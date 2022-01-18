Украинец Уткин, которого оккупанты незаконно содержат в Макеевской колонии, не получает жизненно необходимых лекарств. Его состояние ежедневно ухудшается, – Денисова. ФОТО

Гражданин Украины Виктор Уткин, незаконно содержащийся в Макеевской исправительной колонии №32 в ОРДО, испытывает серьезные проблемы со здоровьем и нуждается в немедленном лечении.

Об этом сообщила в фейсбук уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

Она напомнила, что 19 мая 2018 года Виктор поехал из Волновахи к родной сестре во временно оккупированный Донецк и во время пересечения блокпоста "Еленовка" был задержан представителями оккупационной администрации.

"Сначала Виктора держали в тюрьме так называемого "министерства госбезопасности" ДНР", где он подвергся бесчеловечным пыткам. В марте 2020 года так называемым "Верховным судом "ДНР" Виктора Уткина было осуждено на 13 лет лишения свободы за "шпионаж", - пишет омбудсмен.

По ее информации, сейчас Виктор находится в исправительной колонии №32 в Макеевке без надлежащего медицинского обеспечения и питания.

Денисова добавляет, что у него – хроническая болезнь Боткина, проблемы с позвоночником. Кроме того, имплантированы искусственные хрусталики в глазах, что требует постоянного профилактического осмотра и лечения.

"Виктор постоянно нуждается в лекарстве для улучшения мозгового кровообращения, снижения давления, противогрибковые медикаменты, а также лечения стоматолога. До карантина сестра имела возможность посещать Виктора несколько раз в месяц, но из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, количество свиданий администрация исправительной колонии сократила. Таким образом, Виктор не получает жизненно необходимых лекарств, а состояние его здоровья ухудшается. В условиях исправительного учреждения ему не предоставляется никакая медицинская помощь", - пишет она.

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"Все вышеназванные действия по отношению к Виктору Уткину являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевских Конвенциях от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основополагающих свобод человека 1950", - отмечает уполномоченный ВР по правам человека.

Кроме того, Денисова обратилась к руководству МККК в Украине с просьбой срочно посетить Виктора Уткина, содействовать его немедленной госпитализации и обеспечить квалифицированной медицинской помощью.

"Прошу координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для предоставления соответствующей помощи и поднятия вопроса о его увольнении по состоянию здоровья. Учитывая критическое состояние здоровья Виктора Уткина, требую немедленного его освобождения!", - резюмировала омбудсмен.



