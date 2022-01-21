Студент "заминировал" криворожский колледж с помощью спецслужб РФ, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Кривом Роге задержан студент, который с помощью российских спецслужб совершил ложное сообщение о минировании Горного профессионального колледжа Криворожского национального университета.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Псевдоминером оказался студент другого местного колледжа, который заказал минирование у администратора одного из российских закрытых телеграмм-чатов, руководимого спецслужбами РФ. Сейчас такие чаты, предоставляющие "услуги" по организации псевдоминирований, используются страной-агрессором как один из инструментов для искусственного распространения панических настроений в Украине", - говорится в сообщении.
Анонимное письмо о минировании отправили 20 января на электронную почту "горячей линии СБУ" и самого колледжа. Автор сообщения представился "российским террористом" и потребовал 250 тыс. грн выкупа, "чтобы теракта не произошло".
Правоохранители сразу провели необходимые проверки и не обнаружили взрывных предметов и веществ в помещении учебного заведения.
Благодаря профессиональным розыскным мероприятиям сотрудники СБУ оперативно установили личность псевдоминера и задержали его. Свой поступок он мотивировал тем, что желал, чтобы колледж был переведен на дистанционную форму обучения.
У злоумышленника изъята компьютерная техника и мобильный телефон, на которых имеются доказательства противоправной деятельности, в том числе переписка с администратором телеграмм-чата.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
вдруг это следующий преЗЕдент!
А видео им нужно для идентификации полиции и наших спецслужб? Как работают и реагируют?
Боже, какой моральный урод, этот студент и его друзья. Он же там пишите, что ОНИ отошли, значит он не один снимал видосик!
Всю родню проверить на теневой бизнес, на неуплату налогов, в общем пройтись по полной программе! Написать статьи,показать по ТВ и распространить!