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За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 12 человек, выявили 1409 новых случаев, - Кличко. КАРТА
За прошедшие сутки в Киеве зафиксировано 1409 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Кроме того, зафиксировано 12 летальных исходов от вируса.
Об этом сообшил в Фейсбуке Киевский городской голова Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
Как сообщил Кличко, среди заболевших 729 женщин в возрасте от 18 до 93 лет, 543 мужчины в возрасте от 18 до 91 года, 74 девочки от 10 месяцев до 17 лет и 63 мальчика от 3 месяцев до 17 лет.
"Больше всего случаев заболевания выявили в районах: Деснянском (282), Дарницком (222) и в Соломенском (188)", - добавил Кличко.
По его словам, всего с начала пандемии в столице зафиксировано 348 905 случаев коронавируса.
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