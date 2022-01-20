У 23-летнего украинца Ковальчука, которого оккупанты почти 6 лет незаконно удерживают в колонии Тореза, серьезные проблемы со здоровьем, - Денисова. ФОТО

У 23-летнего украинца Богдана Ковальчука, которого оккупанты незаконно удерживают в Торезской исправительной колонии № 28, обострились проблемы с легкими.

Об этом пишет в фейсбуке уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, сообщает Цензор.НЕТ.

"История этого парня просто впечатляет. Богдану Ковальчуку не было и 18 лет, когда 31 августа 2016 года его вместе с пятью несовершеннолетними друзьями похитили из временно оккупированного города Ясиноватая Донецкой области. Представители оккупационной администрации обвинили ребят в подрывной деятельности. По их версии, они якобы сотрудничали со Службой безопасности Украины и организовывали подрывы автомобилей и отдела милиции ДНР", - напоминает омбудсмен.

По ее информации, на протяжении более пяти лет гражданин Украины прошел застенки "МГБ ДНР", но ни разу не пожаловался на пытки и издевательства, которые ему пришлось пережить.

Несмотря на все требования Украины освободить подростков, в июле 2018 года "Верховный суд ДНР" осудил их за "терроризм" на срок от десяти до пятнадцати лет.

Денисова добавляет, что сейчас Богдан Ковальчук отбывает 10-летний срок незаконного заключения в Торезской исправительной колонии № 28. Ему сейчас 23 года, и из них почти шесть - он ждет освобождения!

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"В преддверии взаимного освобождения 29 декабря 2019 года ребятам и родителям предложили в обмен на "ошибку" отказаться от перехода на подконтрольную Правительству Украины территорию. Согласились все, кроме Богдана Ковальчука. Он мотивировал решение тем, что не может изменить своим принципам свободы, правды и преданности Родине", - пишет уполномоченный ВР по правам человека.

По словам родных, у Богдана есть серьезные проблемы с легкими и он нуждается в постоянном обследовании врачом, которые в условиях заключения не проводятся. До карантинных ограничений посещать в исправительном учреждении могла его только мать, которая передавала лекарства и продукты. Однако уже долгое время родные не имеют с ним связи.

В плену Богдан окончил Ясиноватский профессиональный лицей железнодорожного транспорта, потому что хотел быть железнодорожником как его мать. Кроме нее, дома парня ждут бабушки и 84-летний прадедушка.

"Все вышеназванные действия в отношении Богдана Ковальчука являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевским Конвенциям от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основополагающих свобод человека 1950 года", - добавляет Денисова.

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Она также обратилась к руководству МККК в Украине с просьбой срочно посетить Богдана Ковальчука, способствовать его немедленному освобождению.

"Прошу координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться, чтобы поднять вопрос об его освобождении", - резюмирует омбудсмен.



