Аварийный мост на трассе Днепр-Мелитополь в Запорожской области реконструируют до конца весны. ФОТО

В Запорожской области началась реконструкция моста через реку Конка, расположенного около города Пологи на км 186+995 автомобильной дороги Т-04-01 Днепр-Мелитополь.

Об этом сообщила Facebook-страница Службы автомобильных дорог в Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.

Обновленный мост будет иметь две полосы движения. Завершить его реконструкцию планируют в конце мая.

"В настоящее время на завершающем этапе устройство объездной дороги, остается уложить слой асфальтобетона, подключиться к существующим подходам и обустроить места для безопасного проезда временным объездом", - рассказал начальник отдела строительства, реконструкции и капитального ремонта САД Иван Савченко.

Движение временным мостом откроют через две недели. Дальше начнется демонтаж существующего мостового перехода. Сооружение, которое находится в аварийном состоянии, полностью разберут. Специалисты выполнят разборку старой конструкции и устройство новых опор с использованием буронабивных свай. Для монтажа каждой из опор обустроят по четыре таких сваи. Затем смонтируют опору из монолитного бетона, ригеля и балки пролетного строения.

"Общая сметная стоимость объекта согласно утвержденному проекту составляет 62 млн грн. Но окончательная стоимость будет значительно меньше", – отметил Савченко.

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Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский сообщил, что за два года инициированной им программы "Большая стройка" в Украине были восстановлены около 14 тысяч километров дорог.



