Впервые в Украине годовалому малышу трансплантирована печень от посмертного донора, - Минздрав. ФОТО
В Детской больнице Первого территориального медицинского объединения Львова выполнена уникальная операция по трансплантации печени годовалому мальчику из Прикарпатья.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"Из-за диагноза, поставленного ребенку в 3-месячном возрасте – атрезия желчных протоков, выраженная печеночная недостаточность – печень малыша постепенно отказывала. Единственным выходом спасти ребенка была трансплантация печени. Последние четыре месяца мальчик с мамой жили в больнице, ожидая операцию", - говорится в сообщении.
12 января семья мужчины из Винницы, жизнь которого не удалось спасти, дала согласие на изъятие органов, тем самым подарив ребенку шанс на жизнь.
Печень из Винницы доставлена вертолетом в рамках проекта по аэромедицинской эвакуации.
Трансплантацию провели львовские специалисты совместно с врачами столичной "Феофании". Сверхсложная операция длилась около 12 часов.
С того времени малыш находится в реанимации под круглосуточным мониторингом. На седьмые сутки после операции печень работает, состояние малыша стабильное. Впереди у ребенка – не менее сложный путь – адаптация организма к жизни с новым органом.
В Минздраве выразили соболезнование семье донора и благодарность за принятие сложного и важного решения.
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У самого печёнка отваливалась 30 лет тому,,сам удивляюсь...Но в медицине прорыв!!!
Всем здоровья!!!
Организм молод и непредсказуем.Если здоровые клетки преобладают,будет все хорошо.
Будьте оптимистом!
Слава Украине!!!
Але вона дуже вразлива, треба берегтися.