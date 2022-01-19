Защита Порошенко обжалует решение суда по ограничению выезда лидера "ЕС" из Украины, - адвокат Новиков

Защита лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко обжалует решение Печерского райсуда Киева, которым на политика возложены личные обязательства с ограничением выезда из Украины.

Об этом в Фейсбуке сообщил адвокат Порошенко Илья Новиков, информирует Цензор.НЕТ.

"Прокуратура просила арест с залогом в миллиард. Суд отказал и вынес личное обязательство, включая ограничение выезда из страны. Будем обжаловать и это тоже. Общий знаменатель - изолировать и заставить молчать", - написал Новиков.

Как отмечалось, 19 января суд назначил Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства.

Напомним, 17 января Петр Порошенко вернулся в Украину.

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса.

ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения. Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.

6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.

Прокуратура просит арестовать Порошенко с альтернативой в виде залога в сумме 1 млрд грн.