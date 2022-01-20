За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 12 человек, выявили 1409 новых случаев, - Кличко. КАРТА

За прошедшие сутки в Киеве зафиксировано 1409 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Кроме того, зафиксировано 12 летальных исходов от вируса.

Об этом сообшил в Фейсбуке Киевский городской голова Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщил Кличко, среди заболевших 729 женщин в возрасте от 18 до 93 лет, 543 мужчины в возрасте от 18 до 91 года, 74 девочки от 10 месяцев до 17 лет и 63 мальчика от 3 месяцев до 17 лет.

"Больше всего случаев заболевания выявили в районах: Деснянском (282), Дарницком (222) и в Соломенском (188)", - добавил Кличко.

По его словам, всего с начала пандемии в столице зафиксировано 348 905 случаев коронавируса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине началась вспышка СOVID-19. Эпицентр - Западная Украина, - Ляшко