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Министры во главе со Шмыгалем получили бустерную дозу вакцины против COVID-19. ФОТОрепортаж
Премьер-министр Денис Шмыгаль вместе с членами правительства получили бустерную дозу вакцины против COVID-19. Также мобильные бригады вакцинировали всех желающих работников Секретариата Кабинета Министров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"В этом месяце украинцы получили возможность привиться бустерной дозой вакцины. Сегодня после заседания вакцинировались члены Правительства. Мы с министрами своим примером призываем всех украинцев делать прививки: как базовыми двумя дозами, так и дополнительной", - сказал премьер.
Шмыгаль отметил, что вакцинация помогает защититься от COVID-19, в частности от нового штамма "Омикрон", и снижает риск смерти от вируса в десять раз.
Топ комментарии
+6 Eugen Mk
показать весь комментарий19.01.2022 16:31
+6 Denis Denissov #440999
показать весь комментарий19.01.2022 16:56
+5 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий19.01.2022 16:27
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В моск.
Паралельные реальности.
Я записался на пятницу. Выбрал Пфайзер.
Сейчас даже есть выбор вакцин.
Кстати полно свободного времени для приема, так что вообщем-то можно не записываться а припереться без записи - все равно уколят. Только возьми с собой паспорт.
никто с премьером не встречается из зарубежных гостей.
перекособочила зекоманда власть в стране, хрен разберешь кто на ком стоит
У нас - пустота.
БАЙДЕН - БЕСПЛАТНО ВСЕМ 400млн масок
ЕВРЕИ БЕСПЛАТНО ВСЕМ - 30млн тестов, раздадут по квартирам,домам,хозяйствам,фондам и прочем, что б люди тестили себя в удобное ИМ время.
у нас тесты бесплатные тем у кого подозрение что заболел и вакцины - тоже.
Что за дичь ты пытаешься впарить??????
Да брехня это всё.Физраствор им вкололи.
Со следующей недели в Великобритании будет снят режим строгих ограничений в связи с пандемией COVID-19, объявил премьер Борис Джонсон во время выступления в парламенте, передает SkyNews. В частности, в стране будет отменено обязательное предъявление COVID-сертификатов.
Также планируется отменить обязательный масочный режим в общественных местах и рекомендации по удаленной работе. Ношение масок в местах скопления людей останется рекомендацией.
А що це за з'їжджання ?
Всі "діячі" по світу кричать, що ЗАХИЩАЄ від госпіталізації та смерті.
На сайті моз висить цитатка Ляшка, що це "вакцина - щоб жити".
Не співпадає.
Вони, видно, не курсі, що вколоті мруть.