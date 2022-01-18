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Новости Фото Война
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Российские войска прибывают в Беларусь для проведения совместных учений, - Минобороны Республики. ФОТО

Ожидается прибытие новых подразделений Вооруженных сил России в Беларусь для учений.

Об этом сообщили в Минобороны Беларуси во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Беларуси.

"В соответствии с утвержденным замыслом проверки сил реагирования Союзного государства на территорию Республики Беларусь начали прибывать подразделения из состава Вооруженных Сил Российской Федерации", - говорится в сообщении военного ведомства республики.

"Учитывая тот факт, что проверка является внезапной, прибытие войск будет осуществляться на протяжении всего первого этапа", - уверяют в Минобороны Беларуси.

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"На данном этапе участникам проверки предстоит осуществить разгрузку и выдвинуться в район выполнения задач", - говорится в сообщении белорусского министерства.

Российские войска прибывают в Беларусь для проведения совместных учений, - Минобороны Республики 01
Российские войска прибывают в Беларусь для проведения совместных учений, - Минобороны Республики 02
Российские войска прибывают в Беларусь для проведения совместных учений, - Минобороны Республики 03
Российские войска прибывают в Беларусь для проведения совместных учений, - Минобороны Республики 04

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Учения "Союзная решимость-2022" состоятся с 10 по 20 февраля, до 9 февраля будет проведена передислокация войск и создание группировок, сообщили белорусские военные во вторник.

Автор: 

армия РФ (19365) Беларусь (7900) военные учения (3459)


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Топ комментарии
+30
Зато у нас не слышно о выделении дополнительных средств на отражение возможной агрессии. Не созывается Верховна Рада. Не созывается РНБО. Нет мобилизации резерва. У Зели главная цель и главный враг -- Порошенко. Больше проблем у него нет.
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18.01.2022 11:22
+25
Т.е. на "нищие" районы Донбасса ***** не напало и на баланс себе не взяло? "Нищая" Украина даже сейчас живет намного-намного лучше средней глубинки Раши. Поэтому свои влажные фантазии оставьте у себя за поребриком и не лезьте сюда.
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18.01.2022 11:41
+22
Зато у нас сплошной сон разума. Деньги выделяются на что угодно, только не на укрепление обороны страны. Зеле на телеканалы, на стадионы и бассейны, на большое воровство и прочее - без проблем. На снабжение армии самым необходимым и вооружением - зась. Спасибо хоть союзники США, Британия и страны Балтии немного нашу армию укрепляют.
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18.01.2022 11:24
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ну, то тепер і видно, де в них напрям головного удару "на розклин" по Збручу до придністровського анклаву
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18.01.2022 11:14 Ответить
вторая фотка - водитель боевой бурят
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18.01.2022 12:26 Ответить
Металолом, как говорил Ердоган.
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18.01.2022 11:18 Ответить
Для современного оружия металолом.
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18.01.2022 11:35 Ответить
Корсар? Джавелин? Не, не слышал.
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18.01.2022 11:59 Ответить
Даже, для РПГ-7Д-металлолом!!! Про "Джавелин" не говорю!
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18.01.2022 12:07 Ответить
У МЕНЯ ПАРИТЕТНЫЙ ВОПРОС К ПУТИНУ - ввод войск в Белоруссию молчим за Молдову ПМР; Грузию-Абхазия, 2 войны в Чечне,Казахстан, Киргыстан,Туркменистан, Армения Нагорный Карабах, Сирия, Украина..НЕ ЕСТЬ ТО ЖЕ самое о чем "пердит" Раша мол НАТО наглеет и влазитв Украину... и не пущать Украину в НАТО... это нам не нравится..... тогда нам надо будет упетлять быстрее зайца с ОРЛДО и Крыма --а иначе пендюлей дадут ведь все понимают-- что ор и хай деменция Х..ла и его шоблы банды международных террористов именнуемой организации Россия-- есть факт и причина в 2014 году-- нападение захват и оккупация и наглое присобачиваниек себе Крыма и ОРЛДО от Украины... и понимая, что пендюль неотвратим они начали возню с войсками у наших границ- мол хоть кусок "хивна" (идиома) отадйте нам- вот то ОРЛДО заповедник лепрозорий....
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18.01.2022 12:02 Ответить
Зато у нас не слышно о выделении дополнительных средств на отражение возможной агрессии. Не созывается Верховна Рада. Не созывается РНБО. Нет мобилизации резерва. У Зели главная цель и главный враг -- Порошенко. Больше проблем у него нет.
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18.01.2022 11:22 Ответить
Зато у нас сплошной сон разума. Деньги выделяются на что угодно, только не на укрепление обороны страны. Зеле на телеканалы, на стадионы и бассейны, на большое воровство и прочее - без проблем. На снабжение армии самым необходимым и вооружением - зась. Спасибо хоть союзники США, Британия и страны Балтии немного нашу армию укрепляют.
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18.01.2022 11:24 Ответить
Т.е. на "нищие" районы Донбасса ***** не напало и на баланс себе не взяло? "Нищая" Украина даже сейчас живет намного-намного лучше средней глубинки Раши. Поэтому свои влажные фантазии оставьте у себя за поребриком и не лезьте сюда.
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18.01.2022 11:41 Ответить
Ага и поэтому они толпами валят сюда на продовольственные туры. Именно потому, что хорошо живут. Меньше пей свою бояру, будет меньше казаться.
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18.01.2022 11:47 Ответить
Вранье. Пенсия в Украине более рашенской. У меня родня в московии получает 11000 руб. И рады этой пенсии, у других еще меньше.
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18.01.2022 11:55 Ответить
В Европе еще выше. Ну и что это меняет? В Раше лучше живут, чем в Европе? Меньше пей бояру.
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18.01.2022 11:56 Ответить
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18.01.2022 11:49 Ответить
Тебе показать центр Калининграда, или Твери, или Магнитогорска?
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18.01.2022 11:57 Ответить
Ага. Все валят сюда

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18.01.2022 11:51 Ответить
Чем недоволен7 Это центр города. Вот еще.

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18.01.2022 12:01 Ответить
О, Б-же!!!

Скажіть, будь ласка, ці канали.. це Венеція?
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18.01.2022 12:21 Ответить
Калинингра
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18.01.2022 12:24 Ответить
Тобто моя помилка...

Слід писати не канаЛи, а канаВи!
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18.01.2022 12:32 Ответить
Брехня.
Але ти краще розкажи, як там процвітає середній клас на Московії. А то в інтернетах ви всі олігархи... Чи й правда?
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18.01.2022 12:00 Ответить
Идиотизм? Нет. Тут все продумано. На месте Х***ла куда бы ты хотел чтобы Украина тратила все деньги? На армию и оборону или на книги, театры, *зеленые тарифы*, дороги?
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18.01.2022 12:06 Ответить
Россия может находиться в трех состояниях. На кого-то напала, готовится напасть или смешанный вариант - уже напала и снова готовится напасть. Постоянно необходимо быть начеку. Мирно существовать с другими государствами она не может.
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18.01.2022 11:24 Ответить
Скільки хлопці нам потрібно гранат та гранатометів,хочби вистачило на весь цей пуйлометал.
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18.01.2022 11:25 Ответить
-Командире , нас оточили
-Відмінно! , Тепер ми можемо атакувати в будь-якому напрямку.
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18.01.2022 11:28 Ответить
На фоне того, как в соцсетях появляется все больше сообщений о переброске российских войск в Беларусь, белорусские железнодорожники опубликовали свои данные на этот счет.

Согласно им, Россия 17 января начала переброску своих войск в Беларусь, при этом конечным районом выгрузки техники и живой силы являются южные границы страны.

По информации железнодорожников, переброска воинских эшелонов продолжится ещё как минимум 2-3 суток. А обратных графиков движения воинских эшелонов пока что нет.

Также названы стыки, по которым идёт приём воинских эшелонов со стороны РФ:

Осиновка-госграница (НОД-1 Минское отделение БелЖД)
Закопытье-госграница (НОД-4 Гомельское отделение БелЖД )
Шестеровка-госграница (НОД-5 Могилёвское отделение БелЖД)
Езерище-госграница (НОД-6 Витебское отделение БелЖД)

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Переброска российских войск в Беларусь происходит на фоне эскалации между странами Запада и Россией, которая из-за отказа НАТО не включать Украину в свой состав угрожает напасть на нее. - https://telegraf.by/politika/daty-vyvoda-poka-net-belorusskie-zheleznodorozhniki-rasskazali-po-kakim-marshrutam-rossiya-zavozit-svoi-vojska-v-belarus/
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18.01.2022 11:45 Ответить
Готують північний фронт. Проте, цікаво на чиєму боці будуть пересічні білоруси у разі великої війни.






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18.01.2022 11:53 Ответить
На стороні Росії звісно.
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18.01.2022 11:56 Ответить
На стороне рашки и их никто даже спрашивать не будет.
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18.01.2022 12:19 Ответить
вот там дрочево!!!
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18.01.2022 11:55 Ответить
окружают
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18.01.2022 11:56 Ответить
Судя по карте - коряво окружают
Где аж те Шестировка и Езерище?
Закопытье тож х знает где, типа на Киев через Чернигов двинут
Бряцают, нагнетают - это да.
Отвлекают - возможно.
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18.01.2022 13:30 Ответить
Езерище на северной границе, там озер много. И да, наблюдал сегодня колонны МАЗов военных, но куда поехали, мне не ведомо.
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18.01.2022 15:00 Ответить
Напрягает что они вас защищать грозятся.
Ну че тут скажешь...
Все как всегда - ипан-тым нет покоя, все им должны.
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18.01.2022 15:11 Ответить
Была у них раньше этакая расхожая мысль навязанная на военную доктрину - нанести ЯУ по какой ни будь маленькой державе, чтобы весь мир обос-ся и зауважал. Немцов правду говорил что они - пу и старцы ё-тые
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18.01.2022 15:16 Ответить
Этот трудный год наверное будет годом страны огней ИндоПэриджана=Од(Аз)эрбэйджана.ТИГР-на одэри(азэри)=ПЭЛЭНГ=БАЛА ЯНГЫ-ДИТЕ ГОРЯЩЕГО.Огонь на всей планете!
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18.01.2022 11:57 Ответить
Пока что ничего особенного. На дамбас колоны росийской техники и побольше заходили. Сейчас главное не прозевать когда главные ударные войска путена подойдут- автобусы с женщинами и детьми.
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18.01.2022 11:59 Ответить
в грудні 22го року виповнюється рівно 100 років з дня заснування совка. От і думайте... А бажано, згадайте звичку раші прив'язувати військові злочини до красивих дат
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18.01.2022 12:01 Ответить
Совместные учения? Рашистские скоты в Беларусь прибывают на южную границу с Украиной. Украинцам нужно очень внимательно отнестись к этим "учениям".
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18.01.2022 12:12 Ответить
Свежее мясцо из Бурятии. Как раз ПТРК из Британии и пригодится.
Другое дело, что говнокомандувач и его депутаты из трипа никак не выйдут.
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18.01.2022 12:13 Ответить
Чем больше учений тем быстрее рашка развалится...
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18.01.2022 12:15 Ответить
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18.01.2022 12:17 Ответить
весь совковый металлолом стянули
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18.01.2022 12:34 Ответить
Задовбали
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18.01.2022 12:45 Ответить
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18.01.2022 12:56 Ответить
Александр Коваленко


@zloy_odessit

·
https://twitter.com/zloy_odessit/status/1483360882038038531 2 ч



МО Беларуси озвучило даты учений с РФ «Союзная решимость-2022»: с 10 по 20 февраля Примечательно, в Беларусь уже прибывают первые эшелоны с техникой и л/с ВС РФ А ведь за окном только 18 января То есть, ещё 20 с лишним дней в РБ Россия будет гнать эшелоны с техникой и солдатами



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18.01.2022 12:57 Ответить
Два долбо...дятла в солдатики играются. Вот уж придурки! На что только не пойдешь ради власти и псевдоощущения собственной значимости.
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18.01.2022 13:36 Ответить
Спелись два гандона, один другого "краше"
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18.01.2022 13:46 Ответить
 
 