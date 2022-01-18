В Украину пытались ввезти более 12 тонн контрабандной одежды. ФОТОрепортаж

Из Венгрии пытались ввезти более 46 тысяч единиц одежды и сотни светильников, которых не было в декларации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает на своей Facebook-странице Львовская таможня.

В пункт пропуска "Краковец – Корчова" из Польши прибыл грузовик, за рулем был украинец.

По документам, которые водитель подал в таможенный контроль, в транспорте было более 22 тонн сборного груза: керамическая плитка, люстры, одежда, печатная продукция и т.д. Продавцом товара числилось одно из венгерских предприятий, получателем – частное предприятие в Украине.













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Работники пункта пропуска решили проверить задекларированный товар и обнаружили, что вес одежды почти в 10 раз превышает задекларированный. Вместо указанных 1,3 тонны в грузовике было более 12 тонн одежды (46 377 единиц). Кроме того, автомобиль перевозил 100 светильников, не указанных в декларации.

В отношении директора предприятия из Венгрии составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч. 1 ст. 483 (перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля) Таможенного кодекса Украины.

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