10 013 41

Британские военные почтили память защитников Донецкого аэропорта у Стены памяти. ФОТО

Сегодня, 20 января, атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Украине комодор Королевских ВМС Тим Вудс вместе с сотрудниками посольства почтили память защитников Донецкого аэропорта у Стены памяти в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Великобритании в Украине.

"Сегодня исполняется 7-я годовщина обороны Международного аэропорта "Донецк", которая длилась 242 дня между сентябрем 2014 и январем 2015. Атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Украине комодор Королевских ВМС Тим Вудс вместе с сотрудниками Посольства засвидетельствовали свое уважение украинским защитникам, погибшим в этом сражении, защищая свою страну от российской агрессии на востоке Украины", - говорится в сообщении

"Эта битва стала символом отваги и несгибаемости украинских военных, которых назвали "киборгами", и сыграла важную роль в решении Великобритании о начале инструкторской миссии Orbital в феврале 2015 года. С тех пор более 22 тыс. личного состава Вооруженных Сил Украины прошли подготовку в рамках миссии Orbital", - напомнили в посольстве.

Британские военные почтили память защитников Донецкого аэропорта у Стены памяти 01
Британские военные почтили память защитников Донецкого аэропорта у Стены памяти 02

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский почтил память павших защитников Донецкого аэропорта. ФОТОрепортаж

Британские военные почтили память защитников Донецкого аэропорта у Стены памяти 03

Великобритания (5091) посольство (1094) донецкий аэропорт (540)
Дякую! Боже, храни Королеву!
20.01.2022 15:19 Ответить
Спасибо настоящим друзьям.
20.01.2022 15:19 Ответить
а кто видел нашего велосипедиста буковельского у этой стены?
20.01.2022 15:21 Ответить
Він роздає коломойському бюджетні мільйони. Куй железо пока кришка роялю не прихлопнула яю...
20.01.2022 15:26 Ответить
https://24tv.ua/zelenskiy-vshanuvav-kiborgiv-yaki-zaginuli-svizhi-novini-kiyeva_n1846716
20.01.2022 15:31 Ответить
біля Стіни пам'яті, а не біля Міністерства оборони
20.01.2022 15:40 Ответить
за все время обороны ДАПа было проведено три ротации через сепаров (три дня)
во время новогоднего перемирия 2015 года

Министр обороны Степан Полторак подтверждает наличие договоренности о ротации украинских военных в донецком аэропорту в рамках трехсторонней контактной группы под наблюдением ОБСЕ.
"Мы можем завезти и вооружение, и провести ротацию в донецком аэропорту, но возникает угроза жизни личного состава. Поэтому контактная группа, которая там работает договорилась о том, чтобы беспрепятственно личный состав, который заезжает на территорию аэропорта пропускался, в том числе, и через блокпост так называемой "ДНР"
Некоторые критикуют перемирие так называемое, но количество жертв в десятки раз уменьшилось после его объявления. Нам нужно это перемирие для того, чтобы подготовиться к непредвиденным действий как со стороны Российской Федерации, так со стороны "ДНР" и "ЛНР", - заявил он.
20.01.2022 15:54 Ответить
Он на территории МОУ клоунаду устраивал. Наверное не хотел раздавать 100500 автографов поклонникам, или 100500 факов принимать от патриотов... Хотя какая разница...
20.01.2022 15:45 Ответить
Торік був коло стіни Небесної Сотні Але на час перебування там "миропомазаника" родичів загиблих від неї розігнала охорона (мабуть щоб ніхто з батьків у морду не плюнув!)
20.01.2022 16:13 Ответить
Только 244 дня, а не 242.
20.01.2022 15:22 Ответить
Так, це офіційно. Але є така історія, що біля цих знищених веж була якась сторожка і там наш прапорщик і декілька бійців ще 2 дні по радіостанції імітували бій і коли наші впевнилися, що там точно є наші - вивели їх звідти. Вони просто не знали, що ми вже вийшли з аеропорту. Таке чув, не буду стверджувати.
20.01.2022 15:39 Ответить
В Опитному зранку 23 січня хлопці з 2 роти 5 бату ДУК ПС ще чули радіообмін з аеропорту, про що повідомили командиру підрозділу ЗСУ.
20.01.2022 15:47 Ответить
"Пожарка" с Адамом стояла еще 2 дня. Ребята вышли, вернее им помогли выйти 23 января.
20.01.2022 16:09 Ответить
Дякуємо британцям! Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
20.01.2022 15:24 Ответить
20.01.2022 17:52 Ответить
молода королева в роки 2гої світової працювала в шпипалю не гнушалася..
знае королева по чому скумбрія....
20.01.2022 15:27 Ответить
Так, на Сейшели не упи.......
20.01.2022 15:32 Ответить


Будущая королева освоила профессию водителя-механика санитарных автомобилей и военных грузовиков, а также получила воинское звание лейтенанта.
18-летняя Елизавета наравне со всеми водила и ремонтировала машины скорой помощи.
Таким образом, ее Величество остается единственной женщиной - членом королевской семьи, вступившей в вооруженные силы, и является единственной из живущих Глав государств, которая официально служила во время Второй мировой войны.
20.01.2022 15:37 Ответить
і наша будуща перша "лєді" одягнута у однострій радянської армії із колорадською стрічкою здавала колони наших військових. У кожного своя королева і свої цінності. Так 73% наріде?
20.01.2022 15:42 Ответить
що ти плетеш,йди проспись!
20.01.2022 16:46 Ответить
Британцы были в таком состоянии как мы забыли Историю когда Британия ЕДИНСТВЕННАЯ ОБЪЯВИЛА ВОЙНУ ГЕРМАНИИ... и ждала вторжения с моря щдесант с воздуха десант бомбежки Лондона и побережья и внутри страны пару попыток мелких групп деанта удалось локализовать и уничтожить.. назхвания населенных пунктов на дорогах таблички указатели станций и городов посеелени сняли ввели комендатски час световую маскировку фары авто закрыли карточная система всех немцев граждан Британции и не только согнали в да да концлагеря фильтрацииа не так каку нас агенты Путина правят страной.... сегодня БРИТАНИЯ и КАНАДА да и США понмиают а если все же начнется война поймут точно что мы АРМИЯ КАКАЯ НЕ КАКАЯ-- а армия да мало техники.... нет того нет этого.... а главное люди дух вера мова и злость...к врагу... толку от танков самолетов если нет человеческого фактора... кацабы попрутся воевать за что за Идею?! какую??!! они станут оккупантами в мире № 1 и все их По-БЕДА БЕСИЕ обнулит все их типа дыды воевалы... вона рано или поздно заканчивается империи распадаются есть еще понятие ПИРОВА ПОБЕДА..когда выгодней проиграть чем выиграть... вот тогда все вернется в стократно бумерангом... России путин вспомнил бы пару пословиц народной мудрости не рой яму иному- сам же туда попадешь.... не плюй в колодець самому же придется оттуда брать воду...
20.01.2022 15:29 Ответить
еще была "Битва за Британию", когда английские спитфаеры поперебивали немецкую авиацию, котора бомбила Лондон и другие города побережья
20.01.2022 15:57 Ответить
интересный факт когда началась война у Британии не было нормальных бомбандировщиков те что были оказались тихоходными тяжелыми и их часто сбивали тогда британцы сделали уникальный бомбандировщик Москит его уникальностьв легком весе 1400 кг два мотора более 1000 л.с. скорость кресерская 420 км мог и до 500 и главное запас хода 2600 км... 4 авиабомбы по 220 кг четыре мощных пулемета и четыре пушки А САМ САМОЛЕТ БЫЛ СДЕЛАН ТИРАЖЕМ БОЛЕЕ 1000 ШТУК ИЗ КАНАДСКОЙ СОСНЫ.... ⚠⚠⚠ это я сегодня случайно наброел на % канале показывали документальный фильм из цыкла история войны авиации что то такое.... эскадрилья этих самолетов нанесла прямой бомбовый удар днем по Берлину у немцев был просто шок... все самолеты участвовавшие в налете и бомбежке вернулись на базу... я к тому что у нас АНТК Антонов у нас есть АН 24-32 серия США вообще переделали Геркулесс 130 котром более 50 лет с выпуска первогос аомлета в летающую крепость установив 6 ствольные пулеметы и пушки по бокам фюжеляжа их все боятся они не просто стреляют они нападают и успешно..унчтожают колоны противника танки бронетехнику артилерию и так дале.. почему мы не в состоянии выпустить 10-15 штук АН 24-70 и также их оснастить... стрелковым и легким арт оруждием авибомбами да даже пилоны сделать для пуска ракет РСЗО тех же с ГРАДОВ... все одно лучше чем ничего???!!!
20.01.2022 17:22 Ответить
интересно

ну а спитфаеры тоже не лыком шиты, они были быстрее немецких истребителей, маневреннее.
что бы уменьшить сопротивление вуздуха придумали очень хитрую систему охлаждения итд
и быстро нарастили их количество

я, стати, уверен, что если бы военные отдали частым украинским фирмам на конкурсной основе заказы на технику - мы бы горы свернули и минимальными средствами
20.01.2022 17:31 Ответить
а может нам НУЖЕН КОРОЛЬ ИЛИ КОРОЛЕВА??!! ведь Мазепа был не против чтобы Украина ставшая независимым государством имела арбитра в случае разногласий в стране и таким арбитром выступал бы Король Швеции..как по мне уж лучше присягнуть на вернось Королеве-Королю.. Британии Швеции Норвегии Дании Люксембурга.. Монако.. чем иметь рояльного еврейского клоуна... меня всегда мучал один вопрос-- почему в республиках коей является Украина также-- народ выживает-- а в Британии- где конституционная Монархия-- люди живут и процветают???!!!
20.01.2022 17:36 Ответить
это длинная история.
но если коротко -то так

дело не в монархия-республика, дело в том, что в развитых странах жестко выполняются 2 базовых принципа.
- справедливое правосудие, закон один для всех
- свобода личности (тут много зарыто: и свобода предпринимательская, и личная, и защита приватности итд)

в итоге - каждый человек по максимуму себя реализут, и ссов, максимум обществу дает и от него получает.

а нам надо начать с того, хотя бы, что бы заставить выборную власть так работать, что бы каждый гражданин богател год от года - это вторая сторона тех 2 основных принципов
20.01.2022 17:51 Ответить
Британія є Британія.
На початку другої світової, після розгрому Франції, одна протистояла Гітлеру. І зараз дієво допомагає Україні, не боїться Путлера.
А Німеччина продовжує виконувати пакт Молотова - Ріббентропа.
20.01.2022 15:31 Ответить
Дякуємо, брати!
20.01.2022 15:32 Ответить
Прогулянки до Києва не вийде. Росії тут і кінець прийде.
20.01.2022 15:34 Ответить
Як кажуть історики, ми ту мокшанію породили ми її і знищимо!!!!!!!!!!!!
20.01.2022 16:16 Ответить
20.01.2022 17:49 Ответить
20.01.2022 15:38 Ответить
Британцы такие же циники как и я. Хер позволят кому себе на голову сесть.
20.01.2022 15:41 Ответить
Британцы во время войны не меняли сторожевого пса на болонку. И не рассказывали сказки сколько он выпил коньяка или "угробил бедных ребят". Как-то так.
20.01.2022 16:15 Ответить
Плачу. Сердце разрывается от боли.
Мы должны сохранить память о наших Героях и не предать тех, кто защищал и защищает нас ценой своей жизни.
Слава Украине! Слава Героям!
20.01.2022 15:44 Ответить
20.01.2022 15:54 Ответить
20.01.2022 15:55 Ответить
Брити справжні лицарі-респект...
20.01.2022 17:17 Ответить
Як українка, з вдячністю сприймаю цей вияв визнання героїзму та мужності наших воїнів і вшанування їхньої пам'яті.
21.01.2022 04:10 Ответить
 
 