РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4356 посетителей онлайн
Новости Фото
11 439 43

Студент "заминировал" криворожский колледж с помощью спецслужб РФ, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Кривом Роге задержан студент, который с помощью российских спецслужб совершил ложное сообщение о минировании Горного профессионального колледжа Криворожского национального университета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Псевдоминером оказался студент другого местного колледжа, который заказал минирование у администратора одного из российских закрытых телеграмм-чатов, руководимого спецслужбами РФ. Сейчас такие чаты, предоставляющие "услуги" по организации псевдоминирований, используются страной-агрессором как один из инструментов для искусственного распространения панических настроений в Украине", - говорится в сообщении.

Анонимное письмо о минировании отправили 20 января на электронную почту "горячей линии СБУ" и самого колледжа. Автор сообщения представился "российским террористом" и потребовал 250 тыс. грн выкупа, "чтобы теракта не произошло".

Правоохранители сразу провели необходимые проверки и не обнаружили взрывных предметов и веществ в помещении учебного заведения.

Благодаря профессиональным розыскным мероприятиям сотрудники СБУ оперативно установили личность псевдоминера и задержали его. Свой поступок он мотивировал тем, что желал, чтобы колледж был переведен на дистанционную форму обучения.

У злоумышленника изъята компьютерная техника и мобильный телефон, на которых имеются доказательства противоправной деятельности, в том числе переписка с администратором телеграмм-чата.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Кривом Роге "заминировали" все школы

Студент заминировал криворожский колледж с помощью спецслужб РФ, - СБУ 01
Студент заминировал криворожский колледж с помощью спецслужб РФ, - СБУ 02
Студент заминировал криворожский колледж с помощью спецслужб РФ, - СБУ 03
Студент заминировал криворожский колледж с помощью спецслужб РФ, - СБУ 04
Студент заминировал криворожский колледж с помощью спецслужб РФ, - СБУ 05
Студент заминировал криворожский колледж с помощью спецслужб РФ, - СБУ 06
Студент заминировал криворожский колледж с помощью спецслужб РФ, - СБУ 07
Студент заминировал криворожский колледж с помощью спецслужб РФ, - СБУ 08
Студент заминировал криворожский колледж с помощью спецслужб РФ, - СБУ 09

Кривой Рог (1432) минирование (1447) СБУ (20313) студенты (683)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+27
Дебил недоразвитый, может пару лет в колонии и пойдут на пользу перевоспитания
показать весь комментарий
21.01.2022 13:20 Ответить
+17
отпустите!
вдруг это следующий преЗЕдент!
показать весь комментарий
21.01.2022 13:20 Ответить
+16
.....95-й квартальний......
показать весь комментарий
21.01.2022 13:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
.....95-й квартальний......
показать весь комментарий
21.01.2022 13:19 Ответить
нє цe тiкток-покoлiння
показать весь комментарий
21.01.2022 15:44 Ответить
Кастрировать
показать весь комментарий
21.01.2022 13:20 Ответить
отпустите!
вдруг это следующий преЗЕдент!
показать весь комментарий
21.01.2022 13:20 Ответить
Я вижу что Кривой Рог богат на разнообразные недоразумения. Уже не в первый раз его обитатели отличаются умом и сообразительностью...
показать весь комментарий
21.01.2022 13:36 Ответить
Дебил недоразвитый, может пару лет в колонии и пойдут на пользу перевоспитания
показать весь комментарий
21.01.2022 13:20 Ответить
не допоможе, паспорт негромадянина на все нікчемне життя цього покидька було б більш ефективне
показать весь комментарий
21.01.2022 13:36 Ответить
это ещё что за тенденция? Типа чёрные и белые корридоры, разные документы для разных групп людей? Апартеид, слышали?
показать весь комментарий
21.01.2022 14:25 Ответить
Совпадение?Кривой Рог.Спецслужбы засРашки.
показать весь комментарий
21.01.2022 13:25 Ответить
10 лет надо дать за такое.
показать весь комментарий
21.01.2022 13:26 Ответить
А я б його перекваліфікував сапером і на розмінування. Щоб старався
показать весь комментарий
21.01.2022 13:29 Ответить
ясно.... а чего таких животных сразу же не призывают в армию спрашивается...? и вообще я не могу понять как работают военкоматы,(хотя естественно я всё понимаю....) все парни призывного возраста артисты так сказать танцоры и певци, всякие мрази блогеры мажорные....а их тысячи!!!! ни кто из них не был в армии...НИКТО! может у них плоскостопие у всех..... так я лично при совке с ним блин служил....((куда смотрят компитентные службы..... ясно что отмазываются все от армии...а кто и через кровать....
показать весь комментарий
21.01.2022 13:26 Ответить
кому такой "засланный казачок" в ВСУ нужен
показать весь комментарий
21.01.2022 13:33 Ответить
А Вы хотели бы такого имбицила себе в подчиненные?
показать весь комментарий
21.01.2022 13:34 Ответить
я в армии не был, но полагаю он бы у меня был пришвартован к мытью туалетов на постоянной основе, и не ради извевательства, а чтобы он там туалеты минировал, а не пытался там по телеграммам москалей звать.
показать весь комментарий
21.01.2022 14:26 Ответить
а вы что думаете там таких нет...? ещё и по хуже..... военные такие же люди как и все люди население страны.... все разные... вы что не читаете новости...? всякого разного добра хватает и там как на гражданке...ведь изначально все гражданские .а потом уже и военные... так что....
показать весь комментарий
21.01.2022 14:35 Ответить
Я не думаю, я знаю сколько геморроя такие имбецилы приносят своему начальству и сослуживцам. Поэтому и задал вопрос теоретику советских времен "надо в армию отправить, пусть перевоспитывают".
показать весь комментарий
21.01.2022 14:52 Ответить
Цей студент - майбутній АпАлчЄнець. При нагоді. Зробіть його "обмінним матеріалом".
показать весь комментарий
21.01.2022 13:28 Ответить
Пальцы рубить надо, чтобы по клавиатуре кнепать не мог.
показать весь комментарий
21.01.2022 13:31 Ответить
Абалдуй - из квартальной подворотни... на шо дурачЬОк надеялся.
показать весь комментарий
21.01.2022 13:33 Ответить
подвесить руснявого на проводе роутера
показать весь комментарий
21.01.2022 13:34 Ответить
кастрировать - досить.
показать весь комментарий
21.01.2022 13:35 Ответить
На глубине 5 км испытали яо, а дурачЬОк подумал , шо хутя пошел в наступление.
показать весь комментарий
21.01.2022 13:35 Ответить
Спасибо жители Кривбасса…
показать весь комментарий
21.01.2022 13:39 Ответить
Вот так они и школы минируют.
А видео им нужно для идентификации полиции и наших спецслужб? Как работают и реагируют?
Боже, какой моральный урод, этот студент и его друзья. Он же там пишите, что ОНИ отошли, значит он не один снимал видосик!
показать весь комментарий
21.01.2022 13:46 Ответить
Руки зв'язать,тротилову шашку в зад і підпалить,якщо зубами витягне- одпустить!
показать весь комментарий
21.01.2022 13:49 Ответить
Подождите, он ещё президентом станет😂😂
показать весь комментарий
21.01.2022 13:58 Ответить
Лупіть 500 тис.гривень штрафу , конфіскацію майна і 10-ку тюрми . Нехай шиє рукавиці поки не сплатити весь штраф 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
21.01.2022 14:11 Ответить
ну надо что-то делать с этими идиотами, например отправлять на общественные работы или слать ***** в рашку, выдворять.
показать весь комментарий
21.01.2022 14:11 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2022 14:11 Ответить
PHP не так уж и лёгк, он и для многих талантливых людей недоступен, а тут ещё про одарённых имебилов-программистов пишут. Не верится.
показать весь комментарий
21.01.2022 14:30 Ответить
Как то нетрудно догадаться, кто это такие "талантливые люди", для которых РНР "недоступен"....)))
показать весь комментарий
21.01.2022 15:35 Ответить
Тепер йому надовго забезпечена дистанційка)))
показать весь комментарий
21.01.2022 14:27 Ответить
Теперь отправится индивидуально на дистанционку
показать весь комментарий
21.01.2022 14:30 Ответить
Розраховуватись з ФСБ відосиками це так по "зеленому" так по **************. Зебіли ви це разом зробили!
показать весь комментарий
21.01.2022 15:12 Ответить
Я смотрю там, в Кривом, одни вундеркинды...
показать весь комментарий
21.01.2022 15:20 Ответить
Показательно наказать, чтобы другим было не повадно! По максималке, чтобы сидел!
Всю родню проверить на теневой бизнес, на неуплату налогов, в общем пройтись по полной программе! Написать статьи,показать по ТВ и распространить!
показать весь комментарий
21.01.2022 16:23 Ответить
По всій відповідальності притягнути!
показать весь комментарий
21.01.2022 16:57 Ответить
Оперативно спрацювали, трохи посидить, наступний раз такого робити не буде))))
показать весь комментарий
21.01.2022 19:58 Ответить
Ох, ці Російське недослужби, коли вже українців залишать в спокої.
показать весь комментарий
21.01.2022 20:11 Ответить
СБУшники молодці, оперативно зреагували, респект
показать весь комментарий
21.01.2022 20:28 Ответить
тик токарь 6го разряда
показать весь комментарий
23.01.2022 16:27 Ответить
 
 