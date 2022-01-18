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Белорусские пограничники утверждают, что ночью обстреляли прорывающийся в Украину автомобиль. Госпогранслужбе об этом ничего не сообщали. ФОТОрепортаж

Белорусские пограничники сообщают, что с применением оружия задержали двух человек, которым якобы пытались скрыться в Украине. Вместе с тем, Государственная пограничная служба Украины не владеет информацией об обстреле ночью авто, якобы прорывавшемся в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Укринформу спикер ГНСУ Андрей Демченко.

"По имеющейся у меня информации, смежная сторона не сообщала нашим пограничным подразделениям о каких-либо попытках нарушения границы", - сказал он.

Вместе с тем, Пограничный комитет Беларуси сообщил, что в ночь на 18 января в пограничной полосе вблизи границы с Украиной пограничный наряд зафиксировал автомобиль Audi, который ехал в направлении государственной границы вне автомобильных дорог.

Пограничники подали знак остановки транспортного средства, однако водитель не подчинился.

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Белорусские силовики также утверждают, что при попытке скрыться водитель совершил наезд на военнослужащего пограничной службы.

Сообщается, что пограничники произвели упреждающие выстрелы в воздух и по колесам автомобиля.

"Злоумышленники пытались скрыться, но были задержаны. Нарушителями оказались двое гражданин Беларуси", – говорится в сообщении.

Белорусские пограничники утверждают, что ночью обстреляли прорывающийся в Украину автомобиль. Госпогранслужбе об этом ничего не сообщали 01
Белорусские пограничники утверждают, что ночью обстреляли прорывающийся в Украину автомобиль. Госпогранслужбе об этом ничего не сообщали 02
Белорусские пограничники утверждают, что ночью обстреляли прорывающийся в Украину автомобиль. Госпогранслужбе об этом ничего не сообщали 03
Белорусские пограничники утверждают, что ночью обстреляли прорывающийся в Украину автомобиль. Госпогранслужбе об этом ничего не сообщали 04
Белорусские пограничники утверждают, что ночью обстреляли прорывающийся в Украину автомобиль. Госпогранслужбе об этом ничего не сообщали 05
Белорусские пограничники утверждают, что ночью обстреляли прорывающийся в Украину автомобиль. Госпогранслужбе об этом ничего не сообщали 06
Белорусские пограничники утверждают, что ночью обстреляли прорывающийся в Украину автомобиль. Госпогранслужбе об этом ничего не сообщали 07
Белорусские пограничники утверждают, что ночью обстреляли прорывающийся в Украину автомобиль. Госпогранслужбе об этом ничего не сообщали 08

Автор: 

Беларусь (7900) Госпогранслужба (6475) граница (5273) Демченко Андрей (288)


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Топ комментарии
+9
Якесь старе корито яке не заводиться вже років 10-15. Мабудь тягнули його кіньми щоб обстріляти.
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18.01.2022 14:27
+8
Прикордонники Білорусі на території Білорусі затримали громадян Білорусі, які порушили законодавство Білорусі.

До чого тут акваланги?
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18.01.2022 14:28
+3
Знатньій внедорожник , шансов проехать по пересеченной местности у него не бьіло , даже без стрельбьі по колесам . Беларуские погранцьі мутят , имхо
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18.01.2022 14:28
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"Бий своїх , щоб чужі боялись. ",- білоруські прикордонники
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18.01.2022 14:26 Ответить
Якесь старе корито яке не заводиться вже років 10-15. Мабудь тягнули його кіньми щоб обстріляти.
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18.01.2022 14:27 Ответить
ауіді 100 кватро це повнопривідна машина, хоч і не нова але точно краща за ніву чи патріота.
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18.01.2022 14:32 Ответить
У нас її 200 називають, гарний апарат.
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18.01.2022 14:42 Ответить
Птздуны картофельные!
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18.01.2022 14:27 Ответить
Знатньій внедорожник , шансов проехать по пересеченной местности у него не бьіло , даже без стрельбьі по колесам . Беларуские погранцьі мутят , имхо
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18.01.2022 14:28 Ответить
Прикордонники Білорусі на території Білорусі затримали громадян Білорусі, які порушили законодавство Білорусі.

До чого тут акваланги?
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18.01.2022 14:28 Ответить
Дома в себе хочь підривайте, хочь кожен день, нам то що.
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18.01.2022 14:30 Ответить
А на санках вони мабуть з України думали зброю завозити ? 🙂
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18.01.2022 14:30 Ответить
Хороша Кравчучка , дизайн Санків. і Їхать і йти і котить , - Нада зробить .
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18.01.2022 14:31 Ответить
Пара білорусів вирішили драпонути із бульбостану. Нажаль не пощастило хлопцям.
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18.01.2022 14:34 Ответить
Нелегально перевозив санчата )))))
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18.01.2022 14:52 Ответить
То не санчата, а прототип ********* гіперзвукового транспортного засобу. Прототип хотіли вкрасти і вивезти в Україну=))))
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18.01.2022 14:58 Ответить
азіати тисячами прортваються в Польщу чи Литву і білорускі погранці не тільки не перешкоджають в цьому а і допомагають, а тут слів мені бракує...
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18.01.2022 15:03 Ответить
Фигасе! Присмотритесь внимательней! Это гибрид санок и кравчучки! Новейшая разработка НАТО!
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18.01.2022 15:04 Ответить
та шут их там разберет, шо у них случилось, может стадо кабанов или мыгрантов швыдко эмигрировало без пыли, шуму и гаму
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18.01.2022 15:12 Ответить
Санки дорисованы в фотошопе. Корявенько вышло.
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18.01.2022 15:28 Ответить
Машина гнилая, продать в Украине не получится. Никому и даром не надо.
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18.01.2022 15:29 Ответить
Точно храпоидолы хотели стратегический запас картохи на санках вывести.
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18.01.2022 15:30 Ответить
1. Сразу видно что террористы - детские санки в богажнике..
2. Какое вообще дело Украине до того, что там в белоруссии происходит?
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18.01.2022 15:47 Ответить
беларусы сваливают
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18.01.2022 15:55 Ответить
Нет, ну норм, арабов автоматами в зад толкать в Литву и Польшу, а тут, стой, кто идет? С єтими поцами сейчас нужно бить очень внимательними, можно ожидать любую поганку
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18.01.2022 16:27 Ответить
айтішники
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18.01.2022 16:31 Ответить
контрабас бульбы и бананов от главного завхоза рейха
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18.01.2022 17:41 Ответить
 
 