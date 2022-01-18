За 2021 год СБУ нейтрализовала более 2 тыс. кибератак на правительственные ресурсы Украины. ФОТОрепортаж

СБУ проводит комплексные мероприятия по предотвращению и нейтрализации угроз информационно-подрывной деятельности против государственной безопасности Украины. За прошлый год локализованы более 2 тысяч кибератак на электронные ресурсы органов власти и стратегически важные объекты критической инфраструктуры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По материалам СБУ, 80 злоумышленников привлечены к уголовной ответственности, 26 из них – приговорены к разным срокам наказания.

Кроме того, в ходе следственно-оперативных действий разоблачены десятки сетей интернет-агентства спецслужб РФ. По заданию своих "кураторов" они проводили враждебные информационные диверсии.

Установлено, что злоумышленники распространяли публичные призывы к захвату власти и нарушению территориальной целостности Украины. Провокационные материалы распространялись через специально созданные интернет-платформы и группы в соцсетях.

За преступления против государственной безопасности нашей страны более 30 злоумышленникам сообщено о подозрениях, по почти 40 фактам правонарушений – обвинительные приговоры суда.

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За это время сотрудники СБУ заблокировали мощную кибератаку на украинские правительственные ресурсы. Установлены лица участников противоправной деятельности. Ими оказались представители подконтрольной ФСБ РФ хакерской группировки Armageddon.

В настоящее время восьми злоумышленникам сообщено о подозрении в государственной измене.

В ходе многоэтапной спецоперации нейтрализована транснациональная группа хакеров, поразившая более 150 компьютерных сетей отечественных и иностранных компаний вирусом Egregor.

Ущерб от преступных действий злоумышленников составил более 80 млн дол.

Кроме того, заблокирована спецоперация военной разведки РФ по распространению фейковых сведений о якобы проведении в нашей стране "призывной кампании и мобилизации несовершеннолетних".

Ликвидировано более 20 вражеских ботоферм общей мощностью около 150 тысяч аккаунтов. Злоумышленники распространяли деструктивный контент для расшатывания внутриполитической обстановки в Украине.

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Среди задокументированных фактов подрывной деятельности – распространение дезинформации по ситуации с COVID-19.

За это время уничтожена преступная схема оформления разрешительных документов моряков. Ориентировочный размер неправомерной выгоды злоумышленников составил более 150 млн дол.

В прошлом году СБУ предотвратила масштабное хищение государственных денег на закупки ноутбуков для украинских школ. В ходе следственно-оперативных действий разоблачены организаторы механизма так называемых "откатов".

Ликвидация сделки позволила предотвратить бюджетный ущерб в размере 140 млн грн.

По всем разоблаченным фактам противоправной деятельности идет системная работа по установлению всех лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.

Напомним, что в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие.

На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.

При этом, как отмечает СБУ, контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло.

В Госспецсвязи назвали атаку самой мощной за последние четыре года.





