Министры во главе со Шмыгалем получили бустерную дозу вакцины против COVID-19. ФОТОрепортаж

Премьер-министр Денис Шмыгаль вместе с членами правительства получили бустерную дозу вакцины против COVID-19. Также мобильные бригады вакцинировали всех желающих работников Секретариата Кабинета Министров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"В этом месяце украинцы получили возможность привиться бустерной дозой вакцины. Сегодня после заседания вакцинировались члены Правительства. Мы с министрами своим примером призываем всех украинцев делать прививки: как базовыми двумя дозами, так и дополнительной", - сказал премьер.

Шмыгаль отметил, что вакцинация помогает защититься от COVID-19, в частности от нового штамма "Омикрон", и снижает риск смерти от вируса в десять раз.

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