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Апелляционный суд оставил Семенченко под стражей. Он просит поддержать петицию об "Освобождении всех украинских военных" (обновлено). ФОТОрепортаж

19 января Апелляционный суд отклонил апелляцию относительно меры пресечения для экс-нардепа Семена Семенченко.

Об этом сообщила его супруга Наталья Музыка, передает Цензор.НЕТ.

"Судьи в очередной раз показали свою заангажированность - и это грустно. Семен остался в СИЗО до 1 февраля. Дальше - следующее заседание суда, где будет избираться мера пресечения для Семенченко на следующие 2 месяца", - рассказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Семенченко предлагает создать петицию о том, чтобы выпустить из тюрем всех ветеранов

Апелляционный суд оставил Семенченко под стражей. Он просит поддержать петицию об Освобождении всех украинских военных (обновлено) 01
Апелляционный суд оставил Семенченко под стражей. Он просит поддержать петицию об Освобождении всех украинских военных (обновлено) 02

Позже сам Семенченко прокомментировал такое решение в фейсбук.

"Апелляционный суд в очередной раз отклонил жалобу адвокатов на мое незаконное содержание под стражей. Что ж, вполне ожидаемо. Медведчук тихонько пьет вино под домашним арестом, Порошенко на личном обязательстве, а тысячи военных и добровольцев годами за решеткой и под домашним арестом. Это и есть украинское правосудие", – пишет он.

"Сейчас многие думают, что они будут делать, если вариант развития российской агрессии окажется реальным. Кто-то (в перерыве между патриотическими речами) пересматривает расписания рейсов в Европу и на Мальдивы. Кто-то думает идти в армию или тероборону, кто-то надеется, что и в этот раз его пронесет. А тысячи ветеранов, у которых нет миллиардов, кумовей в России и США, карманных СМИ или влиятельных связей думают: "А что же будет с нами?" Или после начала вторжения ключики от камер просто передадут передовым спецгруппам ФСБ (как это было на Донбассе), или повезет и (возможно) их мобилизуют с одной винтовкой "Мосина" на троих", - добавляет Семенченко.

"И в этой массе людей нет никого, кроме небольшой социально-активной части украинцев с наличием свободного времени, патриотизма и мозгами, не зазомбированными пропагандой российскими, олигархическими, популистскими еtс каналами. Совершенно верно, что мы не регистрируем петицию об "Освобождении всех украинских военных" сразу на сайте президента. Зная уровень организованности нашего общества, в вопросах, которые не касаются их лично, думаю, вы понимаете почему", - продолжает он.

Поэтому вот ссылка на ФБ-страницу, где мы накапливаем для этого голоса.

А это Telegram-канал, где информация по проекту освобождения военных публикуется в первую очередь.

"Если вам не плевать на добровольцев, которые находятся за решеткой, просьба зайти туда и подписаться. Если мы хотим больших перемен в Украине, давайте организоваться. Спасибо всем, кто пришел поддержать меня на суде. Я абсолютно спокоен и уверен, что все это преходяще, а борьба продолжается. Прорвемся! Слава Украине, той, что еще будет. А какой она будет зависит только от нас с вами", - резюмирует Семенченко.

Апелляционный суд оставил Семенченко под стражей. Он просит поддержать петицию об Освобождении всех украинских военных (обновлено) 03

Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, чтоСБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко. Кроме того, 25 марта в рамках расследования суд также отправил под домашний арест трех фигурантов дела, добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича. 29 марта суд отправил под домашний арест бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля стало известно, что в деле также фигурирует директор охранной фирмы "Донкорп Украина", ветеран АТО, бывший боец батальона "Донбасс" Сергей Ружицкий.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находился в СИЗО СБУ.

Позже экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение: теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.

14 июля экс-нардепу Семену Семенченко сменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.

26 июля судья Соломенского райсуда Киева Максим Вишняк изменил меру пресечения Семенченко с домашнего ареста на содержание под стражей в СИЗО. 8 сентября суд продолжил арест Семенченко до 1 января.

Автор: 

апелляция (628) арест (10460) Семенченко Семен (380)


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Топ комментарии
+19
Де тисячі прихильників Грішина, чому їх немає біля суду, щоб заявити про вибірковість правосуддя?
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19.01.2022 15:30
+15
И Г+Г у него нет
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19.01.2022 15:26
+12
Нема в нього шоколадної фабрики. Буде сидіти
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19.01.2022 15:24
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Сочувствую. Зачем же ты им подставляешь свою жёппу? Понравиться хочешь? Ну про *уй уже и не спрашиваю. Он у тебя такой манюний, что его за свисток принимают?
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21.01.2022 15:04 Ответить
Понятно. Таки понятно зачем ты во францию рванул. Кроме жёпп ни о чём думать не можешь?
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21.01.2022 15:13 Ответить
Та посадіть вже нарешті цього афериста! Нехай паше на "промці" а ви розслідуйте його діяльність і час від часу судіть по результатам розслідування.
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19.01.2022 16:19 Ответить
Так оно на заседания по "вагнеровцам" не является. Мож заплатите уже наконец нацжонам?
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19.01.2022 17:30 Ответить
НБ, а може тебе б посадити, а потім розслідувати, хто ти, чмо болотне
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19.01.2022 18:16 Ответить
Моя біографія абсолютно прозора - гроші у співкурсників з тумбочок не крав, пожертвувань на батальон не привласнював, підлеглих не оббирав і на смерть не підставляв. Документів ніколи не підробляв і чужих заслуг на себе не "переписував".
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19.01.2022 18:39 Ответить
В Україні слово "суд" слід писати тільки в лапках.
Немає у нас суддів. Є продажні тупоголові шлюхи.
І купа путлєрських ************, яким добровольці - кістка в горлі.
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19.01.2022 16:34 Ответить
Тварюки!!! Мародера випустили, зрадник мертвеччук сидить в свому палаці, а Семенченко за гратами!!! Це все, що треба знати про наше кривосуддя!!!
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19.01.2022 16:47 Ответить
Мародера ещё даже не судили, ни за Цемаха, ни за Вагнеровцев.....
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19.01.2022 17:31 Ответить
Цього вилупка теж треба судити, тільки соєве лайно від цього ні чим не краще!
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19.01.2022 19:59 Ответить
Угу, времени у нас вагон, 100 000 кацапов на границе, но ничего, Вовочка не отдохнувши, и слегка под коксом. Татаров с Портновым разрулят?
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19.01.2022 20:04 Ответить
І де я про це казав? І чому ви вирішили, що я є прихильником неадеквата?
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20.01.2022 08:50 Ответить
Вы как протестуны в 19. То всё волновались борщевым набором и национальностью Пороха, а сейчас сидите засунув языки в жопу. Чёйто я не наблюдал шествий со свинками по поводу клистронов, Цемаха, вагнеровцев, остановки программ вооружения.... Сейчас в основном ЕС с Порохом это интересует, а вы только на фейки кацапни радостно подвываете.
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20.01.2022 12:05 Ответить
Яке ж ти Yобнуте! Це ваша шоколядна зграя реєстрових козачків типу Гая, хабалки Чорновіл та бариги Бірюкова, скачете за своїм соєвим паханом! Шось вас жодного не було видно на судах Торнадо та Донбасу, бо вони як раз перекривали торгівлю баригою на крові!!! Мразота ще та, навіть гірша за сєпарню, бо ви зрадники за гроші та піаритесь на псевдопатріотизмі! Згинь, гидота продажна!
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20.01.2022 12:54 Ответить
Высралось? Я, так понимаю, ваши пикеты так и стоят за "Торнадо та Донбас"? Может и за Рифмастера? Может вы выходили за Софию Федыну и волонтера Марусю Зверобой? Ты что сказать хотело, убогое? Как вы Портнова и КалоМойшу в Украину пригласили? Утырок зелёный
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20.01.2022 13:54 Ответить
Який каломойша, який портнов, яке зелене? Раб, на відміну від тебе в мене хазяїв нема! Біжи рошенку поклянчи, бо вже тут наколядував
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20.01.2022 14:36 Ответить
Рошенку? Спасибо,и у меня есть. Не отвлекайся от "скотов"
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20.01.2022 15:19 Ответить
насиння выгребает то дерьмо которое он с 2016 года раскидывал вокруг себя. по делом!
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21.01.2022 11:17 Ответить
Та ото ж. БаригаторговлянакровітольконеПорошенко..
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19.01.2022 18:20 Ответить
Сёма сидит потому что прихоти бени выполнял в Иловайске, петю пиарят потому что беню обидел и ваву крышкой от пианино стращает.
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19.01.2022 18:44 Ответить
"Якщо вам не плювати на добровольців, які знаходяться за гратами, прохання зайти туди та підписатися"

а сколько именно "добровольцев" за гратами? и по каким статьям?
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21.01.2022 11:15 Ответить
Вомбат Насиння при Порошенко не сидел... А при зеленском сидит. Зебилы, чё так?
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21.01.2022 11:20 Ответить
а в цей час центр Миротворець публікує ось це.

а від себе додаю відео
https://twitter.com/i/status/1284178994879922176

https://www.facebook.com/RomanZaitsevUA?__cft__[0]=AZXKo0H73d74JwMFWdLUWRO95bRCtQCamW3aI9VyYpSar8SMAb8PN_GbkwFty3ZyfDEn8O_aRBO9qp4ugUZP2QQNMLU8IQ9H7ybfOOvMa7axW4e5UhDZgiGRpqmKAqDyqQVQ-qiUgWKt8PhEztmgy1J5&__tn__=-UC%2CP-R Zaitsev Roman V.

https://www.facebook.com/RomanZaitsevUA/posts/490955959057136?__cft__[0]=AZXKo0H73d74JwMFWdLUWRO95bRCtQCamW3aI9VyYpSar8SMAb8PN_GbkwFty3ZyfDEn8O_aRBO9qp4ugUZP2QQNMLU8IQ9H7ybfOOvMa7axW4e5UhDZgiGRpqmKAqDyqQVQ-qiUgWKt8PhEztmgy1J5&__tn__=%2CO%2CP-R 15 год ·







Американці роботи Миротворцю підкинули. Почали опрацьовувати їх матеріали, здійснювати свою дорозвідку і навіть не здивувалися, коли вийшли на Данилу Гетьманцева, як на зв'язок російських агентів.

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21.01.2022 11:21 Ответить
так він разом з Качурою були в керівництві осередками "Український вибір" мертвечука!
Чого дивуватися?
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21.01.2022 11:35 Ответить
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21.01.2022 11:47 Ответить
Идём дальше ,если ,зеленского , вполне устраивает ФСБшник гетманцев -ФАКТ НА ЛИЦО Зеленский ,является резидентом страны АГРЕССОРА
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21.01.2022 13:22 Ответить
Су...суддівські реХФормовані!?
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21.01.2022 11:24 Ответить
Не. Разогнанные зебилом
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21.01.2022 11:48 Ответить
"Звільнення всіх українських військових"

А чего так слабо? Давайте просто всех из тюрем выпустим, не смотря на то, за что их осудили.
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21.01.2022 11:31 Ответить
пока не станет на колени перед Порошенко и не попросит прощения у него за всю ту грязь что он на него вылил никто помогать ему не будет
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21.01.2022 11:39 Ответить
а тысячи военных и добровольцев годами за решеткой и под домашним арестом. Это и есть украинское правосудие", - пишет он.

Как баба, ей богу. Какие тысячи? Или Насиння считает себя любимого эквивалентом тысячи добровольцев?
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21.01.2022 11:40 Ответить
Власть смертельно боится Семенченко, т.к. он может организовать народ на свержение подельников ***** на Банковой и Грушевского.
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21.01.2022 11:43 Ответить
Муха -ха
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21.01.2022 11:48 Ответить
Утром организует свержение, а вечером остановит вторжение аннунаков - обычная пятница для Вомбата.
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21.01.2022 12:04 Ответить
странно, что семенченко не вспоминают торговую "блокаду" оккупированных территорий.
не было бы ее, возможно влияние раши было бы меньше
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21.01.2022 12:39 Ответить
порошенка саджает патриотов (с), ага
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21.01.2022 13:13 Ответить
Порохоботы! Ваш так называемый патриотизм уже давно всем виден. Семенченко просит поддержать петицию об освобождении всех участников АТО, а не только себя. Но вы предпочитаете исходить на говно, поддерживая своего трусливого сивочолого, т.к. с этого имеете с этого выгоду. Тьфу на вас...
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21.01.2022 13:28 Ответить
Тьфу на тебя, брехливый !
трусливый ваш гришин, а не Порох!
И как я вижу, в тюрьме он не поумнел.... пусть еще посидит...для ума)))шкура продажная---поэтому ЕГО петицию никто не поддержит!
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22.01.2022 01:16 Ответить
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