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29 мужчин пытались украсть 60 тонн угля в Донецкой области, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

29 мужчин разворовывали уголь из поездов на станции Кураховка в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции Донецкой области.

Сотрудники криминального блока при силовой поддержке спецподразделения РПОП разоблачили воров во время совершения очередного преступления.

В состав группы входило 29 человек, преступную деятельность они развернули на станции Кураховка.

Злоумышленников разоблачили "на горячем". На месте происшествия вдоль грузового поезда полицейские обнаружили 190 полимерных мешков с углем и лопастями.

Также в складском помещении, которое находилось вблизи железнодорожных путей, обнаружено и изъято 1190 мешков с твердым топливом.

Вес похищенного угля составил более 60 тонн. Злоумышленниками оказались 29 мужчин в возрасте от 16 до 40 лет. Следственные действия продолжаются.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 185 (Кража, совершенная в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

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29 мужчин пытались украсть 60 тонн угля в Донецкой области, - Нацполиция 01
29 мужчин пытались украсть 60 тонн угля в Донецкой области, - Нацполиция 02
29 мужчин пытались украсть 60 тонн угля в Донецкой области, - Нацполиция 03
29 мужчин пытались украсть 60 тонн угля в Донецкой области, - Нацполиция 04
29 мужчин пытались украсть 60 тонн угля в Донецкой области, - Нацполиция 05
29 мужчин пытались украсть 60 тонн угля в Донецкой области, - Нацполиция 06
29 мужчин пытались украсть 60 тонн угля в Донецкой области, - Нацполиция 07
29 мужчин пытались украсть 60 тонн угля в Донецкой области, - Нацполиция 08

Нацполиция (16498) хищение (676) уголь (1001) Донецкая область (9767)


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Топ комментарии
+8
Нічого собі, 29 чоловіків мали вкрасти вагон вугялля, та ще і мішками. Це злочин віку, а то що Беня кожного дня з одобрямс свого візові сюди ганяє з московіх цілі склади потягів, то то точно мізер?
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18.01.2022 16:52
+6
За вугілля скоро вбивати почнуть, при таких цінах на газ
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18.01.2022 16:38
+6
А дехто цілі шахти вкрав у держави-і нічого...
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18.01.2022 16:40
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За вугілля скоро вбивати почнуть, при таких цінах на газ
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18.01.2022 16:38 Ответить
кожному видати по 2 тони з відстрочкою виплати за них...
нехай гідно перезимують, не замерзнуть...адже у них основне опалення вугіллям, так склалось
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18.01.2022 17:13 Ответить
Ни в коем случае: как наголосовали, так должны и жить. Должны испить чашу сию до дна.
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18.01.2022 18:27 Ответить
а тим, хто так жеж голосував з газовим опаленням, як бути?
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18.01.2022 23:37 Ответить
Так посадки вже закінчились🙂 , тому і вугілля
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18.01.2022 16:39 Ответить
Посадки ще й не починалися. А вже потрібно було давно посадити.
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18.01.2022 16:47 Ответить
То їм топити в хатах нічим.
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18.01.2022 16:39 Ответить
Совсем недавно это дамбаское быдло "кормило всю Украину"...
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18.01.2022 18:20 Ответить
А дехто цілі шахти вкрав у держави-і нічого...
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18.01.2022 16:40 Ответить
Это гарантовані покупці(ГарПокі). Отвяжитесь от них.
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18.01.2022 16:42 Ответить
Уголь можно добывать не только в шахтах, но и в полувагонах.
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18.01.2022 16:49 Ответить
Помню в ГДР отправляли на разгрузку угля с полувагонов, тяжелая работа.
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18.01.2022 17:25 Ответить
Нічого собі, 29 чоловіків мали вкрасти вагон вугялля, та ще і мішками. Це злочин віку, а то що Беня кожного дня з одобрямс свого візові сюди ганяє з московіх цілі склади потягів, то то точно мізер?
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18.01.2022 16:52 Ответить
Уголь в мешках? Ещё такого не видел.
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18.01.2022 16:55 Ответить
населению только так и продается
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18.01.2022 17:00 Ответить
Всегда машинами продавали. Приехал ЗИЛ высыпал во дворе и уехал.
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18.01.2022 17:20 Ответить
нема грошей на зил...а на мішок і записатись можна
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18.01.2022 23:39 Ответить
29?60 тон? Таки сенсація! А якби 30? Була б сенсація? І хто з них Алі-Баба?
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18.01.2022 16:55 Ответить
Злоумышленников разоблачили "на горячем". На месте происшествия вдоль грузового поезда полицейские обнаружили 190 полимерных мешков с углем и лопастями. Прям стисняюсь спросить, а лопастями они шо, над вагонами летали?
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18.01.2022 16:57 Ответить
Ну а что, работы нет, а 60 тонн угля это сейчас неплохие деньги даже на 29 рыл если разделить. Да и похоже они это не в первый раз делают.
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18.01.2022 17:01 Ответить
Наивные и копы и читатели этого сайта.
Нач. станции договорился с перевозчиком или же с нач. поезда. Мол типа украли и под списание.
Нанял пересчиных на выгрузку вагона... в итоге они и крайние.
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18.01.2022 17:06 Ответить
... в итоге они и крайние.
Они - воры. Это очевидно.
Приличных людей на такую "работу" не нанимают.
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18.01.2022 18:24 Ответить
Ты прав. С другой стороны - как раз они-то часто вынуждены это делать, т.к. другой работы в их населенном пункте... ну ты понял. И это во-первых. Во-вторых единственная возможность заработать официально может быть на той самой станции... ну ты понял что дальше.

Я лишь отмечаю, что арестовать исполнителей - это правильно, но еще лучше будет задержать организаторов. А это точно не эти ребята.
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19.01.2022 09:50 Ответить
60 тонн-по две тонны на брата.....Вагонами надо воровать,а не мешками(от без гывинья 100%) никто не заметит!!
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18.01.2022 17:07 Ответить
Ограбление века! Надо бы этих дебелых дебилов в киевский метрополитен на работы отправить по постройке отдельной ветки до дачи зеледента. Может так пробок от кортежей в Киеве меньше станет.
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18.01.2022 17:08 Ответить
2 тонны угля - это топливный минимум для частного домохозяйства. Дайте этим "менеджерам, прграммистам, предпринимателям" переученным из шахтеров хоть какую то работу и уголь мешками они воровать не будут. Разгребать вагон угля мешками - это безысходность. Дальше - суицид...
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18.01.2022 17:39 Ответить
Не чіпайте місцеву еліту, вона вугілля добуває!!!
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18.01.2022 17:57 Ответить
29 друзей Донецкого Оушена .
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18.01.2022 18:07 Ответить
Вони що цей вагон по полі пхали? Он миші зїли2700 зерна ото да.
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18.01.2022 19:09 Ответить
Обыкновенна крадижка , а шума
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18.01.2022 19:53 Ответить
На твердое-черное золото позарились ублюдки!!!
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18.01.2022 23:14 Ответить
От 29 придурков! А как делить 60 на 29? Надо ж было тридцатого найти, шоб по 2 тонны на нос.
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19.01.2022 09:54 Ответить
"Данбас порожняк не гонит" (С)
Две тонны на рыло перетягать в мешках... их бы энергию да в мирное русло...
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19.01.2022 18:57 Ответить
 
 