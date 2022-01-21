РФ перебрасывает с Дальнего Востока два дивизиона ЗРК С-400 "Триумф" в Беларусь. ФОТО
Два дивизиона систем противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия С-400 "Триумф" направлены по железной дороге с Дальнего Востока на обучение в Беларуси.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.
"Два дивизиона зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф" объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, задействованные в проверке сил реагирования Союзного государства, совершили марш на станцию погрузки в Хабаровском крае, где осуществили погрузку техники на железнодорожные платформы", - говорится. в сообщении.
"Подразделения противовоздушной обороны совершат марш комбинированным способом на железнодорожном транспорте и своим ходом на незнакомые полигоны Республики Беларусь", - добавили в Минобороны РФ.
"По прибытии к местам выполнения учебных задач российские военнослужащие проведут оборудование и маскировку пусковых позиций, техническое обслуживание техники и заступят на учебное боевое дежурство по противовоздушной обороне в составе Единой региональной системы ПВО Беларуси и России", - говорится далее.
В базовый состав системы С-400, кроме зенитных ракет, входят пункт управления, радиолокационные средства, пусковые установки, комплекс технического обеспечения.
Минобороны России сообщало о планах направить на учения в Беларусь 12 истребителей Су-35 и дивизион комплексов ПВО малой дальности "Панцирь-С".
«Ось як пуйлу потрібна Україна, а ви думали, що то "брати" так турбуються за "расєйськогаварящіх"? Вони поставили на кон все, що мали і виходить, що програли.»
14 сентября 2021 в 22:38
Росія запрошує мешканців ОРДЛО переселятися, їй потрібна кваліфікована робоча сила.
https://tribun.com.ua/blog/sdv/
https://tribun.com.ua/blog/sdv/ Дмитро Снєгирьов
Співголова ГІ" Права Справа"
Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації ініціювало розгляд питання щодо участі мешканців ОРДЛО у так званій "програмі переселення". МВС РФ пропонує внести зміни в програму переселення щоби мешканці окупованих територій Луганської і Донецької областей могли подавати заяви без перешкод. Дотепер жителі "ДНР" і "ЛНР" могли подавати документи на участь в даній держпрограмі тільки через консульство РФ в Україні. Варто зазначити, що начальниця Головного управління з питань міграції МВС Росії Валентина Казакова визнала, що кількість бажаючих скористатися цією програмою переселення співвітчизників з-за кордону з кожним роком ,знижується: якщо у 2018 році на Росію прибуло 107,7 тис. співвітчизників, то за 8 місяців 2020 року - тільки 40,5 тис. осіб. Програма переселення працює в Росії з 2006 року. Її мета - заселити малонаселені регіони Росії, забезпечити там зростання економіки. У самій Росії стверджують, що програма спрямована на росіян, які опинилися за кордоном після розпаду СРСР і не передбачає надання громадянства РФ. Росія, запустивши так звану "програму переселення співвітчизників", не зробила нічого нового, і дана програма спрямована на те, щоб поліпшити демографічну ситуацію та залучити кваліфіковану робочу силу з окупованих територій України. Ця ініціатива не нова. У 2010 році в Росії були прийняті поправки до федерального закону про співпрацю зі співвітчизниками. 27 липня 2010 року офіційно набув чинності Федеральний закон Російської Федерації від 23 липня 2010 р. N 179-ФЗ "Про внесення змін до Федерального закону" Про державну політику Російської Федерації відносно співвітчизників за кордоном "". Фактично з 2010 року під прикриттям так званих "російських центрів", в тому числі в Україні, почала формуватися база даних охочих, які мали намір виїхати до Російської Федерації. Це проводилося під прикриттям видачі так званої "карты русских". Зокрема, у 2014 році я звертався в СБУ щодо діяльністі центру "Русские" в Харкові. В м. Харків був зареєстрований і активно діяв Фонд "Русские". Фондом "Русские" в якості технології збирання Росії, ефективного інструменту геополітики пропонувалося законодавче введення "Карти русского" в якості документу російської ідентичності для тих співвітчизників за кордоном, які не втратили кровно-родинний та духовно-культурний зв'язок з Росією і залишилися росіянами . Конкретна реалізація проекту "Карта Русского" мала на меті консолідацію розколотого російськомовного населення України, згуртуванню проросійських громад і їх зміцненню в якості російських форпостів. Реалізація проекту "Карта Русского"-це був перший крок програми т.зв. "подвійного громадянства", з подальшою видачею громадянам України паспортів громадян Російської Федерації . Практичне втілення цього плану мало призвести до подальшої ескалації напруженості в прикордонному регіоні і мало сприяти реалізації осетинського та абхазького планів анексії українських територій ЗС РФ. Тоді вдалося мінімізувати негативні наслідки цієї тенденції. Що стосується останніх законодавчих ініціатив, то на початку червня в Держдуму був внесений законопроект про репатріацію або повернення співвітчизників до Росії. Згідно з документом, ті, хто переїде на історичну батьківщину, вже через рік зможуть стати повноправними російськими громадянами.Співвітчизнику пропонується самостійно в'їхати в будь-який обраний ним російський регіон, в тому числі і суб'єкт, який бере участь в держпрограмі з переселення співвітчизників, де передбачені різні заходи підтримки. А вже 22 липня лідер ЛДПР Жириновський озвучив тезу про те, що 15 млн етнічних росіян варто повернути з України в Росію. Відповідно, зараз ми маємо подібну ініціативу вже з боку МВС Росії. Також переконаний, що цією кампанією, Кремль намагається вирішити ще два стратегічних завдання. По-перше - позбутися дефіциту кваліфікованих кадрів за рахунок мешканців окупованого Донбасу. Отримавши громадянство РФ за спрощеною процедурою, 1,6 мільйона мешканців ОРДЛО навряд чи повернуться на територію України, але готові вирішити проблему демографічної кризи і дефіциту кваліфікованих кадрів у Росії. Нагадаю, що рівень кваліфікації робітників урбанізованих Донецької та Луганської областей з високим промисловим потенціалом, суттєво вищий порівняно з мешканцями Середньої Азії, які сьогодні фактично є головними донорами дешевої робочої сили на території РФ. І по-друге-початок військової кампанії на сході України мав на меті саме вирішення демографічної ситуації в Росії. Поясню, про що йдеться. Зараз у Росії проживають приблизно від 1,5 до 2 млн мешканців окупованих територій, які були змушені виїхати. Їм не потрібно інтегруватися в російське суспільство, бо вони носії російської культури. З огляду на те, що зарплата на окупованих територіях становить всього 8-12 тис. рублів, то думаю, що охочих виїхати буде достатньо. Нагадаю, державна програма "переселення співвітчизників" дає право переселитися в певні регіони з гарантією житла, працевлаштування та грошової допомоги. Проєктом указу пропонується внести зміни для надання жителям ОРДЛО права подачі заяв про участь у програмі й отримання свідоцтва учасника держпрограми на території Російської Федерації.
но судя по твоим опусам выше, ты за *****! так вот - Бог все видит, и всем воздаст, по заслугам, по мыслям и по разумению! коту твоему ничего не будет, он явно умнее тебя
Пора русне устроить реальный ералаш!
В Оманском заливе начались совместные военно-морские учения России, Китая и Ирана, сообщает 20 января Минобороны РФ.
Беларусь = все