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Министры во главе со Шмыгалем получили бустерную дозу вакцины против COVID-19. ФОТОрепортаж

Премьер-министр Денис Шмыгаль вместе с членами правительства получили бустерную дозу вакцины против COVID-19. Также мобильные бригады вакцинировали всех желающих работников Секретариата Кабинета Министров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"В этом месяце украинцы получили возможность привиться бустерной дозой вакцины. Сегодня после заседания вакцинировались члены Правительства. Мы с министрами своим примером призываем всех украинцев делать прививки: как базовыми двумя дозами, так и дополнительной", - сказал премьер.

Шмыгаль отметил, что вакцинация помогает защититься от COVID-19, в частности от нового штамма "Омикрон", и снижает риск смерти от вируса в десять раз.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минздрав разрешил использовать для ревакцинации любую зарегистрированную в Украине COVID-вакцину

Министры во главе со Шмыгалем получили бустерную дозу вакцины против COVID-19 01
Министры во главе со Шмыгалем получили бустерную дозу вакцины против COVID-19 02
Министры во главе со Шмыгалем получили бустерную дозу вакцины против COVID-19 03
Министры во главе со Шмыгалем получили бустерную дозу вакцины против COVID-19 04
Министры во главе со Шмыгалем получили бустерную дозу вакцины против COVID-19 05

вакцина (3815) Кабмин (14031) Шмыгаль Денис (2708) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Да хрен там, физраствору малость вдули и усё.
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19.01.2022 16:31
+6
В Британии омикрон признали простудой и снимают ограничения.

Со следующей недели в Великобритании будет снят режим строгих ограничений в связи с пандемией COVID-19, объявил премьер Борис Джонсон во время выступления в парламенте, передает SkyNews. В частности, в стране будет отменено обязательное предъявление COVID-сертификатов.
Также планируется отменить обязательный масочный режим в общественных местах и рекомендации по удаленной работе. Ношение масок в местах скопления людей останется рекомендацией.
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19.01.2022 16:56
+5
и футболки классные (интересно за чей счет изготовленные и кому раздавались...и почему не у всех желающих получить бустерную дозу)
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19.01.2022 16:27
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Правила форума Совет форумчан
Міністри на чолі зі Шмигалем отримали бустерну дозу вакцини проти COVID-19.
В моск.
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19.01.2022 16:20 Ответить
циркачи
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19.01.2022 16:21 Ответить
Коли у них виростуть оленячі роги всі зрозуміють щи це був Спутнік-V
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19.01.2022 16:23 Ответить
Да хрен там, физраствору малость вдули и усё.
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19.01.2022 16:31 Ответить
від проносу після блінкена?
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19.01.2022 16:22 Ответить
Нажаль немає токої вакцини щоб додавала розуму...
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19.01.2022 16:23 Ответить
Эх, такие красивые фото, и все в масочках, и все стерильно,все для слуг, а мне вот переться на битком забитый автобус, где все без масок,давка, и не вымерли за два года , а наоборот кажется наплодились , потом в магаз, где всем так же похрен на те маски и дистанции, и надевают их только перед пробитием товара
Паралельные реальности.
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19.01.2022 16:24 Ответить
что сложного зайти на Хелси ми и записаться на прием?

Я записался на пятницу. Выбрал Пфайзер.

Сейчас даже есть выбор вакцин.

Кстати полно свободного времени для приема, так что вообщем-то можно не записываться а припереться без записи - все равно уколят. Только возьми с собой паспорт.
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19.01.2022 16:36 Ответить
Нак...я неподскажешь??? Ни я ни мое окружение за все это ковидобесие о нем незнает , на забегаловки,кинотеатры мне пофик (хотя в них пускают и так, нихрена не спрашивают) ,как и в магазины во все. Нахрена мне оно?? Здоровому????
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19.01.2022 16:52 Ответить
тоже мне новость. Они каждый день на дозе. Зеленый наркоманский сброд.
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19.01.2022 16:24 Ответить
это в парламентской то республике, между прочим
никто с премьером не встречается из зарубежных гостей.

перекособочила зекоманда власть в стране, хрен разберешь кто на ком стоит
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19.01.2022 16:26 Ответить
Байден раздает маски бесплатно 400млн, израиль раздает десятки миллионов тестов бесплатно
У нас - пустота.
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19.01.2022 16:26 Ответить
у нас тесты бесплатные тем у кого подозрение что заболел и вакцины - тоже.
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19.01.2022 16:37 Ответить
слушай,твоя дичь даже невставляет
БАЙДЕН - БЕСПЛАТНО ВСЕМ 400млн масок
ЕВРЕИ БЕСПЛАТНО ВСЕМ - 30млн тестов, раздадут по квартирам,домам,хозяйствам,фондам и прочем, что б люди тестили себя в удобное ИМ время.



у нас тесты бесплатные тем у кого подозрение что заболел и вакцины - тоже.

Что за дичь ты пытаешься впарить??????
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19.01.2022 16:49 Ответить
Я дуже радий , що отримали , а повинні були отримати останніми .
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19.01.2022 16:26 Ответить
и футболки классные (интересно за чей счет изготовленные и кому раздавались...и почему не у всех желающих получить бустерную дозу)
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19.01.2022 16:27 Ответить
Можно было и тормозную жидкость вколоть ему без разницы.
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19.01.2022 16:31 Ответить
Странная у нас страна. За вакцинацию дают *тысячу*. А маски покупайте за свои.
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19.01.2022 16:33 Ответить
минипорно для лохократу..
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19.01.2022 16:34 Ответить
Та пішли ви ...зі своїм 'бустером"
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19.01.2022 16:34 Ответить
Судя по комментариям, большинство уже понимает, как их пытаются тупо развести... И это не может не радовать. Но, 24 и 25 числа поднимайте задницы с диванов и к 9-00 к ВР. Возможно, это последние мирные акции...
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19.01.2022 16:38 Ответить
Стало быть министры дозу получили..... и всем желающим из аппарата тоже. Это шо... пришла помощь из латинской Америки ? Интересно.Тока по случаю праздника или теперь постоянно. А пересиденту досталось?
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19.01.2022 16:42 Ответить
Стало быть министры дозу получили...
Да брехня это всё.Физраствор им вкололи.
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19.01.2022 18:22 Ответить
Шо ? Не ЭКСТАЗИ ??
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19.01.2022 18:37 Ответить
Краще б отримали б фалоіммітатори в одне місце.
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19.01.2022 16:47 Ответить
В Британии омикрон признали простудой и снимают ограничения.

Со следующей недели в Великобритании будет снят режим строгих ограничений в связи с пандемией COVID-19, объявил премьер Борис Джонсон во время выступления в парламенте, передает SkyNews. В частности, в стране будет отменено обязательное предъявление COVID-сертификатов.
Также планируется отменить обязательный масочный режим в общественных местах и рекомендации по удаленной работе. Ношение масок в местах скопления людей останется рекомендацией.
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19.01.2022 16:56 Ответить
как только включат завтра вышки G5, у них взорвутся глаза
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19.01.2022 17:28 Ответить
Видать ОПа поделился дозой.
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19.01.2022 17:36 Ответить
Цю мразоту треба колоти системно - щоб не плодились
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19.01.2022 18:24 Ответить
Оскільки на досвіді Ізраїлю виявилось що три дози проти омікрону неефективні, завтра міністрам на чолі з Шмигалем, вколоти четверту дозу з фоторепортажем, але в дупу.
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19.01.2022 18:41 Ответить
В очередной раз подтвердилось,что я не дебил!!!!!!!
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19.01.2022 21:26 Ответить
Шмигаль наголосив, що вакцинація допомагає захиститися від COVID-19, зокрема від нового штаму "Омікрон", та знижує ризик смерті від вірусу в десять разів.

А що це за з'їжджання ?

Всі "діячі" по світу кричать, що ЗАХИЩАЄ від госпіталізації та смерті.
На сайті моз висить цитатка Ляшка, що це "вакцина - щоб жити".

Не співпадає.
Вони, видно, не курсі, що вколоті мруть.
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20.01.2022 02:45 Ответить
 
 