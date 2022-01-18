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В Запорожье умерла 4-месячная девочка, которую мать оставила на знакомого мужчину: женщину разыскивает полиция. ФОТОрепортаж

В Запорожье в результате ненадлежащего ухода скончалась 4-месячная девочка. Местонахождение ее матери устанавливают сотрудники полиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области

Так, 7 января около 17 часов в отдел полиции №1 Запорожского районного управления поступило сообщение от медиков скорой помощи. Врачи заявили о смерти 4-месячной девочки, умершей во время проведения реанимационных мероприятий в карете скорой помощи.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции. Сотрудники полиции установили, что бригаду медиков вызвал знакомый матери, на которого она оставила ребенка в квартире по улице Патриотической.

Ребенок находился в полных антисанитарных условиях с признаками ненадлежащего питания и несоблюдения элементарных гигиенических норм.

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В Запорожье умерла 4-месячная девочка, которую мать оставила на знакомого мужчину: женщину разыскивает полиция 01

Установлено также, что матерью умершего ребенка является 29-летняя местная жительница, которая в прошлом году привлекалась к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотических средств.

В тот день она надолго оставила девочку на своего знакомого 1985 года рождения, который и вызвал скорую.

По данному факту следователям возбуждено уголовное производство по ст. 166 Уголовного кодекса Украины (Злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком или лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство). Санкция по статье предусматривает ограничение свободы сроком от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

В Запорожье умерла 4-месячная девочка, которую мать оставила на знакомого мужчину: женщину разыскивает полиция 02

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают местонахождение горе-матери.

Напомним, в Запорожье полиция проводит расследование по факту пыток несовершеннолетнего.

В Запорожье умерла 4-месячная девочка, которую мать оставила на знакомого мужчину: женщину разыскивает полиция 03
В Запорожье умерла 4-месячная девочка, которую мать оставила на знакомого мужчину: женщину разыскивает полиция 04
Фото: сайт полиции

Автор: 

дети (6520) Запорожье (2667) Нацполиция (16496) смерть (9230)


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Топ комментарии
+21
Фельдшерка чи лікарка повинна відвідувати дитину щомісяця протягом першого року життя, перевіряючи не тільки дитину, а й умови проживання.
До нас вона заявилась 1 раз, наприклад.
В даному випадку теж, я так думаю. І судити її теж треба було б.
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18.01.2022 10:06
+14
Просто треба стерилізувати злочинців, наркоманів і іншу гопоту...
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18.01.2022 10:09
+7
фу....... **** квартира триперная.....(( ей дали тоже 40 тысяч гривен за рождение ребёнка и за его (убийство...) + набор для малюка....? у таких животных нужно сразу в роддоме отнимать младенцев посетив место жительства мамаши....((
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18.01.2022 10:04
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фу....... **** квартира триперная.....(( ей дали тоже 40 тысяч гривен за рождение ребёнка и за его (убийство...) + набор для малюка....? у таких животных нужно сразу в роддоме отнимать младенцев посетив место жительства мамаши....((
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18.01.2022 10:04 Ответить
Просто треба стерилізувати злочинців, наркоманів і іншу гопоту...
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18.01.2022 10:09 Ответить
...даже тех кто отсидел 15 суток, да вообще судим -и не важно условно или не условно . Если судимый -нужно убивать и семью вырезать тьфу , то есть стерилизовать !!!
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18.01.2022 10:37 Ответить
15 діб - це адмінка, такі люди судимими не вважаються...
Я б ще засуджених і права голосу позбавляв (хоча по правді варто не лише їх)

P.S. Паровоз не на Соломі, на на Євбазі
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18.01.2022 10:40 Ответить
-смотрю на фото и просто в ауите хачем таким СКОТАМ ВООБЩЕ КВАРТИРЫ?7 нормальные люди молодые семьи люди которые работают рожают нормальных детей тянут проследнее из себя силы и жылы и грогши чтобы накормить был ребьенок здоровым дать ему образование в хорошей школе профессию Диплром чтобы смог даже уехать за границу если повезет или тут устроиться и снимают угол комнату найм а тут нет что не говорите а надо таки в государстве провести ревизию квадартных метров сколько таких сотни тысяч квадратов замузганых загаженных найдем то валом или старик старушка ощдна в 2-4 комнатной хрущевке где ремонта не было лет 35-40.. или идиот с Синдромом Плюшкина всякого мусора )Синдром паталогического накопительства хлама и превращение квратир в помойку..у стариков особенно.. таким надо пансион комната и санузел и такие же старушки и старички сестра доктор и сервис рядом мастерская по повишу и ремонту одежы обуви библиотека пару магазинов с продуктами ой ля СССР и галантерея аптека там прогулки на воздухе свой парк небольшой и пусть живут радуются телевизор старые киноленты им крутить их молодости..а вот атких наркош надо собирать в трудовые лагеря и на сельский фронт или заводы для армии или окопы рыть на передовой глядишь кое кто протрезвеет и за ум возьмется .. нетв СССР правильно делали когда была статья в УК и Админкодексе за туннеядство безделье таких вот автобус ловил под универсамами и гастраномами куда они бежали за винцом и водкой собирали и в совхозы колхозы там кормили их непогано и еще денег зарабатывали 120-150 рэ и 2-3 мешка картошки капусты и прочей снеди с полей давали с собой...
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18.01.2022 10:57 Ответить
Фельдшерка чи лікарка повинна відвідувати дитину щомісяця протягом першого року життя, перевіряючи не тільки дитину, а й умови проживання.
До нас вона заявилась 1 раз, наприклад.
В даному випадку теж, я так думаю. І судити її теж треба було б.
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18.01.2022 10:06 Ответить
А ви якось волонтером походіть з фельдшеркою по квартирах... Та і мамаша явно залишила дитину не по прописці...
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18.01.2022 10:20 Ответить
Вы все правильно сказали... но скорее всего и на прописке такая ж говень...
ибо будь там по-другому, мать бы не оставили в этом сраче ребенка...
х/з шо там за мамашка...
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18.01.2022 10:42 Ответить
І що воно мені дасть?
Якби вона не ухилилась від обов'язків і повідомила соц.служби про неналежний стан утримання, дитина була б жива, можливо в дит.будинку.
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18.01.2022 11:11 Ответить
Ще не відомо чи була взагалі ця дитина зареєстрована?! Про це не де сказано. Маємо що маємо. Зазвичай "кукушки" залишають дітей в дит.будинках якщо є хоч трохи мізків. А такі що кидають своїх дітей напризволяще хз. де, навіть назви не маю. І тут навіть соц. працівники не допоможуть...
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18.01.2022 14:13 Ответить
Бездействие медиков по учету новорожденных это преступная халатность. Мусора участковые также уровень ниже плинтуса, подобные "мамашу" должны стоять на учете и быть под контролем государства. Как сбивать налоги или пилить бюджет, откаты то чиновники ура, а как заботиться то в кусты - моя хата скраю...
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18.01.2022 10:35 Ответить
Наркоманка...бегала за дозой...пропала...
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18.01.2022 10:38 Ответить
Мраки -буки. Знакомому оставила ,ребенка ,который ешо не ходит даже сам. Вот это голова!
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18.01.2022 10:39 Ответить
А тети в соц службах хороших кабинетах, кресла, компьютеры зарплаты, пенсии!!! А больше всего мне нравится их надменность и высокомерие!!! Один раз приходил к таким , сказали а на ХЕРА она рожала!!!!
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18.01.2022 10:44 Ответить
Они там много чего проворачивают, наслушалась от одной собеседницы..жесть..лучше держаться от них подальше,.
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18.01.2022 11:25 Ответить
Господи..жуткое дело.
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18.01.2022 10:48 Ответить
Жесть просто, на нары обоих алкашей, угробили ребенка.
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18.01.2022 10:50 Ответить
Пещерные люди 21 века !!
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18.01.2022 10:52 Ответить
Столько у нас служб социального и полицейского профиля, а никто не просёк что в этой семье всё катится ко дну. Зачем мы содержим эти службы если они не могут качественно выполнять свои обязанности?
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18.01.2022 12:08 Ответить
Предлагаю поднять в 2 раза пособие на ребенка, чтобы такие дегенератки еще сильнее плодились
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18.01.2022 12:26 Ответить
 
 