США передали Украине еще около 1 млн доз вакцины Pfizer, - посольство. ФОТОрепортаж

Правительство США передало Украине еще около миллиона доз вакцин Pfizer против COVID-19.

Об этом посольство США сообщает в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Эта поставка ЮНИСЕФ через глобальный фонд COVAX является частью глобальной помощи в обеспечении украинцев важной защитой от болезни, особенно при распространении варианта Omicron", - говорится в сообщении.

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