Члены ВСП Маловацкий и Гречковский подали в отставку. "Судебная мафия трещит по швам", - Жернаков. ФОТО

Члены Высшего совета правосудия Алексей Маловацкий и Павел Гречковский подали в отставку.

Об этом сообщил в фейсбуке председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков, передает Цензор.НЕТ.

"И к хорошим новостям. Два босса судейской мафии – Алексей Маловацкий и Павел Гречковский – подали в отставку с должностей членов ВСП", - пишет он.

Жернаков напоминает, что один из них долгое время был и.о. председателя ВСП.

"Второй сколотил в ней "коалицию имени себя", без которой почти ничего не решалось", - утверждает он.

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Жернаков считает, что это мудрое решение, поскольку оба были первоочередными кандидатами на вылет из ВСП по решению Этического совета.

"Ведь обоих в свое время съезд адвокатов избрал в ВСП во второй раз вопреки Конституции. Уверен, только этого хватило бы Этическому совету. А кроме этого там еще было очень многое. Заметьте - Этический совет еще даже не начал официально проверку действующих членов. А результат - уже во какой. Судебная мафия трещит по швам. И это только начало", - резюмирует он.