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США передали Украине еще около 1 млн доз вакцины Pfizer, - посольство. ФОТОрепортаж

Правительство США передало Украине еще около миллиона доз вакцин Pfizer против COVID-19.

Об этом посольство США сообщает в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Эта поставка ЮНИСЕФ через глобальный фонд COVAX является частью глобальной помощи в обеспечении украинцев важной защитой от болезни, особенно при распространении варианта Omicron", - говорится в сообщении.

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США передали Украине еще около 1 млн доз вакцины Pfizer, - посольство 01
США передали Украине еще около 1 млн доз вакцины Pfizer, - посольство 02
США передали Украине еще около 1 млн доз вакцины Pfizer, - посольство 03

Автор: 

вакцина (3815) посольство (1083) США (26860) Pfizer (180)


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Топ комментарии
+7
В мене так колега свою мати поховав. Теж ходив розповідав що то усе водичка...
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19.01.2022 11:26
+6
Вот-вот, учитывая, что вакцина - фейк, не дающий ничего кроме посещения общественных мест во время запретов.
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19.01.2022 11:12
+6
ботяра, если б она прошла все, то не попадала б под закон об экстреном применении
Смотрю ковоботы начинают разогреваться, с завтрешнего дня активно в бой, благо тем начали подкидывать по 5 в день
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19.01.2022 11:42
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Спасибо. Это к вопросу о том, кто друг, а кто враг
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19.01.2022 11:08 Ответить
Вот-вот, учитывая, что вакцина - фейк, не дающий ничего кроме посещения общественных мест во время запретов.
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19.01.2022 11:12 Ответить
Вы наверное проводили массу опытов и экспериментов с вакцинами?
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19.01.2022 11:16 Ответить
фейк-это твой слабенький мозг
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19.01.2022 11:21 Ответить
В мене так колега свою мати поховав. Теж ходив розповідав що то усе водичка...
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19.01.2022 11:26 Ответить
ПТН ПНХ!
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19.01.2022 11:58 Ответить
С этим согласен!
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19.01.2022 12:33 Ответить
Путин - ******! А путинский десант - гомики.
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21.01.2022 22:15 Ответить
Интересно, а для хранения оборудование имеется под -80 С? Или уже не надо?
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19.01.2022 11:22 Ответить
явасумоляю, с такой скорость как переписываются правила игры, скоро вообще холодильники не нужны будут
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19.01.2022 11:34 Ответить
Сухой лёд обеспечивает. На пару с термосом.
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19.01.2022 12:20 Ответить
С термосом поосторожнее, а то кое-кто зраду пришьет
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19.01.2022 14:24 Ответить
Вакцина прошла сертификацию. Откуда ты взял, что экспериментальная? В методичке прочитал?
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19.01.2022 11:39 Ответить
ботяра, если б она прошла все, то не попадала б под закон об экстреном применении
Смотрю ковоботы начинают разогреваться, с завтрешнего дня активно в бой, благо тем начали подкидывать по 5 в день
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19.01.2022 11:42 Ответить
Если почитать инфобюлетень пфайзера то там четко написано - "вакцина" пфайзер одобрена согласно закону штатов об экстреном применении (нас каким боком этот закон касается хз), и для граждан сша проколотых в америке госгарантии и страховка (даже если не застрахован) в случае каких проблем.И то, там волны желающих прям нет. А нам как колонии шлют остатки (девать то кудато нужно шмурдяк), и радосные мыши бегут за третим/пятым проколом что б им разрешили пожрать в забегаловке.
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19.01.2022 11:40 Ответить
Ты кацап, или полезный идиот?
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19.01.2022 13:26 Ответить
Нормалек. Я как раз бустерную дозу пойду сделаю.
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19.01.2022 11:38 Ответить
Всё предсказуемо - в США верховный суд уже запретил мандат ублюдка байдена на обязательную уколизацию, нормальные губернаторы так же запретили принудиловку в своих штатах. Куда дерьмо девать? в такие страны как Украина, всё же оплачено уже. Фарма в ажуре.
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19.01.2022 11:46 Ответить
а под это дело кто то спишет бабки или возьмет кредит
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19.01.2022 12:13 Ответить
Еще лям доз просрочки? Благодетели вы наши
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19.01.2022 14:26 Ответить
Всі допомагають Україні...
А яку допомогу дають Україні наші "брати" з Московії?!
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23.01.2022 13:57 Ответить
 
 