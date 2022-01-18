РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5508 посетителей онлайн
Новости Фото
2 341 8

Продавали 150 кг психотропов ежемесячно: СБУ завершила расследование по 12 наркодельцам в Киевской области. ФОТОрепортаж

12 наркодельцам, которые в "промышленных" масштабах изготовляли и сбывали наркотики, психотропы и прекурсоры, поставлено в известность о подозрении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает ГУ СБ Украины в г. Киеве и Киевской области.

Злоумышленники действовали несколько лет. У каждого из них была своя роль: одни занимались закупкой прекурсоров, другие – изготовлением готового "продукта", а остальные отвечали за его распространение.

Сбыт организовали через 3 специально созданных интернет-магазина при посредничестве своего же колцентра. Объемы производства и сбыта психотропов составляли 150 кг ежемесячно, что обеспечивало наркодельцам "прибыль" почти в 70 млн. грн.

"В обустроенных в трех частных домовладениях на Киевщине нарколабораториях злоумышленники изготовляли почти все "популярные" психотропные вещества: амфетамин, МДМА, PVP, 4-ММС (4-метилметкатинон) и т.д. Сеть распространения имела общенациональный масштаб Также функционировала сеть курьеров, которые распространяли готовый "товар" методом "закладок" на территории Киева, Киевской и других областей Украины", - отметили в СБУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Киеве задержана группа торговцев кокаином, изъято "товара" на 4 млн грн, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохранители задокументировали 7 фактов сбыта наркодельцами крупных партий амфетамина и прекурсора "фенилнитропропена". В марте 2021 года 9 организаторов и активных участников группы были задержаны.

Общая стоимость изъятых в ходе 46 обысков запрещенных веществ составила более 1,5 млн. долларов США по ценам "черного рынка".

В марте злоумышленникам объявили о подозрении по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка в целях сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 3 ст. 311 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров) Уголовного кодекса Украины.

По результатам следствия действия 12 правонарушителей, среди которых организаторы и исполнители, квалифицировано по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса.

Также смотрите: Полиция в Харькове уничтожила наркотиков на 5 миллионов гривен. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Продавали 150 кг психотропов ежемесячно: СБУ завершила расследование по 12 наркодельцам в Киевской области 01
Продавали 150 кг психотропов ежемесячно: СБУ завершила расследование по 12 наркодельцам в Киевской области 02
Продавали 150 кг психотропов ежемесячно: СБУ завершила расследование по 12 наркодельцам в Киевской области 03
Продавали 150 кг психотропов ежемесячно: СБУ завершила расследование по 12 наркодельцам в Киевской области 04
Продавали 150 кг психотропов ежемесячно: СБУ завершила расследование по 12 наркодельцам в Киевской области 05
Продавали 150 кг психотропов ежемесячно: СБУ завершила расследование по 12 наркодельцам в Киевской области 06

Киевская область (4153) наркотики (2148) СБУ (19931) борьба с наркотиками (135)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зловмисники діяли впродовж кількох років. У кожного з них була своя роль: одні займалися закупівлею прекурсорів, інші - виготовленням готового "продукту", а решта відповідали за його розповсюдження. Джерело: \\\\\\\\\\\\\\\

то есть СБУ, а если точно, то менты - хер жевали неск. лет?
и никто с завербованных не раскрыл шо - "А Вася варит и продает"?

и скажите шо не "крышуют"?
просто чет не "срослось" и накрыли.
прекрасно же - знали и терпели и вот .....\\\\\\\\\\Збут організували через 3 спеціально створені інтернет-магазини за посередництва свого ж колцентру. Обсяги виробництва та збуту психотропів складали 150 кг щомісяця, що забезпечувало наркоділкам "прибуток" майже у 70 млн грн. Джерело: \\\\\

Слава, премии.... погончики новые.
""фуксов" посадят на пару лет.
И да - я не хочу шоб меня защищали такие СБУ-шники.
В Донецке уже "защитили". - быдло тупо заняло будинок, а эти "защитники" либо свалили, либо стали боевиками
показать весь комментарий
18.01.2022 16:11 Ответить
Їх точно у правоохоронних органах хтось кришував. Зазвичай, такі лабораторії довше пів року не функціонують. І хто їм продав лабораторне обладнання? Я там тільки роторних випарювачі бачу три штуки. А варили наркоту однозначно кваліфіковані хіміки. Хто їм прекурсори продавав? Це дійсно злочинний синдікат. Україна має "свої таланти".
показать весь комментарий
18.01.2022 16:15 Ответить
А сами задержанные где? Почему нет их фото и видео? Или порешаем и пусть дальше "плодотворно работают" и делятся с руководством?
показать весь комментарий
18.01.2022 16:24 Ответить
Опять начнут вещать об узаконивании канабиса.
показать весь комментарий
18.01.2022 16:28 Ответить
а также кокаина
показать весь комментарий
18.01.2022 21:48 Ответить
Зловмисники діяли впродовж кількох років. Джерело:
Обсяги виробництва та збуту психотропів складали 150 кг щомісяця, що забезпечувало наркоділкам "прибуток" майже у 70 млн грн. Джерело:
Правоохоронці задокументували 7 фактів збуту наркоділками великих партій амфетаміну та прекурсору "фенілнітропропену" Джерело:

И у меня всего пара вариантов, либо падение продаж и невывезли план, либо кто то закрысил .Ибо другого логического обьяснения почему они свободно торговали несколько лет по 70лимонов в месяц, и сбу их не накрыло раньше 7 фактов крупных закупок это наверно с год работы,в период которой они и дальше торговали и травили людей.Бред какой то.
показать весь комментарий
18.01.2022 16:44 Ответить
Ганьба!!!!

СБУ на догоду імпортерам гнобить вітчизняного виробника!!!!!
показать весь комментарий
18.01.2022 16:47 Ответить
Вибачаюсь за емоційність.

Наразі з інформованих джерел стало відомо, що ці ФОП працювали без касових апаратів. То хай ця наука іншім в нагоді стане.
показать весь комментарий
18.01.2022 16:54 Ответить
 
 