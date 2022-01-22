РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9471 посетитель онлайн
Новости Фото Война
14 191 51

Резников поблагодарил США за оказание военной помощи: Прилетела первая птичка. Продолжение следует. ВИДЕО+ФОТО

Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил США и лично министра обороны США Ллойда Остина за оказание первой партии военной помощи от США, которая включает 200 тыс. фунтов летального оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Прилетела первая птичка. Все украинцы высоко ценят помощь США в укреплении обороноспособности Украины. Спасибо нашему стратегическому партнеру и лично министру обороны США Ллойду Остину III за неизменную поддержку. Продолжение следует", - сообщил Резников.

Отмечается, что первая из нескольких партий пакета военной помощи Вооруженным силам Украины на сумму 200 миллионов долларов США, который был принят президентом Байденом в декабре, утром 22 января прибыла в международный аэропорт "Борисполь".



Резников поблагодарил США за оказание военной помощи: Прилетела первая птичка. Продолжение следует 01
Резников поблагодарил США за оказание военной помощи: Прилетела первая птичка. Продолжение следует 02

Смотрите также: Первая партия военной помощи от США прибыла в Украину, - посольство. ФОТО

"Эта помощь, которая включает около 200 тыс. фунтов летального оружия, в том числе боеприпасы для защитников Украины на линии фронта, демонстрирует твердую приверженность Соединенных Штатов суверенному праву Украины на самооборону. В прошлом году Соединенные Штаты предоставили Украине военную помощь на сумму свыше 650 миллионов долларов США, включая этот пакет помощи, и свыше 2,7 миллиарда долларов США помощи в целом с 2014 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, напоминается, что Государственный департамент США разрешил Литве, Латвии и Эстонии отправить в Украину оружие американского производства.

Автор: 

помощь (8062) США (27745) Резников Алексей (1173) Остин Ллойд (420)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+37
показать весь комментарий
22.01.2022 12:08 Ответить
+20
Какая мотивация у кацапских солдат на границе Украины?

ТОЛЬКО ГРАБЕЖ . Каждый надеется урвать по авто и унитазу , ещё булут тащить ковры и телевизоры 😀😀😀
МОСКАЛЯКУ НА ГИЛЯКУ !!!
показать весь комментарий
22.01.2022 12:13 Ответить
+19
God bless USA!
показать весь комментарий
22.01.2022 12:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И это очень хорошо!
показать весь комментарий
22.01.2022 12:06 Ответить
а у немцев разрешения спрашивали ?
забыли ?
вот и славненько
показать весь комментарий
22.01.2022 13:15 Ответить
Лучше поздно чем никогда, но почему этого всего не было в 2014 году? Почему так долго раскачивались? Почему столько времени заглядывали пособникам ***** немцам в глаза?
показать весь комментарий
22.01.2022 12:07 Ответить
Повірили ...йлу про путч. І тому перевіряли довго. І мабуть, не вірили, що українці в силах дати відсіч. Шкода, що Крим так безславно віддали. Бо й ми не сподівались ні на чию допомогу. Он як Юлька волала, що можемо втрати і всю країну, якщо стрілятимемо у "зелених колорадів".
показать весь комментарий
22.01.2022 12:12 Ответить
в чём проблема? есть стенограма заседания, найди и убедись, в очередной раз, какой ты асёл
показать весь комментарий
22.01.2022 13:13 Ответить
Та панятна мы пам'ятаємо її висер шо - " Ни адин танк не должен выйти из казармы"
показать весь комментарий
22.01.2022 13:28 Ответить
Так пастор и был юлиным человеком. И останется навсегда.
показать весь комментарий
22.01.2022 14:42 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2022 12:08 Ответить
Перерабатываю давальческое сырье.
показать весь комментарий
22.01.2022 13:13 Ответить
God bless USA!
показать весь комментарий
22.01.2022 12:08 Ответить
200 000 фунтов летального оружия? не проще ли сказать 90 тонн?
показать весь комментарий
22.01.2022 12:09 Ответить
лишь бы не пудовъ...
показать весь комментарий
22.01.2022 12:12 Ответить
..200000 фунтів - це цитата з першоджерела
показать весь комментарий
22.01.2022 12:13 Ответить
Фунт изюму, но пуд соли.
показать весь комментарий
22.01.2022 14:36 Ответить
Звикати треба до британських ГОСТів. Вони ліпші ніж СРСРні.
показать весь комментарий
22.01.2022 12:14 Ответить
Я пом'ятаю як пшениця с США до СРСР йшла. Все було в лонг-тоннах і ми переводили іх в метрични тонни.
показать весь комментарий
22.01.2022 12:20 Ответить
Приємно бачити сторічну живу людину)
показать весь комментарий
22.01.2022 13:06 Ответить
Возможно. Но меры, которые мы используем, и использовались в СССР не СССРовские. Это европейская Метрическая Система Мер. Как по мне, килограммы и метры сантиметры удобнее футов, фунтов, ярдов и дюймов
показать весь комментарий
22.01.2022 13:29 Ответить
Чем тебе не нравится Дюймовочка ?
показать весь комментарий
22.01.2022 14:37 Ответить
Тепер все залежить від практичних дій Резнікова по ЗАСТОСУВАННЮ цієї "допомоги". Не законсервуйте її на складах.
показать весь комментарий
22.01.2022 12:10 Ответить
Звичайно! Ії ніхто не побаче !
показать весь комментарий
22.01.2022 12:21 Ответить
Какая мотивация у кацапских солдат на границе Украины?

ТОЛЬКО ГРАБЕЖ . Каждый надеется урвать по авто и унитазу , ещё булут тащить ковры и телевизоры 😀😀😀
МОСКАЛЯКУ НА ГИЛЯКУ !!!
показать весь комментарий
22.01.2022 12:13 Ответить
Заниматься мародёрством - это единственная мотивация для кацапов.

https://youtu.be/p1J9CyB922Y?t=1664
показать весь комментарий
22.01.2022 14:41 Ответить
сша признали наші стугни та корсари дуже ефективною зброєю.
чому їх не десятки тисяч на озброєнні?
наша Вльха, супер,
скільки їх зроблено?
танк, кращий в світі,
скільки їх в ВСУ?
Нептун і тд і тп.
одним реченням, дорога важливіша
у наші владі, об,їбубули, ворюги та зрадники
показать весь комментарий
22.01.2022 12:14 Ответить
Зараз конче потрібна зброя. А не довгострокові замовлення. Та й ...йло починає мислити верхньою половиною тулуба, а не нижньою.
показать весь комментарий
22.01.2022 12:16 Ответить
зброя потрібна тобі, мені, загалом нормальним людям, звісно для ВСУ
але чомусь на """велике будівництво""" гроші освоєні на 280% і ще
позичають а на закупівлю для ВСУ освоїно 47%
то зелень турбується про небезпеку України, чи знову, як всі 2,5 роки бреше???
показать весь комментарий
22.01.2022 14:35 Ответить
Головне, щоб "патріоти" з офісу не передали частину цієї зброї ворогу.
показать весь комментарий
22.01.2022 12:14 Ответить
Норм. Супер. Экстра.
показать весь комментарий
22.01.2022 12:14 Ответить
Летальна - це добре. Тепер і ...йлу треба літати. Як крокодил на "бреющем полете".
показать весь комментарий
22.01.2022 12:17 Ответить
США очікує подяки від Порошенко, а не від зрадників.
показать весь комментарий
22.01.2022 12:17 Ответить
Как говорили в фильме День независимости 1 - Элвис пропел и выходит заходит.
показать весь комментарий
22.01.2022 12:32 Ответить
Буде тепер бистріше кацапів утілізувати якщо полізуть))СЛАВА УКРАЇНІ 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
показать весь комментарий
22.01.2022 12:39 Ответить
Ну а на кого еще Украине надееяться ,на клоуна уклониста,который во время войны себе уикенды устраивает ?
показать весь комментарий
22.01.2022 12:43 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2022 12:44 Ответить
Президент в Україні це не цар, як в росії. Вроме нього ще є Верховна Рада, КабМін, МінОборони, РНБО, Верховний суд - мало?
показать весь комментарий
22.01.2022 14:01 Ответить
Ты о чем сейчас? Речь идет о военной помощи Украине.
Если бы все что ты перечислил работало в Украине при Зешобле , военную помощь просить бы не пришлось.
показать весь комментарий
22.01.2022 14:04 Ответить
Это созззак говорит что бункерфюреру очень выгоден такой бардак в Украине, созданный зелеными ушлепками по руководством кремлевского куратора Дерьмака.
показать весь комментарий
22.01.2022 14:10 Ответить
Я тобі намагаюся сказати, що в Україні окрім президента є інші органи влади, на які можна покладатися. Вважаєш, що Україна не отримувала допомогу від США при інших президентах?

Давай я тобі допоможу і перерахую допомогу іноземних держав з 2014 по 2019 роки:

200 млн.євро кожного року починаючи з 2014 в програмі "Європейське сусідство"

США починаючи з 2014 р. виділив близько 2 млрд. долл.

Тут детальніше написано про військову допомогу:

https://www.slovoidilo.ua/2021/04/23/infografika/svit/vijskova-dopomoha-********-yak-rokamy-zminyuvalasya-pidtrymka-ssha-ta-yes

Судячи з твоєї логіки, всі перераховані органи влади поламалися ще в 2014-му ))))))))
показать весь комментарий
31.01.2022 17:18 Ответить
Дякуємо друзям зі США за віру і підтримку Українському народу у його прагненні до свободи і кращого майбутнього для наших дітей та онуків!ДЯКУЄМО✌️✌️✌️🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇸🇺🇸🇺🇸
показать весь комментарий
22.01.2022 12:43 Ответить
Ящики продолговатые.Возможно там стингеры.
показать весь комментарий
22.01.2022 12:55 Ответить
Сьогодні по чеському ТБ казали, що Чехія готує 5000 снарядів 152 мм для України.
показать весь комментарий
22.01.2022 12:59 Ответить
надзвичайно мало !
показать весь комментарий
22.01.2022 13:20 Ответить
З миру по нитці, путіну мотузка.
показать весь комментарий
22.01.2022 13:35 Ответить
у них там куча на зберіганні БМП-2 та БМП-1, хай як раніш можна і в кредит )
показать весь комментарий
22.01.2022 14:17 Ответить
Uze 8 strana NATO soglasilis peredat Ukraine voruzenyje.Poslednije iz nix Danija,skoro ix budet i bolse.
показать весь комментарий
22.01.2022 13:00 Ответить
І вам дякуємо брати литовці.
показать весь комментарий
22.01.2022 13:05 Ответить
Мой вариант логистики.Авиаполк США Стелс заключают договор с Новой поштой и берут на себя функции доставки по Украине.Таким образом ни у кого не возникнет вопросов,шо делают Стелсы и Рапторы в небе Украины
показать весь комментарий
22.01.2022 13:32 Ответить
Добре так а де я маю отримати свою зброю?
Если шо то я пенс отслуживший строкову, ще й працювавший по камандировках у збройних силах.
Дасте хоч АК чи мосинку? Патрони вже сам докуплю!
Чи знову будете нам срати у вуха шо ми не сазрелі і закон недозволяє?
показать весь комментарий
22.01.2022 13:35 Ответить
бурятам всё груснее и грустные с каждым днем ...Я уверен мы победим : потому как добро всегда побеждает зло ...
показать весь комментарий
22.01.2022 15:21 Ответить
хорошо.
показать весь комментарий
24.01.2022 01:09 Ответить
 
 