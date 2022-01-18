Продавали 150 кг психотропов ежемесячно: СБУ завершила расследование по 12 наркодельцам в Киевской области. ФОТОрепортаж
12 наркодельцам, которые в "промышленных" масштабах изготовляли и сбывали наркотики, психотропы и прекурсоры, поставлено в известность о подозрении.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает ГУ СБ Украины в г. Киеве и Киевской области.
Злоумышленники действовали несколько лет. У каждого из них была своя роль: одни занимались закупкой прекурсоров, другие – изготовлением готового "продукта", а остальные отвечали за его распространение.
Сбыт организовали через 3 специально созданных интернет-магазина при посредничестве своего же колцентра. Объемы производства и сбыта психотропов составляли 150 кг ежемесячно, что обеспечивало наркодельцам "прибыль" почти в 70 млн. грн.
"В обустроенных в трех частных домовладениях на Киевщине нарколабораториях злоумышленники изготовляли почти все "популярные" психотропные вещества: амфетамин, МДМА, PVP, 4-ММС (4-метилметкатинон) и т.д. Сеть распространения имела общенациональный масштаб Также функционировала сеть курьеров, которые распространяли готовый "товар" методом "закладок" на территории Киева, Киевской и других областей Украины", - отметили в СБУ.
Правоохранители задокументировали 7 фактов сбыта наркодельцами крупных партий амфетамина и прекурсора "фенилнитропропена". В марте 2021 года 9 организаторов и активных участников группы были задержаны.
Общая стоимость изъятых в ходе 46 обысков запрещенных веществ составила более 1,5 млн. долларов США по ценам "черного рынка".
В марте злоумышленникам объявили о подозрении по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка в целях сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 3 ст. 311 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров) Уголовного кодекса Украины.
По результатам следствия действия 12 правонарушителей, среди которых организаторы и исполнители, квалифицировано по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса.
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то есть СБУ, а если точно, то менты - хер жевали неск. лет?
и никто с завербованных не раскрыл шо - "А Вася варит и продает"?
и скажите шо не "крышуют"?
просто чет не "срослось" и накрыли.
прекрасно же - знали и терпели и вот .....\\\\\\\\\\Збут організували через 3 спеціально створені інтернет-магазини за посередництва свого ж колцентру. Обсяги виробництва та збуту психотропів складали 150 кг щомісяця, що забезпечувало наркоділкам "прибуток" майже у 70 млн грн. Джерело: \\\\\
Слава, премии.... погончики новые.
""фуксов" посадят на пару лет.
И да - я не хочу шоб меня защищали такие СБУ-шники.
В Донецке уже "защитили". - быдло тупо заняло будинок, а эти "защитники" либо свалили, либо стали боевиками
Обсяги виробництва та збуту психотропів складали 150 кг щомісяця, що забезпечувало наркоділкам "прибуток" майже у 70 млн грн. Джерело:
Правоохоронці задокументували 7 фактів збуту наркоділками великих партій амфетаміну та прекурсору "фенілнітропропену" Джерело:
И у меня всего пара вариантов, либо падение продаж и невывезли план, либо кто то закрысил .Ибо другого логического обьяснения почему они свободно торговали несколько лет по 70лимонов в месяц, и сбу их не накрыло раньше 7 фактов крупных закупок это наверно с год работы,в период которой они и дальше торговали и травили людей.Бред какой то.
СБУ на догоду імпортерам гнобить вітчизняного виробника!!!!!
Наразі з інформованих джерел стало відомо, що ці ФОП працювали без касових апаратів. То хай ця наука іншім в нагоді стане.