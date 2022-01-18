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Моряки вышли на митинг под посольство США: "Коррупция продолжается. Просим посодействовать в возвращении ситуации в законное русло". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под посольством США проходит митинг против коррупции в регистрации разрешений на работу для моряков.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места происшествия, Всеукраинская организация моряков (ВОМ) заявляет о возвращении коррупционных схем при выдаче разрешений в кабинете моряка.

Видео: Ольга Скороход, Цензор.НЕТ

"Этот кабинет связан с этой бандой. У нас есть множество доказательств, которые мы предоставляли Министерству инфраструктуры. Мы встречались в июне с министром. У нас была надежда на министра Кубракова. Он демонстрировал свободу первые три месяца. К сожалению, все это кончилось с арестом Саакашвили в октябре. Многие говорят, что он пиарился (на вопросе разрешений для моряков. – Ред.), но мы должны признать: Саакашвили был единственный, кто протягивал вопросы моряков, кто пытался оказывать нам всяческую пиар-поддержку. Как только он был арестован в начале октября, в конце октября уже по нашим каналам (многие моряки знают эти решения) начались слухи. То есть схема запускается, все запускается так же, как было в июле", - заявили во время митинга организаторы акции.

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"Мы ничего у государства не требуем, мы просто просим выполнять закон. У нас спрашивают, почему мы вышли под американское посольство. Мы уже были во всех государственных органах, включая Мининфраструктуру и Администрацию Президента, но коррупция продолжается. Американские партнеры помогают Украине с цифровыми сервисами. Мы хотим их предупредить, что деньги американских налогоплательщиков в Украине могут разворовываться. Также просим помочь в возвращении ситуации в законное русло", - сказал Олег Новак, представитель ВОМ.

Новак заявил, что до сих пор никто не наказан за предыдущие схемы, а сейчас все возвращается.

Он обратился к президенту Владимиру Зеленскому:

"Владимир Александрович, на юге Украины у вас была самая большая поддержка, мы действительно верили в вас. - От протестующих раздается возглас "Мы ошиблись". - Или вы не знаете, что происходит, или ничего не хотите делать. И сейчас предлагают ввести цифровое голосование. Как это можно делать, когда даже в кабинет моряка имеют доступ посторонние лица?!".

Моряки вышли на митинг под посольство США: Коррупция продолжается. Просим посодействовать в возвращении ситуации в законное русло 01

Моряки вышли на митинг под посольство США: Коррупция продолжается. Просим посодействовать в возвращении ситуации в законное русло 02
Моряки вышли на митинг под посольство США: Коррупция продолжается. Просим посодействовать в возвращении ситуации в законное русло 03

Фото: Ольга Скороход, Цензор.НЕТ

Ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов рассказал в своей статье, что в Украине действует схема подтверждения дипломов моряков: раз в 5 лет им нужно сдавать экзамен. Принимает его инспекция по подготовке и дипломированию моряков Министерства инфраструктуры.

"Эта Инспекция резко осложняет экзамены и создает искусственные задержки в получении любого документа. И, конечно, появились агенты, которые могут очень быстро и гарантированно помочь сдать экзамен без всяких проблем - примерно за одну-две месячных зарплат моряка, в зависимости от должности. То есть от трех до десяти тысяч долларов!", - объяснил журналист.

В июне 2021 года парламент проголосовал за новый законопроект. 24 июля президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в статью 51 Кодекса торгового мореплавания Украины относительно требований квалификации членов экипажа". Этот закон отменил обязательную периодическую аттестацию моряков. Сразу после принятия закона 3 августа 2021 года СБУ на пресс-конференции с участием Саакашвили заявила о полной ликвидации этой коррупционной схемы в Мининфраструктуре.

"Фактически государственный реестр находился во владении посторонних частных лиц. Это позволяло злоумышленникам незаконно оформлять разрешительные документы для моряков и получать до $150 млн неправомерной выгоды ежегодно", - заявили тогда в СБУ.

Тем не менее, моряки, в частности, Всеукраинская организация моряков утверждают, что коррупционная схема поборов с моряков на 4,5 миллиарда гривен в год продолжает работать в Мининфраструктуре.

"Схема поборов с моряков от пяти до десяти тысяч долларов с диплома продолжает работать и сегодня. Несмотря на принятие закона об отмене подтверждения дипломов, размер взяток только возрос. Инспекция по дипломированию продолжает собирать взятки. Министр инфраструктуры Кубраков и профильный замминистра Васьков говорят, что ничего не могут сделать с подчиненными им чиновниками", - объяснила глава "Украинского объединения моряков" Кристина Король.

Автор: 

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Топ комментарии
+43
Хто голосував за шмарклю, вийти із строю! 🤣
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18.01.2022 12:07
+25
Вірили?
Цілуйте в сраку тепер його і не скавчіть !
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18.01.2022 12:10
+24
Я чёто не понял. Это в США коррупция? Или таки в Украине? Нахиба эти клоуны не вышли под администрацию офис своего избранника?
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18.01.2022 12:15
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Seafarers, теперь ЖРИ-те.
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18.01.2022 15:59 Ответить
С 1января 2019 года для моряков официальные расценки в кассу поднялись в 10 раз, до 6500грн за один сертификат, которые необходимо получать каждые 5 лет, а таких сертификатов, в зависимости от специальности от 3 до 10-15 штук. Плюс к этому экзаменирование стало стоить неофициально от 1500 до 5-7000 долларов.. и если эти деньги не заплатить, то у вас в документах (выданных ими же) обнаружат неисправимую ошибку, или же при сдаче экзамена вам компьютер задаст вопрос по типу «два верблюда, один красный, второй на север, сколько чаек в небе?» и вам надо выбрать правильный ответ… и в итоге вам напишут что вы «не сдали» и претензии некуда предьявлять потому как эти тесты не хранят логи с вопросами.. и кто все это сделал? Кто был у руля в январе 2019 года? Кто поставил товарища в главу морАда, и создали эту электронную базу и передали в частные руки, что до сих пор не могут базу восстановить нормально, а попередники в судах доказывают что их нещаконно лишили их интеллектуальной собственности (базы моряков) а теперь они говорят что на митинги выходят совсем не моряки а проплаченные люди от конкурентов.
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18.01.2022 22:22 Ответить
Молодці!
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18.01.2022 23:06 Ответить
Я немного в теме. Расскажу как это выглядит. На данный момент есть такая международная организация, которая скоро будет проводить аудит Украины по поводу морских документов. Если страна не проходит аудит (на данный момент 99 процентов морских документов в Украине куплены), то морские документы этой страны попадают в Black List. Что означает, что 200 тысяч моряков потеряют работу. Грузия уже попала в этот лист. Что будут делать моряки? Они поедут в Россию получать документы. Так поступили 100 процентов крымчан за последние 2 года. И это вопрос не политики, просто другого пути у них не было. А работодателю плевать какие у вас документы.
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19.01.2022 19:24 Ответить
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