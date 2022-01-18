Политэмигрант из РФ "распял" себя на заборе российского посольства в Гааге. ФОТО
Парень устроил у посольства РФ в Нидерландах перформанс в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального и других политзаключенных.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское оппозиционное движение "Весна".
Активист Алексей Кашеваров нарядился в тогу и венок из колючей проволоки и приковал себя наручниками к забору посольства в форме распятия.
"Акция приурочена к годовщине возвращения в Россию политика Алексея Навального. Ровно год назад после прилета в Москву Алексей был задержан, а после осужден на 2,5 года. Именно арест Навального стал отправной точкой в начале массовых политических репрессий по всей стране", - сообщает "Весна".
Кашеваров – 18-летний активист родом из Челябинска. В прошлом году он вынужден был покинуть РФ после того, как против него было возбуждено уголовное дело за нарушение законодательства о митингах. Подозреваемым Кашеваров стал, когда еще учился в 11 классе.
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Не прокотить "політика", подасть на притулок як переслідуваний тридвараз 😂
Можна колективно взяти участь 😂😂😂😂
краiну залишають- покидают страну
http://sum.in.ua/s/oblyshaty
интересно кто *****
Будут бороться с диктаторским режимом из Европ.
Как-то наблюдал картину. Неподалёку был китайский ресторан, куда регулярно привозили автобусом китайцев. Один раз привезли очередную партию китайских туристов. Но перед тем, как они начали выгружаться, к автобусу подбежало несколько нидерландских китайцев и подняли плакаты (естессно на китайском, так что я буквально не понял ни одной буквы). Но очень показательна реакция туристов - они вбежали в ресторан сдав нормативы ГТО по бегу на 100 метров с препятствиями, изо всех сил отворачиваясь от чуваков с плакатами. Потом из автобуса вылез серьёзный китаец у которого на роже было написано "КГБ", достал фотик, пофоткал чуваков с плакатами и размеренно удалился в ресторан.
как ни печально, но вынужден согласиться.
Но хочу отметить, что министр-президент настроен очень антикацапски. И он это при каждом удобном случае подчёркивает.
Навіщо це гомік намагається себе ототожнювати з розпятим Ісусом? Біблія прямо забороняє гоміків. А цей кусок гівна, судячи по "ноготкам" таким і являється.