США передали Украине еще около 1 млн доз вакцины Pfizer, - посольство. ФОТОрепортаж
Правительство США передало Украине еще около миллиона доз вакцин Pfizer против COVID-19.
Об этом посольство США сообщает в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Эта поставка ЮНИСЕФ через глобальный фонд COVAX является частью глобальной помощи в обеспечении украинцев важной защитой от болезни, особенно при распространении варианта Omicron", - говорится в сообщении.
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+7 Дмитрий Гавр
показать весь комментарий19.01.2022 11:26
+6 wittmann1980
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+6 Tui Yii
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Смотрю ковоботы начинают разогреваться, с завтрешнего дня активно в бой, благо тем начали подкидывать по 5 в день
А яку допомогу дають Україні наші "брати" з Московії?!