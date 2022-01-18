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В Украину пытались ввезти более 12 тонн контрабандной одежды. ФОТОрепортаж

Из Венгрии пытались ввезти более 46 тысяч единиц одежды и сотни светильников, которых не было в декларации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает на своей Facebook-странице Львовская таможня.

В пункт пропуска "Краковец – Корчова" из Польши прибыл грузовик, за рулем был украинец.

По документам, которые водитель подал в таможенный контроль, в транспорте было более 22 тонн сборного груза: керамическая плитка, люстры, одежда, печатная продукция и т.д. Продавцом товара числилось одно из венгерских предприятий, получателем – частное предприятие в Украине.

В Украину пытались ввезти более 12 тонн контрабандной одежды 01
В Украину пытались ввезти более 12 тонн контрабандной одежды 02
В Украину пытались ввезти более 12 тонн контрабандной одежды 03
В Украину пытались ввезти более 12 тонн контрабандной одежды 04
В Украину пытались ввезти более 12 тонн контрабандной одежды 05
В Украину пытались ввезти более 12 тонн контрабандной одежды 06

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Работники пункта пропуска решили проверить задекларированный товар и обнаружили, что вес одежды почти в 10 раз превышает задекларированный. Вместо указанных 1,3 тонны в грузовике было более 12 тонн одежды (46 377 единиц). Кроме того, автомобиль перевозил 100 светильников, не указанных в декларации.

В отношении директора предприятия из Венгрии составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч. 1 ст. 483 (перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля) Таможенного кодекса Украины.

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Венгрия (1963) контрабанда (2409) таможня (1959) Государственная таможенная служба (164)


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Топ комментарии
+14
Просто не заплатили смотрящему от коли тищенко вот поэтому и попались.
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18.01.2022 18:32
+6
Стопэ... А в чем тут преступление? Бляхи мижна, а одежду - нит? Ну, подумаешь, завезли для временного пользования - потом, когда нибудь заплатят растаможку и все. В чем проблема???
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18.01.2022 18:37
+3
Может расскажите сколько стоил условный килограмм при растаможке в 2018 году и сколько сейчас? Во сколько раз это подорожало? И сколько по сравнению со странами Европы? Пусть нарид возрадуется.
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18.01.2022 18:44
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Може це шафа якогось заробітчанина...
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18.01.2022 18:31 Ответить
Просто не заплатили смотрящему от коли тищенко вот поэтому и попались.
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18.01.2022 18:32 Ответить
Или смотрящему или посреднику по растаможке.
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18.01.2022 18:45 Ответить
шо ві панімаєте: ето варьонкі стратєгічєского назначєнія
іх бабкі-дєдкі в 1988-му совок за півтора рочки завалили
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18.01.2022 18:54 Ответить
Стопэ... А в чем тут преступление? Бляхи мижна, а одежду - нит? Ну, подумаешь, завезли для временного пользования - потом, когда нибудь заплатят растаможку и все. В чем проблема???
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18.01.2022 18:37 Ответить
Завжди скільки возили наша таможня завишує митну вартість, зовсім не демократична... навіть від часів Порошенко(Свинарчуки).
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18.01.2022 18:37 Ответить
Может расскажите сколько стоил условный килограмм при растаможке в 2018 году и сколько сейчас? Во сколько раз это подорожало? И сколько по сравнению со странами Европы? Пусть нарид возрадуется.
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18.01.2022 18:44 Ответить
Сейчас судимся, +60тыс грн. с фуры, не обосновано, растения живые... устали уже. Полиция в доле.
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18.01.2022 18:48 Ответить
Это все вез Игорь Валерьевич..но доблестный Леонид Данилыч пресек незаконный ввоз дерьма своего Земляка....короче на каждую Юлию Тимошенко найдется свой Судья Родион Киреев...
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18.01.2022 18:49 Ответить
Ввезти пытались гораздо больше, 12 тон не получилось.
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18.01.2022 18:49 Ответить
Кстати Виктор Индюкович арестовал Юлию Владимирну к дню Незалежности Украины 5 августа 2011 года...
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18.01.2022 18:54 Ответить
і що з того, всеодно не досиділа, та й не сиділа, а на больнічці валялась, ніфіга не виправилась
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18.01.2022 19:23 Ответить
Замість вказаних 1,3 тонн у вантажівці було понад 12 тонн одягу (46 377 одиниць). Крім того, авто перевозило 100 світильників, не вказаних у декларації. Джерело:
Чому одяг та світильники вигідніше провозити з заграниці ???
Ну ще автівки ..., смартфони ..., чи ще яку високотехнологічну продукцію - відстали і не догнали
А тепер і одяг і світильники - не у змозі виробляти , чи вартість наших вітчизняних вища ?
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18.01.2022 22:39 Ответить
 
 