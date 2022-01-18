29 мужчин пытались украсть 60 тонн угля в Донецкой области, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
29 мужчин разворовывали уголь из поездов на станции Кураховка в Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции Донецкой области.
Сотрудники криминального блока при силовой поддержке спецподразделения РПОП разоблачили воров во время совершения очередного преступления.
В состав группы входило 29 человек, преступную деятельность они развернули на станции Кураховка.
Злоумышленников разоблачили "на горячем". На месте происшествия вдоль грузового поезда полицейские обнаружили 190 полимерных мешков с углем и лопастями.
Также в складском помещении, которое находилось вблизи железнодорожных путей, обнаружено и изъято 1190 мешков с твердым топливом.
Вес похищенного угля составил более 60 тонн. Злоумышленниками оказались 29 мужчин в возрасте от 16 до 40 лет. Следственные действия продолжаются.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 185 (Кража, совершенная в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.
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нехай гідно перезимують, не замерзнуть...адже у них основне опалення вугіллям, так склалось
Нач. станции договорился с перевозчиком или же с нач. поезда. Мол типа украли и под списание.
Нанял пересчиных на выгрузку вагона... в итоге они и крайние.
Они - воры. Это очевидно.
Приличных людей на такую "работу" не нанимают.
Я лишь отмечаю, что арестовать исполнителей - это правильно, но еще лучше будет задержать организаторов. А это точно не эти ребята.
Две тонны на рыло перетягать в мешках... их бы энергию да в мирное русло...