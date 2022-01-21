РУС
РФ перебрасывает с Дальнего Востока два дивизиона ЗРК С-400 "Триумф" в Беларусь. ФОТО

Два дивизиона систем противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия С-400 "Триумф" направлены по железной дороге с Дальнего Востока на обучение в Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

"Два дивизиона зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф" объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, задействованные в проверке сил реагирования Союзного государства, совершили марш на станцию погрузки в Хабаровском крае, где осуществили погрузку техники на железнодорожные платформы", - говорится. в сообщении.

"Подразделения противовоздушной обороны совершат марш комбинированным способом на железнодорожном транспорте и своим ходом на незнакомые полигоны Республики Беларусь", - добавили в Минобороны РФ.

Также смотрите: Российские войска прибывают в Беларусь для проведения совместных учений, - Минобороны Республики. ФОТО

РФ перебрасывает с Дальнего Востока два дивизиона ЗРК С-400 Триумф в Беларусь 01

РФ перебрасывает с Дальнего Востока два дивизиона ЗРК С-400 Триумф в Беларусь 02

"По прибытии к местам выполнения учебных задач российские военнослужащие проведут оборудование и маскировку пусковых позиций, техническое обслуживание техники и заступят на учебное боевое дежурство по противовоздушной обороне в составе Единой региональной системы ПВО Беларуси и России", - говорится далее.

Также смотрите: "#бать, танкисты попали, нах#й! Бл#дь, они живые или нет?!", - военные армии РФ на танке Т-72Б снесли столб высоковольтной ЛЭП. ВИДЕО

В базовый состав системы С-400, кроме зенитных ракет, входят пункт управления, радиолокационные средства, пусковые установки, комплекс технического обеспечения.

Минобороны России сообщало о планах направить на учения в Беларусь 12 истребителей Су-35 и дивизион комплексов ПВО малой дальности "Панцирь-С".

армия РФ (20316) Беларусь (7971) россия (96899) военные учения (3475)
21.01.2022 09:07
Лякають московити стареньку Європу, авось здується. Ні парашники, не здується, їх добре США підперли і вони нарешті, крім деяких, зрозуміли, що таке московія і їх "дешевий газ і дружба". Я думаю, що через пару років європейці будуть купувати краще дорогий газ, але не російський. Після того, як московити зберуть свій металобрухт біля західних кордонів, пора залучати і Північну Корею і Іран, щоб налякати американців. Але крім чергової порції санкцій вони більше нічого не отримають. Ось як пуйлу потрібна Україна, а ви думали, що то "брати" так турбуються за "расєйськогаварящіх"? Вони поставили на кон все, що мали і виходить, що програли.
21.01.2022 08:57
господин товарищ барин Си кремлевского недомерка хйла ждет время ч что бы вернуть земли дальнего востока и сибири в родную гавань
21.01.2022 08:53
21.01.2022 08:53
21.01.2022 08:57
Сто балів !!!

«Ось як пуйлу потрібна Україна, а ви думали, що то "брати" так турбуються за "расєйськогаварящіх"? Вони поставили на кон все, що мали і виходить, що програли.»
21.01.2022 09:08
поки ще не програли. в Європі досить велика кількість "не плутайте газ і політику", на чолі з Німеччиною.
21.01.2022 11:39
А я вважаю, що московити вже програли. Німеччина це не вся Європа. Весь світ сьогодні утихомирує придурка і шовінаста, терориста і "імператора" з московського болота. Невже Ви вважаєте, що там дурні? Вони побачили, як воно вимагає дурницю і стягую свій металобрухт, погрожуючи розпочати війну, якщо не підпишуть відмову від України. Чи їм дуже хочеться мати в Європі декілька мільйонів біженців і вкладати гроші в оборону, бо псіхопад все пише на своїх ракетах "на Берлін"??
21.01.2022 11:57
показать весь комментарий
21.01.2022 09:00
Подарувати всю землю до Уралу Китаю заради шматочка України? Отак обкурені орки бояться бандерівців.
21.01.2022 09:00


14 сентября 2021 в 22:38



Росія запрошує мешканців ОРДЛО переселятися, їй потрібна кваліфікована робоча сила.

https://tribun.com.ua/blog/sdv/

https://tribun.com.ua/blog/sdv/ Дмитро Снєгирьов

Співголова ГІ" Права Справа"

Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації ініціювало розгляд питання щодо участі мешканців ОРДЛО у так званій "програмі переселення". МВС РФ пропонує внести зміни в програму переселення щоби мешканці окупованих територій Луганської і Донецької областей могли подавати заяви без перешкод. Дотепер жителі "ДНР" і "ЛНР" могли подавати документи на участь в даній держпрограмі тільки через консульство РФ в Україні. Варто зазначити, що начальниця Головного управління з питань міграції МВС Росії Валентина Казакова визнала, що кількість бажаючих скористатися цією програмою переселення співвітчизників з-за кордону з кожним роком ,знижується: якщо у 2018 році на Росію прибуло 107,7 тис. співвітчизників, то за 8 місяців 2020 року - тільки 40,5 тис. осіб. Програма переселення працює в Росії з 2006 року. Її мета - заселити малонаселені регіони Росії, забезпечити там зростання економіки. У самій Росії стверджують, що програма спрямована на росіян, які опинилися за кордоном після розпаду СРСР і не передбачає надання громадянства РФ. Росія, запустивши так звану "програму переселення співвітчизників", не зробила нічого нового, і дана програма спрямована на те, щоб поліпшити демографічну ситуацію та залучити кваліфіковану робочу силу з окупованих територій України. Ця ініціатива не нова. У 2010 році в Росії були прийняті поправки до федерального закону про співпрацю зі співвітчизниками. 27 липня 2010 року офіційно набув чинності Федеральний закон Російської Федерації від 23 липня 2010 р. N 179-ФЗ "Про внесення змін до Федерального закону" Про державну політику Російської Федерації відносно співвітчизників за кордоном "". Фактично з 2010 року під прикриттям так званих "російських центрів", в тому числі в Україні, почала формуватися база даних охочих, які мали намір виїхати до Російської Федерації. Це проводилося під прикриттям видачі так званої "карты русских". Зокрема, у 2014 році я звертався в СБУ щодо діяльністі центру "Русские" в Харкові. В м. Харків був зареєстрований і активно діяв Фонд "Русские". Фондом "Русские" в якості технології збирання Росії, ефективного інструменту геополітики пропонувалося законодавче введення "Карти русского" в якості документу російської ідентичності для тих співвітчизників за кордоном, які не втратили кровно-родинний та духовно-культурний зв'язок з Росією і залишилися росіянами . Конкретна реалізація проекту "Карта Русского" мала на меті консолідацію розколотого російськомовного населення України, згуртуванню проросійських громад і їх зміцненню в якості російських форпостів. Реалізація проекту "Карта Русского"-це був перший крок програми т.зв. "подвійного громадянства", з подальшою видачею громадянам України паспортів громадян Російської Федерації . Практичне втілення цього плану мало призвести до подальшої ескалації напруженості в прикордонному регіоні і мало сприяти реалізації осетинського та абхазького планів анексії українських територій ЗС РФ. Тоді вдалося мінімізувати негативні наслідки цієї тенденції. Що стосується останніх законодавчих ініціатив, то на початку червня в Держдуму був внесений законопроект про репатріацію або повернення співвітчизників до Росії. Згідно з документом, ті, хто переїде на історичну батьківщину, вже через рік зможуть стати повноправними російськими громадянами.Співвітчизнику пропонується самостійно в'їхати в будь-який обраний ним російський регіон, в тому числі і суб'єкт, який бере участь в держпрограмі з переселення співвітчизників, де передбачені різні заходи підтримки. А вже 22 липня лідер ЛДПР Жириновський озвучив тезу про те, що 15 млн етнічних росіян варто повернути з України в Росію. Відповідно, зараз ми маємо подібну ініціативу вже з боку МВС Росії. Також переконаний, що цією кампанією, Кремль намагається вирішити ще два стратегічних завдання. По-перше - позбутися дефіциту кваліфікованих кадрів за рахунок мешканців окупованого Донбасу. Отримавши громадянство РФ за спрощеною процедурою, 1,6 мільйона мешканців ОРДЛО навряд чи повернуться на територію України, але готові вирішити проблему демографічної кризи і дефіциту кваліфікованих кадрів у Росії. Нагадаю, що рівень кваліфікації робітників урбанізованих Донецької та Луганської областей з високим промисловим потенціалом, суттєво вищий порівняно з мешканцями Середньої Азії, які сьогодні фактично є головними донорами дешевої робочої сили на території РФ. І по-друге-початок військової кампанії на сході України мав на меті саме вирішення демографічної ситуації в Росії. Поясню, про що йдеться. Зараз у Росії проживають приблизно від 1,5 до 2 млн мешканців окупованих територій, які були змушені виїхати. Їм не потрібно інтегруватися в російське суспільство, бо вони носії російської культури. З огляду на те, що зарплата на окупованих територіях становить всього 8-12 тис. рублів, то думаю, що охочих виїхати буде достатньо. Нагадаю, державна програма "переселення співвітчизників" дає право переселитися в певні регіони з гарантією житла, працевлаштування та грошової допомоги. Проєктом указу пропонується внести зміни для надання жителям ОРДЛО права подачі заяв про участь у програмі й отримання свідоцтва учасника держпрограми на території Російської Федерації.
21.01.2022 09:09
Заберіть їх усіх,вмісті з котами і собаками!
21.01.2022 09:19
і щоб не не забули собачі будки і "строго на север, вместе с туалэтами типа «сортир», с буквами «мэ» и «жо.»"
21.01.2022 09:23
Российские бабушки из своих пенсий рассчитаются за переброску и развертывание полигонов
21.01.2022 09:05
Зато мы, беларуские пенсионеры сэкономим на покупке этих средств ПВО.
21.01.2022 12:06
Ты головой ударился? Или тоже боишься, что Украина нападет?
21.01.2022 18:59
Нет, не боюсь. Однако если они у нас останутся, то это добра.
21.01.2022 19:46
так ты за РФ? нравится тебе путин?
21.01.2022 22:46
Мне мой кот нравится. Он лучше всех президентов.
21.01.2022 23:21
ты походу не белорус! ты еврей, наверное!

но судя по твоим опусам выше, ты за *****! так вот - Бог все видит, и всем воздаст, по заслугам, по мыслям и по разумению! коту твоему ничего не будет, он явно умнее тебя
показать весь комментарий
21.01.2022 23:49
21.01.2022 09:07
Это гениально простая истина!
21.01.2022 09:12
Китай пользуйся возможностью.
21.01.2022 09:10
Китайцы и японцы,хорошие- воители - восток который дальний,забрать ли не хотите ли ? ))
21.01.2022 09:10
Восток, который дальний, и так почти уж ваш.
Пора русне устроить реальный ералаш!
21.01.2022 10:13
21.01.2022 10:34
Китай союзник РФ как Иран) По факту это новый блок и скорее Китай ударит по тайваню) Кстати такая вероятность повышается в случае горячей фазы войны на украине)
21.01.2022 11:21
Кацапня оттуда уже все своё барахло поперебрасывала. Китайцам уже можно в Сибирь на на танках ехать,а на прогулочных каретах))
21.01.2022 09:13
Готовятся опять пассажирские Боинги сбивать?
21.01.2022 09:14
У меня стойкое ощущение, что под шумок этой заварухи они тупо выводят войска из дальнего востока, как того потребуют новые хозяева. Сначала аренда, потом референдум.
21.01.2022 09:23
Я саме про "приховану здачу сибірських земель" Китаю почав писать ще з моменту передачі китайцям "в оренду на 50 років" російських земель сільгосппризначення за 5 доларів за гектар Там де осів китаєць , звідти його вже можна тільки зброєю вигнать А зброю Росія звідти якраз і виводить (щоб люди не спохватилися і не створили якусь "Сибірську народну республіку" - про це з китайцями у "кремлівських", впевнений , уже домовленість є!) Уявляю в якому "ахренєнії" буде Росія коли втратить 3/4 своєї території одним махом!
21.01.2022 09:56
На місці базування дивізіонів буде побудована фабрика гробів.
21.01.2022 09:28
Пора Японії повертати свої території. Слава Японії!
21.01.2022 09:30
Ага, судя по комментам, главное себя убаюкивать, пока ЗЕбилье страну просирает.

В Оманском заливе начались совместные военно-морские учения России, Китая и Ирана, сообщает 20 января Минобороны РФ.

21.01.2022 09:30
Ашот уже там ?
21.01.2022 09:37
Все уже там. Ждут только Лиман, Курск, Кузю и Сагайдачного.
21.01.2022 10:18
если Ашот будет раньше,могут не дождаться..
21.01.2022 10:21
И главное ведь у них подобной рабочей техники по пальцам посчитать. Уверен дедушка Си сейчас держит кулачки чтобы плешивец ввязался в бойню и тогда ему даже танки вводить не нужно будет. Все пройдет быстро и мирно. Местные элиты уже давно прикормлены китайскими компаниями.
21.01.2022 09:31
21.01.2022 09:42
Видно Сі дав команду хуілу прибрати цей мотлох з ЙОГО території !!!
21.01.2022 09:50


Беларусь = все
21.01.2022 10:08
ВОТ ТЕПЕРЬ УКРАИНЕ МОЖНО ПОСТАВЛЯТЬ ПРО !)
22.01.2022 01:31
 
 