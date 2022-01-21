Апелляционный суд оставил Семенченко под стражей. Он просит поддержать петицию об "Освобождении всех украинских военных" (обновлено). ФОТОрепортаж
19 января Апелляционный суд отклонил апелляцию относительно меры пресечения для экс-нардепа Семена Семенченко.
Об этом сообщила его супруга Наталья Музыка, передает Цензор.НЕТ.
"Судьи в очередной раз показали свою заангажированность - и это грустно. Семен остался в СИЗО до 1 февраля. Дальше - следующее заседание суда, где будет избираться мера пресечения для Семенченко на следующие 2 месяца", - рассказала она.
Позже сам Семенченко прокомментировал такое решение в фейсбук.
"Апелляционный суд в очередной раз отклонил жалобу адвокатов на мое незаконное содержание под стражей. Что ж, вполне ожидаемо. Медведчук тихонько пьет вино под домашним арестом, Порошенко на личном обязательстве, а тысячи военных и добровольцев годами за решеткой и под домашним арестом. Это и есть украинское правосудие", – пишет он.
"Сейчас многие думают, что они будут делать, если вариант развития российской агрессии окажется реальным. Кто-то (в перерыве между патриотическими речами) пересматривает расписания рейсов в Европу и на Мальдивы. Кто-то думает идти в армию или тероборону, кто-то надеется, что и в этот раз его пронесет. А тысячи ветеранов, у которых нет миллиардов, кумовей в России и США, карманных СМИ или влиятельных связей думают: "А что же будет с нами?" Или после начала вторжения ключики от камер просто передадут передовым спецгруппам ФСБ (как это было на Донбассе), или повезет и (возможно) их мобилизуют с одной винтовкой "Мосина" на троих", - добавляет Семенченко.
"И в этой массе людей нет никого, кроме небольшой социально-активной части украинцев с наличием свободного времени, патриотизма и мозгами, не зазомбированными пропагандой российскими, олигархическими, популистскими еtс каналами. Совершенно верно, что мы не регистрируем петицию об "Освобождении всех украинских военных" сразу на сайте президента. Зная уровень организованности нашего общества, в вопросах, которые не касаются их лично, думаю, вы понимаете почему", - продолжает он.
Поэтому вот ссылка на ФБ-страницу, где мы накапливаем для этого голоса.
А это Telegram-канал, где информация по проекту освобождения военных публикуется в первую очередь.
"Если вам не плевать на добровольцев, которые находятся за решеткой, просьба зайти туда и подписаться. Если мы хотим больших перемен в Украине, давайте организоваться. Спасибо всем, кто пришел поддержать меня на суде. Я абсолютно спокоен и уверен, что все это преходяще, а борьба продолжается. Прорвемся! Слава Украине, той, что еще будет. А какой она будет зависит только от нас с вами", - резюмирует Семенченко.
Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, чтоСБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко. Кроме того, 25 марта в рамках расследования суд также отправил под домашний арест трех фигурантов дела, добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича. 29 марта суд отправил под домашний арест бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля стало известно, что в деле также фигурирует директор охранной фирмы "Донкорп Украина", ветеран АТО, бывший боец батальона "Донбасс" Сергей Ружицкий.
По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.
Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находился в СИЗО СБУ.
Позже экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение: теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.
14 июля экс-нардепу Семену Семенченко сменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.
26 июля судья Соломенского райсуда Киева Максим Вишняк изменил меру пресечения Семенченко с домашнего ареста на содержание под стражей в СИЗО. 8 сентября суд продолжил арест Семенченко до 1 января.
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Немає у нас суддів. Є продажні тупоголові шлюхи.
І купа путлєрських ************, яким добровольці - кістка в горлі.
а сколько именно "добровольцев" за гратами? и по каким статьям?
а від себе додаю відео
https://twitter.com/i/status/1284178994879922176
https://www.facebook.com/RomanZaitsevUA?__cft__[0]=AZXKo0H73d74JwMFWdLUWRO95bRCtQCamW3aI9VyYpSar8SMAb8PN_GbkwFty3ZyfDEn8O_aRBO9qp4ugUZP2QQNMLU8IQ9H7ybfOOvMa7axW4e5UhDZgiGRpqmKAqDyqQVQ-qiUgWKt8PhEztmgy1J5&__tn__=-UC%2CP-R Zaitsev Roman V.
https://www.facebook.com/RomanZaitsevUA/posts/490955959057136?__cft__[0]=AZXKo0H73d74JwMFWdLUWRO95bRCtQCamW3aI9VyYpSar8SMAb8PN_GbkwFty3ZyfDEn8O_aRBO9qp4ugUZP2QQNMLU8IQ9H7ybfOOvMa7axW4e5UhDZgiGRpqmKAqDyqQVQ-qiUgWKt8PhEztmgy1J5&__tn__=%2CO%2CP-R 15 год ·
Американці роботи Миротворцю підкинули. Почали опрацьовувати їх матеріали, здійснювати свою дорозвідку і навіть не здивувалися, коли вийшли на Данилу Гетьманцева, як на зв'язок російських агентів.
Чого дивуватися?
А чего так слабо? Давайте просто всех из тюрем выпустим, не смотря на то, за что их осудили.
Как баба, ей богу. Какие тысячи? Или Насиння считает себя любимого эквивалентом тысячи добровольцев?
не было бы ее, возможно влияние раши было бы меньше
трусливый ваш гришин, а не Порох!
И как я вижу, в тюрьме он не поумнел.... пусть еще посидит...для ума)))шкура продажная---поэтому ЕГО петицию никто не поддержит!