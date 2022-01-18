Моряки вышли на митинг под посольство США: "Коррупция продолжается. Просим посодействовать в возвращении ситуации в законное русло". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под посольством США проходит митинг против коррупции в регистрации разрешений на работу для моряков.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места происшествия, Всеукраинская организация моряков (ВОМ) заявляет о возвращении коррупционных схем при выдаче разрешений в кабинете моряка.

Видео: Ольга Скороход, Цензор.НЕТ

"Этот кабинет связан с этой бандой. У нас есть множество доказательств, которые мы предоставляли Министерству инфраструктуры. Мы встречались в июне с министром. У нас была надежда на министра Кубракова. Он демонстрировал свободу первые три месяца. К сожалению, все это кончилось с арестом Саакашвили в октябре. Многие говорят, что он пиарился (на вопросе разрешений для моряков. – Ред.), но мы должны признать: Саакашвили был единственный, кто протягивал вопросы моряков, кто пытался оказывать нам всяческую пиар-поддержку. Как только он был арестован в начале октября, в конце октября уже по нашим каналам (многие моряки знают эти решения) начались слухи. То есть схема запускается, все запускается так же, как было в июле", - заявили во время митинга организаторы акции.

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"Мы ничего у государства не требуем, мы просто просим выполнять закон. У нас спрашивают, почему мы вышли под американское посольство. Мы уже были во всех государственных органах, включая Мининфраструктуру и Администрацию Президента, но коррупция продолжается. Американские партнеры помогают Украине с цифровыми сервисами. Мы хотим их предупредить, что деньги американских налогоплательщиков в Украине могут разворовываться. Также просим помочь в возвращении ситуации в законное русло", - сказал Олег Новак, представитель ВОМ.

Новак заявил, что до сих пор никто не наказан за предыдущие схемы, а сейчас все возвращается.

Он обратился к президенту Владимиру Зеленскому:

"Владимир Александрович, на юге Украины у вас была самая большая поддержка, мы действительно верили в вас. - От протестующих раздается возглас "Мы ошиблись". - Или вы не знаете, что происходит, или ничего не хотите делать. И сейчас предлагают ввести цифровое голосование. Как это можно делать, когда даже в кабинет моряка имеют доступ посторонние лица?!".





Фото: Ольга Скороход, Цензор.НЕТ

Ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов рассказал в своей статье, что в Украине действует схема подтверждения дипломов моряков: раз в 5 лет им нужно сдавать экзамен. Принимает его инспекция по подготовке и дипломированию моряков Министерства инфраструктуры.

"Эта Инспекция резко осложняет экзамены и создает искусственные задержки в получении любого документа. И, конечно, появились агенты, которые могут очень быстро и гарантированно помочь сдать экзамен без всяких проблем - примерно за одну-две месячных зарплат моряка, в зависимости от должности. То есть от трех до десяти тысяч долларов!", - объяснил журналист.

В июне 2021 года парламент проголосовал за новый законопроект. 24 июля президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в статью 51 Кодекса торгового мореплавания Украины относительно требований квалификации членов экипажа". Этот закон отменил обязательную периодическую аттестацию моряков. Сразу после принятия закона 3 августа 2021 года СБУ на пресс-конференции с участием Саакашвили заявила о полной ликвидации этой коррупционной схемы в Мининфраструктуре.

"Фактически государственный реестр находился во владении посторонних частных лиц. Это позволяло злоумышленникам незаконно оформлять разрешительные документы для моряков и получать до $150 млн неправомерной выгоды ежегодно", - заявили тогда в СБУ.

Тем не менее, моряки, в частности, Всеукраинская организация моряков утверждают, что коррупционная схема поборов с моряков на 4,5 миллиарда гривен в год продолжает работать в Мининфраструктуре.

"Схема поборов с моряков от пяти до десяти тысяч долларов с диплома продолжает работать и сегодня. Несмотря на принятие закона об отмене подтверждения дипломов, размер взяток только возрос. Инспекция по дипломированию продолжает собирать взятки. Министр инфраструктуры Кубраков и профильный замминистра Васьков говорят, что ничего не могут сделать с подчиненными им чиновниками", - объяснила глава "Украинского объединения моряков" Кристина Король.