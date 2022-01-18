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Сильный ветер сорвал 50-килограммовый крест с купола Софийского собора в центре Киева. ФОТО

Сильный ветер сорвал трехметровый крест с купола Софийского собора в центре Киева. Исчезновение заметила охрана заповедника.

Как информирует Цензор.НЕТ  со ссылкой на "Сегодня", об этом рассказали в Национальном заповеднике "София Киевская", чрезвычайное событие произошло в ночь с пятницы на субботу. В результате падения крест разбился на части.

"Этой ночью был очень сильный ветер. Он сорвал трехметровый крест с одного из куполов собора в восточно-южной границе храма. Он был ненадежно прикреплен в свое время. Сейчас крест передали на реставрацию. Его будут восстанавливать, к этому вопросу будут подключаться спонсоры. Спустя месяц, скорее всего, крест вернется на прежнее место", – объяснили в Национальном заповеднике "София Киевская".

Сильный ветер сорвал 50-килограммовый крест с купола Софийского собора в центре Киева 01
Фото: "Сегодня"

Вес креста составляет 50 кг. В результате ЧП никто из людей не пострадал.

В Каменце-Подольском районе Хмельницкой области шквальный ветер повалил крест над рекой Днестр близ Бакотского монастыря.

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Порывы ветра в районе были настолько сильными, что огромный крест свалился на землю и разбился. Судя по фото, восстановлению он уже не подлежит.

Киев (25580) погода (2819) церковь (1324)


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Топ комментарии
+19
Когда кресты с церквей падают - не к добру.....

Когда клоуны становятся президентами - бедствие.....
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18.01.2022 13:58
+16
Зараз всі тролі кацапська вас підтримують .
Починаємо рахувати
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18.01.2022 13:59
+13
так Софія оккупована зараз сектою РПЦ-ФСБ - хіба ні?
- якщо так, то це на добро
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18.01.2022 14:04
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Це місце НАШЕ , але окуповане московським сатанатом.

такий от знак
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18.01.2022 15:31 Ответить
Місто наше. Київо Печерська Лавра там знаю багато кацапів з МП і думаю багато з них фсбшники.
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18.01.2022 15:33 Ответить
да да, лично Путин открутил.
это как - А чо у Павла Мерседес не завелся = это Боширов свечи скрутил
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18.01.2022 15:51 Ответить
Сейчас начнутся кацапские вопли про "плохое знамение". София Киевская, кстати, под РПЦ.
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18.01.2022 15:10 Ответить
Софія Киівська є деравним заповідником і ніякій конфесіі не належить.
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18.01.2022 16:47 Ответить
не фантазируйте про (знамения....) просто сильный ураганный ветер сломал крест и не только по стране его, а и многое другое порвал. сломал. согнул.вырвал.... не будьте вы как ото бабки подьездные суеверные....)) это не знамение....а простая коррозия метала от времени....никто десятилетиями ни зачем не следит и не ухаживает.как и за мостами и вышками и так далее...
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18.01.2022 15:11 Ответить
Ми не фантазуємо, а опираємось на ФАКТИ.

Це був не торнадо і не тропічний шторм. Це була звичайна дуже погана погода. ЗВИЧАЙНА! Але хрест впав саме тут. Ці хрести сотнями років стоять, а тут впав.
звичайний «збіг обставин», ага…
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18.01.2022 15:29 Ответить
Я же и говорю - ПОДПИЛИЛИ КАЦАПЫ
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18.01.2022 16:06 Ответить
САТАНИСТЫ ГУНДЯЕВЦЫ ИЗОЙДУТ НА Г@МНО
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18.01.2022 16:26 Ответить
смешно.
то есть сто лет стоял напр. сортир, а потом упал = на память вашего деда наехал лично Лавров?
вы смешон, извини
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18.01.2022 16:30 Ответить
У нас в області з дитячого садка вітром дах зірвало на днях" Це - "боже знамення" чи "диверсія"? Може просто "рукожопість" майстрів"? Або проста корозія металу? При "біметалізмі"? Були подібні випадки - на початку ХХ століття у Європі спустили на воду крейсер Пішов він у плавання А потім - аварія! В паровій машині трубки зі сплаву кольорових металів стали розсипаться - електрохімічна несумісність Гнали в 50-ті роки олов"яний концентрат на суховантажі Потрапила туди морська вода В результаті - електрохімічна реакція з залізним корпусом судна Так почало роз"їдать борти судна! Пішло на дно!
А зараз у нас постійно проходять дощі з підвищеною кислотністю!
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18.01.2022 16:31 Ответить
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18.01.2022 16:35 Ответить
Даже Сила Высшая говорит: нету Бога в церкви
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18.01.2022 15:22 Ответить
бога и нет("бог" это профессия)
Упало две палки = попы поп.росят бабла из бюджета.
и лохи заплатят, мымря про "знаки" и кацапов шо полезли и подпилили(в коментах тут видно)
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18.01.2022 15:53 Ответить
»В результате ЧП никто из людей не пострадал».

це добре що люди не постраждали. А що там з представниками московського сатанату?
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18.01.2022 15:25 Ответить
- Ветер сорвал крест, это знамение?
- Это подтверждает факт, что у некоторых строителей руки растут из жо***!
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18.01.2022 15:37 Ответить
реально смешные - ой, да это кацапы полезли и подпилили......
блин, если бы я на месте кацапов был, то и Мрия упала бы и авария на АЭС была бы и колонна ВСУ бы не доехала...
я не говорю шо кацапы тупые, но их возможности тупо могут нам остановить экономику.. а тут.... б*же, крестик упал - та кому оно надо то?
крестик блин упал... оя*бу, это может просто от рукож..пости
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18.01.2022 15:58 Ответить
Починить да и все. Зачем много слов
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18.01.2022 16:33 Ответить
получил удовольствие от прочитания комментариев - тут и кацапы подпилили, тут и "ты еретик", тут и "знаки"(нет блин - ветер не может две палки кинуть?)
мммммм. кстати да - что там за секта - наша ли, или Гундяй-Кирюшествованнаяся?
впрочем - а кому не смешно же - попы запросят еще финансов то.
все заплатят, даже если не верят в эту..... ну, то шо они прудят то.
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18.01.2022 16:35 Ответить
Получил ещё большее удовольствие, когда эксперд по теме не знает основ вопроса
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18.01.2022 17:51 Ответить
Бог снял крест с ФСБшного притона. Хорошее знамение, то ли Рашка развалится, то ли ***** подохнет
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18.01.2022 20:29 Ответить
так а что же вы хотели... юде-черти при власти. ну, а если по существу, то пока Зеленский закатывал в дороги к кладбищам миллиарды, то вся остальная инфраструктура ветшала, и приходила в непригодность. от и «маємо те, що маємо»...
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18.01.2022 21:40 Ответить
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