Элитная недвижимость, дорогие автомобили и паркоместа: Состояние семьи заместителя Баканова Горбенко достигает более миллиона долларов, - СМИ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Семья заместителя главы СБУ Владимира Горбенко владеет недвижимостью и автомобилями стоимостью более миллиона долларов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в сюжете Bihus.Info.

Как отмечается, карьерный путь Горбенко в СБУ начался еще в 1994 году. Далее, в 2012 году, Горбенко покинул службу, работал в сфере безопасности частного сектора, а также в отделе безопасности "Укрзализныци". В ноябре 2019 года он был назначен на должность заместителя председателя СБУ.

В прошлом году НАПК, проверяя декларации Владимира Горбенко, выявило недостоверные сведения. Заместитель председателя СБУ не указал стоимость двух домов, двух земельных участков и машины. Впоследствии результат проверки был направлен в НАБУ, однако там состав преступления не был обнаружен. Впрочем, эта проверка подвигла журналистов провести собственную.

Оказалось, что Владимир Горбенко владеет домом в Погребах Броварского района. Имение площадью почти в 400 квадратов в настоящее время может стоить от 350 тысяч долларов. Земельный участок под домом Владимиру Горбенко подарила мать еще в 2011 году, само здание появилось уже в 2020-м.

В ответе на запрос журналистов Владимир Горбенко ответил так: "Мать Владимира Горбенко занимается предпринимательской деятельностью и имеет финансовую возможность самостоятельно приобрести имущество, в том числе недвижимое. Что касается дома в Погребах, то в нем проживает мать Горбенко В.Т. вместе со своей семьей. По решению матери, земельный участок был подарен ее сыну. Владимир Горбенко воспринимает этот подарок как будущее наследство. Дом на данном земельном участке был построен совместно с семьей матери, в т.ч. с участием Горбенко Владимира".

Кроме того, мать Владимира Горбенко в прошлом году стала владелицей квартиры площадью в 60 квадратов в центре Киева, на улице Заньковецкой рядом с правительственным кварталом. Стоимость такой квартиры сейчас стартует от 200 тысяч долларов. В прошлом году женщина также приобрела два паркоместа в жилом комплексе на левом берегу Киева.

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Матери Владимира Горбенко 67 лет. Последние 30 лет женщина зарегистрирована как ФЛП с видами деятельности "розничная торговля одеждой и обувью". По информации журналистов Bihus.Info, за почти 10 последних лет женщина заработала в общей сложности 6,5 миллионов гривен и эта сумма выглядит недостаточной для покупки такого количества дорогих объектов недвижимости.

Семья Горбенко владеет еще одним домом в частном секторе Киева. Дом и земля под ним записаны на супругу Викторию. Владелицей земли женщина стала в 2011 году, а дом ввели в эксплуатацию в 2020 году. Рыночная цена такого объекта сейчас стартует с отметки в 250 тысяч долларов.

Официальный доход Виктория Горбенко получает от государственного АО "Укрэксимбанк". В декларации Владимира Горбенко за 2020 год она указала, что получила от банка 263 тысяч гривен годовой зарплаты. Кроме того, Виктория является совладелицей компании, занимающейся оптовой торговлей напитков, но дохода от компании женщина не декларировала.

Старший сын работника СБУ Евгений Горбенко владеет квартирой в Одессе, в жилом комплексе, расположенном практически на берегу моря. Цена квартиры там начинается от 100 тысяч долларов. Евгений инвестировал в квартиру в 2017 году на старте строительства. Если верить объявлению поиск работы Евгения Горбенко, тогда он параллельно с учебой в университете работал оператором call-центра. В комментарии журналистам Bihus.Info в СБУ ответили так: "Как и большинство украинских семей, Владимир Горбенко с женой и родней при случае помогают детям. Подчеркиваем, что после того, как В. Горбенко в 2012 году уволился с СБУ по выслуге лет, он работал в частном секторе экономики. В службу Владимир Горбенко вернулся в 2019 году. За период с 2012 по 2019 годы он сделал сбережения, которые позволяют при необходимости помогать собственным детям".

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В декларации за 2019 год Владимир Горбенко отметил, что перед возвращением в СБУ работал в частном секторе. А именно в компании "Центр безопасности Славяне", от которой получил доход в чуть более 50 тысяч гривен. Вероятно, речь идет о доходе за несколько месяцев, ведь Горбенко вернулся на службу летом 2019 года.

По подсчету журналистов, общая стоимость недвижимости, которой владеет семья Владимира Горбенко, сейчас может стоить минимум 930 тысяч долларов. Еще примерно 150 тысяч долларов стоит семейный автопарк. Так, например, уже упомянутая мать Горбенко пользуется Toyota Land Cruiser 2020 года и стоимость такого авто в настоящее время достигает 50 тысяч долларов.