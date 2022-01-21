Апелляционный суд оставил Семенченко под стражей. Он просит поддержать петицию об "Освобождении всех украинских военных" (обновлено). ФОТОрепортаж

19 января Апелляционный суд отклонил апелляцию относительно меры пресечения для экс-нардепа Семена Семенченко.

Об этом сообщила его супруга Наталья Музыка, передает Цензор.НЕТ.

"Судьи в очередной раз показали свою заангажированность - и это грустно. Семен остался в СИЗО до 1 февраля. Дальше - следующее заседание суда, где будет избираться мера пресечения для Семенченко на следующие 2 месяца", - рассказала она.

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Позже сам Семенченко прокомментировал такое решение в фейсбук.

"Апелляционный суд в очередной раз отклонил жалобу адвокатов на мое незаконное содержание под стражей. Что ж, вполне ожидаемо. Медведчук тихонько пьет вино под домашним арестом, Порошенко на личном обязательстве, а тысячи военных и добровольцев годами за решеткой и под домашним арестом. Это и есть украинское правосудие", – пишет он.

"Сейчас многие думают, что они будут делать, если вариант развития российской агрессии окажется реальным. Кто-то (в перерыве между патриотическими речами) пересматривает расписания рейсов в Европу и на Мальдивы. Кто-то думает идти в армию или тероборону, кто-то надеется, что и в этот раз его пронесет. А тысячи ветеранов, у которых нет миллиардов, кумовей в России и США, карманных СМИ или влиятельных связей думают: "А что же будет с нами?" Или после начала вторжения ключики от камер просто передадут передовым спецгруппам ФСБ (как это было на Донбассе), или повезет и (возможно) их мобилизуют с одной винтовкой "Мосина" на троих", - добавляет Семенченко.

"И в этой массе людей нет никого, кроме небольшой социально-активной части украинцев с наличием свободного времени, патриотизма и мозгами, не зазомбированными пропагандой российскими, олигархическими, популистскими еtс каналами. Совершенно верно, что мы не регистрируем петицию об "Освобождении всех украинских военных" сразу на сайте президента. Зная уровень организованности нашего общества, в вопросах, которые не касаются их лично, думаю, вы понимаете почему", - продолжает он.

Поэтому вот ссылка на ФБ-страницу, где мы накапливаем для этого голоса.

А это Telegram-канал, где информация по проекту освобождения военных публикуется в первую очередь.

"Если вам не плевать на добровольцев, которые находятся за решеткой, просьба зайти туда и подписаться. Если мы хотим больших перемен в Украине, давайте организоваться. Спасибо всем, кто пришел поддержать меня на суде. Я абсолютно спокоен и уверен, что все это преходяще, а борьба продолжается. Прорвемся! Слава Украине, той, что еще будет. А какой она будет зависит только от нас с вами", - резюмирует Семенченко.

Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, чтоСБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко. Кроме того, 25 марта в рамках расследования суд также отправил под домашний арест трех фигурантов дела, добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича. 29 марта суд отправил под домашний арест бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля стало известно, что в деле также фигурирует директор охранной фирмы "Донкорп Украина", ветеран АТО, бывший боец батальона "Донбасс" Сергей Ружицкий.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находился в СИЗО СБУ.

Позже экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение: теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.

14 июля экс-нардепу Семену Семенченко сменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.

26 июля судья Соломенского райсуда Киева Максим Вишняк изменил меру пресечения Семенченко с домашнего ареста на содержание под стражей в СИЗО. 8 сентября суд продолжил арест Семенченко до 1 января.