Две гражданки Украины вербовали женщин для предоставления сексуальных услуг в Турции. ВИДЕО+ФОТО

Сделки по вербовке для предоставления услуг сексуального характера осуществлялись в Киевской области двумя гражданками Украины.

Правоохранителями было установлено, что для личного обогащения гражданки осуществляли на территории Киевской области подбор женщин из неблагонадежных и малообеспеченных семей. Используя уязвимое состояние "претенденток", злоумышленницы вербовали их и переправляли через международный пункт пропуска для воздушного сообщения "Борисполь" в Турцию.

Главным оперативно-розыскным отделом ОКПП "Киев" совместно с представителями Управления миграционной полиции ГУНП в Киевской области по процессуальному руководству Бучанской окружной прокуратуры Киевщины во время сопровождения уголовного производства и выполнения поручений следователя, задокументирована преступная схема фигуранток дела и факт вербовки.

Вчера во время реализации уголовного производства правоохранители провели обыски и задержали двух фигуранток дела, жительниц Бориспольского района. На месте изъята документация, техника и другие вещественные доказательства, которые важны в уголовном производстве. Кроме того, в доме фигурантов дела было найдено более трех килограммов наркотического вещества каннабиса, который, вероятно, готовился к продаже.

В настоящее время фигуранткам дела объявлено подозрение в совершении преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения.



