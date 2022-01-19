Защита Порошенко обжалует решение суда по ограничению выезда лидера "ЕС" из Украины, - адвокат Новиков
Защита лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко обжалует решение Печерского райсуда Киева, которым на политика возложены личные обязательства с ограничением выезда из Украины.
Об этом в Фейсбуке сообщил адвокат Порошенко Илья Новиков, информирует Цензор.НЕТ.
"Прокуратура просила арест с залогом в миллиард. Суд отказал и вынес личное обязательство, включая ограничение выезда из страны. Будем обжаловать и это тоже. Общий знаменатель - изолировать и заставить молчать", - написал Новиков.
Как отмечалось, 19 января суд назначил Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства.
Напомним, 17 января Петр Порошенко вернулся в Украину.
Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса.
ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения. Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.
6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.
Прокуратура просит арестовать Порошенко с альтернативой в виде залога в сумме 1 млрд грн.
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А уж за поставки оружия из Британии - зеленского чуть не лишили финансирования в минобороны расеи на съемку очередных сватов..
У Європі 46 країн і нехай є 40 президентів, уявимо, що по мінімуму як у нас 5 минулих...і це 200 експрезидентів.
І ця вся зграя, разом з Петром їздить з візитами туди-сюди, які нічого не вирішують, їх уже давно ніхто не слухає, але вони роблять Євро-тури.
Ще такий Додон бігає, може разом із Петром і їздить аби дешевше було.
Після зустрічей в Європі - прилитіли літаки з Брітанії, очікуємо з Канади, США та Прибалтики..
І це дуже неподобається зеленському та фуйлу кремлівському..
Бо заважає йому відпочівати..
та й "навіщо та зброя, то все фейки Запада что путин нападет"(с)арахамия, 19.01.2022