Экс-замминистра соцполитики и экс-чиновник КГГА организовали схему вымогательства денег в Киевском детском диагностическом центре, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему незаконного обогащения, действовавшую в Киевском городском детском диагностическом центре.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ СБ Украины в г. Киеве и Киевской области в фейсбук.
К схеме причастны бывшая топ-чиновник КГГА, общественные деятели и экс-замминистра социальной политики Украины.
По предварительной информации, злоумышленники занимались вымогательством средств от сотрудников учреждения. К противоправной деятельности они привлекли руководителя Центра и более 10 человек медперсонала.
Еженедельно сотрудники диагностического центра были обязаны платить проценты с:
- лечения и предоставления медицинских услуг в учреждении вне официального учета;
- неофициального вознаграждения за лекарственные услуги от пациентов;
- непринятия мер дисциплинарного воздействия и не увольнения с работы сотрудников;
- сумм, полученных от арендаторов за сверхурочное использование площадей;
- прибыли от закупки товаров и услуг у подконтрольных поставщиков по завышенным ценам;
- средств, уплаченных за внесение ложных сведений в медицинскую информационную систему "Helsi" (по вакцинации лиц от COVID-19 без фактического проведения вакцинации).
По оперативным данным, схема действовала более 8 месяцев.
Правоохранители задержали директора Киевского городского детского диагностического центра при получении от подчиненной очередного недельного платежа в сумме 30 тыс. грн.
Ранее задокументировали получение ею 24 тыс. грн за неувольнение с работы работника медучреждения по надуманным основаниям.
В ходе обысков, проведенных по месту работы и проживания злоумышленников, обнаружено и изъято:
- записи с черновой бухгалтерией;
- банковские карты, через которые производились расчеты;
- денежные средства, вероятно, полученные противоправно.
В настоящее время директору и врачу диагностического центра, экс-советнику заместителя председателя КГГА по вопросам самоуправленческих полномочий и бывшему заместителю министра социальной политики Украины по вопросам евроинтеграции сообщено о подозрениях по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) и ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Продолжаются следственные действия по установлению всех причастных к схеме лиц.
Разоблачение противоправной деятельности проводили сотрудники СБУ совместно со следователями Национальной полиции при процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры.
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Спасибо врачи!!!! Спасибо!!!!!
І так, я за суворе покарання таких "лікарів"! І ще за широке висвітлення їх діяльності, щоб їх призвища і обличчя були всім відомі, а не так як тут у статті - невідомо про кого пишуть!