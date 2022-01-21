Строительство областного центра нейрохирургии завершили в Ужгороде, - ОГА. ФОТОрепортаж

Новый трехэтажный Центр нейрохирургии и неврологии готовят к запуску в Ужгороде. Долгострой уже завершен, больницу введут в эксплуатацию после установки ангиографа и получения разрешительных документов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил первый заместитель главы Закарпатской ОГА Мирослав Билецкий.

Областной центр нейрохирургии и неврологии начали создавать несколько лет назад, но в 2016 году процесс остановился из-за нехватки финансирования. Разморозить проект и завершить его удалось благодаря программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Сейчас в центре оборудуют внутренние помещения.

"На днях подрядная организация завершила дополнительные работы по обустройству санузлов для маломобильных групп населения. Кроме того, идет подготовка помещения, предназначенного для размещения ангиографа. Поскольку он крупногабаритный, доставлять его будут частями", – рассказал Белецкий.

В центре также есть операционные, палаты интенсивной терапии и кислородная станция, которая обеспечит централизованным кислородом каждую койку. Новый центр позволит решить проблему хронической нехватки коек этого профиля, предоставляя качественную помощь пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения, черепно-мозговыми травмами и другими заболеваниями центральной и периферической нервной системы.

Ранее сообщалось, что в 2022 году по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" начнут модернизацию 48 областных клинических многопрофильных детских и взрослых больниц.





