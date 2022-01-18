Российские войска прибывают в Беларусь для проведения совместных учений, - Минобороны Республики. ФОТО

Ожидается прибытие новых подразделений Вооруженных сил России в Беларусь для учений.

Об этом сообщили в Минобороны Беларуси во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Беларуси.

"В соответствии с утвержденным замыслом проверки сил реагирования Союзного государства на территорию Республики Беларусь начали прибывать подразделения из состава Вооруженных Сил Российской Федерации", - говорится в сообщении военного ведомства республики.

"Учитывая тот факт, что проверка является внезапной, прибытие войск будет осуществляться на протяжении всего первого этапа", - уверяют в Минобороны Беларуси.

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"На данном этапе участникам проверки предстоит осуществить разгрузку и выдвинуться в район выполнения задач", - говорится в сообщении белорусского министерства.









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Учения "Союзная решимость-2022" состоятся с 10 по 20 февраля, до 9 февраля будет проведена передислокация войск и создание группировок, сообщили белорусские военные во вторник.