Белорусские пограничники утверждают, что ночью обстреляли прорывающийся в Украину автомобиль. Госпогранслужбе об этом ничего не сообщали. ФОТОрепортаж
Белорусские пограничники сообщают, что с применением оружия задержали двух человек, которым якобы пытались скрыться в Украине. Вместе с тем, Государственная пограничная служба Украины не владеет информацией об обстреле ночью авто, якобы прорывавшемся в Украину.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Укринформу спикер ГНСУ Андрей Демченко.
"По имеющейся у меня информации, смежная сторона не сообщала нашим пограничным подразделениям о каких-либо попытках нарушения границы", - сказал он.
Вместе с тем, Пограничный комитет Беларуси сообщил, что в ночь на 18 января в пограничной полосе вблизи границы с Украиной пограничный наряд зафиксировал автомобиль Audi, который ехал в направлении государственной границы вне автомобильных дорог.
Пограничники подали знак остановки транспортного средства, однако водитель не подчинился.
Белорусские силовики также утверждают, что при попытке скрыться водитель совершил наезд на военнослужащего пограничной службы.
Сообщается, что пограничники произвели упреждающие выстрелы в воздух и по колесам автомобиля.
"Злоумышленники пытались скрыться, но были задержаны. Нарушителями оказались двое гражданин Беларуси", – говорится в сообщении.
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До чого тут акваланги?
2. Какое вообще дело Украине до того, что там в белоруссии происходит?