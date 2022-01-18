Сильный ветер сорвал 50-килограммовый крест с купола Софийского собора в центре Киева. ФОТО

Сильный ветер сорвал трехметровый крест с купола Софийского собора в центре Киева. Исчезновение заметила охрана заповедника.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом рассказали в Национальном заповеднике "София Киевская", чрезвычайное событие произошло в ночь с пятницы на субботу. В результате падения крест разбился на части.

"Этой ночью был очень сильный ветер. Он сорвал трехметровый крест с одного из куполов собора в восточно-южной границе храма. Он был ненадежно прикреплен в свое время. Сейчас крест передали на реставрацию. Его будут восстанавливать, к этому вопросу будут подключаться спонсоры. Спустя месяц, скорее всего, крест вернется на прежнее место", – объяснили в Национальном заповеднике "София Киевская".



Фото: "Сегодня"

Вес креста составляет 50 кг. В результате ЧП никто из людей не пострадал.

В Каменце-Подольском районе Хмельницкой области шквальный ветер повалил крест над рекой Днестр близ Бакотского монастыря.

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Порывы ветра в районе были настолько сильными, что огромный крест свалился на землю и разбился. Судя по фото, восстановлению он уже не подлежит.