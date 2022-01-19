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Впервые в Украине годовалому малышу трансплантирована печень от посмертного донора, - Минздрав. ФОТО

В Детской больнице Первого территориального медицинского объединения Львова выполнена уникальная операция по трансплантации печени годовалому мальчику из Прикарпатья.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Из-за диагноза, поставленного ребенку в 3-месячном возрасте – атрезия желчных протоков, выраженная печеночная недостаточность – печень малыша постепенно отказывала. Единственным выходом спасти ребенка была трансплантация печени. Последние четыре месяца мальчик с мамой жили в больнице, ожидая операцию", - говорится в сообщении.

12 января семья мужчины из Винницы, жизнь которого не удалось спасти, дала согласие на изъятие органов, тем самым подарив ребенку шанс на жизнь.

Печень из Винницы доставлена ​​вертолетом в рамках проекта по аэромедицинской эвакуации.

Трансплантацию провели львовские специалисты совместно с врачами столичной "Феофании". Сверхсложная операция длилась около 12 часов.

С того времени малыш находится в реанимации под круглосуточным мониторингом. На седьмые сутки после операции печень работает, состояние малыша стабильное. Впереди у ребенка – не менее сложный путь – адаптация организма к жизни с новым органом.

В Минздраве выразили соболезнование семье донора и благодарность за принятие сложного и важного решения.

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Впервые в Украине годовалому малышу трансплантирована печень от посмертного донора, - Минздрав 01
Впервые в Украине годовалому малышу трансплантирована печень от посмертного донора, - Минздрав 02

Минздрав (4901) операция (211) трансплантация (155)


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Топ комментарии
+5
Человеку пересаживают обычно часть печени от живого и планирующего даль жить. Но для хирургии все равно достижение.
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19.01.2022 15:01
+3
все я почитал. оказывается печень способна к регенерации, так что пересадка небольшой доли достаточна для того, чтобы в последствии печень выросла до нужного объема.
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19.01.2022 15:02
+1
фантастика!
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19.01.2022 14:58
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фантастика!
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19.01.2022 14:58 Ответить
что-то я не понял. печенку взрослого человека пересадили годовалому ребенку?
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19.01.2022 15:00 Ответить
Человеку пересаживают обычно часть печени от живого и планирующего даль жить. Но для хирургии все равно достижение.
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19.01.2022 15:01 Ответить
все я почитал. оказывается печень способна к регенерации, так что пересадка небольшой доли достаточна для того, чтобы в последствии печень выросла до нужного объема.
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19.01.2022 15:02 Ответить
Більше таких новин. Україна -це Технологівї!
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19.01.2022 15:01 Ответить
На фіга? Доживе на колесах до 10, максимум 15 років і тут помирати... Розумію батьків, але вони неправі.
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19.01.2022 15:33 Ответить
Не спешите хоронить... Жизнь штука напряжная,но интересная!!!Печень имеет свойства регенерации,это типа восстановление.Главная задача - приживаемость.Если есть тяга к жизни у маленького организма - вытянет!!!К старости и не вспомнит откуда шрам...
У самого печёнка отваливалась 30 лет тому,,сам удивляюсь...Но в медицине прорыв!!!
Всем здоровья!!!
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19.01.2022 16:29 Ответить
Тут не та ситуація. Це не своя печінка. Середній термін життя- 10 років.
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19.01.2022 16:41 Ответить
Я не спорю.Просто хотел сказать,что одинаковых ситуаций нет и не будет.Смущает,что организму годик.а он уже барахлит...Печени там кусочек подсадят,а дальше лотерея...Как пересадка костного мозга - один ушёл на небеса,а другой на танцы...
Организм молод и непредсказуем.Если здоровые клетки преобладают,будет все хорошо.
Будьте оптимистом!
Слава Украине!!!
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19.01.2022 17:09 Ответить
Дитинці - здоров'я.
Але вона дуже вразлива, треба берегтися.
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20.01.2022 02:59 Ответить
 
 