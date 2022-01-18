Продавали 150 кг психотропов ежемесячно: СБУ завершила расследование по 12 наркодельцам в Киевской области. ФОТОрепортаж

12 наркодельцам, которые в "промышленных" масштабах изготовляли и сбывали наркотики, психотропы и прекурсоры, поставлено в известность о подозрении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает ГУ СБ Украины в г. Киеве и Киевской области.

Злоумышленники действовали несколько лет. У каждого из них была своя роль: одни занимались закупкой прекурсоров, другие – изготовлением готового "продукта", а остальные отвечали за его распространение.

Сбыт организовали через 3 специально созданных интернет-магазина при посредничестве своего же колцентра. Объемы производства и сбыта психотропов составляли 150 кг ежемесячно, что обеспечивало наркодельцам "прибыль" почти в 70 млн. грн.

"В обустроенных в трех частных домовладениях на Киевщине нарколабораториях злоумышленники изготовляли почти все "популярные" психотропные вещества: амфетамин, МДМА, PVP, 4-ММС (4-метилметкатинон) и т.д. Сеть распространения имела общенациональный масштаб Также функционировала сеть курьеров, которые распространяли готовый "товар" методом "закладок" на территории Киева, Киевской и других областей Украины", - отметили в СБУ.

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Правоохранители задокументировали 7 фактов сбыта наркодельцами крупных партий амфетамина и прекурсора "фенилнитропропена". В марте 2021 года 9 организаторов и активных участников группы были задержаны.

Общая стоимость изъятых в ходе 46 обысков запрещенных веществ составила более 1,5 млн. долларов США по ценам "черного рынка".

В марте злоумышленникам объявили о подозрении по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка в целях сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 3 ст. 311 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров) Уголовного кодекса Украины.

По результатам следствия действия 12 правонарушителей, среди которых организаторы и исполнители, квалифицировано по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса.

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