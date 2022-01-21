Украинские пенсионеры обратились к российским: Не отпусти внука погибать в Украине! ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украинские пенсионеры вышли к посольству РФ в Киеве с призывами к своим сверстникам из России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Участники акции держали плакаты с надписями: "Украина не угроза для России", "Не допустите повторения 22 июня 1941 года", "Смерть ваших внуков на земле Украины - это позор, а не геройство".















