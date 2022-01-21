Директор лесхоза, сбивший ребенка и оставивший его умирать на Прикарпатье, задержан. Ему "светит" до 8 лет тюрьмы, - ГБР. ФОТОрепортаж

Следователи ГБР задержали скрывшегося с места ДТП директора одного из государственных лесхозов Ивано-Франковской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В сообщении отмечается: "В максимально сжатые сроки следователи Бюро собрали доказательства и установили фактические обстоятельства происшествия. Так, около 19:00 20 января чиновник, находясь за рулем служебного авто, в селе Лоево Надворнянского района, наехал на 9-летнюю девочку. Ребенок находился в опасном для жизни состоянии. Однако чиновник, имея возможность ему помочь, покинул место ДТП. В результате полученных травм девочка скончалась в больнице".

"Продолжаются все возможные следственные (розыскные) и процессуальные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное расследование уголовного производства. Готовится сообщение о подозрении задержанном в нарушении правил безопасности дорожного движения и оставлении в опасности, повлекших за собой смерть человека (ч. 3 ст. .135, ч. 2 ст. 286 УК Украины). Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет", - подчеркивается в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Водителю стало плохо: автобус с пассажирами протаранил четыре автомобиля и врезался в магазин в Одессе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж





