаю, то может надо бы пенсии отменить?
показать весь комментарий
17.01.2022 19:32 Ответить
Я за отмену, но я пишу о деле против Порошенко в принципе.
показать весь комментарий
17.01.2022 19:36 Ответить
Готов принять на постой 3-х порохоботов. Горячее питание, бутерброды и совместные экскурсии на Майдан обеспечу за свой счёт.
показать весь комментарий
17.01.2022 19:14 Ответить
+🍫🍫🍬🍬🍌🍌
показать весь комментарий
17.01.2022 21:39 Ответить
Согласно данным журнала "Фокус" за прошлый 2020 год (при Зеленском), Виктор Медведчук заработал 1,2 млрд. долларов США и вошел в список 100 наиболее богатых украинцев.

Стоит также добавить, что по данным все того же «Фокуса» в 2013 году капитал Медведчука составил 270,5 млн. долларов США, а спустя 5 лет, в 2018 году (при Порошенко), капитал кума Путина составил уже 55 млн. долларов.

https://www.dialog.ua/ukraine/225589_1615650627 Состояние Медведчука при Зеленском выросло в 20 раз - журнал "Фокус" - | Диалог.UA (dialog.ua)
показать весь комментарий
17.01.2022 19:15 Ответить
Вы путаете прибыль с состоянием. Порох при своей каденции увеличил доход в 82 раза с 2017 по 2018 согласно его же декларации о доходах. Но все боты об этом стараются умолчать.
При Зеленском он тоже стал богаче, но в ваших методичках об этом умалчивают
показать весь комментарий
17.01.2022 21:59 Ответить
Ссылку про "в 82 раза".
показать весь комментарий
17.01.2022 22:05 Ответить
Пожалуйста _https://www.chesno.org/post/1048/
_https://ukranews.com/news/605826-poroshenko-v-82-raza-uvelichil-dokhod-za-2018
показать весь комментарий
17.01.2022 22:16 Ответить
Статус 404


Такої сторінки немає.
показать весь комментарий
18.01.2022 07:59 Ответить
нижнее подчеркивание перед ссылкой убери
показать весь комментарий
18.01.2022 10:22 Ответить
зато https://ukranews.com/news/621772-na-kanale-1-1-zayavili-chto-poroshenko-ubil-sobstvennogo-brata-reaktsiya-sotssetej тута чистая правда.
показать весь комментарий
18.01.2022 08:04 Ответить
вы сами внимательно прочли статью? Выдержка из нее "Перед тем, как писать здесь маты и оскорбления - внимательнее проверяйте фейки! "ТСН" не имеет никакого отношения к этим странным расследованиям "Украинских сенсаций"!
показать весь комментарий
18.01.2022 10:26 Ответить
Подмена смыслов,пока Петруччо в самый тяжкий момент восстанавливал разграбленную армию,другой унижал всё украинское и развлекал убивших Рыбака сепаров,и теперь оно кидает через продажных хохлов-прокуроров абсурдное обвинение в гос. измене...(!!)
Быдловыборци хавают и ждут покращення...ну-ну..
показать весь комментарий
17.01.2022 19:16 Ответить
Я щойно приіхав додому , так як від 7-ї ранку я був в Жулянах , а потім біля ПеСчерного суду !
На превеликий жаль , не дочекався вироку , так як є інші справи 😠
Хочу сказати зебеніботам , що я ніколи не був проплаченим активістом і ботом , тому що я патріот своєі краіни і ніхто не взмозі мене купити 😡
так як це огидно !
показать весь комментарий
17.01.2022 19:19 Ответить
судді в нарадчій може і три дні сидіти
показать весь комментарий
17.01.2022 21:08 Ответить
🍫🍫
показать весь комментарий
17.01.2022 21:10 Ответить
Доводити ЩОсь зеботам, це як грати у шахи з голубом
показать весь комментарий
17.01.2022 23:35 Ответить
Угроза вторжения и преследование Порошенко-тесно связаны между собой.И это не столько хотелки Зели,как приказ Кремля.Так в Мордоре,Белоруси,Казахстане зачищают оппозицию,тех,кто может оказать сопротивление.И здесь тот же почерк.Чтоб в случае вторжения некому было организовать отпор.Порох-очень сильный лидер оппозиции,имеет вес на Западе-его и нужно нейтрализовать
показать весь комментарий
17.01.2022 19:21 Ответить
ой-ой-ой!
А - в мене в кодуїті така вже зебілка, така вже була проти Єврпопейськлої Солідарності проти Пороха, зокрема і за бубочку топила...
Нууууу.........
показать весь комментарий
17.01.2022 19:51 Ответить
Вот сейчас будет ясно - друг Байден для Порошенко или враг
показать весь комментарий
17.01.2022 19:23 Ответить
а де було дбр в 2014 році... ? відчуваю що терпіння скоро в людей лопне... зєля такі поц
показать весь комментарий
17.01.2022 19:28 Ответить
В 2014 році ДБР не існувало
показать весь комментарий
17.01.2022 19:46 Ответить
так ото ж бо
показать весь комментарий
17.01.2022 19:49 Ответить
Какие отбитенькие тупят в комментах, пропитанные помадкой и т.д.

Это какими надо быть глупыми, чтобы не видеть, насколько их Хэтьману плевать на всё, так как всё куплено уже, пока он спит на суде.

Это какими надо быть глупыми, чтобы не видеть, как при нём взлетели цены на газ, воду, тепло и т.д., но тяфкать в сторону клоунских процентишек паршивых Шоб я так жил: безмозгло и не имея желания анализировать происходящее... Тупо видеть дно, но орать, что это не дно, а мова, віра, майна сывочолого Хэтьмана
показать весь комментарий
17.01.2022 19:31 Ответить
зедебіл, який в тебе був попередній логін, до деактивації?
показать весь комментарий
17.01.2022 19:56 Ответить
в БАН,животное !!!
показать весь комментарий
17.01.2022 20:01 Ответить
Ты реально упоротый подолятский бот... смешной правда..)
показать весь комментарий
17.01.2022 20:44 Ответить
Даже самые упоротые халявщики-зебилы слегка ох***ли от того,как упали цены при криворожском,как все ближе мир и ширится уважение к Украине в Мире. Как оно ниразу не позволило себе отдохнуть,в это непростое время для его страны и денно и ношно работает во благо Украины худея ,переживая и седея. Бревно,*лядь из своей сраки вытащи зеленая мразь,прежде чем своими тупыми умозаключениями людей смешить
показать весь комментарий
17.01.2022 21:15 Ответить
Чи ще у когось є сумніви, що ця влада без крові, як і влада Януковича не піде?
показать весь комментарий
17.01.2022 19:32 Ответить
Сегодня новости из Офиса президента Зеленского напоминают стенограмму конгресса сумасшедших




После того, как власть отказалась о идеи посадки самолета с Порошенко на другом аэродроме или ареста и транспортировки Порошенко на вертолете (в медиа это выглядело как заявление ГБР, что они ждут Петра Порошенко в суде 17 января в 11.00) новости из Офиса президента начали напоминать стенограмму конгресса сумасшедших. В течение одного дня намерения власти менялись в диапазоне от "не будем нагнетать" до "взять Порошенко в наручники прямо в аэропорту". Рассматривали даже варианты разгона митинга сторонников Порошенко бойцами Нацгвардии. Что именно решат в ОП оставалось загадкой до последнего.

Сейчас с уверенностью можно сказать, что Офис президента все же решил Порошенко арестовать. Для этого пограничники задержали выдачу ему паспорта, а сотрудники ГБР начали зачитывать текст подозрения. Задача стояла либо задержать Порошенко прямо в аэропорту, либо спровоцировать перепалку между Порошенко и сотрудниками ГБР, с тем чтобы Порошенко не успел приехать в суд к 11 часам, после чего судья должен был закрыть заседание и объявить о принудительном приводе экс-президента.

Однако все пошло не так. Исполнители, перед лицом команды народных депутатов и камер журналистов, что называется, поплыли. Порошенко вернули паспорт и ничего вручить ему не смогли. В суд он приехал вовремя. Отсюда такие перерывы в работе суда. Сейчас в Офисе президента заместитель главы ОП Татаров, директор ГБР Сухачев и министр юстиции Малюська пытаются придумать хоть какой-то красивый выход из создавшегося положения.

Пространство для маневра у них крайне ограниченное. Судьи реально испугались перспектив санкций со стороны Евросоюза (о них говорили депутаты европарламента) и демонстрируют полное равнодушие к делу. Думать за них приходится "старшим товарищам".
https://ua24ua.net/segodnya-novosti-iz-ofisa-prezidenta-zelenskogo-napominayut-stenogrammu-kongressa-sumasshedshih/
показать весь комментарий
17.01.2022 19:32 Ответить
У нас что в Украина выходит судебные функции перешли Офису Президента, и именно там выносят вердикт - виновен или не виновен? А зачем нам тогда судьи , законы и т.д.? Фактически власть в Украине приняла форму криминальной банды, взявшей все функции власти на себя. У нас в городе так было в 90-е годы, функции судов взяли на себя криминальные банды, эти судилища видел своими глазами.
показать весь комментарий
17.01.2022 20:34 Ответить
Да у нас на ура 75% кретины...простите за мой французский...кумир и все тут хоть конституцию меняй, хоть сам Зе выдаст приговор все сдавать и ещё опладировать будут но никогда не признают что их отменили с их помощью
показать весь комментарий
17.01.2022 22:18 Ответить
Є хто зараз біля Печерського суду?
показать весь комментарий
17.01.2022 19:43 Ответить
На 5му каналі є трансляція, людей дуже багато. Робочий день закінчився люди підтягуються.
показать весь комментарий
17.01.2022 19:54 Ответить
Хвилини не протримався.
показать весь комментарий
17.01.2022 19:58 Ответить
Смотрю весело там у вас
показать весь комментарий
17.01.2022 19:52 Ответить
У нас завжди весело , але це краще тієї тиші , яка панує на кладовищі 😠
показать весь комментарий
17.01.2022 20:17 Ответить

В Украине средняя пенсия судей за год повысилась на более чем 22 тысячи гривен - теперь стражи закона на пенсии в среднем получают 90 тысяч гривен в месяц.

Согласно отчётам Пенсионного фонда Украины, за период с января 2021 года по январь 2022 года среднюю пенсию украинских судей подняли с 67,9 тысяч гривен до 90,8 тысяч гривен - почти на 23 тысячи гривен.
Средняя пенсия украинцев, получающих выплаты по возрасту, за аналогичный период увеличилась примерно на 400 гривен.
Состоянием на начало 2022 года средний размер пенсионной выплаты составляет 3 991,53 гривен - пенсии судей примерно в 23 раза превышают средний уровень пенсионных выплат по Украине.

Отметим, что в Украине пенсии судьям выплачивают по особому закону - они могут получат около 80% зарплаты того, кто работает на аналогичной должности.

Согласно данным сервиса мониторинга регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра «https://t.me/OpendatabotChannel/262 Opendatabot », на сегодняшний день каждый второй пенсионер получает менее 3 тысяч гривен в месяц. Пенсию в размере более 10 тысяч получают только 4,3% украинцев.
показать весь комментарий
17.01.2022 19:58 Ответить
Твари зелёные по норам
показать весь комментарий
17.01.2022 19:58 Ответить
А вони не втручаються у судову справу. Може так і треба?

До речі, я не за Зеленського, я за те, щоб після звільнення він відразу попав під слідство та отримав потім великий строк з конфіскацією.
показать весь комментарий
17.01.2022 20:24 Ответить
Засцали оголошувати зараз, очікують, коли народ розійдеться. Кончені падлюки.
показать весь комментарий
17.01.2022 20:32 Ответить
Пока становится только хуже для плесени. Опыт янукодлы ничему не научил идиотов
показать весь комментарий
17.01.2022 21:05 Ответить
Тепер тільки так : або ти з Порохом, читай , з демократичною патріотичною і проєвропейською опозицією, або з зеленою владою колаборантів, зрадників і беспредєльщиків. Свій-чужий.
_________
Не дочекаєтесь. Нормальні адекватні люди проти обох.
показать весь комментарий
17.01.2022 20:41 Ответить
Нормальні люди за Пороха. І не треба всіх по собі судити.
показать весь комментарий
17.01.2022 20:43 Ответить
Адекватам из рязани слова не давал
показать весь комментарий
17.01.2022 20:42 Ответить
Там люсенька пи***тович уже сбежал с должности говорят. Продажная крыса не хочет отвечать за то что построила с дерьмаком?
показать весь комментарий
17.01.2022 20:49 Ответить
И тут оказался дешевкой. Вангую,теперь будет петь что в одиночку боролся с зеленой плесенью и выводил их на чистую воду,разрушая изнутри по сверхсекретному заданию кого не скажет. Пи**обол без совести.
показать весь комментарий
17.01.2022 20:54 Ответить
Кинолог дал команду поднять градус неадеквата среди своих киноцефалов.
показать весь комментарий
17.01.2022 21:03 Ответить
То то я смотрю подоляковкий какашки с цепи сорвались отмывать своего обосратыша
показать весь комментарий
17.01.2022 21:08 Ответить
с
показать весь комментарий
17.01.2022 21:29 Ответить
Суддю на мило!
показать весь комментарий
17.01.2022 22:00 Ответить
уже школьнику понятно, что ***** требует от своих киевских шестёрок до предела обострить ситуацию с Порошенко: запереть его в СИЗО и спровоцировать бунт на улицах
шестёрки всё типа за , но мнутся: самые умные из них понимают, что ***** - на маскве, ему ничто не грозит , в отличие от
а ермаки и иже с ними настаивают
опять же судья - он ещё молодой человек, понимает, что в случае смены власти его или посадят, или сделают Главным судьёй страны - в зависимости от сегодняшнего решения
не дай Бог никому...
показать весь комментарий
17.01.2022 22:25 Ответить
Страница 3 из 3
 
 