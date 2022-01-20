РУС
С убитым почти 6 лет назад водителем BlaBlaCar Позняковым простились в Киеве. ФОТОрепортаж

Его родители считают, что Тараса Познякова могли убить по заказу. Убийц, один из которых погиб, а второй отбывает пожизненное заключение, они считают просто исполнителями.

Отпевание прошло в Свято-Михайловском соборе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на depo.ua. Похоронят мужчину 21 января в Днепре.

Родители Тараса считают, что сына убили по заказу, потому преступление до сих пор не раскрыто.

"Исполнители понесли свое наказание, но сами они этого не делали. Есть заказчики и пусть правоохранительные органы ищут. Я знаю одно, за каждую слезинку родных, друзей Бог не простит - правду мы найдем", - говорит отец Тараса Александр Позняков.

По требованию семьи Позняковых дело передали в СБУ.

"Получена информация об обстоятельствах убийства… а также об обстоятельствах, предшествовавших совершению убийства, и о лицах, возможно причастных к его организации… Получены и проверяются данные, свидетельствующие о возможном заказном характере совершения убийства", - отметили в спецслужбе.

Напомним, что Тарасу Познякову было 25 лет, он работал секретарем суда.

4 апреля 2016 Тарас Позняков на собственном автомобиле Audi A6 выехал из Львова в Киев. По дороге он согласился подвезти двух человек, представившихся участниками АТО, однако в город не доехал, а исчез вместе с автомобилем.

12 апреля полицейские обнаружили автомобиль Познякова.

Интерпол объявил в розыск подозреваемых в похищении Познякова – 36-летнего Дмитрия Голуба и 25-летнего гражданина России Луана Кингисеппа.

Летом 2016 года бывшего бойца "Правого сектора" Дмитрия Голуба с позывным Тофом удалось задержать и 5 августа суд арестовал его. 28 мая 2019 Голуба приговорили к пожизненному заключению. Верховный Суд оставил этот приговор в силе.

Кингисепп находился в международном розыске. 24 марта он погиб в результате взрыва в Голосеевском районе столицы.

Тело Тараса Познякова было найдено в декабре 2021 года.

С убитым почти 6 лет назад водителем BlaBlaCar Позняковым простились в Киеве 01С убитым почти 6 лет назад водителем BlaBlaCar Позняковым простились в Киеве 02С убитым почти 6 лет назад водителем BlaBlaCar Позняковым простились в Киеве 03С убитым почти 6 лет назад водителем BlaBlaCar Позняковым простились в Киеве 04
С убитым почти 6 лет назад водителем BlaBlaCar Позняковым простились в Киеве 05С убитым почти 6 лет назад водителем BlaBlaCar Позняковым простились в Киеве 06
С убитым почти 6 лет назад водителем BlaBlaCar Позняковым простились в Киеве 07
С убитым почти 6 лет назад водителем BlaBlaCar Позняковым простились в Киеве 08

убийство (6548) BlaBlaCar (8) Позняков Тарас (6)
+16
А чоловік просто хотів підвезти двох попутників на своєму авто, трохи заробивши при цьому. Завжди дратує, як у подібних новинах журналізди акцентують увагу на тому, що вбивці у резонансних злочинах - учасники АТО/ООС. Так можна і дійти до висновку, що воїни ЗСУ - всі убивці, які винні у смертях мирних іхтамнєтов на сході України
20.01.2022 22:51 Ответить
+10
Журналисты - малоросы
20.01.2022 22:58 Ответить
+8
я в таких випадках звертаю увагу на інше: і серед фронтовиків зустрічаються садисти і паскуди.
Ще покійний батько мені про це наголошував, коли розказував про свої фронтові будні.
20.01.2022 23:14 Ответить
Там все гірше - людина що була на фронті починає по-іншому сприймать цінність життя - як свого так і чужого : до своєї можливої смерті прчинають відноситься як до факту що рано чи пізно може неочікувано настать а чуже життя - обезцінюється І це - своєрідний захисний механізм В іншому випадку люди часто божеволіють
20.01.2022 23:20 Ответить
А я в один момент якось "зачерствів" Раніше якось співпереживав А потім надивився на смерті і трупи і став "дерев"яним".... Сприймаю все це без емоцій Мабуть "вигорів".... Батько помер - я на похороні був спокійний "Ну - помер і помер Всі рано чи пізно помирають...." Але це кілька разів у критичні моменти виручало - навкруги бігають , охкають , а я "на автоматі" - як робот Просто робиш необхідні речі - перев"язка , транспортування
21.01.2022 00:00 Ответить
Неправда, ценности у нормального человека не меняются. Это были выродки.
21.01.2022 06:21 Ответить
А я щось казав про "цінності"? Я сказав про зміни у психіці Якщо в людині від початку закладений "негатив" то він тільки стримується в нормальних умовах А в екстремальних просто "зриває гальма" От і все
21.01.2022 06:25 Ответить
У этих отморозков была уверенность в безнаказанности, решение убить таксиста не было вызвано экстремальными условиями.
21.01.2022 07:06 Ответить
"Тупі (у глибині душі) впевнені , що не вони тупі , а тупі ті , що не можуть їм нормально пояснить!"
Пояснюю "на пальцях" (в останній раз)
1) Психіка у різних людей - різна Якщо в людині(на протязі її життя) розвився "негатив" то лише норми соціалізації у суспільстві можуть стримувать її від поганих вчинків
2) В умовах бойових дій те що вважалося неприйнятним в мирних умовах стає нормальним на фронті (убивство людей чи реквізиція майна для використання в бойових діях чи його знищення для спричинення шкоди противнику)
3) В бойових умовах людина починає сприймать смерті та каліцтва навкруги себе не як щось "екстраординарне" а як звичний буденний атрибут
4) За даних умов психіка людини "перелаштовується" на ці "екстремальні" умови
5) Після повернення до мирних умов у частини людей психіка не може повернуться у початковий (дофронтовий стан) Це знають психіатри ще з часів І Світової війни Вони називали його "бойовим" ("окопним" , "фронтовим") синдромом
6) Коли людина з "негативом" проходить через війну то цей негатив отримує розвиток і людина часто втрачає "гальма" Саме це проявляється у вчиненні злочинів
21.01.2022 07:41 Ответить
Нічого страшного немає в тому, щоб заявити, що в АТО попадали всякі хворі люди. Це не дискредетує всіх воїнів.
Той Кінгісепп помішаний на войнушках був.
20.01.2022 23:50 Ответить
трохи заробивши при цьому..

???

\\Тарасу Познякову було 25 років, він працював секретарем суду. ... на власному автомобілі Audi 6\\\
Audi 6 - трохи заробивши при цьому??
21.01.2022 01:29 Ответить
Какой всемогущий "судейский клан". Обычного украинца не то что СБУ не искало бы,никто не искал бы. Зачем судейскому секретарю такой "зароботок"? А в пути могло что угодно быть. И как пляшут судьи под "блатняк" ( ибо это их СУТЬ) то мог в пути бойцам рассказать про "гражданскую войну" и "братушек". У воинов с передовой синдром войны. Кто то возмущается что часто упоминают что они кого то убили. А для них нет разницы( в голове) сепар там или тут. А мы "мирные граждане" ,бухающие в клубвх,когда они сидят в окопах и ловят пули и снаряды их НЕ понимаем. Ведь тут же "мирная территория" Но у человека нет кнопки,так не работает. Для него ( в его сознании) ВРАГИ и тут. Представляю что было в голове у этих людей, услышь они про"братушек", закопавших массу их побратимов. И если на втйне разрешили убивать"братушек" то как быть с "братушками" здесь? Вот многие и отвечают на этот вопрос таким образом. Хотя кто его знает как оно было. Разные люди. Но если воевали, именно такое было вероятно.
21.01.2022 06:40 Ответить
Родители вроде судьи , скорее всего за их дела пацан рассчитался.
20.01.2022 22:52 Ответить
Я немного не понимаю одного. Все это случилось 6 лет назад. А тело нашли только месяц назад? Я не эксперт конечно, но за 6 лет от тела ещё что-то останется?
20.01.2022 23:37 Ответить
Все залежить від умов зберігання : типу грунту, рівня його кислотності , вологості , наявності мікроорганізмів (У торфовищах трупи знаходили (в Німеччині) Думали -"свіжі" - рік-два А на них одяг такий , який носили люди тисячоліття тому!
21.01.2022 00:04 Ответить
В Англии.
21.01.2022 07:19 Ответить
"Болотяні люди або болотяні тіла - людські залишки, що повністю або частково збереглися в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%84 торф'яних https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE болотах на півночі Європи, переважно в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Данії , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Німеччині , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8 Нідерландах , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Великій Британії , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F Ірландії і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F Швеції . На відміну від інших древніх залишків, у болотяних тіл, завдяки специфічним умовам середовища, збереглися шкіряні покриви і внутрішні органи. Ці умови полягають у високій https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0 кислотності води, низькій температурі та дефіциті кисню. Шкіра хоча й добре зберігається, але при цьому дуже сильно https://uk.wiktionary.org/wiki/%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%84%27%D1%8F%D0%BD%D0%B5_%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F дубиться . Кістки ж таких залишків, навпаки, загалом зберігаються погано, тому що кислота в болотах розчиняє https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%96%D1%8E фосфат кальцію кісток."
Не думай що ти - "розумніший за всіх" Мені про таке на лекції з судової медицини розказували ще в 1994 році
21.01.2022 08:44 Ответить
так ты мент!
21.01.2022 10:36 Ответить
А ти - дебіл! Що - по суті нема чого сказать так вирішив "висраться на килимок під дверима"?
У юридичних вузах готують усіх по одній програмі - "правознавство" А люди потім працюють слідчими прокурорами суддями адвокатами юрисконсультами чи нотаріусами! Ким працював я - то моя справа
21.01.2022 10:49 Ответить
Ты "работал" вертухаем на зоне, судя по манере общения. Взятки от зэков брал?
21.01.2022 11:10 Ответить
Не суди по собі! (Ти ще прийди і намаж мені двері гімном - інших "аргументів" я бачу - у тебе немає!)
21.01.2022 11:41 Ответить
ну за народного олигарха Петрушу...ты тут горой
21.01.2022 12:13 Ответить
Ти хворий? Чи просто "упоротий"? При чому тут "Петруша"? Чи ти - як солдат з анекдоту про "кірпіч" - "А я про неё всё время думаю!"?!
21.01.2022 12:23 Ответить
просто ты правильный сильно...с тебя устав можно писать..))
21.01.2022 14:22 Ответить
Зате не "ідіот за гроші" - як ти!
21.01.2022 14:24 Ответить
кирзой от тебя пованивает....а ваш брат до денег слаб, не приписывай это мне...
21.01.2022 14:28 Ответить
А ти одійди подалі - я тебе сюди не запрошував!
21.01.2022 14:31 Ответить
\\Тарасу Познякову було 25 років, він працював секретарем суду. ... на власному автомобілі Audi 6\\\

Не жалко.
21.01.2022 01:27 Ответить
Друзі, перед тим коли кричати зрада, треба вивчити ситуацію. Один росіянин, другий з Донецька. Перший вже чорнозем удобряє
21.01.2022 01:28 Ответить
 
 