РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5152 посетителя онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
28 140 84

Российская ударная авиация начала маневры у границ с Украиной. ФОТОрепортаж

Армия оккупантов провела учебные полеты в Воронежской области у границ с Украиной.

Об этом сообщают Telegram-каналы, передает Цензор.НЕТ.

"Летчики бомбардировочного полка Западного военного округа провели учебные полеты в Воронежской области", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россия перебрасывает войска в Беларусь. ФОТОрепортаж

Российская ударная авиация начала маневры у границ с Украиной 01
Российская ударная авиация начала маневры у границ с Украиной 02
Российская ударная авиация начала маневры у границ с Украиной 03
Российская ударная авиация начала маневры у границ с Украиной 04
Российская ударная авиация начала маневры у границ с Украиной 05
Российская ударная авиация начала маневры у границ с Украиной 06
Российская ударная авиация начала маневры у границ с Украиной 07
Российская ударная авиация начала маневры у границ с Украиной 08
Российская ударная авиация начала маневры у границ с Украиной 09

Автор: 

авиация (2834) армия РФ (19387) россия (95687)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+48
Таки будут бомбить Воронеж...
показать весь комментарий
19.01.2022 14:01
+43
...главное, чтобы правильную экипировку получили
показать весь комментарий
19.01.2022 14:03
+21
показать весь комментарий
19.01.2022 14:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Таки будут бомбить Воронеж...
показать весь комментарий
19.01.2022 14:01 Ответить
Бобруйск на сегодня актуальнее.
показать весь комментарий
19.01.2022 14:14 Ответить
в любом случае п***а Воронежу
показать весь комментарий
19.01.2022 14:32 Ответить
Звонит Лавров Шойгу после обращения президента федеральному собранию и говорит:
- Слушай, Кожугетович, не бей по Нью Йорку, у меня там дочь.
Шойгу отвечает:
- Да я знаю. Фурсенко тоже звонил по поводу США. Мизулина просила по Бельгии не бить, Жириновский - по Швейцарии, а Железняк по Лондону. Другие наши звонили, список большой на самом деле... Слушай, Лавров, куда бить тогда в случае чего?
- Ну, долбани по Новгороду.
- По Новгороду-то зачем?
- Ну у нас их два.
показать весь комментарий
19.01.2022 14:19 Ответить
А в **********, в черном тюльпане,
C водкой в стакане мы молча плывем над землей
Скорбная птица через границу
К русским зарницам несет ребятишек домой...
показать весь комментарий
19.01.2022 14:27 Ответить
Когда в оазисе Кировограда
Свалившись на крыло "Тюльпан" наш падал...
показать весь комментарий
19.01.2022 14:33 Ответить
А в **********, в черном тюльпане,

C водкой в стакане мы молча плывем над землей

Скорбная птица через границу

К русским зарницам несет ребятишек домой.

В черном тюльпане те, кто с заданья,

Едут на родину милую в землю залечь.

В отпуск бессрочный, рваные в клочья,

И никогда, никогда не обнять теплых плеч.

Когда в поля, посадки Павлограда

свалившись на крыло, тюльпан наш падал.

Мы проклинали все свою работу.

Опять Шойгу подвел потери роты.

Укры стреляют, Стингер взлетает

Если нарваться, то парни второй раз умрут

И мы идем совсем не так, как дома

Где нет войны и всё давно знакомо

Где трупы видят раз в году пилоты,

Где с облаков не валят вертолеты

И мы идем, от гнева стиснув зубы

Сухие водкой смачивая губы

Идут из Украины караваны

Опять на душу класть тяжелый камень

Опять нести на родину героев

Которым в 20 лет могилы роют

Опять нести на родину героев

Которым в 20 лет могилы роют…
показать весь комментарий
19.01.2022 14:53 Ответить
Краще Бєлгородграда
показать весь комментарий
19.01.2022 15:18 Ответить
Хе-хе.,.

АЛЕ:

Якщо НАТО та США (окрім оборонної зброї) негайно нададуть Україні потужну наступальну зброю (та/або) розмістять свої військові бази на території Україні - при НЕдеескалації росією до кінця січня ц.р. штучної напруги навколо України... та при неповерненні українських територій в українську юрисдикцію...

Лише тоді будемо вважати..., :

- а)...що Будапештський меморандум НЕ був мертво народженим...

б) що США та інші його підписанти не "надули жорстоко Україну" в зв'язку зі своєю вимогою до України ядерно роззброїтися !

Бо надання нам того мізеру оборонної зброї, що дають - то лише чуть-чуть покращить нашу пасивну оборону в війни з росією...

А треба, щоб і в глибинці російської території- гостренько відчули що таке війна, які вона приносить лиха... Якщо активно наступатиме росія, то маємо й ми оборонятися активно (з КОНТРнаступами) ...








показать весь комментарий
19.01.2022 15:34 Ответить
...главное, чтобы правильную экипировку получили
показать весь комментарий
19.01.2022 14:03 Ответить
максимальный прессинг запугивания
не поведутся западные страны второй акт кордебалета военное вторжение
плохо то что они не закроют небо от полетов для раши щитом а они начнут как в сирии бомбить все подряд ракет и бомб у них с избытком
показать весь комментарий
19.01.2022 14:03 Ответить
Вот зачем нагнетать, у нас есть ПВО. И авиация города не берет. В Сирии ************ во власти.
показать весь комментарий
19.01.2022 14:06 Ответить
Путин доходит до экстаза ..пока не упадет 2-3 самолета сами по себе пока не утонет 2-3 танка не перевернуться пару автомашин в колоне пока рота солдат по пьяне не перестреляет друг друга...и кто то не скажет в пьяном угаре-- что хохлы таки правы ...что Путин таки да... еще то Х..ло..
показать весь комментарий
19.01.2022 14:09 Ответить
Не кому говорить им пофиг на себя и окружение. Они съели подрыв собственных домов, съели Беслан, съели Курск. И даже не подтерлись. Орки, без рода и совести.
показать весь комментарий
19.01.2022 14:14 Ответить
Хлопці, читайте Бандеру!) Російський імперіалізм не можливий без так званого "російського народу".
показать весь комментарий
19.01.2022 16:01 Ответить
Почему бы в ответ рашку не начать бомбить, как в Сирии?
показать весь комментарий
19.01.2022 14:07 Ответить
потому что Асад самолично пригласил ***** в Сирию
показать весь комментарий
19.01.2022 14:23 Ответить
Асад главарь террористической банды. Это что если один террорист пригласил других?
показать весь комментарий
19.01.2022 16:36 Ответить
вообще-то, асад - всемирно признанный президент Сирии
показать весь комментарий
19.01.2022 17:52 Ответить
забеутся они всё бомбить,тов. сергей,не надо нас стращать..
показать весь комментарий
19.01.2022 14:08 Ответить
ок
показать весь комментарий
19.01.2022 14:17 Ответить
и вам не урсаться..
показать весь комментарий
19.01.2022 14:18 Ответить
3% потерь во время кацапоучений это норма.
показать весь комментарий
19.01.2022 14:04 Ответить
Так и у вас самоубиваются регулярно, да только сатрапы ваши вам об этом не говорят
показать весь комментарий
19.01.2022 14:31 Ответить
если это солдаты расейской и белорасейской армий - то это прекрасно, а не страшно
показать весь комментарий
19.01.2022 14:43 Ответить
Вони ще мають дати вказівку Північній Корії, щоб ті також почали лякати світ своїми ракетами, щоб США змістили увагу на корейців і хоч трішечки послабили вплив на бандюка-кацапа. Ще має щось Іран витворити по домовленностю з московією, а по ітогу московія їх кине і сама стане на бік тих, хто буде вводити прорти них санкції.
показать весь комментарий
19.01.2022 14:04 Ответить
Ітог - висновок, підсумок, по контексту швидше підсумок, а так чудово.
показать весь комментарий
19.01.2022 14:09 Ответить
а Воронєж проти, шоб над ним літав металобрухт!..
показать весь комментарий
19.01.2022 14:05 Ответить
Для консенсусу треба щоб наше ППО потренувалось з ними разом.
показать весь комментарий
19.01.2022 14:06 Ответить
Не нужно. Пускай для касабов сюрприз будет. Скорее всего для етого они и летают вдоль границы чтобы обнаружить наше ПВО
показать весь комментарий
19.01.2022 14:47 Ответить
Крокодил 1938г
показать весь комментарий
19.01.2022 14:07 Ответить
показать весь комментарий
19.01.2022 14:07 Ответить
У Вас карта несправжня - обрізана (ордло)! Бігом замініть!
А то подумають, що Ви сепаратист....
показать весь комментарий
19.01.2022 14:17 Ответить
1918 р.

показать весь комментарий
19.01.2022 14:37 Ответить
ООООООООООце вже справжня
показать весь комментарий
19.01.2022 15:22 Ответить
Карта правильная! Но не соответствует официальной истории, увы..
показать весь комментарий
19.01.2022 16:40 Ответить
Да.Шевченко еще тот патриот)Жил и тусил по полной в Московии.И умер там от алкоголизма.Что ему мешало вернуться в Украину и бороться против москалей?И даже умереть,что мешало на родной земле?)
показать весь комментарий
19.01.2022 15:11 Ответить
Треба жити так, щоби москалі заздрили віками
показать весь комментарий
19.01.2022 15:21 Ответить
показать весь комментарий
19.01.2022 15:31 Ответить
Підтримка Зеленського в судах України , хто не зрозумів , все йде синхронно Зеленський-Путін
показать весь комментарий
19.01.2022 14:07 Ответить
Ну а до того була підтримка Порошенко в судах України, а до того Овоча, а до того інших діючих президентів. Так було завжди. Така в нас судова продажна система. Нічого дивного.
показать весь комментарий
19.01.2022 14:21 Ответить
А хто б мав сумніви? Цей запроданець зеленський під керівництвом агентів москви зливає Україну! Зрадник на чолі держави - де таке було?!
показать весь комментарий
19.01.2022 16:08 Ответить
Цікаво, ящо запустити 100 турецьких безпілотників в боєзапасом - на кордоні? Вони знайдуть один одного?
показать весь комментарий
19.01.2022 14:07 Ответить
Беспилотники или кацапы?
показать весь комментарий
19.01.2022 18:31 Ответить
Бикуватимуть - позбиваємо к хєр@м собачим 🇺🇦🤓👍
Слава Нації !!!
показать весь комментарий
19.01.2022 14:08 Ответить
Смерть ворогам!
показать весь комментарий
19.01.2022 14:13 Ответить
ну, за то, чтобы число взлётов совпадало с числом падений!
показать весь комментарий
19.01.2022 14:09 Ответить
Они тяжелее воздуха.
показать весь комментарий
19.01.2022 14:18 Ответить
При нормальному головнокомандувачу уже б влаштували навчання з ППО, скажімо, на кордоні Чернігівської області. Але натомість ми скоро побачимо відосики-гундосики про Сейшели.
показать весь комментарий
19.01.2022 14:09 Ответить
стингеры нам в помощь...
показать весь комментарий
19.01.2022 14:09 Ответить
стингеры, без сомнения, отличная вещь для небольших расчётов, прячущихся в складках местности!
а в Украине есть полноценные военно-воздушные силы и зенитно-ракетные войска
показать весь комментарий
19.01.2022 14:34 Ответить
Угрозу вторжения РФ в Украину оценили все зарубежные партнеры, но украинская власть совершенно безразлична и не воспринимает всех этих сигналов.

Об этом в эфире "https://t.me/MaksymZhorin/2282 4 канала " сообщил руководитель Центрального Штаба партии "Национальный Корпус" Максим Жорин.

"Идет счет на дни или на недели, это может произойти каждый день, но хуже всего то, что Украина к этому не готовится. Есть огромное количество сигналов, и мы видим абсолютно неадекватную риторику наших сегодняшних властей с разговорами о примирении, встрече с Путиным. Только вопрос в том, что это примирение сегодня никому не нужно. И о нем мечтает, кажется, только Зеленский. РФ же готовится выводить семьи дипломатов с территории Украины", - заявил политик.

Руководитель штаба Нацкорпуса также прокомментировал направление в Украину группы канадского спецназа: "Тот факт, что сюда опрокинули спецназ Канады, на самом деле говорит не о том, что Канада собирается проводить какие-то спецоперации у нас. Единственное для чего он здесь находится, это организация эвакуации своих граждан", - уверяет Максим Жорин.
показать весь комментарий
19.01.2022 14:12 Ответить
главное,чтобы четко сработали вояки,вряд ли они поведутся на приказ "сдаться"..
показать весь комментарий
19.01.2022 14:21 Ответить
Су-34. Специально создавался как средство прорыва/уничтожения наземной ПВО.
показать весь комментарий
19.01.2022 14:16 Ответить
всё пропало,курва..
жаль,что чечены в своё время таких тонкостей не знали..
показать весь комментарий
19.01.2022 14:22 Ответить
Принят на вооружение ... в 2014 году. Просто совпало.
показать весь комментарий
19.01.2022 14:25 Ответить
а,ну тогда всё,сдаёмсу..
показать весь комментарий
19.01.2022 14:33 Ответить
"И вам..того же.."(с)
показать весь комментарий
19.01.2022 14:43 Ответить
И чем он будет прорывать? обычная модернизация су-27...типа того... это же не стелс технологии.
показать весь комментарий
19.01.2022 14:41 Ответить
Противорадарными ракетами. Вместо невидимости у него полёт на сверхмалых высотах.
показать весь комментарий
19.01.2022 14:47 Ответить
А азера етого не знали. Наверное потому и надавали кацапам и армянам пи***дюлей и выгнали из Карабаха
показать весь комментарий
19.01.2022 14:44 Ответить
Знали. Это мы ничего знать не хотим.
показать весь комментарий
19.01.2022 14:48 Ответить
показать весь комментарий
19.01.2022 14:18 Ответить
"Цензор" сам копается по кацапским помойкам или уже готовое присылают?
показать весь комментарий
19.01.2022 14:21 Ответить
В Харькове сирены орут - шо такое?
показать весь комментарий
19.01.2022 14:34 Ответить
не *****
показать весь комментарий
19.01.2022 14:48 Ответить
Дивляться, хто вискочить з хлібом та сіллю.
показать весь комментарий
19.01.2022 15:35 Ответить
показать весь комментарий
19.01.2022 14:37 Ответить
Ржавые самолеты с протертой резиной.
показать весь комментарий
19.01.2022 14:43 Ответить
семьи лётчиков ВВС РФ будем вырезать, если сунетесь
и неважно, бомбили или не бомбили, - лётчик? - и ножом по горлу
показать весь комментарий
19.01.2022 14:48 Ответить
Давненько они непадали аж с прошлого года,пора открывать новогодний счёт.
показать весь комментарий
19.01.2022 15:21 Ответить
Нашим захисникам декілька б сотень, а ще краще тисяч "Стінгерів" - і рашистської авіації у разі нападу на Україну каюк!
показать весь комментарий
19.01.2022 15:23 Ответить
А Стінгерів потолок низький, тільки для низькольотів.
показать весь комментарий
19.01.2022 15:36 Ответить
понти це все,але потрібно використати цей цирк і добренько запастись ******** натовським озброєнням!
показать весь комментарий
19.01.2022 16:05 Ответить
вывели весь совковый металлолом
показать весь комментарий
19.01.2022 16:05 Ответить
а хтось, вчора кричав, чуть не всрався, що Україні не можна надавати оборонне озброєння.
Україні нема чого боятися,
їх північний сусід, сама чемна та миролюбива країна в світі........
ВАШУ МАТЬ!!!!!!
показать весь комментарий
19.01.2022 16:09 Ответить
ДАВАЙ ХЙЛО НАПАДАЙ !)
показать весь комментарий
19.01.2022 16:38 Ответить
 
 