Директор лесхоза, сбивший ребенка и оставивший его умирать на Прикарпатье, задержан. Ему "светит" до 8 лет тюрьмы, - ГБР. ФОТОрепортаж

Следователи ГБР задержали скрывшегося с места ДТП директора одного из государственных лесхозов Ивано-Франковской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В сообщении отмечается: "В максимально сжатые сроки следователи Бюро собрали доказательства и установили фактические обстоятельства происшествия. Так, около 19:00 20 января чиновник, находясь за рулем служебного авто, в селе Лоево Надворнянского района, наехал на 9-летнюю девочку. Ребенок находился в опасном для жизни состоянии. Однако чиновник, имея возможность ему помочь, покинул место ДТП. В результате полученных травм девочка скончалась в больнице".

"Продолжаются все возможные следственные (розыскные) и процессуальные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное расследование уголовного производства. Готовится сообщение о подозрении задержанном в нарушении правил безопасности дорожного движения и оставлении в опасности, повлекших за собой смерть человека (ч. 3 ст. .135, ч. 2 ст. 286 УК Украины). Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет", - подчеркивается в сообщении.

Директор лесхоза, сбивший ребенка и оставивший его умирать на Прикарпатье, задержан. Ему светит до 8 лет тюрьмы, - ГБР 01
Директор лесхоза, сбивший ребенка и оставивший его умирать на Прикарпатье, задержан. Ему светит до 8 лет тюрьмы, - ГБР 02
Директор лесхоза, сбивший ребенка и оставивший его умирать на Прикарпатье, задержан. Ему светит до 8 лет тюрьмы, - ГБР 03

Топ комментарии
+15
Было бы справедливей - сбить машиной и оставить подыхать на дороге.
21.01.2022 18:56 Ответить
+14
Наверное ск@тина как всегда ехала бухая. И, что значит "не имея возможности помочь?"
21.01.2022 18:56 Ответить
+11
Повісити в Коломиї на площі.
21.01.2022 18:56 Ответить
Одно слово-тварь . Посадите его лет на 10.
21.01.2022 18:52 Ответить
Его нужно расстрелять, а не "лет на 10". Те кто пишут такие законы, по которым убийцам дают 8 лет, а зачастую и меньше - это нелюди и преступники.
21.01.2022 22:19 Ответить
Уголовный Кодекс писал Портнов. Так чтоб своих можно было отмазать, а плебеям- по всей строгости
22.01.2022 00:23 Ответить
Было бы справедливей - сбить машиной и оставить подыхать на дороге.
21.01.2022 18:56 Ответить
Наверное ск@тина как всегда ехала бухая. И, что значит "не имея возможности помочь?"
21.01.2022 18:56 Ответить
Повісити в Коломиї на площі.
21.01.2022 18:56 Ответить
падла... отброс скотский...
21.01.2022 19:06 Ответить
Закинути на обіженку і дати главпівню команду "уважить клиента" до розриву дупи на юніонджек - а потім у карцер здихати від анальної кровотечі.

І ґабсолютно не шкода. Залишив дівчинку на дорозі помирати... тварюка, пілюать.
21.01.2022 19:11 Ответить
Непогана ідея. Але після отримання британьських гранатометів мені соромно застосовувати таку алегорію. Пропоную компроміс: хай форма розриву буде нагадувати двоголову курку.
21.01.2022 19:21 Ответить
Підтримую!
21.01.2022 19:36 Ответить
Цензор, на надавай вже повне інфо : https://report.if.ua/akcent/zatrymaly-kerivnyka-nadvirnyanskogo-lisgospu-yakyj-zbyv-dytynu-i-vtik/

"Нагадаємо, що аварія сталась 20 січня, о 18:30, у селі Лоєва на Надвірнянщині.Водій легковика збив дитину і втік з місця аварії, не надавши допомоги постраждалій. Потерпіла дівчинка від отриманих травм померла у лікарні через кілька годин після ДТП."
Поліцейські встановили та розшукали 40-річного водія, мешканця Яремче. Встановлено, що чоловік - керівник одного із держпідприємств, ДТП він вчинив на службовій автівці.

Як "Репортер" дізнався із власних джерел, мова йде про Василя Павлюка, керівника надвірнянського лісгоспу.
21.01.2022 19:11 Ответить
Alas...
21.01.2022 19:42 Ответить
Такому бидлу років п'ятнадцять тюряги з конфіксацією майна,ну нічого не вчить цих паскудників
21.01.2022 19:30 Ответить
Черговий мерзенний огидний покидьок...
21.01.2022 19:51 Ответить
Даже если ты гавно последнее и скотина бездушная, мозги то включать надо? Помоги же ты девочке, отвези в больницу и сообщи копам. И людям польза, если ребенка спасти можно и свою жопу максимально спасешь- пару лет или вообще условка.
21.01.2022 20:07 Ответить
Не забагато 8 років, ліпше пожиттєвє тварюкі.
21.01.2022 20:14 Ответить
ну такое законодательство - если бы остановился и вызвал скорую получил бы вообще максимум лет 5 по удо вышел бы через года три , а тут скрытие с места преступления , не предоставил первую помощь пострадавшему - но у нас сроки не плюсуються а поглощаються
21.01.2022 20:34 Ответить
Одни трусы кругом. Обосрутся и сбегут, а другие пусть хлебают.
21.01.2022 20:22 Ответить
Спалити нахрін його клоповник. 8 років. Це мало.
За таке треба довічне. Ця **** була бухою.
21.01.2022 21:05 Ответить
Не понимаю почему убийство человека у нас в стране так мало стоит. Причем он пытался скрыться.
В то же время никто не запрещает авто, водяру и кухонные ножи, хотя от них гибнут каждый день. Но запрещают короткоствол для защиты, распуская байки что мы сразу друг друга перестреляем
22.01.2022 00:20 Ответить
За убийство ребенка ДО 8 лет?!!!!! Почему не ОТ 15??!!! , как в европейских странах, и никаких условных или ограничений, только лишение свободы? Почему в ценах на продукты, газ, бензин... в тарифах, равняются и указывают населению на Европу? Почему не в законодательстве? Почему здоровье и жизнь, самое дорогое что есть у человека, ребенка, так обесценена государством?
22.01.2022 08:53 Ответить
Он точно пьяный был, потому и сбежал с места преступления. Ублюдок!
22.01.2022 09:01 Ответить
 
 