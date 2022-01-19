Российская ударная авиация начала маневры у границ с Украиной. ФОТОрепортаж

Армия оккупантов провела учебные полеты в Воронежской области у границ с Украиной.

Об этом сообщают Telegram-каналы, передает Цензор.НЕТ.

"Летчики бомбардировочного полка Западного военного округа провели учебные полеты в Воронежской области", - говорится в сообщении.

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