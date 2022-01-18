Политэмигрант из РФ "распял" себя на заборе российского посольства в Гааге. ФОТО

Парень устроил у посольства РФ в Нидерландах перформанс в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального и других политзаключенных.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское оппозиционное движение "Весна".

Активист Алексей Кашеваров нарядился в тогу и венок из колючей проволоки и приковал себя наручниками к забору посольства в форме распятия.

"Акция приурочена к годовщине возвращения в Россию политика Алексея Навального. Ровно год назад после прилета в Москву Алексей был задержан, а после осужден на 2,5 года. Именно арест Навального стал отправной точкой в ​​начале массовых политических репрессий по всей стране", - сообщает "Весна".

Кашеваров – 18-летний активист родом из Челябинска. В прошлом году он вынужден был покинуть РФ после того, как против него было возбуждено уголовное дело за нарушение законодательства о митингах. Подозреваемым Кашеваров стал, когда еще учился в 11 классе.



