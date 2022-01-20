РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9189 посетителей онлайн
Новости Фото
7 062 29

Две гражданки Украины вербовали женщин для предоставления сексуальных услуг в Турции. ВИДЕО+ФОТО

Сделки по вербовке для предоставления услуг сексуального характера осуществлялись в Киевской области двумя гражданками Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Правоохранителями было установлено, что для личного обогащения гражданки осуществляли на территории Киевской области подбор женщин из неблагонадежных и малообеспеченных семей. Используя уязвимое состояние "претенденток", злоумышленницы вербовали их и переправляли через международный пункт пропуска для воздушного сообщения "Борисполь" в Турцию.

Главным оперативно-розыскным отделом ОКПП "Киев" совместно с представителями Управления миграционной полиции ГУНП в Киевской области по процессуальному руководству Бучанской окружной прокуратуры Киевщины во время сопровождения уголовного производства и выполнения поручений следователя, задокументирована преступная схема фигуранток дела и факт вербовки.

Две гражданки Украины вербовали женщин для предоставления сексуальных услуг в Турции 01

Вчера во время реализации уголовного производства правоохранители провели обыски и задержали двух фигуранток дела, жительниц Бориспольского района. На месте изъята документация, техника и другие вещественные доказательства, которые важны в уголовном производстве. Кроме того, в доме фигурантов дела было найдено более трех килограммов наркотического вещества каннабиса, который, вероятно, готовился к продаже.

Также смотрите: Вместо заработков – тюрьма в ЕС: житель Херсона незаконно вербовал украинских моряков, получая за каждого по $2 тыс.. ВИДЕО

В настоящее время фигуранткам дела объявлено подозрение в совершении преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Две гражданки Украины вербовали женщин для предоставления сексуальных услуг в Турции 02
Фото: сайт МВД

Автор: 

Борисполь (771) Госпогранслужба (6756) Киевская область (4291) МВД (9343) торговля людьми (277) Турция (3527)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Более того это дело пора легализовать, хоть что-то в бюджет попадет
показать весь комментарий
20.01.2022 14:31 Ответить
+11
И в чем собственно проблема. Они сами добровольно ехали зарабатывать деньги дыркой.их никто не связывал не переправлял насильно заграницу. Если больше ни на что ума нехватает. Знаю таких девушек' они не жалуются...
показать весь комментарий
20.01.2022 14:28 Ответить
+11
З легалізованого грального бізнесу за 2021р. бюджет отримав 127грн. (сто двадцять сім гривень). Хоча я особисто за легалізацію. Навіть якщо на бюджет це не вплине. Просто до біса це совкове святенництво.
показать весь комментарий
20.01.2022 14:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И в чем собственно проблема. Они сами добровольно ехали зарабатывать деньги дыркой.их никто не связывал не переправлял насильно заграницу. Если больше ни на что ума нехватает. Знаю таких девушек' они не жалуются...
показать весь комментарий
20.01.2022 14:28 Ответить
Более того это дело пора легализовать, хоть что-то в бюджет попадет
показать весь комментарий
20.01.2022 14:31 Ответить
З легалізованого грального бізнесу за 2021р. бюджет отримав 127грн. (сто двадцять сім гривень). Хоча я особисто за легалізацію. Навіть якщо на бюджет це не вплине. Просто до біса це совкове святенництво.
показать весь комментарий
20.01.2022 14:34 Ответить
"...я особисто за легалізацію."
======================
Користуєшся послугами шмат?
показать весь комментарий
20.01.2022 14:38 Ответить
So what?
показать весь комментарий
20.01.2022 14:46 Ответить
Как одно зависит от другого? Если я за легализацию казино, значит ли это что я в него хожу или буду ходить? Нет, не значит. Это же касается шлюх и наркоты. Понимаете ли, запрет на эти вещи никак не влияет на то, что они есть. Просто сейчас это является кормушкой для отдельных представителей силовых структур и чиновников, что есть очень плохо. Лично я бы предпочел, чтобы полиция занималась реальными делами, а не доила наркопритоны и сутенеров.
показать весь комментарий
20.01.2022 15:23 Ответить
С языка снял.
показать весь комментарий
20.01.2022 14:50 Ответить
Счас их менти кришуют, менти с них кормятся
показать весь комментарий
20.01.2022 15:01 Ответить
в плюсе, однако )
показать весь комментарий
23.01.2022 17:22 Ответить
можна ще "синій кит" легалізувати. Ніхто ж тих підлітків не примушує, вони самі хочуть
показать весь комментарий
20.01.2022 14:45 Ответить
Ну не передергивайте. В Украине проститутско массажных салонов на каждом углу и никто их не трогает.
показать весь комментарий
20.01.2022 14:49 Ответить
так і самогубств - кожен день
показать весь комментарий
20.01.2022 16:18 Ответить
синий кит - кацапский. зачем ты его хочешь легализовать?
показать весь комментарий
20.01.2022 22:14 Ответить
кАшмар
показать весь комментарий
21.01.2022 00:10 Ответить
Депутат Яременко, заспокойтесь вже і зайдіть під своїм обліковим записом
показать весь комментарий
20.01.2022 17:44 Ответить
Працювати пакувальницею в Польщі звісно важче.
показать весь комментарий
20.01.2022 14:31 Ответить
Для жінок з хорошими зовнішніми даними працювати пакувальницями це марно гаяти свійресурс.
показать весь комментарий
20.01.2022 15:02 Ответить
Треба ж поліції щось демонструвати Ви ж бачите, що затримувати двох жінок прийшли з автоматами та в усіх обладунках. Хоча тут вистачило б доброго шерифа
показать весь комментарий
20.01.2022 14:32 Ответить
А що тут дивного? Мусорня завжди мала цих дівок на халяву. Але ж і "роботу" час від часу треба показувати.
показать весь комментарий
20.01.2022 14:40 Ответить
в Украине эти услуги стоят дороже.
показать весь комментарий
20.01.2022 15:14 Ответить
Що ти мелиш? Ти знаєш як до них там ставляться?
показать весь комментарий
08.08.2025 16:50 Ответить
Цікаво, а якої національності ті "фігурантки"?
показать весь комментарий
20.01.2022 14:36 Ответить
Засунь свой сарказм поглубже, ну ты поняла куда " американка" . Кстати по количеству проституток за рубежом Россия опережает Украину.
показать весь комментарий
20.01.2022 15:37 Ответить
..причем в разы
показать весь комментарий
20.01.2022 22:14 Ответить
Перша Люська Арестович, а друга хто?
показать весь комментарий
20.01.2022 14:36 Ответить
прямо з клавіатури зняв
показать весь комментарий
20.01.2022 14:58 Ответить
в дурачків думки сходяться
показать весь комментарий
20.01.2022 15:26 Ответить
И что?!
показать весь комментарий
20.01.2022 15:13 Ответить
 
 