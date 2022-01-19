30 грузовиков испытали на прочность новый вантовый мост в Запорожье, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Проезд по верховой части вантового моста через Днепр в Запорожье откроют в ближайшее время. В настоящее время искусственное сооружение было испытано на прочность 30 грузовыми автомобилями.

Об этом сообщает "Укравтодор", информирует Цензор.НЕТ.

"Они останавливаются в контрольных точках для проведения замеров. Проверяется нагрузка в статике и динамике. Испытания проводят и контролируют ГП "ГосдорНИИ" и две группы геодезистов - от подрядной организации ООО "ОНУР ТААХХУТ " и от независимого технического надзора австрийской компании iC consulenten", - говорится в сообщении.

Вантовый мост стоял долгостроем 16 лет. После включения его в президентскую программу "Большая стройка" возведение запорожских мостов реанимировали и в режиме 24/7 подводят к завершению.

Вантовый мост является одним из ключевых объектов 9-километровой магистрали непрерывного движения. Она состоит из шести транспортных развязок и 27 искусственных сооружений, в том числе 2 внеклассных мостов с отдельными сооружениями под каждое направление движения.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в рамках начатой им программы "Большая стройка" уже построили и обновили 560 мостов и мостовых переходов.





