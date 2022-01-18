В Запорожье умерла 4-месячная девочка, которую мать оставила на знакомого мужчину: женщину разыскивает полиция. ФОТОрепортаж
В Запорожье в результате ненадлежащего ухода скончалась 4-месячная девочка. Местонахождение ее матери устанавливают сотрудники полиции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области
Так, 7 января около 17 часов в отдел полиции №1 Запорожского районного управления поступило сообщение от медиков скорой помощи. Врачи заявили о смерти 4-месячной девочки, умершей во время проведения реанимационных мероприятий в карете скорой помощи.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции. Сотрудники полиции установили, что бригаду медиков вызвал знакомый матери, на которого она оставила ребенка в квартире по улице Патриотической.
Ребенок находился в полных антисанитарных условиях с признаками ненадлежащего питания и несоблюдения элементарных гигиенических норм.
Установлено также, что матерью умершего ребенка является 29-летняя местная жительница, которая в прошлом году привлекалась к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотических средств.
В тот день она надолго оставила девочку на своего знакомого 1985 года рождения, который и вызвал скорую.
По данному факту следователям возбуждено уголовное производство по ст. 166 Уголовного кодекса Украины (Злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком или лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство). Санкция по статье предусматривает ограничение свободы сроком от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают местонахождение горе-матери.
Напомним, в Запорожье полиция проводит расследование по факту пыток несовершеннолетнего.
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убивать и семью вырезатьтьфу , то есть стерилизовать !!!
Я б ще засуджених і права голосу позбавляв (хоча по правді варто не лише їх)
P.S. Паровоз не на Соломі, на на Євбазі
До нас вона заявилась 1 раз, наприклад.
В даному випадку теж, я так думаю. І судити її теж треба було б.
ибо будь там по-другому, мать бы не оставили в этом сраче ребенка...
х/з шо там за мамашка...
Якби вона не ухилилась від обов'язків і повідомила соц.служби про неналежний стан утримання, дитина була б жива, можливо в дит.будинку.