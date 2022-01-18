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За 2021 год СБУ нейтрализовала более 2 тыс. кибератак на правительственные ресурсы Украины. ФОТОрепортаж

СБУ проводит комплексные мероприятия по предотвращению и нейтрализации угроз информационно-подрывной деятельности против государственной безопасности Украины. За прошлый год локализованы более 2 тысяч кибератак на электронные ресурсы органов власти и стратегически важные объекты критической инфраструктуры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По материалам СБУ, 80 злоумышленников привлечены к уголовной ответственности, 26 из них – приговорены к разным срокам наказания.

За 2021 год СБУ нейтрализовала более 2 тыс. кибератак на правительственные ресурсы Украины 01

Кроме того, в ходе следственно-оперативных действий разоблачены десятки сетей интернет-агентства спецслужб РФ. По заданию своих "кураторов" они проводили враждебные информационные диверсии.

Установлено, что злоумышленники распространяли публичные призывы к захвату власти и нарушению территориальной целостности Украины. Провокационные материалы распространялись через специально созданные интернет-платформы и группы в соцсетях.

За преступления против государственной безопасности нашей страны более 30 злоумышленникам сообщено о подозрениях, по почти 40 фактам правонарушений – обвинительные приговоры суда.

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За это время сотрудники СБУ заблокировали мощную кибератаку на украинские правительственные ресурсы. Установлены лица участников противоправной деятельности. Ими оказались представители подконтрольной ФСБ РФ хакерской группировки Armageddon.

В настоящее время восьми злоумышленникам сообщено о подозрении в государственной измене.

В ходе многоэтапной спецоперации нейтрализована транснациональная группа хакеров, поразившая более 150 компьютерных сетей отечественных и иностранных компаний вирусом Egregor.

Ущерб от преступных действий злоумышленников составил более 80 млн дол.

Кроме того, заблокирована спецоперация военной разведки РФ по распространению фейковых сведений о якобы проведении в нашей стране "призывной кампании и мобилизации несовершеннолетних".

Ликвидировано более 20 вражеских ботоферм общей мощностью около 150 тысяч аккаунтов. Злоумышленники распространяли деструктивный контент для расшатывания внутриполитической обстановки в Украине.

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Среди задокументированных фактов подрывной деятельности – распространение дезинформации по ситуации с COVID-19.

За это время уничтожена преступная схема оформления разрешительных документов моряков. Ориентировочный размер неправомерной выгоды злоумышленников составил более 150 млн дол.

В прошлом году СБУ предотвратила масштабное хищение государственных денег на закупки ноутбуков для украинских школ. В ходе следственно-оперативных действий разоблачены организаторы механизма так называемых "откатов".

Ликвидация сделки позволила предотвратить бюджетный ущерб в размере 140 млн грн.

По всем разоблаченным фактам противоправной деятельности идет системная работа по установлению всех лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.

За 2021 год СБУ нейтрализовала более 2 тыс. кибератак на правительственные ресурсы Украины 02

Напомним, что в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие.

На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.

При этом, как отмечает СБУ, контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло.

В Госспецсвязи назвали атаку самой мощной за последние четыре года.

За 2021 год СБУ нейтрализовала более 2 тыс. кибератак на правительственные ресурсы Украины 03
За 2021 год СБУ нейтрализовала более 2 тыс. кибератак на правительственные ресурсы Украины 04
За 2021 год СБУ нейтрализовала более 2 тыс. кибератак на правительственные ресурсы Украины 05

Автор: 

СБУ (19928) хакер (1185) атака (386) кибербезопасность (675)


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Топ комментарии
+4
Отставки мало. За сознательное снижение киберзащиты государства его нужно судить как за вредительство во время войны. Если не за предательство.
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18.01.2022 10:57
+3
Та прям пипец труженики.
Обосрались по полной тупо не обновив ПО теперь создают видимость работы рассказывая о работе антивирусов.
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18.01.2022 10:56
+2
Если честно - обосрались Федоров и Дкбилет. Они просто забили. А СБУ не проконтролировало.
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18.01.2022 10:59
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чому федоров не подає у відставку???
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18.01.2022 10:55 Ответить
Отставки мало. За сознательное снижение киберзащиты государства его нужно судить как за вредительство во время войны. Если не за предательство.
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18.01.2022 10:57 Ответить
не у видставку - а сидеть должен за преступную халатность + компенсировать збытки.
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18.01.2022 10:58 Ответить
Та прям пипец труженики.
Обосрались по полной тупо не обновив ПО теперь создают видимость работы рассказывая о работе антивирусов.
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18.01.2022 10:56 Ответить
Если честно - обосрались Федоров и Дкбилет. Они просто забили. А СБУ не проконтролировало.
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18.01.2022 10:59 Ответить
Так там, насколько я понял из форумов, Фёдоров использует рассейские разработки - вот это подлежит проверке - умышленно или по тупости и много ли уже слито на паРашу.
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18.01.2022 11:03 Ответить
Да. есть такое. Часть сайтов вообще была склепана на Тильде и размещена в Раше физически. Да и админились они из Раши. За это уволить -- уже мало.
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18.01.2022 11:12 Ответить
США создали в Украине центр по кибербезопасности на эти цели выделялись миллионы долларов три раза...
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18.01.2022 12:23 Ответить
Інформація про вразливість apache log4j (яку використовували під час січневої кібератаки) з'явилася десь 20 грудня.
Де було СБУ? Де були системні адміністратори державний сайтів?
Був майже місяць на усунення вразливості.

Хто відповість за те, що знали про небезпеку але нічого не робили, га?
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23.01.2022 09:33 Ответить
 
 