Блинкен считает визит в Украину продуктивным

Госсекретарь США Энтони Блинкен остался доволен своим визитом в Киев, назвав поездку продуктивной.

Об этом он написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Завершил продуктивную поездку в Киев, где подтвердил нашу неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. США привержены укреплению отношений с Украиной, по мере того, как работают над сдерживанием дальнейшей российской агрессии. Следующая остановка - Берлин", - написал он.

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