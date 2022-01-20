Блинкен считает визит в Украину продуктивным
Госсекретарь США Энтони Блинкен остался доволен своим визитом в Киев, назвав поездку продуктивной.
Об этом он написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Завершил продуктивную поездку в Киев, где подтвердил нашу неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. США привержены укреплению отношений с Украиной, по мере того, как работают над сдерживанием дальнейшей российской агрессии. Следующая остановка - Берлин", - написал он.
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+15 Super Gut
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+9 Ksenia VB
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+7 Vitalii Vitalii #384761
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- Только в последние месяцы Вашингтон поставил в Украину 30 противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет к ним, - сказала представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг на брифинге в Москве.
Кроме того, подчеркнула Захарова, по данным СМИ, США готовятся отправить вооружения на Украину на сумму $20 млн.
😎 Чем больше ракетных комплексов поставит США, тем меньше российских танков пересекут границу Украины.
ну и украинских около 500-700.
Итого до 3000 ракет с ПТРК.
Проблема в другом - они недоступні в ВСУ, та не ведеться підготовка до оборони.
бо "то всьо фейки Запада про напад!"(с) зеЛох/лавров
паритет по нашим птрк и расейской бронетехнике..
но, зеЛох не ведет подготовку к обороне.. в єтом проблема.
Вже начепив свої трикальорниє труселя ?
Many thanks to Mr. Antony Blinken, and good health. God bless USA and Ukraine.
Нормально????