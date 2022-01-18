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Диалог у телевизора, Люся хочет выйти, охота на Порошенко. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Диалог у телевизора, Люся хочет выйти, охота на Порошенко. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Диалог у телевизора

Читайте на "Цензор.НЕТ": Семья Зеленского втайне отдохнула на Сейшелах, – журналист Ткач. ВИДЕО

Диалог у телевизора, Люся хочет выйти, охота на Порошенко. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Где-то в суде

Диалог у телевизора, Люся хочет выйти, охота на Порошенко. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

День в ОП

Диалог у телевизора, Люся хочет выйти, охота на Порошенко. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Охота на Порошенко

Диалог у телевизора, Люся хочет выйти, охота на Порошенко. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Как всегда

Диалог у телевизора, Люся хочет выйти, охота на Порошенко. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Люся хочет выйти

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арестович обвинил Зеленского в нарушении предвыборных обещаний: Мы должны быть веселыми ребятами, которые отомстят олигархам и реформируют страну. Где это все? ВИДЕО

Диалог у телевизора, Люся хочет выйти, охота на Порошенко. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Ход в ответ

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Госдуме РФ обсудили внешнеполитические вопросы: "За победу России в новой войне!". ВИДЕО

Диалог у телевизора, Люся хочет выйти, охота на Порошенко. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Неизбежность

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Госдума (1261) Зеленский Владимир (20505) Коломойский Игорь (1792) Лавров Сергей (2306) политика (7007) путин владимир (31328) фотожаба (14427) Арестович Алексей (334)


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Топ комментарии
+115
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19.01.2022 00:14
+74
Першими з тонучого корабля завжди тікають Арестовичі
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19.01.2022 00:20
+68
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19.01.2022 00:00
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19.01.2022 00:00 Ответить
Редьярд Киплинг «Раб, который стал царём»

«От трёх трясётся земля, четырёх она не может носить:
Раба, когда он делается царём, Глупого, когда он досыта
ест хлеб, позорную женщину, когда она выходит замуж, и
служанку, когда она занимает место госпожи своей».
Книга притчей Соломоновых, гл. 30, стихи 21-23

Три вещи в дрожь приводят нас,
Четвёртой - не снести.
В великой Kниге сам Агур
Их список поместил.

Все четверо - проклятье нам,
Но всё же в списке том
Агур поставил раньше всех
Раба, что стал царём.

Коль шлюха выйдет замуж, то
Родит, и грех забыт.
Дурак нажрётся и заснёт,
Пока он спит - молчит.

Служанка стала госпожой,
Так не ходи к ней в дом!
Но нет спасенья от раба,
Который стал царём!

Он в созиданьи бестолков,
А в разрушеньи скор,
Он глух к рассудку - криком он
Выигрывает спор.

Для власти власть ему нужна,
И силой дух поправ,
Он славит мудрецом того,
Кто лжёт ему: «Ты прав!»

Он был рабом и он привык,
Что коль беда пришла,
Всегда хозяин отвечал
За все его дела.

Когда ж он глупостью теперь
В прах превратил страну,
Он снова ищет на кого
Свалить свою вину.

Он обещает так легко,
Но всё забыть готов.
Он всех боится - и друзей,
И близких, и врагов.

Когда не надо - он упрям,
Когда не надо - слаб,
О раб, который стал царём,
Всё раб, всё тот же раб.
Перевод Л.Блуменфельда
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19.01.2022 00:27 Ответить
Сильно. В точку.
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19.01.2022 08:46 Ответить
И про Юлю, и про Юща...
Но самое главное - про нас *********, которые себе царя выбирают из дерьма человеческого!
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19.01.2022 10:13 Ответить
Как сказал Джангиров, －"Страшно не то, что власть считает народ Украины идиотами, а страшно то, что она не сильно ошибается"😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀
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19.01.2022 15:39 Ответить
"Раб" денег Петро тратил их на армию и благотворительность.
Обоссаный нераб ЗЕскот не может даже ради элементарного приличия прекратить продавать своих "Скотов" в рашке.
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20.01.2022 16:43 Ответить
Як порохобот зі стажем вважаю цю галерею куйнею. Пацани, мало креативу.
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19.01.2022 00:04 Ответить
Ну не стільки куйня,а як казав Кучма -"Це ж було вже".
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19.01.2022 09:16 Ответить
Ха ха ха .
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20.01.2022 19:10 Ответить
Коли зелені довбні не можуть дати людям хліба, вони намагаються заохочувати їх видовищами. Але виходить традиційно як у Шапіто.
А ось колись все було "по-людськи" - погано ставало обвинуваченим, іноді разом із ними навіть ковдра йшла у комплекті... Але сьогодні - "інші часи" і погано вже стає самому судді
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19.01.2022 00:08 Ответить
Коли почнуть судити зебілів,суді та прокурори будуть ставати у чергу на засудженя.
За зелю може й побються,щоб дати йому пожитеве.
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19.01.2022 01:21 Ответить
Ой, как я сомневаюсь. Эта каста хочет быть у корыта при любой власти и всегда всплывает.
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19.01.2022 07:39 Ответить
Именно поэтому они будут "драца" за право "расследовать и справедливым судом" посадить за ВСЕ преступления Зеленского на максимальный срок.
А вот его окружение сдедлает все,чтоб оно не дожило до ареста и дачи показаний. Лучший способ пожить подольше для Зеленского - защита команды Порошенко.
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19.01.2022 22:36 Ответить
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19.01.2022 00:14 Ответить
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19.01.2022 00:21 Ответить
Super i pravdivo. 🇺🇦
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19.01.2022 01:01 Ответить
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19.01.2022 07:29 Ответить
Хахахахаха)))) 100500%!
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19.01.2022 07:30 Ответить
Першими з тонучого корабля завжди тікають Арестовичі
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19.01.2022 00:20 Ответить
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19.01.2022 00:22 Ответить
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20.01.2022 16:20 Ответить
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19.01.2022 00:21 Ответить
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19.01.2022 00:27 Ответить
Дедушка с пенсией
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19.01.2022 00:29 Ответить
Я уже месяц сижу на жесткой диете, практически голодаю. Глаза и щеки впали, руки и ноги стали тоненькие, как у ребенка. Уменьшился даже размер обуви. Даже живот подтянулся. И только жопа не сдаётся…
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19.01.2022 03:31 Ответить
Кацап иди в свое болото гадить!
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19.01.2022 05:06 Ответить
посмокчи "кінець" епохи бідності- може відчуєш смак скумбрії по 8
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19.01.2022 05:35 Ответить
В дзеркало дивишся, Гадя?
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19.01.2022 07:09 Ответить
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19.01.2022 03:43 Ответить
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19.01.2022 03:45 Ответить
Вчера в Кремле снимали видеоролик где двойник кремлёвского Фюрера должен пригнуть в большую бочку с ледяной водой, на четвёртой тоже неудачной пробе синего Фюрера отнесли в каптёрку кремлёвского гаража где над ним работали медики. потом настоящий Кадыров и Жириновский пытались...
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19.01.2022 07:30 Ответить
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19.01.2022 08:04 Ответить
Удачная картинка! На все случаи "зашкваров" ЗЕ.
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19.01.2022 08:36 Ответить
Он щекотки не боится, боится только осинового клина
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19.01.2022 09:03 Ответить
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19.01.2022 09:22 Ответить
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=217251747282020&set=p.217251747282020&type=3&__cft__[0]=AZXDXq2ctNLF7gv9LpxWQflN81OGWPTVbyA4RCCR9lWUM2yFS044jAx9-*********************************************************************************************************************&__tn__=R]-R Дохи халявные ,выведенные в лабораториях ссср
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19.01.2022 09:30 Ответить
И что эта мерзость делает на новостном портале?
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19.01.2022 11:23 Ответить
Действительно! То, что выходки власти членограя стали мерзостью, уже давно не новость!
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19.01.2022 12:47 Ответить
Не моє, але точно:

- Ты, **** ******* у страны и у людей.
- А он играл **** на рояле !!!
- Разговор сейчас про тебя.
- Слава Украине !!!
- Ещё ты падло сливало парней в котлах.
- Наркоманы !!!
- Ещё ты мразь подписала минские соглашения.
- Агенты Кремля!!Слава Украине!!Наркоманы!!Хуем на рояле !!
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21.01.2022 11:16 Ответить
А ще він вбив брата,і прізвище в нього Вальцман,і маму твою він ... у кіно водив.Точно-точно,до ворожки не ходити.
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21.01.2022 20:41 Ответить
 
 