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Элитная недвижимость, дорогие автомобили и паркоместа: Состояние семьи заместителя Баканова Горбенко достигает более миллиона долларов, - СМИ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Семья заместителя главы СБУ Владимира Горбенко владеет недвижимостью и автомобилями стоимостью более миллиона долларов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в сюжете Bihus.Info.

Как отмечается, карьерный путь Горбенко в СБУ начался еще в 1994 году. Далее, в 2012 году, Горбенко покинул службу, работал в сфере безопасности частного сектора, а также в отделе безопасности "Укрзализныци". В ноябре 2019 года он был назначен на должность заместителя председателя СБУ.

В прошлом году НАПК, проверяя декларации Владимира Горбенко, выявило недостоверные сведения. Заместитель председателя СБУ не указал стоимость двух домов, двух земельных участков и машины. Впоследствии результат проверки был направлен в НАБУ, однако там состав преступления не был обнаружен. Впрочем, эта проверка подвигла журналистов провести собственную.

Оказалось, что Владимир Горбенко владеет домом в Погребах Броварского района. Имение площадью почти в 400 квадратов в настоящее время может стоить от 350 тысяч долларов. Земельный участок под домом Владимиру Горбенко подарила мать еще в 2011 году, само здание появилось уже в 2020-м.

Элитная недвижимость, дорогие автомобили и паркоместа: Состояние семьи заместителя Баканова Горбенко достигает более миллиона долларов, - СМИ 01

В ответе на запрос журналистов Владимир Горбенко ответил так: "Мать Владимира Горбенко занимается предпринимательской деятельностью и имеет финансовую возможность самостоятельно приобрести имущество, в том числе недвижимое. Что касается дома в Погребах, то в нем проживает мать Горбенко В.Т. вместе со своей семьей. По решению матери, земельный участок был подарен ее сыну. Владимир Горбенко воспринимает этот подарок как будущее наследство. Дом на данном земельном участке был построен совместно с семьей матери, в т.ч. с участием Горбенко Владимира".

Кроме того, мать Владимира Горбенко в прошлом году стала владелицей квартиры площадью в 60 квадратов в центре Киева, на улице Заньковецкой рядом с правительственным кварталом. Стоимость такой квартиры сейчас стартует от 200 тысяч долларов. В прошлом году женщина также приобрела два паркоместа в жилом комплексе на левом берегу Киева.

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Элитная недвижимость, дорогие автомобили и паркоместа: Состояние семьи заместителя Баканова Горбенко достигает более миллиона долларов, - СМИ 02
Элитная недвижимость, дорогие автомобили и паркоместа: Состояние семьи заместителя Баканова Горбенко достигает более миллиона долларов, - СМИ 03

Матери Владимира Горбенко 67 лет. Последние 30 лет женщина зарегистрирована как ФЛП с видами деятельности "розничная торговля одеждой и обувью". По информации журналистов Bihus.Info, за почти 10 последних лет женщина заработала в общей сложности 6,5 миллионов гривен и эта сумма выглядит недостаточной для покупки такого количества дорогих объектов недвижимости.

Семья Горбенко владеет еще одним домом в частном секторе Киева. Дом и земля под ним записаны на супругу Викторию. Владелицей земли женщина стала в 2011 году, а дом ввели в эксплуатацию в 2020 году. Рыночная цена такого объекта сейчас стартует с отметки в 250 тысяч долларов.

Элитная недвижимость, дорогие автомобили и паркоместа: Состояние семьи заместителя Баканова Горбенко достигает более миллиона долларов, - СМИ 04

Официальный доход Виктория Горбенко получает от государственного АО "Укрэксимбанк". В декларации Владимира Горбенко за 2020 год она указала, что получила от банка 263 тысяч гривен годовой зарплаты. Кроме того, Виктория является совладелицей компании, занимающейся оптовой торговлей напитков, но дохода от компании женщина не декларировала.

Старший сын работника СБУ Евгений Горбенко владеет квартирой в Одессе, в жилом комплексе, расположенном практически на берегу моря. Цена квартиры там начинается от 100 тысяч долларов. Евгений инвестировал в квартиру в 2017 году на старте строительства. Если верить объявлению поиск работы Евгения Горбенко, тогда он параллельно с учебой в университете работал оператором call-центра. В комментарии журналистам Bihus.Info в СБУ ответили так: "Как и большинство украинских семей, Владимир Горбенко с женой и родней при случае помогают детям. Подчеркиваем, что после того, как В. Горбенко в 2012 году уволился с СБУ по выслуге лет, он работал в частном секторе экономики. В службу Владимир Горбенко вернулся в 2019 году. За период с 2012 по 2019 годы он сделал сбережения, которые позволяют при необходимости помогать собственным детям".

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В декларации за 2019 год Владимир Горбенко отметил, что перед возвращением в СБУ работал в частном секторе. А именно в компании "Центр безопасности Славяне", от которой получил доход в чуть более 50 тысяч гривен. Вероятно, речь идет о доходе за несколько месяцев, ведь Горбенко вернулся на службу летом 2019 года.

Элитная недвижимость, дорогие автомобили и паркоместа: Состояние семьи заместителя Баканова Горбенко достигает более миллиона долларов, - СМИ 05

По подсчету журналистов, общая стоимость недвижимости, которой владеет семья Владимира Горбенко, сейчас может стоить минимум 930 тысяч долларов. Еще примерно 150 тысяч долларов стоит семейный автопарк. Так, например, уже упомянутая мать Горбенко пользуется Toyota Land Cruiser 2020 года и стоимость такого авто в настоящее время достигает 50 тысяч долларов.

Элитная недвижимость, дорогие автомобили и паркоместа: Состояние семьи заместителя Баканова Горбенко достигает более миллиона долларов, - СМИ 06

Автор: 

доходы (526) недвижимость (819) СБУ (19928) Горбенко Владимир СБУ (3)


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Топ комментарии
+44
Мы ещё много узнаем, эта банда воров в разы страшнее Януковича и его карманников)))
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18.01.2022 08:55
+25
А вы ставьте кассовые аппараты, платите налоги с купленных квртир и гоните бабушек в военкоматы.
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18.01.2022 09:02
+19
Служба Бабла Украины СБУ
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18.01.2022 08:57
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мы ещё много узнаем, эта банда воров в разы страшнее Януковича и его карманников)))
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18.01.2022 08:55 Ответить
И это только зам главы СБУ. Что уж тогда говорить об его начальнике и "начальнике начальника"?
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18.01.2022 10:03 Ответить
Что-то я запутался... Какая банда страшнее? Эта? Или та, что назначала Семочко?
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18.01.2022 10:24 Ответить
Эта банда воров ничем не отличается от банды воров Януковича и Порошенко,
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18.01.2022 12:09 Ответить
Практически все генералы СБУ - долларовые миллионеры, многие имеют недвижимость в странах Европы. Об этом хорошо знают разведслужбы СШУ и европейских стран. И мы удивляемся, почему от Украины уже устали?..
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18.01.2022 16:26 Ответить
Ну і що далі, що йому за це буде?
А нічого не буде...
Бо країна така
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18.01.2022 08:57 Ответить
буде те шо було папередникам - ничего не будет
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18.01.2022 10:11 Ответить
Служба Бабла Украины СБУ
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18.01.2022 08:57 Ответить
ФСБ(у) пилят как чужую хату
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18.01.2022 10:12 Ответить
теперь Слуги Бени Украины
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18.01.2022 10:44 Ответить
я так розумію гарантія того ,що це ніхто невідбере - ворожі танки у наших кордонів
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18.01.2022 08:58 Ответить
А вы ставьте кассовые аппараты, платите налоги с купленных квртир и гоните бабушек в военкоматы.
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18.01.2022 09:02 Ответить
Особенно "умиляет" контроль государства за превышением расходов и доходов граждан Украины в 10000 гривень и анализ источников дохода за приобретенные квартиры после 2014 года беженцев с Донбасса, которых само государство не смогло защитить от агрессора, а более 90 процентов сотрудников СБУ Донбасса перешли на сторону врага. Причем среди этих изменников многие имеют квартиры в самом Киеве. И никто не задается вопросом: как такое может быть, да еще в военное время?
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18.01.2022 16:29 Ответить
А як Зелений наркоман описував країну майбутньго гарно в своїх відосіках...
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18.01.2022 09:03 Ответить
как тебе удалось посмотреть что-то из этого говна? меня блевать тянет через секунду гондосива
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18.01.2022 09:34 Ответить
Важке дитинство, дерев'яні іграшки, випилярі лобзиком, варена ковбаса з біосировини(перемелені обрізки, сухожилля, хрящі) по 2.20 за кілограм, "фанта" з відрядження до мацкви і грузинські ********* на новий рік виховають у багатьох любов до казок і віру у доброго чарівника. 😊
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18.01.2022 10:00 Ответить
Що таке мільйон баксів?
Це по 300-500 тис грн на рік на нього, матір, і дружину з 1994 року.
Такі гроші в киеві під ногами валяються. І тільки повні дурні їх не бачать.
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18.01.2022 09:08 Ответить
То чого ж він майно приховував від декларування раз такий чесний-чесний?
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18.01.2022 09:14 Ответить
в 1994р. 500тис. гривень -- це набитий купоно-карбованцями мікроавтобус Мабуть квартири купували для зберігання такої маси купонів
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18.01.2022 09:15 Ответить
Тупе ви мікромікроэкономічне стадо
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18.01.2022 12:23 Ответить
Ты, надеюсь, тоже не дурень, поднял из-под ног миллион и живёшь не хуже этих зе-ублюдков?
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18.01.2022 09:59 Ответить
Ні. Я сам працюю. Через 5 років десь.
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18.01.2022 12:26 Ответить
Через 5 лет? Значит, по 16666 долларов в месяц имеешь? 😂 Ясно, ещё один форумный олигарх😂🤣😂
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18.01.2022 14:25 Ответить
А шо такое.....Эта он такой умный и наследство и талантливые родственники предприниматели....У этих на все есть отмазка!
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18.01.2022 09:19 Ответить
борьба с олигархами изнутри
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18.01.2022 09:28 Ответить
не можем победить зло возглавь его
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18.01.2022 09:30 Ответить
Ви фсьо врьотє!!! Ви ніпонялі - ета другоє.
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18.01.2022 09:37 Ответить
Бідове
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18.01.2022 09:40 Ответить
Вор на воре и вором погоняет...место проклято? Или народ склонен к этому сам? это ужасно..
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18.01.2022 09:43 Ответить
еще один из! там все такие! эту коррупцию можно только каленым железом выжечь!!!

какие всегда совпадения: мама крутой бизнесмен, а сынок в госорганах на простую пенсию зарабатывает))))
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18.01.2022 09:45 Ответить
Вот думаю СБУ ....СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ .....ИЛИ. УРОК УГОЛОВНИКОВ УШЛЕБКОВ ????!!!
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18.01.2022 09:48 Ответить
Вы еще Брыля не видели генерала бандита бывшего губера Зап .области..с 10 ментами телохранителями..и рыгов с их высерками ии шмарами в дорогих сарафанах тоже с телохранителями....
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18.01.2022 09:53 Ответить
Налоговая здесь бессильна?)) и не нужно доказывать законность средств и источник доходов. Они существуют для поборов с рядовых граждан, типичный феодальный строй.
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18.01.2022 09:55 Ответить
Да пусть хавают!!!!
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18.01.2022 09:56 Ответить
Непокаране зло-повертається!...Нікому там не гикнулось?
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18.01.2022 10:03 Ответить
Ані розуму, ані смаку. Нахіба будувати великий будинок на маленькому клаптику землі????
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18.01.2022 10:04 Ответить
Тому, шо жаба распирает
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18.01.2022 10:17 Ответить
А видосик по этому поводу нашего гениального лидера будет?
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18.01.2022 10:05 Ответить
Ты не понимаешь! Они голосовали не за это, они голосовали против😂🤣😂🤣😂
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18.01.2022 10:15 Ответить
Значит не олигарх,раз всего лишь лимон...
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18.01.2022 10:31 Ответить
Если верить американской прессе и Прокуратуре США,недвижимость Игорь Валерьевича только в 5 штатах США составляет 470 ярдов долларов...,вот это я понимаю олигарх... Приватбанка....
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18.01.2022 10:36 Ответить
Ты на три порядка ошибся?
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18.01.2022 11:04 Ответить
Баканов и шо тебе страшно нужен был этот геморрой?
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18.01.2022 10:47 Ответить
Можно порадоваться что украл не так уж и много. Для чиновника почти что бомж.
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18.01.2022 10:56 Ответить
Я конечно всё понимаю, что это не на зарплату куплено, а с "левых" доходов. Но что такое 1к$ для киевской семейки высокопоставленного чинуши? Это же можно сказать, кристально чистый человек. Им же, за вась-вась, деньги сами в руки идут/несут.
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18.01.2022 11:09 Ответить
Секретні доходи ФСБшників
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18.01.2022 11:13 Ответить
Все обеспечила и заработала мамка - вот так можно заработать на базаре продавая кеды и тапки - миллионы долларов. И на все хватит - и на жизнь, и на сынка-дебила, который безопасивает страну от инакомыслящих, и на хату с парком машин, и на взятки. Нужно ценить такие предприимчивые кадры - золотой генофонд этой территории. Вот за это стоит свою жопу покласть в окопе
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18.01.2022 11:34 Ответить
Українські реалії : у Горбенка в с.Погреби маєток , а навпроти цигани метал приймають )
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18.01.2022 11:52 Ответить
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18.01.2022 12:01 Ответить
у этого козла мамулька такая шустрая как сбушный электровеник
который метет в карманах предпринимателей
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18.01.2022 12:22 Ответить
"СБУ" - Сбить Бабла с Украинцев
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18.01.2022 12:53 Ответить
Скільки ще інтересних відкриттів жде зедібілів...Можу тільки позаздрити...
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18.01.2022 13:50 Ответить
И эти миллионы - только айсберг.
Здесь нормальное дело, что у сбушника-судьи-прокурора-чинуши состояние в десятки миллионов USD, а у некоторых топовых чинуш - и под сто лямов USD состояния.
Конечно же, записанных на бабушек-пенсионерок и жён братьев
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18.01.2022 21:58 Ответить
 
 