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Экс-замминистра соцполитики и экс-чиновник КГГА организовали схему вымогательства денег в Киевском детском диагностическом центре, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему незаконного обогащения, действовавшую в Киевском городском детском диагностическом центре.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ СБ Украины в г. Киеве и Киевской области в фейсбук.

К схеме причастны бывшая топ-чиновник КГГА, общественные деятели и экс-замминистра социальной политики Украины.

По предварительной информации, злоумышленники занимались вымогательством средств от сотрудников учреждения. К противоправной деятельности они привлекли руководителя Центра и более 10 человек медперсонала.

Еженедельно сотрудники диагностического центра были обязаны платить проценты с:

- лечения и предоставления медицинских услуг в учреждении вне официального учета;

- неофициального вознаграждения за лекарственные услуги от пациентов;

- непринятия мер дисциплинарного воздействия и не увольнения с работы сотрудников;

- сумм, полученных от арендаторов за сверхурочное использование площадей;

- прибыли от закупки товаров и услуг у подконтрольных поставщиков по завышенным ценам;

- средств, уплаченных за внесение ложных сведений в медицинскую информационную систему "Helsi" (по вакцинации лиц от COVID-19 без фактического проведения вакцинации).

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По оперативным данным, схема действовала более 8 месяцев.

Правоохранители задержали директора Киевского городского детского диагностического центра при получении от подчиненной очередного недельного платежа в сумме 30 тыс. грн.

Ранее задокументировали получение ею 24 тыс. грн за неувольнение с работы работника медучреждения по надуманным основаниям.

В ходе обысков, проведенных по месту работы и проживания злоумышленников, обнаружено и изъято:

- записи с черновой бухгалтерией;

- банковские карты, через которые производились расчеты;

- денежные средства, вероятно, полученные противоправно.

В настоящее время директору и врачу диагностического центра, экс-советнику заместителя председателя КГГА по вопросам самоуправленческих  полномочий и бывшему заместителю министра социальной политики Украины по вопросам евроинтеграции сообщено о подозрениях по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) и ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Продолжаются следственные действия по установлению всех причастных к схеме лиц.

Разоблачение противоправной деятельности проводили сотрудники СБУ совместно со следователями Национальной полиции при процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры.

Экс-замминистра соцполитики и экс-чиновник КГГА организовали схему вымогательства денег в Киевском детском диагностическом центре, - СБУ 01
Экс-замминистра соцполитики и экс-чиновник КГГА организовали схему вымогательства денег в Киевском детском диагностическом центре, - СБУ 02
Экс-замминистра соцполитики и экс-чиновник КГГА организовали схему вымогательства денег в Киевском детском диагностическом центре, - СБУ 03
Экс-замминистра соцполитики и экс-чиновник КГГА организовали схему вымогательства денег в Киевском детском диагностическом центре, - СБУ 04
Экс-замминистра соцполитики и экс-чиновник КГГА организовали схему вымогательства денег в Киевском детском диагностическом центре, - СБУ 05
Экс-замминистра соцполитики и экс-чиновник КГГА организовали схему вымогательства денег в Киевском детском диагностическом центре, - СБУ 06
Фото: сайт СБУ

Экс-замминистра соцполитики и экс-чиновник КГГА организовали схему вымогательства денег в Киевском детском диагностическом центре, - СБУ 07

Автор: 

КГГА (2984) коррупция (8564) СБУ (19934)


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Очень много медиков свои злоупотребления и вымогательства прикрывают благородством профессии и "бесконечным плачем" о маленьких зарплатах.
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19.01.2022 11:31 Ответить
Майбутній кандидат у міністерки...
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19.01.2022 11:32 Ответить
А вчера я в Днепре маме скорую вызывал!!! Давление за 200 поднялось!!! Спасибо огромное - Быстро приехали , накололи , поговорили!!!
Спасибо врачи!!!! Спасибо!!!!!
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19.01.2022 12:07 Ответить
Да к сожалению с этим сталкиваются все. Большинство врачей берёт и берёт по многу… я одного своего одноклассника по Киевской школе, за пивком, стыдил за это, напоминая емуклятву Гиппократа, которую тот принимал ещё в мединституте, на что он мне ответил - клятвой сыт не будешь! И начал мне рассказывать сколько врачи на Западе получают… я с ним тогда поругался и сказал ему - ну и что ж ты тогда тут сидишь? вали на Запад или в Израиль и попробуй там свой диплом врача подтвердить (а это в развитых странах сделать очень трудно + отличное/хорошее знание английского или в Израиле иврита), это тут ты перед лохами щёки надуваешь!!! Короче разругались мы в пух и прах!
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19.01.2022 12:26 Ответить
Так побори в лікарнях - це жахливо! Але ще гірше те, що навіть вимагаючі непомірні "подяки" з пацієнтів "лікарі" не здатні вилікувати людину!
І так, я за суворе покарання таких "лікарів"! І ще за широке висвітлення їх діяльності, щоб їх призвища і обличчя були всім відомі, а не так як тут у статті - невідомо про кого пишуть!
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19.01.2022 12:48 Ответить
Вот же нелюдь... Упыри!
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19.01.2022 13:14 Ответить
 
 