30 грузовиков испытали на прочность новый вантовый мост в Запорожье, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж
Проезд по верховой части вантового моста через Днепр в Запорожье откроют в ближайшее время. В настоящее время искусственное сооружение было испытано на прочность 30 грузовыми автомобилями.
Об этом сообщает "Укравтодор", информирует Цензор.НЕТ.
"Они останавливаются в контрольных точках для проведения замеров. Проверяется нагрузка в статике и динамике. Испытания проводят и контролируют ГП "ГосдорНИИ" и две группы геодезистов - от подрядной организации ООО "ОНУР ТААХХУТ " и от независимого технического надзора австрийской компании iC consulenten", - говорится в сообщении.
Вантовый мост стоял долгостроем 16 лет. После включения его в президентскую программу "Большая стройка" возведение запорожских мостов реанимировали и в режиме 24/7 подводят к завершению.
Вантовый мост является одним из ключевых объектов 9-километровой магистрали непрерывного движения. Она состоит из шести транспортных развязок и 27 искусственных сооружений, в том числе 2 внеклассных мостов с отдельными сооружениями под каждое направление движения.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в рамках начатой им программы "Большая стройка" уже построили и обновили 560 мостов и мостовых переходов.
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ну,раз уж "президент Володимир Зеленськийhttps://www.president.gov.ua/news/vistup-prezidenta-volodimira-zelenskogo-u-verhovnij-radi-zi-71805 повідомив , що в рамках ініційованої ним програми "Велике будівництво" вже побудували та оновили 560 мостів та мостових переходів."
такой повод для пиара грех пропускать
звичайний шляхопровід-розвязка...розійдеться по швах - не потонуть
Лажа какая-то.
На московский заганяли хорошую сотню груженых с интервалом несколько метров.
И он начал крениться, пришлось регулировать ванты.
Вижу 3 полосы, Жду 75 груженых самосвалов, а не 30 пустых.
Если твои тоже с песком, то их грузил мальчик своим совком в песочнике и через 5 минут очень устал.
Полос 4.
Жду 100 самосвалов.
А посмотрев видео сможешь и четыре полосы увидеть.
https://www.youtube.com/watch?v=q12PaYw9ILo&t=176s
А что у нас в ближайшее время? Правильно день рождения наивеличайшего лидера в галактике и именно он "будет за рулем первого в галактике вовкамобиля, это будет первый в галактике лидер, который первы..." Ну в общем вы поняли.
от до вірмен залишились питання
і тоді на місток заїдуть 95 камазів-богданів, визволених більш, як 2 роки таму президентом із ангарів порошенка...
їх буде більше за роки, що втерти носа всім-всім
але встигли...це - перемога
НЕ бачу канатів !!!!! Має бути подібним до цього
2. Я хочу, чтобы власть так "крала", чтобы мосты и дороги строились, а не жо..ой к народу Украины поворачивалась, как твой "кумир", б..я!!!
3. Ну ничего, милая, тебя когда-нибудь попустит
2 В понимании зебила, нет того, что власть не должна красть вообще.
3 "Милая" это ты, поскольку только разведенки и неопределившегося пола рвут себя за бубочку. Ну и всякие клавиатурные шлюхоботы подоляка. Так что выбор у тебя небольшой.
А по поводу "обдермить все вокруг" - понятно что для таких как ты, твоя любимая бубочка это и есть "всё вокруг".
🤣
Хазяї будуть задоволені!
😁