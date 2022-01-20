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Блинкен считает визит в Украину продуктивным

Госсекретарь США Энтони Блинкен остался доволен своим визитом в Киев, назвав поездку продуктивной.

Об этом он написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Завершил продуктивную поездку в Киев, где подтвердил нашу неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. США привержены укреплению отношений с Украиной, по мере того, как работают над сдерживанием дальнейшей российской агрессии. Следующая остановка - Берлин", - написал он.

Блинкен считает визит в Украину продуктивным 01

Блинкен считает визит в Украину продуктивным 02

Также читайте: Блинкен об агрессии РФ: Путин, возвращаясь к 2014 году, ускорил то, что пытался остановить

Автор: 

Госдепартамент США (1842) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+15
Судя по тому, что обосранное клоунское ничтожество, дало заднюю в судилище над порошеко, то визит Блинкина был действительно продуктивный
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20.01.2022 11:47
+9
Зеля і досі сидіти на стільчику не може. Все горить
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20.01.2022 11:47
+7
Ага ))) бачили рішення суду по Петру Порошенко. Дякуємо,що поставили неадеквата на місце.
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20.01.2022 11:49
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Судя по тому, что обосранное клоунское ничтожество, дало заднюю в судилище над порошеко, то визит Блинкина был действительно продуктивный
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20.01.2022 11:47 Ответить
що, підгоряє..?

- Только в последние месяцы Вашингтон поставил в Украину 30 противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет к ним, - сказала представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг на брифинге в Москве.

Кроме того, подчеркнула Захарова, по данным СМИ, США готовятся отправить вооружения на Украину на сумму $20 млн.

😎 Чем больше ракетных комплексов поставит США, тем меньше российских танков пересекут границу Украины.
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20.01.2022 11:53 Ответить
плюс 2000 британских (точное количество).
ну и украинских около 500-700.

Итого до 3000 ракет с ПТРК.
Проблема в другом - они недоступні в ВСУ, та не ведеться підготовка до оборони.
бо "то всьо фейки Запада про напад!"(с) зеЛох/лавров
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20.01.2022 14:47 Ответить
п.с. рашка держит у границ около 1200 танков и 2000+ бтр..

паритет по нашим птрк и расейской бронетехнике..

но, зеЛох не ведет подготовку к обороне.. в єтом проблема.
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20.01.2022 14:49 Ответить
_Не дало заднюю! Это пауза. И оно решения не принимает, а выполняет, кукловод в кремле - и посадить Пороха он по-прежнему намерен. Для демонстрации и в назидание посмевшим ему сопротивляться.
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20.01.2022 11:57 Ответить
Зеля і досі сидіти на стільчику не може. Все горить
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20.01.2022 11:47 Ответить
Садітесь пажалуста. Нет нет,спасібо я постою )))))
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20.01.2022 13:14 Ответить
Давай, Тони. Па-па.
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20.01.2022 11:47 Ответить
Готуєшся зустрічати кацапів ?
Вже начепив свої трикальорниє труселя ?
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20.01.2022 12:00 Ответить
Ага ))) бачили рішення суду по Петру Порошенко. Дякуємо,що поставили неадеквата на місце.
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20.01.2022 11:49 Ответить
Невже Блінкену вдалося в пусту макітру Зеленого Йолопа ******** **********-хоча б трохи,хоча б баранячих мізків.
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20.01.2022 11:52 Ответить
явасумоляю поправил спадающие памперсы на вовкиных чреслах и дал совет "гетьмана" нетрогать, итак ситуация напряженная , и вероятно еще парутройку напутствий если хочет досидеть до конца срока. В большей степени все эти молнееносные визиты и встречи всех и вся - такой себе сдерживающий фактор для параши.
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20.01.2022 12:03 Ответить
Велика подяка містеру Ентоні Блінкену, та гарного здоровʼя. Бережи Боже США і Україну.

Many thanks to Mr. Antony Blinken, and good health. God bless USA and Ukraine.
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20.01.2022 12:04 Ответить
Да еще, наверное, хлопнул крышкой пианино!
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20.01.2022 12:05 Ответить
Графік склали хто наступного разу приїде займати спостережну позицію у Hyatt навпроти печерського суду та примушувати нелоxів до миру?
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20.01.2022 12:09 Ответить
Голобородька сделает рейтинг Порошенко круче чем 73%...главное не мешать Кучмистам....
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20.01.2022 12:12 Ответить
Игорь Валерьевич не попался на воровстве бабла из бюджета Украины в сумме 1,7 миллиарда гривен...,бабосы пойдут в конвертах нужным Чувакам....
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20.01.2022 12:15 Ответить
тепер наступне західне видання розповість про ту різницю, що вова ліпить для своїх 73 відсотків нАріду про гречку з сірниками й що насправді несе американцям про *****
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20.01.2022 12:42 Ответить
Блинкен старается, работает буквально ежедневно на проблемами безопасности)
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20.01.2022 15:05 Ответить
Блинкен, как белка в колесе---ездит по миру, встречи, переговоры, чтобы защитить нас, а зеленое чмо, капитально отдохнувшее, предлагает выдохнуть и не паниковать!
Нормально????
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20.01.2022 20:39 Ответить
 
 