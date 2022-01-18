Белорусские пограничники утверждают, что ночью обстреляли прорывающийся в Украину автомобиль. Госпогранслужбе об этом ничего не сообщали. ФОТОрепортаж

Белорусские пограничники сообщают, что с применением оружия задержали двух человек, которым якобы пытались скрыться в Украине. Вместе с тем, Государственная пограничная служба Украины не владеет информацией об обстреле ночью авто, якобы прорывавшемся в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Укринформу спикер ГНСУ Андрей Демченко.

"По имеющейся у меня информации, смежная сторона не сообщала нашим пограничным подразделениям о каких-либо попытках нарушения границы", - сказал он.

Вместе с тем, Пограничный комитет Беларуси сообщил, что в ночь на 18 января в пограничной полосе вблизи границы с Украиной пограничный наряд зафиксировал автомобиль Audi, который ехал в направлении государственной границы вне автомобильных дорог.

Пограничники подали знак остановки транспортного средства, однако водитель не подчинился.

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Белорусские силовики также утверждают, что при попытке скрыться водитель совершил наезд на военнослужащего пограничной службы.

Сообщается, что пограничники произвели упреждающие выстрелы в воздух и по колесам автомобиля.

"Злоумышленники пытались скрыться, но были задержаны. Нарушителями оказались двое гражданин Беларуси", – говорится в сообщении.















