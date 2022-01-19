Водителю стало плохо: автобус с пассажирами протаранил четыре автомобиля и врезался в магазин в Одессе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Полицейские установили обстоятельства ДТП в Малиновском районе Одессы. Авария с участием рейсового автобуса MAN сообщением "Одесса-Киев" и еще четырех легковых автомобилей произошла сегодня в полдесятого утра на улице Разумовской.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Одесской области.
Момент ДТП зафиксировали камеры слежения.
Видео 7 канал Одесса
По свидетельствам напарника водителя автобуса, его 58-летнему коллеге, находившемуся за рулем, стало плохо, в результате чего транспортное средство выехало на встречную полосу, где столкнулось с автомобилями Hyundai Tucson, Daewoo Lanos, Hyundai SantaFe, Chevrolet Aveo и наехало на здание магазина.
Водитель автобуса скончался в карете скорой. В медицинское учреждение с разными травмами доставили 47-летнего водителя Chevrolet Aveo. Остальные водители и их пассажиры в аварии не пострадали.
Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Для установления причины аварии в рамках досудебного расследования будет назначен ряд экспертиз.
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