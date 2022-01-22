Резников поблагодарил США за оказание военной помощи: Прилетела первая птичка. Продолжение следует. ВИДЕО+ФОТО

Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил США и лично министра обороны США Ллойда Остина за оказание первой партии военной помощи от США, которая включает 200 тыс. фунтов летального оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Прилетела первая птичка. Все украинцы высоко ценят помощь США в укреплении обороноспособности Украины. Спасибо нашему стратегическому партнеру и лично министру обороны США Ллойду Остину III за неизменную поддержку. Продолжение следует", - сообщил Резников.

Отмечается, что первая из нескольких партий пакета военной помощи Вооруженным силам Украины на сумму 200 миллионов долларов США, который был принят президентом Байденом в декабре, утром 22 января прибыла в международный аэропорт "Борисполь".









Смотрите также: Первая партия военной помощи от США прибыла в Украину, - посольство. ФОТО

"Эта помощь, которая включает около 200 тыс. фунтов летального оружия, в том числе боеприпасы для защитников Украины на линии фронта, демонстрирует твердую приверженность Соединенных Штатов суверенному праву Украины на самооборону. В прошлом году Соединенные Штаты предоставили Украине военную помощь на сумму свыше 650 миллионов долларов США, включая этот пакет помощи, и свыше 2,7 миллиарда долларов США помощи в целом с 2014 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, напоминается, что Государственный департамент США разрешил Литве, Латвии и Эстонии отправить в Украину оружие американского производства.