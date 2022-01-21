РФ перебрасывает с Дальнего Востока два дивизиона ЗРК С-400 "Триумф" в Беларусь. ФОТО

Два дивизиона систем противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия С-400 "Триумф" направлены по железной дороге с Дальнего Востока на обучение в Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

"Два дивизиона зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф" объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, задействованные в проверке сил реагирования Союзного государства, совершили марш на станцию погрузки в Хабаровском крае, где осуществили погрузку техники на железнодорожные платформы", - говорится. в сообщении.

"Подразделения противовоздушной обороны совершат марш комбинированным способом на железнодорожном транспорте и своим ходом на незнакомые полигоны Республики Беларусь", - добавили в Минобороны РФ.

"По прибытии к местам выполнения учебных задач российские военнослужащие проведут оборудование и маскировку пусковых позиций, техническое обслуживание техники и заступят на учебное боевое дежурство по противовоздушной обороне в составе Единой региональной системы ПВО Беларуси и России", - говорится далее.

В базовый состав системы С-400, кроме зенитных ракет, входят пункт управления, радиолокационные средства, пусковые установки, комплекс технического обеспечения.

Минобороны России сообщало о планах направить на учения в Беларусь 12 истребителей Су-35 и дивизион комплексов ПВО малой дальности "Панцирь-С".