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Защита Порошенко обжалует решение суда по ограничению выезда лидера "ЕС" из Украины, - адвокат Новиков

Защита лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко обжалует решение Печерского райсуда Киева, которым на политика возложены личные обязательства с ограничением выезда из Украины.

Об этом в Фейсбуке сообщил адвокат Порошенко Илья Новиков, информирует Цензор.НЕТ.

"Прокуратура просила арест с залогом в миллиард. Суд отказал и вынес личное обязательство, включая ограничение выезда из страны. Будем обжаловать и это тоже. Общий знаменатель - изолировать и заставить молчать", - написал Новиков.

Защита Порошенко обжалует решение суда по ограничению выезда лидера ЕС из Украины, - адвокат Новиков 01

Как отмечалось, 19 января суд назначил Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства.

Защита Порошенко обжалует решение суда по ограничению выезда лидера ЕС из Украины, - адвокат Новиков 02

Напомним, 17 января Петр Порошенко вернулся в Украину.

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса.

ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения. Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.

6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.

Прокуратура просит арестовать Порошенко с альтернативой в виде залога в сумме 1 млрд грн.

апелляция (628) Новиков (251) Порошенко Петр (19607) суд (25112)


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Топ комментарии
+26
Адвокаты - умнейшие ребята, снимаю шляпу
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19.01.2022 15:38
+18
встреча Порошенко с Западными лидерами - хорошо для Украины, но хуже всего для зеленского..

А уж за поставки оружия из Британии - зеленского чуть не лишили финансирования в минобороны расеи на съемку очередных сватов..
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19.01.2022 15:43
+8
Да там и обвинение на коленке под одеялом нацарапано и завернуто в 20кг макулатуры.
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19.01.2022 16:01
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Адвокаты - умнейшие ребята, снимаю шляпу
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19.01.2022 15:38 Ответить
Да там и обвинение на коленке под одеялом нацарапано и завернуто в 20кг макулатуры.
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19.01.2022 16:01 Ответить
А он как раз собирался на встречу с американцами вроде 27. зелемойский обосрался, но насрать все равно хочет
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19.01.2022 15:40 Ответить
встреча Порошенко с Западными лидерами - хорошо для Украины, но хуже всего для зеленского..

А уж за поставки оружия из Британии - зеленского чуть не лишили финансирования в минобороны расеи на съемку очередных сватов..
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19.01.2022 15:43 Ответить
Верно. Но для этих целей у зелемойского есть штаны от мамы Риммы. Туда он по традиции и н@срет.
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19.01.2022 15:44 Ответить
Куди Петру їхати і навіщо. Які ще іноземні зустрічі?
У Європі 46 країн і нехай є 40 президентів, уявимо, що по мінімуму як у нас 5 минулих...і це 200 експрезидентів.

І ця вся зграя, разом з Петром їздить з візитами туди-сюди, які нічого не вирішують, їх уже давно ніхто не слухає, але вони роблять Євро-тури.

Ще такий Додон бігає, може разом із Петром і їздить аби дешевше було.
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19.01.2022 18:28 Ответить
який же ти дебіл... як і кожен 73/43%зебіл
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19.01.2022 18:50 Ответить
зеленский хоче заборонити щоб Порошенко домовлявся на Заході про поставки зброї в Україну.

Після зустрічей в Європі - прилитіли літаки з Брітанії, очікуємо з Канади, США та Прибалтики..

І це дуже неподобається зеленському та фуйлу кремлівському..
Бо заважає йому відпочівати..
та й "навіщо та зброя, то все фейки Запада что путин нападет"(с)арахамия, 19.01.2022
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19.01.2022 15:40 Ответить
Нормальный президент только этому и радовался, но не зелёный придурковатый паяц-кремлевец
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19.01.2022 16:06 Ответить
У Ківи вже є напарник, кум Єрмака Коля-котлета.
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19.01.2022 15:47 Ответить
непонятно тока чы два таких тухеса поместятся в кадр...стереотверки,блин.
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19.01.2022 16:03 Ответить
гены не пропьёшь...адвокат выучил в кратчайшие сроки людську мову...то вам не азаркин,блеать...
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19.01.2022 15:48 Ответить
Окуеть ограничительная мера,еще и с выездом,за рубеж.
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19.01.2022 16:06 Ответить
Жаль не посадили, но время еще придет
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19.01.2022 16:07 Ответить
Посадят. Будет Порошевальный, может быть и отправят ещё новичком
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19.01.2022 16:51 Ответить
В ОП не догоняют, что н а момент открытой войны с Московией ,парламент Украины не нужен, всё управление Государством и Украинской армией может делать и предыдущий Главнокомандующий со своей командой, которому доверяет Украинская армия, которую он воссоздал заново
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19.01.2022 16:14 Ответить
кажуть, що Порошенка відпустили за умови, що він встановить на годиннику українську мову.
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19.01.2022 16:14 Ответить
Якщо за Порохоа EU та USA, а за Зєєєлєю аж раптом Іцик Клопомойський, то будь кому при тверезому розумі та твердій памяті має бути зрозуміло, хто має бути Президентом України!
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19.01.2022 16:17 Ответить
Будет прикольно, если приглашающая сторона приедет сюда на встречу с Порошенко)))
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19.01.2022 16:24 Ответить
А такое не исключено, это будет ещё похлеще хлопка крышкой пианино, кое-кому могут указать, что "ваше место на параше".
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19.01.2022 17:43 Ответить
https://youtu.be/bYXd_KJ7Woo?t=217
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19.01.2022 17:37 Ответить
 
 