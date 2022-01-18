В Запорожье умерла 4-месячная девочка, которую мать оставила на знакомого мужчину: женщину разыскивает полиция. ФОТОрепортаж

В Запорожье в результате ненадлежащего ухода скончалась 4-месячная девочка. Местонахождение ее матери устанавливают сотрудники полиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области

Так, 7 января около 17 часов в отдел полиции №1 Запорожского районного управления поступило сообщение от медиков скорой помощи. Врачи заявили о смерти 4-месячной девочки, умершей во время проведения реанимационных мероприятий в карете скорой помощи.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции. Сотрудники полиции установили, что бригаду медиков вызвал знакомый матери, на которого она оставила ребенка в квартире по улице Патриотической.

Ребенок находился в полных антисанитарных условиях с признаками ненадлежащего питания и несоблюдения элементарных гигиенических норм.

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Установлено также, что матерью умершего ребенка является 29-летняя местная жительница, которая в прошлом году привлекалась к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотических средств.

В тот день она надолго оставила девочку на своего знакомого 1985 года рождения, который и вызвал скорую.

По данному факту следователям возбуждено уголовное производство по ст. 166 Уголовного кодекса Украины (Злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком или лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство). Санкция по статье предусматривает ограничение свободы сроком от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают местонахождение горе-матери.

Напомним, в Запорожье полиция проводит расследование по факту пыток несовершеннолетнего.





Фото: сайт полиции