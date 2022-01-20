Британские военные почтили память защитников Донецкого аэропорта у Стены памяти. ФОТО

Сегодня, 20 января, атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Украине комодор Королевских ВМС Тим Вудс вместе с сотрудниками посольства почтили память защитников Донецкого аэропорта у Стены памяти в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Великобритании в Украине.

"Сегодня исполняется 7-я годовщина обороны Международного аэропорта "Донецк", которая длилась 242 дня между сентябрем 2014 и январем 2015. Атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Украине комодор Королевских ВМС Тим Вудс вместе с сотрудниками Посольства засвидетельствовали свое уважение украинским защитникам, погибшим в этом сражении, защищая свою страну от российской агрессии на востоке Украины", - говорится в сообщении

"Эта битва стала символом отваги и несгибаемости украинских военных, которых назвали "киборгами", и сыграла важную роль в решении Великобритании о начале инструкторской миссии Orbital в феврале 2015 года. С тех пор более 22 тыс. личного состава Вооруженных Сил Украины прошли подготовку в рамках миссии Orbital", - напомнили в посольстве.





