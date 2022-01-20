С убитым почти 6 лет назад водителем BlaBlaCar Позняковым простились в Киеве. ФОТОрепортаж

Его родители считают, что Тараса Познякова могли убить по заказу. Убийц, один из которых погиб, а второй отбывает пожизненное заключение, они считают просто исполнителями.

Отпевание прошло в Свято-Михайловском соборе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на depo.ua. Похоронят мужчину 21 января в Днепре.

Родители Тараса считают, что сына убили по заказу, потому преступление до сих пор не раскрыто.

"Исполнители понесли свое наказание, но сами они этого не делали. Есть заказчики и пусть правоохранительные органы ищут. Я знаю одно, за каждую слезинку родных, друзей Бог не простит - правду мы найдем", - говорит отец Тараса Александр Позняков.

По требованию семьи Позняковых дело передали в СБУ.

"Получена информация об обстоятельствах убийства… а также об обстоятельствах, предшествовавших совершению убийства, и о лицах, возможно причастных к его организации… Получены и проверяются данные, свидетельствующие о возможном заказном характере совершения убийства", - отметили в спецслужбе.

Напомним, что Тарасу Познякову было 25 лет, он работал секретарем суда.

4 апреля 2016 Тарас Позняков на собственном автомобиле Audi A6 выехал из Львова в Киев. По дороге он согласился подвезти двух человек, представившихся участниками АТО, однако в город не доехал, а исчез вместе с автомобилем.

12 апреля полицейские обнаружили автомобиль Познякова.

Интерпол объявил в розыск подозреваемых в похищении Познякова – 36-летнего Дмитрия Голуба и 25-летнего гражданина России Луана Кингисеппа.

Летом 2016 года бывшего бойца "Правого сектора" Дмитрия Голуба с позывным Тофом удалось задержать и 5 августа суд арестовал его. 28 мая 2019 Голуба приговорили к пожизненному заключению. Верховный Суд оставил этот приговор в силе.

Кингисепп находился в международном розыске. 24 марта он погиб в результате взрыва в Голосеевском районе столицы.

Тело Тараса Познякова было найдено в декабре 2021 года.







