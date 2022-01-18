Сильный ветер сорвал 50-килограммовый крест с купола Софийского собора в центре Киева. ФОТО
Сильный ветер сорвал трехметровый крест с купола Софийского собора в центре Киева. Исчезновение заметила охрана заповедника.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом рассказали в Национальном заповеднике "София Киевская", чрезвычайное событие произошло в ночь с пятницы на субботу. В результате падения крест разбился на части.
"Этой ночью был очень сильный ветер. Он сорвал трехметровый крест с одного из куполов собора в восточно-южной границе храма. Он был ненадежно прикреплен в свое время. Сейчас крест передали на реставрацию. Его будут восстанавливать, к этому вопросу будут подключаться спонсоры. Спустя месяц, скорее всего, крест вернется на прежнее место", – объяснили в Национальном заповеднике "София Киевская".
Вес креста составляет 50 кг. В результате ЧП никто из людей не пострадал.
В Каменце-Подольском районе Хмельницкой области шквальный ветер повалил крест над рекой Днестр близ Бакотского монастыря.
Порывы ветра в районе были настолько сильными, что огромный крест свалился на землю и разбился. Судя по фото, восстановлению он уже не подлежит.
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такий от знак
это как - А чо у Павла Мерседес не завелся = это Боширов свечи скрутил
Це був не торнадо і не тропічний шторм. Це була звичайна дуже погана погода. ЗВИЧАЙНА! Але хрест впав саме тут. Ці хрести сотнями років стоять, а тут впав.
звичайний «збіг обставин», ага…
то есть сто лет стоял напр. сортир, а потом упал = на память вашего деда наехал лично Лавров?
вы смешон, извини
А зараз у нас постійно проходять дощі з підвищеною кислотністю!
Упало две палки = попы поп.росят бабла из бюджета.
и лохи заплатят, мымря про "знаки" и кацапов шо полезли и подпилили(в коментах тут видно)
це добре що люди не постраждали. А що там з представниками московського сатанату?
- Это подтверждает факт, что у некоторых строителей руки растут из жо***!
блин, если бы я на месте кацапов был, то и Мрия упала бы и авария на АЭС была бы и колонна ВСУ бы не доехала...
я не говорю шо кацапы тупые, но их возможности тупо могут нам остановить экономику.. а тут.... б*же, крестик упал - та кому оно надо то?
крестик блин упал... оя*бу, это может просто от рукож..пости
мммммм. кстати да - что там за секта - наша ли, или Гундяй-Кирюшествованнаяся?
впрочем - а кому не смешно же - попы запросят еще финансов то.
все заплатят, даже если не верят в эту..... ну, то шо они прудят то.