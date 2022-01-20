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16 110 24

Члены ВСП Маловацкий и Гречковский подали в отставку. "Судебная мафия трещит по швам", - Жернаков. ФОТО

Члены Высшего совета правосудия Алексей Маловацкий и Павел Гречковский подали в отставку.

Об этом сообщил в фейсбуке председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков, передает Цензор.НЕТ.

"И к хорошим новостям. Два босса судейской мафии – Алексей Маловацкий и Павел Гречковский – подали в отставку с должностей членов ВСП", - пишет он.

Члены ВСП Маловацкий и Гречковский подали в отставку. Судебная мафия трещит по швам, - Жернаков 01

Жернаков напоминает, что один из них долгое время был и.о. председателя ВСП.

"Второй сколотил в ней "коалицию имени себя", без которой почти ничего не решалось", - утверждает он.

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Жернаков считает, что это мудрое решение, поскольку оба были первоочередными кандидатами на вылет из ВСП по решению Этического совета.

"Ведь обоих в свое время съезд адвокатов избрал в ВСП во второй раз вопреки Конституции. Уверен, только этого хватило бы Этическому совету. А кроме этого там еще было очень многое. Заметьте - Этический совет еще даже не начал официально проверку действующих членов. А результат - уже во какой. Судебная мафия трещит по швам. И это только начало", - резюмирует он.

Члены ВСП Маловацкий и Гречковский подали в отставку. Судебная мафия трещит по швам, - Жернаков 02

Автор: 

отставка (3158) Высший совет правосудия (568) Жернаков Михаил (50)


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Топ комментарии
+23
і для кого-то жарєним запахло

Герман Аксьом@eternalrailway

https://twitter.com/eternalrailway/status/1484180754502275072 2 мин



Слуги, власне, не дуже і заперечують, що вони антимайдан, і намагаються реваншувати за 2014-й.
Пані Смаглюк, коли зеленський і ермак закінчаться, про вас і портнова не забудуть. Справедливість відновиться, як ви і хотіли.

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20.01.2022 17:10
+16
Чудова новина буде тоді, коли вся ЗЕлена шобла, на чолі з головним члєнограєм піде у відставку, а краще за грати... Отоді й буде справжня, чудова новина.
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20.01.2022 17:14
+13
ПЫСЫ: это не боссы судейской мафии. Это левретки боссов.
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20.01.2022 17:11
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И шо? Что-то изменится?
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20.01.2022 17:09 Ответить
ПЫСЫ: это не боссы судейской мафии. Это левретки боссов.
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20.01.2022 17:11 Ответить
і для кого-то жарєним запахло

Герман Аксьом@eternalrailway

https://twitter.com/eternalrailway/status/1484180754502275072 2 мин



Слуги, власне, не дуже і заперечують, що вони антимайдан, і намагаються реваншувати за 2014-й.
Пані Смаглюк, коли зеленський і ермак закінчаться, про вас і портнова не забудуть. Справедливість відновиться, як ви і хотіли.

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20.01.2022 17:10 Ответить
нічого, недалеко той час коли всі ці потвори і потворні суки отримають сповна, по "заслугам".
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20.01.2022 17:33 Ответить
"про вас і портнова не забудуть." - не может такого быть. После 2014 забыли, и потом забудут (к сожалению).
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20.01.2022 17:55 Ответить
Это после визита Блинкина?Или совпадение?
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20.01.2022 17:12 Ответить
Зараз ЗЕрмак і Татаров з Портновим туди своїх посадять
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20.01.2022 17:13 Ответить
Чудова новина буде тоді, коли вся ЗЕлена шобла, на чолі з головним члєнограєм піде у відставку, а краще за грати... Отоді й буде справжня, чудова новина.
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20.01.2022 17:14 Ответить
Жернакову видніше,адже він з тієї ж таки суддівської мафії
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20.01.2022 17:15 Ответить
Тут завжди є обернена пропорційність...Якщо влада порядна - вилітають найбільш гавнисті урядовці,якщо влада гавниста - вилітають найбільш порядні...Так що в цьому рівнянні досить знати котрусь одну зі сторін,щоб визначити другу...Я,наприклад,знаю владу - і відповідно вже суджу про тих Маловського і Гречковського...
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20.01.2022 17:17 Ответить
О, запитаю в тебе. Кажуть для ботоферми ;ЗЕ!диджитал; купили до сотні генераторів. Що, і в Києві відімкнення електроенергії будуть?
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20.01.2022 17:32 Ответить
Ну якщо кажуть))) а ти баба з ринку, чи чоловік?))
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20.01.2022 18:26 Ответить
Які чесні свинячи рила...
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20.01.2022 17:42 Ответить
...по них навіть порода вгадується-хряк мерзотний ненажерливий...
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20.01.2022 17:50 Ответить
МЕНІ Б хотілось, щоб їм не було місця на землі!
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20.01.2022 18:01 Ответить
Їх місце за гратами!
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20.01.2022 18:27 Ответить
Блинкен намекнул зе : начинай, дарагой, а то уши откручу. 99,9% даю
Почаще бы приезжал - быстрее разгребем гадючник
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20.01.2022 18:09 Ответить
Їх не у відставку, а в тюрму. Ото була б дійсно чудова новина
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20.01.2022 18:12 Ответить
Попали пацаны!!!Теперь пойдут на пенсию и будут выживать на 100тысяч в месяц судейской пенсии!
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20.01.2022 19:23 Ответить
такими темпами лет через 50 реформу таки сделают, но это не точно
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20.01.2022 19:29 Ответить
от проблема: одна мафия ушла, другая пришла...
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20.01.2022 19:38 Ответить
А та, що пішла, матиме пенсію тисяч з 40 на місяць + накопичення з продажу судових рішень.
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20.01.2022 20:52 Ответить
Новини від судової мафії). Такий собі репортаж).
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21.01.2022 14:19 Ответить
 
 