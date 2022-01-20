Британские военные почтили память защитников Донецкого аэропорта у Стены памяти. ФОТО
Сегодня, 20 января, атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Украине комодор Королевских ВМС Тим Вудс вместе с сотрудниками посольства почтили память защитников Донецкого аэропорта у Стены памяти в Киеве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Великобритании в Украине.
"Сегодня исполняется 7-я годовщина обороны Международного аэропорта "Донецк", которая длилась 242 дня между сентябрем 2014 и январем 2015. Атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Украине комодор Королевских ВМС Тим Вудс вместе с сотрудниками Посольства засвидетельствовали свое уважение украинским защитникам, погибшим в этом сражении, защищая свою страну от российской агрессии на востоке Украины", - говорится в сообщении
"Эта битва стала символом отваги и несгибаемости украинских военных, которых назвали "киборгами", и сыграла важную роль в решении Великобритании о начале инструкторской миссии Orbital в феврале 2015 года. С тех пор более 22 тыс. личного состава Вооруженных Сил Украины прошли подготовку в рамках миссии Orbital", - напомнили в посольстве.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
во время новогоднего перемирия 2015 года
Министр обороны Степан Полторак подтверждает наличие договоренности о ротации украинских военных в донецком аэропорту в рамках трехсторонней контактной группы под наблюдением ОБСЕ.
"Мы можем завезти и вооружение, и провести ротацию в донецком аэропорту, но возникает угроза жизни личного состава. Поэтому контактная группа, которая там работает договорилась о том, чтобы беспрепятственно личный состав, который заезжает на территорию аэропорта пропускался, в том числе, и через блокпост так называемой "ДНР"
Некоторые критикуют перемирие так называемое, но количество жертв в десятки раз уменьшилось после его объявления. Нам нужно это перемирие для того, чтобы подготовиться к непредвиденным действий как со стороны Российской Федерации, так со стороны "ДНР" и "ЛНР", - заявил он.
знае королева по чому скумбрія....
Будущая королева освоила профессию водителя-механика санитарных автомобилей и военных грузовиков, а также получила воинское звание лейтенанта.
18-летняя Елизавета наравне со всеми водила и ремонтировала машины скорой помощи.
Таким образом, ее Величество остается единственной женщиной - членом королевской семьи, вступившей в вооруженные силы, и является единственной из живущих Глав государств, которая официально служила во время Второй мировой войны.
ну а спитфаеры тоже не лыком шиты, они были быстрее немецких истребителей, маневреннее.
что бы уменьшить сопротивление вуздуха придумали очень хитрую систему охлаждения итд
и быстро нарастили их количество
я, стати, уверен, что если бы военные отдали частым украинским фирмам на конкурсной основе заказы на технику - мы бы горы свернули и минимальными средствами
но если коротко -то так
дело не в монархия-республика, дело в том, что в развитых странах жестко выполняются 2 базовых принципа.
- справедливое правосудие, закон один для всех
- свобода личности (тут много зарыто: и свобода предпринимательская, и личная, и защита приватности итд)
в итоге - каждый человек по максимуму себя реализут, и ссов, максимум обществу дает и от него получает.
а нам надо начать с того, хотя бы, что бы заставить выборную власть так работать, что бы каждый гражданин богател год от года - это вторая сторона тех 2 основных принципов
На початку другої світової, після розгрому Франції, одна протистояла Гітлеру. І зараз дієво допомагає Україні, не боїться Путлера.
А Німеччина продовжує виконувати пакт Молотова - Ріббентропа.
Мы должны сохранить память о наших Героях и не предать тех, кто защищал и защищает нас ценой своей жизни.
Слава Украине! Слава Героям!