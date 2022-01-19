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30 грузовиков испытали на прочность новый вантовый мост в Запорожье, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Проезд по верховой части вантового моста через Днепр в Запорожье откроют в ближайшее время. В настоящее время искусственное сооружение было испытано на прочность 30 грузовыми автомобилями.

Об этом сообщает "Укравтодор", информирует Цензор.НЕТ.

"Они останавливаются в контрольных точках для проведения замеров. Проверяется нагрузка в статике и динамике. Испытания проводят и контролируют ГП "ГосдорНИИ" и две группы геодезистов - от подрядной организации ООО "ОНУР ТААХХУТ " и от независимого технического надзора австрийской компании iC consulenten", - говорится в сообщении.

Вантовый мост стоял долгостроем 16 лет. После включения его в президентскую программу "Большая стройка" возведение запорожских мостов реанимировали и в режиме 24/7 подводят к завершению.

Вантовый мост является одним из ключевых объектов 9-километровой магистрали непрерывного движения. Она состоит из шести транспортных развязок и 27 искусственных сооружений, в том числе 2 внеклассных мостов с отдельными сооружениями под каждое направление движения.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в рамках начатой им программы "Большая стройка" уже построили и обновили 560 мостов и мостовых переходов.

30 грузовиков испытали на прочность новый вантовый мост в Запорожье, - Укравтодор 01
30 грузовиков испытали на прочность новый вантовый мост в Запорожье, - Укравтодор 02
30 грузовиков испытали на прочность новый вантовый мост в Запорожье, - Укравтодор 03

Автор: 

Запорожье (2670) мост (1028) Укравтодор (663) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+7
Найвеличнейвшего надо было под мостом поставить для зачота.
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19.01.2022 10:56
+5
але все таки "мильярд дерев" це більше ніж кількість мостів. є ще запас "руху вперьйот"
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19.01.2022 10:52
+4
Убедительная просьба ко всем "высерантам" выше не ездить по этому мосту ни при каких обстоятельствах, а то как-то е по-пацански будет - обсирать- обсирали, а ездить будут.
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19.01.2022 11:11
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Правила форума Совет форумчан
Вова будуєш мости, давай виконуй і обіцянки про доступне авто для народу.
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19.01.2022 10:47 Ответить
а зелебобик стоял под мостом?
ну,раз уж "президент Володимир Зеленськийhttps://www.president.gov.ua/news/vistup-prezidenta-volodimira-zelenskogo-u-verhovnij-radi-zi-71805 повідомив , що в рамках ініційованої ним програми "Велике будівництво" вже побудували та оновили 560 мостів та мостових переходів."
такой повод для пиара грех пропускать
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19.01.2022 10:49 Ответить
але все таки "мильярд дерев" це більше ніж кількість мостів. є ще запас "руху вперьйот"
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19.01.2022 10:52 Ответить
майже таке ж випробування як на кримському мості, лиш з тою різницею що пацаки пустили незавантажені вантажівки, тобто ПУСТІ
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19.01.2022 10:50 Ответить
присмотрелся - с спеском

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19.01.2022 11:39 Ответить
з піском і снігом
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19.01.2022 11:41 Ответить
Найвеличнейвшего надо было под мостом поставить для зачота.
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19.01.2022 10:56 Ответить
оно обосрется даже от мысли об этом)))
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19.01.2022 11:45 Ответить
Словосочетание "от мысли" в контексте Найвеличнившего превращает любую фразу в оксюморон.
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19.01.2022 13:02 Ответить
тю, а де ж ванти на фотках?
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19.01.2022 10:56 Ответить
тоже дивує, і не мене одного...
звичайний шляхопровід-розвязка...розійдеться по швах - не потонуть
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19.01.2022 11:34 Ответить
Это съезд-заезд. Ванты есть, дальше.
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19.01.2022 12:14 Ответить
30 грузовиков?
Лажа какая-то.
На московский заганяли хорошую сотню груженых с интервалом несколько метров.
И он начал крениться, пришлось регулировать ванты.
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19.01.2022 11:00 Ответить
О. На полосы движения выехали 150 грузовых автомобилей, гружённых песком.
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19.01.2022 11:01 Ответить
ты количество полос считал?
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19.01.2022 11:11 Ответить
Ну и?
Вижу 3 полосы, Жду 75 груженых самосвалов, а не 30 пустых.
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19.01.2022 11:29 Ответить
кто ж испытания пустыми грузовиками проводит ? там с песком!

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19.01.2022 11:41 Ответить
Я разместил фото грузовиков с песком на московском.
Если твои тоже с песком, то их грузил мальчик своим совком в песочнике и через 5 минут очень устал.
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19.01.2022 12:07 Ответить
Пересмотрел видео.
Полос 4.
Жду 100 самосвалов.
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19.01.2022 11:32 Ответить
полос - две. третья - аварийный отстойник. испытания точно такие же как и на всех вантовых мостах. грузовики потом перегнали на другую сторону для испытания низовой части вант.
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19.01.2022 11:45 Ответить
Смотри первое фото в ветке и не свисти.
А посмотрев видео сможешь и четыре полосы увидеть.
https://www.youtube.com/watch?v=q12PaYw9ILo&t=176s
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19.01.2022 12:09 Ответить
откроют в ближайшее время

А что у нас в ближайшее время? Правильно день рождения наивеличайшего лидера в галактике и именно он "будет за рулем первого в галактике вовкамобиля, это будет первый в галактике лидер, который первы..." Ну в общем вы поняли.
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19.01.2022 11:01 Ответить
Точно -ЗРАДА!!!
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19.01.2022 12:18 Ответить
Этот PRный цирк только на лохов впечатление производит. Посмотрим на этот мост после нескольких лет эксплуатации.
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19.01.2022 11:01 Ответить
турки добре роблять мости, дороги...
от до вірмен залишились питання
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19.01.2022 11:36 Ответить
А **** грузовики пустыми едут?
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19.01.2022 11:02 Ответить
пусті тільки по кримському мосту їздили. одінь окуляри або візьми лупу
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19.01.2022 11:44 Ответить
А чего машины пустые? С Грузом низзя ездить по мосту?
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19.01.2022 11:02 Ответить
Каким грузом. У Кличка на шулявском после такого испытания начали реальные троллейбусы ездить и попадали все опоры.
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19.01.2022 11:07 Ответить
Не опори, а стовпи освітлення.
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19.01.2022 12:15 Ответить
Грузовик без груза всего 8-10т. Ето ничто для проверки грузоподьемности. А грузовик с грузом уже 30-50т. Разница существенная. Если песок дорогой то хоть бы автобусы с людьми использовали.
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19.01.2022 11:08 Ответить
Для слепых - машины с песком

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19.01.2022 11:37 Ответить
не видел ты машин с песком
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19.01.2022 12:50 Ответить
Открытие 22 января.Строители не вложились в срок.Бывает.Но от этого мост не стал хуже.Запорожцам -поздравления! Еще б и воздух почище! Прекрасный город -сад.
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19.01.2022 11:08 Ответить
до 25-го січня мали вкластись, на день народження нашого президента...
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19.01.2022 11:38 Ответить
Точно - це ЗРАДА!!!
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19.01.2022 12:19 Ответить
це - перемога...вклались аккурат до цієї дати...
і тоді на місток заїдуть 95 камазів-богданів, визволених більш, як 2 роки таму президентом із ангарів порошенка...
їх буде більше за роки, що втерти носа всім-всім
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19.01.2022 16:45 Ответить
Нажаль, ти ніколи на цей міст не заїдеш - ти ж не можеш по краденому їздити, вірно? Чи можеш . Тоді ти не гарніше за кацапів - у Будапешті меморандум підписали, а потім Крим вкрали і їздять по ньому тепер. Якщо на нього хоч раз заїдеш - рахуй себе кацапом.
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19.01.2022 17:09 Ответить
тебе вже порахував і викреслюю..
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19.01.2022 17:13 Ответить
Ага, а я перехрестився !
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19.01.2022 17:17 Ответить
До 1го января.Не надо ля-ля.
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19.01.2022 14:58 Ответить
бо турецькі великобудівники ще не знали до якої дати приязати здобутки...
але встигли...це - перемога
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19.01.2022 16:42 Ответить
"турецькі великобудівники" - це зрада, Ердоган зрадник. Вірно тебе зрозумів?
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19.01.2022 16:57 Ответить
ов-ва, та, ти, тугодум....і ердоган тобі не допоможе
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19.01.2022 17:05 Ответить
Ну да, ну да! У тебе як у совєцькі часи - все до всього потрібно при'вязати! Совєтьська людина ти наша !
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19.01.2022 17:12 Ответить
тебе вже порахував і викреслив
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19.01.2022 17:15 Ответить
А "турецькі великобудівники" сплять і думають - до якої ж дати все потрібно прив'язати, бо тільки так і можливо. По-іншому - ніяк!
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19.01.2022 17:15 Ответить
Так где же сам мост, секретный объект наверно, вообщем что-то не так.
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19.01.2022 11:08 Ответить
Між твоїми очами та бревнами, які із них стирчать
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19.01.2022 16:59 Ответить
Ва́нтовий міст - тип https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82 підвісного мосту , який складається з одного або більше https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BD пілонів , які сполучені з дорожнім полотном за допомогою прямолінійних https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C сталевих https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82 канатів - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8 вантів .
НЕ бачу канатів !!!!! Має бути подібним до цього
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19.01.2022 11:09 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=q12PaYw9ILo&t=176s https://www.youtube.com/watch?v=q12PaYw9ILo&t=176s

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19.01.2022 11:15 Ответить
Бревна з очей вийми - все і побачиш
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19.01.2022 12:16 Ответить
А де на фото вантовий міст? Чи автор статті такий спец, що назвав шляхопровід чи підїзд до мосту вантовим мостом?
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19.01.2022 11:10 Ответить
На фото вообще не мост - это галлюцинация - его украли и увезли. Его просто не может быть, т.к. идет "велике крадівництво"
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19.01.2022 12:59 Ответить
Убедительная просьба ко всем "высерантам" выше не ездить по этому мосту ни при каких обстоятельствах, а то как-то е по-пацански будет - обсирать- обсирали, а ездить будут.
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19.01.2022 11:11 Ответить
Не мост обсирают зебил, а твоего кумира и его "велике крадівництво".
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19.01.2022 12:23 Ответить
1. Когда в предложении есть обращение к кому-нибудь, перед обращением ставится знак препинания - запятая.
2. Я хочу, чтобы власть так "крала", чтобы мосты и дороги строились, а не жо..ой к народу Украины поворачивалась, как твой "кумир", б..я!!!
3. Ну ничего, милая, тебя когда-нибудь попустит
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19.01.2022 12:39 Ответить
А еще просьба не ездить через этот мост "на юга" по тем дорогам, которые наконец то появились в последние пару лет. Опять же - не по-пацански, дерьмовато будет выглядеть!
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19.01.2022 12:53 Ответить
1 Зебил, обращение в начале предложения выделяют запятой поставленной после обращения.

2 В понимании зебила, нет того, что власть не должна красть вообще.

3 "Милая" это ты, поскольку только разведенки и неопределившегося пола рвут себя за бубочку. Ну и всякие клавиатурные шлюхоботы подоляка. Так что выбор у тебя небольшой.
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19.01.2022 12:57 Ответить
Дятел, это твоя фразочка : "Не мост обсирают зебил..." Так ты еще и китаянка или арабка - читаешь с права на лево? . А по поводу выбора - ну да, если цель жизни обдерьмить все вокруг - тогда твоя жизнь удалась! С чем тебя и поздравляю! Пока-пока!!!
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19.01.2022 13:09 Ответить
Зебил правил пунтуации не знает? Или не знает что обращение может состоять не из одного слова?

А по поводу "обдермить все вокруг" - понятно что для таких как ты, твоя любимая бубочка это и есть "всё вокруг".
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19.01.2022 13:14 Ответить
Главная задача дерьмометателя - обдерьмить все вокруг и опустить всех до своего уровня - чтобы не одиноко было и рядом была компашка таких же. У тебя в этом смысле все нормально, жизнь удалась
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19.01.2022 13:25 Ответить
Нравится бубочку облизывать? На здоровье.
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19.01.2022 13:28 Ответить
Ты спалилась, точно по Фрейду. Ты не можешь представить свою жизнь без облизываний, поэтому и все обязательно такие. Не все, только ты!!! Лижи-лижи , вылизывай
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19.01.2022 13:37 Ответить
Существо которое не может предложение составить без выражений "обсерать" и "дерьмо", рассказывет что то про Фрейда. Облизывай дальше свою бубочку, который для тебя "все вокруг".
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19.01.2022 13:57 Ответить
И еще - не "пунтуации", а пунктуации. И кто из нас зебил ???!!!! Двоечница, б...я!!!
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19.01.2022 13:30 Ответить
Существо, которое "что то" пишет без дефиса (оно же "тире", оно же "черточка"(для особо "образованных" , чтобы понятнее было) пытается рассуждать о Фрейде? Ну тут все понятно, милая китаянка
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19.01.2022 14:12 Ответить
клоунські ж боти по Шулявському їздять - і нічого, а тут ба як розхвилювались....
🤣
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19.01.2022 15:44 Ответить
Як же бісить та наліпка "велике будівництво" Зе чмо
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19.01.2022 11:38 Ответить
Это только пол-моста!
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19.01.2022 11:50 Ответить
Да, и по нему можно будет ездить, оказывается, а не любоваться торчащими из воды бетонными конструкциями. Дааааааа?
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19.01.2022 12:50 Ответить
Спасибо Президенту!!! Четыре предыдущих только крали на этом мосту!!!
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19.01.2022 11:58 Ответить
А еще после его визита в ЗП еще в самом начале каденции на плотине ДнепроГЭСа сделали нормальный ремонт дороги. А то было непонятно - война на Донбассе, а ямы от 82 минометов - на "дорожном покрытии" на плотине в ЗП.
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19.01.2022 12:24 Ответить
Ямы уже появились новые, все норм.
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19.01.2022 12:27 Ответить
Так они и должны были появиться - после Второй мировой капремонтом плотины никто не занимался - поэтому это нормально, об этом тогда перед ремонтом была официальна информация. Сейчас эти борозды возле быков постоянно заделываются, на навесной части - никаких повреждений со времени ремонта.
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19.01.2022 12:44 Ответить
И только самая честная, ни разу за годы президентства не отдыхавшая бубочка, без единого офшора кстати, ничего не крадет.
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19.01.2022 12:28 Ответить
В Запорожье, в предыдущие годы, депутат БПП Сабашук также успешно украл деньги атошников, переселенцев и многодетных семей на стройке домов по государственной программе для льготников. Дома не сданы. Сабашук, типичная мразь, использовал деньги ушел от ответственности угрожая обьявить свою компанию банкротом и похоронить надежды лбдей на свое жилье https://incentre.zp.ua/ru/v-zaporozhe-52-semi-zavisli-bez-kvartir-v-nedostroyah-sabashuka/
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19.01.2022 12:36 Ответить
Не местные - не в теме, поэтому дерьмометанием и занимаются
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19.01.2022 12:47 Ответить
Виявляється , "еліті" треба було просто перестати красти всі ці попередні 30 років . Як просто .
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19.01.2022 13:33 Ответить
Вони ж не для себе! А для вєлічія Московії
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19.01.2022 15:52 Ответить
Добре, що Клоун встигає добудувати міст через Дніпро до вторгнення - не те що Кличко!
Хазяї будуть задоволені!
😁
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19.01.2022 15:53 Ответить
Ти що, кацапчику, вже наші мости та міста у своїх флагах бачиш? Здохни разом із своїм болотом!
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19.01.2022 17:01 Ответить
Не забудь зустріти своїх хазяїв з караваєм на цьому мосту
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19.01.2022 20:22 Ответить
 
 