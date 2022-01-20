Члены ВСП Маловацкий и Гречковский подали в отставку. "Судебная мафия трещит по швам", - Жернаков. ФОТО
Члены Высшего совета правосудия Алексей Маловацкий и Павел Гречковский подали в отставку.
Об этом сообщил в фейсбуке председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков, передает Цензор.НЕТ.
"И к хорошим новостям. Два босса судейской мафии – Алексей Маловацкий и Павел Гречковский – подали в отставку с должностей членов ВСП", - пишет он.
Жернаков напоминает, что один из них долгое время был и.о. председателя ВСП.
"Второй сколотил в ней "коалицию имени себя", без которой почти ничего не решалось", - утверждает он.
Жернаков считает, что это мудрое решение, поскольку оба были первоочередными кандидатами на вылет из ВСП по решению Этического совета.
"Ведь обоих в свое время съезд адвокатов избрал в ВСП во второй раз вопреки Конституции. Уверен, только этого хватило бы Этическому совету. А кроме этого там еще было очень многое. Заметьте - Этический совет еще даже не начал официально проверку действующих членов. А результат - уже во какой. Судебная мафия трещит по швам. И это только начало", - резюмирует он.
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Герман Аксьом@eternalrailway
https://twitter.com/eternalrailway/status/1484180754502275072 2 мин
Слуги, власне, не дуже і заперечують, що вони антимайдан, і намагаються реваншувати за 2014-й.
Пані Смаглюк, коли зеленський і ермак закінчаться, про вас і портнова не забудуть. Справедливість відновиться, як ви і хотіли.
Почаще бы приезжал - быстрее разгребем гадючник