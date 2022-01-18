29 мужчин пытались украсть 60 тонн угля в Донецкой области, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

29 мужчин разворовывали уголь из поездов на станции Кураховка в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции Донецкой области.

Сотрудники криминального блока при силовой поддержке спецподразделения РПОП разоблачили воров во время совершения очередного преступления.

В состав группы входило 29 человек, преступную деятельность они развернули на станции Кураховка.

Злоумышленников разоблачили "на горячем". На месте происшествия вдоль грузового поезда полицейские обнаружили 190 полимерных мешков с углем и лопастями.

Также в складском помещении, которое находилось вблизи железнодорожных путей, обнаружено и изъято 1190 мешков с твердым топливом.

Вес похищенного угля составил более 60 тонн. Злоумышленниками оказались 29 мужчин в возрасте от 16 до 40 лет. Следственные действия продолжаются.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 185 (Кража, совершенная в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

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