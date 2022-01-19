РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11585 посетителей онлайн
Новости Фото ДТП
9 491 26

Водителю стало плохо: автобус с пассажирами протаранил четыре автомобиля и врезался в магазин в Одессе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полицейские установили обстоятельства ДТП в Малиновском районе Одессы. Авария с участием рейсового автобуса MAN сообщением "Одесса-Киев" и еще четырех легковых автомобилей произошла сегодня в полдесятого утра на улице Разумовской.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Одесской области.

Момент ДТП зафиксировали камеры слежения.

Видео 7 канал Одесса

По свидетельствам напарника водителя автобуса, его 58-летнему коллеге, находившемуся за рулем, стало плохо, в результате чего транспортное средство выехало на встречную полосу, где столкнулось с автомобилями Hyundai Tucson, Daewoo Lanos, Hyundai SantaFe, Chevrolet Aveo и наехало на здание магазина.

Водитель автобуса скончался в карете скорой. В медицинское учреждение с разными травмами доставили 47-летнего водителя Chevrolet Aveo. Остальные водители и их пассажиры в аварии не пострадали.

Также читайте: Пьяный водитель с 5-летним ребенком в автомобиле влетел в отбойник в Киевской области, - патрульная полиция. ФОТОрепортаж

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Для установления причины аварии в рамках досудебного расследования будет назначен ряд экспертиз.

Водителю стало плохо: автобус с пассажирами протаранил четыре автомобиля и врезался в магазин в Одессе 01
Водителю стало плохо: автобус с пассажирами протаранил четыре автомобиля и врезался в магазин в Одессе 02
Водителю стало плохо: автобус с пассажирами протаранил четыре автомобиля и врезался в магазин в Одессе 03

Автор: 

ДТП (7679) Одесса (7901)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+18
Навіть якщо міряють - це не страхує від, банально, відірваного тромба і ще багато чого.
показать весь комментарий
19.01.2022 15:09
+5
Старые водители-фердыщенки под 60, SURE, - алики со стажем, бо где вы видели , шобы водила не бухал. таким под 60 - тока легкий труд под юбкой любящей старушки.
показать весь комментарий
19.01.2022 15:28
+4
Це ж таке, з кожним може трапитись. Людина здорова, а тут раптом бац і все.
показать весь комментарий
19.01.2022 15:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А меряют ли водителям давление перед выездом на маршрут ?
показать весь комментарий
19.01.2022 15:02 Ответить
Навіть якщо міряють - це не страхує від, банально, відірваного тромба і ще багато чого.
показать весь комментарий
19.01.2022 15:09 Ответить
ГОРСОВЕТ НА ДУМСКОЙ УТОЧНИЛ ЧТО ВОДИТЕЛЬ УМЕР ДО ПРИЕЗДА СКОРОЙ ОНИ ЛИШЬ засвидетельствовали сей факт смерти тут навреху пишут про медосмотр давление кардиограмма да поймите вы ОСН или тромб разрыв аорты никакое давление кардиограмма прослушивание не покажет даже УЦЗИ сердца.. 58 лет самый опасный возраст мужчин... да и как говорила моя знакомая доктор ей хотели получить заклчюение что карлдиограмма сделанная пару недель нахалд хорошая она расссмеялась и скзаал вы что кардиограмма через 1 минуту сделанная не может быть хорошей потому что уже в человеке органе сердце могут произойти сильные изменения сколько случаев сделали кардиограмму вышел больной с кабинета и тут же умер от проблем с сердцем... у меня знакомый был так вот он собирался в больницу был с женой дома она с ним очем то разговаривала он сидел на кровати говорит жена я отошла на 1 минуту на кухню.. чтобы масло достать из холодильника... а муж затих... пришла в комнату... а он мертвый на вскрытии так и сказали он взхдохнул -а выхдохнут уже не смог... был мертвый... ОСН- диагноз посмертный...
показать весь комментарий
19.01.2022 15:25 Ответить
а спят ли водители перед выездом?...
показать весь комментарий
19.01.2022 15:14 Ответить
мають міряти, але по факту - там навіть тех.огляд ніхто не робить у тих маршрутках.
показать весь комментарий
19.01.2022 15:20 Ответить
триндичиха яка маршрутка? така здорова та щe у водiя є напартик!
показать весь комментарий
19.01.2022 16:10 Ответить
Старые водители-фердыщенки под 60, SURE, - алики со стажем, бо где вы видели , шобы водила не бухал. таким под 60 - тока легкий труд под юбкой любящей старушки.
показать весь комментарий
19.01.2022 15:28 Ответить
В документах пишуть, що міряють та воно у межах норми. Так само, як проходять ТО перед виїздом.
показать весь комментарий
19.01.2022 15:38 Ответить
Гюнсел уже давно стал помойкой-скотовозом,вечно с разваливающимися на ходу автобусами,в водителя набирают хрен знает кого,в том месяце ехали в Николаев это была жесть,водителя наверное 60+,задняя ось тарахтела так целую дорогу что заснуть было невозможно,убило другое как въехали в Николаев пассажир который находился позади водителя инструктировал как проехать к автовокзалу,а как хорошо начинал и стюардеса и кофе с печенькой пока едеш
показать весь комментарий
19.01.2022 16:04 Ответить
В Словакии сейчас много водителей из Украины на общественном транспорте - целая гос программа
показать весь комментарий
19.01.2022 16:06 Ответить
может быть .. а у нас остались водилы только деды-маразматики .. сам на автобусах езжу .. это просто ухуеть ..
показать весь комментарий
19.01.2022 18:54 Ответить
це вам не Словака - зараз соточку наливають..
показать весь комментарий
19.01.2022 16:06 Ответить
уколись - это абсолютно безопасно, защити себя и людей вокруг.
показать весь комментарий
19.01.2022 15:05 Ответить
Уколись. Только не наркотой или алкоголем. Уколись вакциной от короновируса!
показать весь комментарий
19.01.2022 15:09 Ответить
Видимо, покойный внял твоему совету
показать весь комментарий
19.01.2022 15:15 Ответить
К слову,таких мин замедленного действия дофига катается по дорогам Украины,страшно ездить в автобусах.
Кстати,уже немало сообщений,что водителя умирают за рулём.
показать весь комментарий
19.01.2022 17:52 Ответить
Це ж таке, з кожним може трапитись. Людина здорова, а тут раптом бац і все.
показать весь комментарий
19.01.2022 15:12 Ответить
При чому тут протектор, якщо водію стало зле.
показать весь комментарий
19.01.2022 15:18 Ответить
Люди померають. І там де їх знайшла смерть.
показать весь комментарий
19.01.2022 15:25 Ответить
показать весь комментарий
19.01.2022 16:08 Ответить
Да, человек смертен, но это было бы ещё полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!©
показать весь комментарий
19.01.2022 15:31 Ответить
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!©
После вakцинации "синдром внезапной смерти" стал проявляться намного чаще.
показать весь комментарий
19.01.2022 17:55 Ответить
как танк сломал даже тополяшку
показать весь комментарий
19.01.2022 16:05 Ответить
Как-то я ехала таким автобусом Одесса-Киев, только фиолетовым.. водила был пузатый, тяжко дышащий мужик лет наверное 50-ти... и лицо было какое-то ну... совсем не интеллигентное :/ красный был такой, помидор ... стекло переднее второго этажа замызганное было, ничего не видно, даже помыть перед рейсом не соизволили... страшно было ехать, но и поездом не хотелось всю ночь трястись.
показать весь комментарий
19.01.2022 20:23 Ответить
 
 