Аварийный мост на трассе Днепр-Мелитополь в Запорожской области реконструируют до конца весны. ФОТО
В Запорожской области началась реконструкция моста через реку Конка, расположенного около города Пологи на км 186+995 автомобильной дороги Т-04-01 Днепр-Мелитополь.
Об этом сообщила Facebook-страница Службы автомобильных дорог в Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.
Обновленный мост будет иметь две полосы движения. Завершить его реконструкцию планируют в конце мая.
"В настоящее время на завершающем этапе устройство объездной дороги, остается уложить слой асфальтобетона, подключиться к существующим подходам и обустроить места для безопасного проезда временным объездом", - рассказал начальник отдела строительства, реконструкции и капитального ремонта САД Иван Савченко.
Движение временным мостом откроют через две недели. Дальше начнется демонтаж существующего мостового перехода. Сооружение, которое находится в аварийном состоянии, полностью разберут. Специалисты выполнят разборку старой конструкции и устройство новых опор с использованием буронабивных свай. Для монтажа каждой из опор обустроят по четыре таких сваи. Затем смонтируют опору из монолитного бетона, ригеля и балки пролетного строения.
"Общая сметная стоимость объекта согласно утвержденному проекту составляет 62 млн грн. Но окончательная стоимость будет значительно меньше", – отметил Савченко.
Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский сообщил, что за два года инициированной им программы "Большая стройка" в Украине были восстановлены около 14 тысяч километров дорог.
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я вот теперь понимаю китайцев шо придумали пытку бамбуком.... для кривляющихся членкинь, проєктировщиков и прочих муд.рагелей - самое оно!
кривляются твари, ну какого хрена то??